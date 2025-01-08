В этой статье расскажем о проектной деятельности в школе, нужны ли проекты для начальной школы, как писать образовательный проект, приведем некоторые идеи школьных проектов и ответим на важные вопросы. Итак, приступим!

Образовательные проекты в школе - обязательны?

Каждый из родителей школьников может вспомнить тот момент, когда на родительском собрании классный руководитель с видом доброго волшебника, который сейчас вручит самый долгожданный подарок на Земле, объявляет: «а еще в этом году наши дети пишут ПРОЕКТ».

Глаза от ПРОЕКТА у родителей начинают дергаться на разных стадиях: у кого-то сразу на этом же собрании (это опытные, они уже проекты писали), у кого-то на этапе выбора темы (правда же, непростой выбор - что лучше во втором классе: квантовая физика или эмпирическое исследование кратера вулкана), у самых стойких – перед защитой (сделать презентацию, выучить защитное слово и доклеить модель вселенной в логарифмическом масштабе).

Сразу скажем. Проект в школе обязателен только один раз – в зависимости от школы - в 9 или 10 классе. Все остальное – только по желанию. Поэтому далее повествование для тех, у кого это желание есть или же есть намерение понять, что такое научные проекты в школе и как они могут пригодиться.

Для чего это надо?

Проектная деятельность постепенно становится тем же путем в ВУЗ, что и Олимпиады. Пока что проекты дают только дополнительные баллы в индивидуальные достижения, но существует мнение, что через некоторое время они, наряду с Олимпиадами, станут путем поступления в ВУЗы без вступительных испытаний.

Это первый бонус, но не единственный, ведь не поступлением единым живет школьник. Проектная деятельность дает возможности разнообразить школьные будни, получать приятные призы и даже отправиться в путешествие.

Можно участвовать каждый год

1. Например, с 30 декабря идет регистрация на конкурс «Большие вызовы» https://konkurs.sochisirius.ru

Принять участие могут школьники 7−11 классов и студенты 1−2 курсов колледжей и техникумов до 19 лет из России и стран СНГ. Главный приз – проектная смена в «Сириусе». Поверьте тем, кто на нее съездил, это незабываемо.

2. Всероссийский конкурс «Большая перемена» https://xn--80aabraa2blkdnn4h9b6b.xn--80asehdb/

Главный приз в вызовах (т.е. в одном из тематических направлений) – очень и очень большая денежная сумма!

Как написать проект?

Если все вышеперечисленное вас немного заинтересовало, то продолжим и дадим несколько советов по самим проектам.

В каком классе можно начинать писать школьные проекты?

Да хоть во втором. Это как с Олимпиадами – чем раньше ребенок вовлекается в процесс, тем выше будет результат в 6 – 7 классах, когда можно начинать бороться за интересные призы.

Тема – половина успеха

Во-первых, тема должна быть не только интересна ребенку, но и знакома. Например, ходит сын на робототехнику, значит, пишем про робототехнику. Чем не тема: «Создаем первого робота». А дочь занимается танцами, вот и отличный проект получится: «Танцы в моей жизни: хобби или профессия?».

Во-вторых, тема должна соответствовать возрасту. Когда на Дне науки в третьем классе слышишь название проекта «Большой адронный коллайдер: принципы работы и предложения по его модернизации», то становится жалко всех: от родителей, которые этот проект выстрадали, до ребенка, который в своей защите половины слов просто не может выговорить.

Вполне вероятно, что на фоне коллайдеров, а их на этапе начальной школы будет много, ваш проект про танцы и не выиграет. Но цель проектной деятельности в начальной школе совсем другая: научить писать проекты правильно и не отбить желание. Выигрывать будет потом.

Структура проекта – без нее никуда

Вот это как раз то, чему приходится учить детей родителям самостоятельно. Потому что в школах редко, кто из учителей этим занимается, нет у них на это времени и говоря откровенно, умений.

Все проекты строятся по четкой схеме. По ней они проходят первый, формальный отбор на конкурсах. Выглядит эта структура на первый взгляд страшно, но на деле все оказывается гораздо проще. И, самое главное, если в началке вы научите ребенка этой структуре, к среднему звену он будет писать сильные проекты абсолютно самостоятельно.

Введение – без валерьянки не разобраться

В лучшем случае учителя выдают методичку, в которой родители видят обязательные элементы введения, которые вполне себе подходят для научной работы какого-то там кандидата наук. Так и есть, эти требования оттуда и взяты. Почему их не адаптировали под детей, остается загадкой, но ее мы разгадывать не будем, адаптируем сами.

Вашему вниманию то, что обязательно должно быть во введении, перевод на человеческий язык и пример для работы начальной школы (Лизун: делаем сами):

Из методички/На человеческом Пример Актуальность/Чем это интересно и важно Лизунов любят все Проблема/Вопрос, на который даст ответ работа Лизун быстро портится, можно ли его делать самим Цель/что в итоге добьемся Сделать лизуна самим Задачи/Перечислить этапы работы Узнать, что такое «лизун»: кто и как его придумал. Узнать из чего состоит лизун. Сделать в домашних условиях лизуна. Объект/Что рассматривается лизун Предмет/Что изучается Изготовление лизуна Гипотеза/Какой результат должен получиться Если знать из чего состоит лизун, его можно делать самостоятельно Методы/Что делал во время исследования 1. Прочитать в энциклопедии 2. Найти информацию в Интернете 3. наблюдение за лизуном 4. опрос одноклассников 5. эксперимент Теоретическая значимость/Какую пользу принесет рассказ о проекте Окружающие узнают историю появления лизуна, интересные факты о нем, из чего он состоит Практическая значимость/Что случится, если кто-то повторит ваш результат Все могут сделать лизуна сами

Стоит отметить, что если грамотно и вдумчиво написать введение, дальше все будет очень просто.

Основная часть – главное, не перемудрить

Конечно, в первую работу вклад мамы будет значительным. Но тут главное помнить, что это не ваша личная научная работа, а совместная с ребенком. И это отличный шанс научить ребенка правильно пользоваться поисковиком, выделять главное в тексте и еще множеству полезных вещей, которые ему очень пригодятся в учебе.

Поэтому делайте все вместе, объясняйте, почему вы берете этот факт, а не другой. Просите ребенка выделить самое главное в тексте. Пусть он сам почитает информацию в энциклопедии и вам перескажет. Вместе принимайте решение, что поставить в работу, а что нет.

И самое главное – не старайтесь впихнуть невпихуемое ни в работу, ни в голову своего чада.

Заключение – самое простое

Просто «переворачиваем» введение и пишем, чего добились.

Защита проекта – простота спасет мир

Этот совет касается всех: и микроученых из начальной школы и умудренных опытом старшеклассников.

Не надо в защиту впихивать весь проект. На слайды выносим все самое нудное: задачи, методы, цифры, определения.

И готовим волшебную фразу «это вы видите на слайде». Например, все та же работа про лизунов:

«Главная проблема в том, что лизуны быстро пачкаются и портятся, а играть ими хочется. Поэтому цель моей работы – сделать лизуна самостоятельно. А задачи, решив которые я думаю добиться цели, вы видите на слайде».

В защите должно быть все самое интересное: несколько фактов, описание эксперимента, результат. Если есть что-то наглядное – лучше взять с собой (лизунов просто обязательно, когда еще их можно официально принести на урок). Ну и, конечно же, младшешкольникам в защите не нужны сложные слова.

В чем подвох?

Казалось бы, все не так уж и сложно. Однозначно не сложнее, чем участие в Олимпиадах. Но у проектного движения на данном этапе есть огромный минус – о нем мало, кто знает. Большинство учителей в школе не слышали даже о самых известных проектных конкурсах, поэтому и до детей доносят информацию максимум о Научно-практической конференции области, которая никаких бонусов участникам не приносит (кроме благодарности от научного руководителя, то есть учителя).

Поэтому остается только один путь – родителям самостоятельно искать эти конкурсы, находить в школе учителя, которому интересна проектная деятельность по-настоящему и, даже при наличии такого преподавателя, учить ребенка писать проекты.

Полезный сайт, на котором собрано все, что касается написания проектов: https://obuchonok.ru/