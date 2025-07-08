Уральский Хогвартс открывает двери. Интервью с директором школы № 314 в Екатеринбурге

Экскурсию по школе для Юмамы провела директор Елена Белова.

Замок в центре спального района

Наше общение с Еленой Геннадьевной мы начали с экскурсии по школе, на которой она рассказала обо всех «фишках» уникального здания.

У школы грамотное архитектурное решение с четким зонированием помещений для старшей, младшей и средней школы. У малышей и старших ребят разные входы в школу и разные раздевалки.

В раздевалке у каждого класса свой бокс с крючками для верхней одежды, полками для сменки и небольшим диванчиком, чтобы переодеть обувь.

В просторных коридорах школы организовано несколько пространств, где ребята могут собраться на классные или общешкольные мероприятия. Небольшой амфитеатр в фойе первого этажа, например, стал зрительным залом во время конкурса чтецов ко Дню Победы. В таких пространствах есть розетки для подзарядки мобильных телефонов.

В столовой одновременно могут пообедать 500 детей. Но, как во многих новых школах, в обеденном зале 314-ой есть зона для проведения классных чаепитий и уютный уголок для учителей.

В столовой тоже применено зонирование и организованы отдельные входы для малышей и ребят постарше. Создано и отдельное кафе, где школьники смогут купить «здоровые» бургеры, выпечку и напитки.

Системы свободного выбора блюд здесь пока не будет. Школьников будут кормить через накрытие порций на столы.

«Пока вариативности питания не будет, но мы думаем над этим. Возможно, применим выбор из двух-трех блюд заранее с помощью QR кода», - комментирует директор школы.

Отвечая на вопрос нашей читательницы о меню школьной столовой, она сказала, что информация появится на сайте школы в августе.

В 314-ой самый большой среди школ Екатеринбурга спортивный зал – 1100 квадратных метров. И он здесь не единственный. Два собственных спортивных зала поменьше есть у начальной школы. В школе также создан тренажёрный зал, а дополняет спортивное ядро большой стадион, где будут проводится уроки физкультуры в хорошую погоду.

Актового зала в школе нет. Здесь его называют зрительным, потому что оснащено это пространство как профессиональная сцена со световым и звуковым оборудованием, гримерками и костюмерной. На балконе зала расположена профессиональная студия звукозаписи и фотостудия.

Есть в школах и многофункциональные аудитории с техническими возможностями, превосходящими обычные классы. Здесь можно организовать лекции на несколько классов, групповую работу, онлайн конференции и телемосты.

Общая площадь школы около 22 000 квадратных метров. Это не самая большая по площади школа в городе, но, по словам директора, она «наполнена воздухом», а учебное пространство не доминирует над внеучебным.

– Почему школа оказалась так популярна у детей и родителей?

– Основных причин, на мой взгляд, три.

Во-первых, все родители хотят, чтобы их дети учились в новой современной и комфортной школе.

Во-вторых, иногда школьная история складывается у детей не очень хорошо и поступление в только создаваемую школу, где не только стены новые, но и детский, и педагогический коллектив новые, психологически позволяет ребенку начать учебу «с нуля».

В-третьих, это, конечно, быстро растущий микрорайон вокруг, где новостройки заселяются буквально ежемесячно.

Почему Хогвартс?

– Школу называют «Уральский Хогвартс». Это официальное название?

– Нет, это понятие можно встретить только в проектных документах школы как источник вдохновения архитекторов. Они хотели создать место, куда дети будут ходить с удовольствием. У молодых специалистов, которые выросли на Гарри Поттере, возникла именно такая ассоциация. Поэтому в архитектурном решении школы появились скатные крыши и зигзагообразно выстроенные корпуса. Кстати, в башне, которая так впечатляет всегда родителей, ничего нет. Это просто источник дополнительного света и архитектурный элемент.

Внутри у школы очень интересное цветовое решение. Как факультеты Хогвартса, наши помещения помечены разными цветами. Учебные, спортивные, творческие мастерские и коворкинги – цвета у всех разные. Так детям удобно ориентироваться. Малыши к ярко желтому цвету своего крыла уже привыкли.

Но главное волшебство мы хотим вложить в содержание школы, а не в ее внешний вид. Мы хотим научить детей самостоятельно выстраивать свою жизнь, самоопределяться, нести ответственность за свой выбор. Поэтому у нас точно не будет «Распределительной шляпы».

– А что значит понятие «Профи ресурс», которое наша читательница нашла в названии школы? И причем здесь №314 (аллюзия на число ПИ)?

– «Профи ресурс» — это концепция школы, которую я защищала при ее создании (во время процедуры аттестации на должность). Наша школа задумана с одной стороны как место раскрытия способностей ребенка и его самореализации, а с другой как источник кадров для города и региона. Мы планируем проводить серьезную профориентацию буквально с начальной школы. И делать это не только через экскурсии на предприятия, но и через глубокое знакомство с профессиями, исследовательские задачи, краткосрочное погружение в профессии в рамках внеурочной деятельности.

Поэтому № 314 и ассоциация с числом Пи тоже оправданна. Это число управляет миром безграничных возможностей, а они должны быть у детей.

В будущем с 8-9 класса мы хотим создать предпрофессиональные классы. По нашей задумке у каждого класса должен появиться куратор от бизнеса и производства, чтобы у ребят была возможность в старшей школе реализовать свои проектные идеи или создать стартап.

– Какие профильные классы будут в школе?

– Сейчас мы набираем два 10-х класса, но профиля в них будет 4, то есть класс делится пополам. Мы открываем технический профиль с углубленным изучением математики и информатики, гуманитарный профиль с углубленным изучением английского языка, естественно-научный профиль с углубленным изучением химии и биологии и социально-экономический профиль с углубленным изучением обществознания и математики.

Это не значит, что так будет всегда. Каждый год мы будем мониторить потребности выпускников 9 класса, анализировать свои кадровые возможности и принимать решение о том, какие профили открывать. Но, исходя из концепции школы, мы хотим сохранить многопрофильность.

Среди потенциальных партнеров школы мне видится Уральский электромеханический завод для технологического класса, Театральный институт или Академия современного искусства для гуманитарного, Контур для информатиков и наш концессионер Атомстройкомплекс. Но в выборе партнеров решающее слово остается за кураторами направлений.

Педагоги и прочие волшебники

– Кстати, о кадрах. Очередь из детей есть, а есть ли очередь из будущих педагогов?

– Да, количество желающих превосходит наши потребности. Даже по дефицитным специальностям, как английский язык.

Сейчас педагогический коллектив сформирован уже на 90%. Оставшиеся вакансии «подвешены» до августа. Я очень требовательно подхожу к педагогам, стараясь собрать тех, кто будет разделять нашу концепцию, имеют общие профессиональные и человеческие ценности. Часто для того, чтобы понять это, одного собеседования недостаточно. Кроме того, я стараюсь соблюсти баланс молодых педагогов и педагогов со стажем. В школе должны быть те, кто может передать опыт и кому он нужен.

Невероятно трудной задачей было решение вопроса с младшей школой. По плану в апреле мы должны были принять 300 детей, но приняли почти 700. Поэтому нам потребовалось одновременно 24 учителя начальных классов. Плюс учителя музыки, ИЗО, физкультуры и иностранного языка. Найти их в 4 четверти почти нереально.

В итоге родился уникальный проект: мы обратились в Свердловский областной педагогический колледж и пригласили на практику с одновременно сдачей итоговой аттестации студентов 4 курса. Нам отправили лучших из лучших. Практически все они остались в нашей школе.

– У новой школы еще нет никаких традиций и их предстоит сформировать. Какими вы хотите видеть традиции вашей школы?

– Хотелось бы сделать школу открытой экосистемой, где место есть не только ученикам и учителям, но и родителям, профессиональному и научному сообществу. Важно, чтобы выпускники не боялись покидать стены школы, были хорошо знакомы с внешним миром и были готовы найти в нем свое место.

Мне близка традиционная модель взаимодействия между учениками и педагогами, когда с обеих сторон есть уважение и корпоративные правила. В том числе во внешнем виде. В ежедневном гардеробе унификация излишня, но на праздники я предложу коллегам и детям общий элемент стиля. Это будет единая цветовая гамма – синяя, и клетка, которая может воплотиться в галстуке, шейном платке или любом другом аксессуаре. Этот элемент будет и в детской школьной форме, и в образе педагогов. С родительским активом это мы уже согласовали.

Кстати, в мае этого года первая наша традиция уже родилась. Мы организовали фестиваль военной песни ко Дню Победы, и он так понравился ребятам, что его решено сделать ежегодным. Остальным традициям еще предстоит родиться. Их подскажет жизнь.

Отвечая на ваши вопросы

Здание школы № 314 возведено по концессии. Это значит, что построено оно на деньги застройщика - Атомстройкомплекса, а городские власти по заключенному ранее соглашению, будут постепенно возвращать ему затраты. Здание перейдет в муниципальную собственность через 5 лет, в течение которых распоряжаться им и нести бремя, например, его охраны и уборки, будет застройщик.

В концессионном соглашении прописаны очень многие условия, включая количество детей в школе и обязанности администрации школы по организации образовательного процесса. С концессией же связано то, что школа в течение 5 лет не может самостоятельно принимать решения об использовании здания школы и ее помещений для, например, организации платных услуг на базе спортивных залов, о чем нас спрашивали читатели.

Первоклашек в этом 2025/2026 учебном году в школе будет 196. И это максимум. Больше школа взять не может. Весенняя история с увеличением плана приема не повторится. Большее число детей невозможно в силу концессионного статуса школы.

Школа набрала также детей в 2-8 классы.

«В 9 и 11 класс ребят мы пока не берем. Будет правильным, если они закончат обучение и сдадут итоговую аттестацию в тех школах, где проходили обучение», - говорит Елена Белова.

До середины июля на основе рейтинга формируются 10-е классы. На 52 места сейчас претендует 300 человек.

«Поскольку родители могут подать заявление на поступление в 10 класс в любую школу, они подают заявления сразу в несколько школ и выбирают среди тех, где прошли по конкурсу. Мы уверены, что после завершения конкурса количество желающих уменьшится, а наши будущие 10 классники останутся с нами», - уверена директор школы. В следующем году в 10 класс будут набирать больше детей.

Таким образом, в школе на 1 сентября будет более 1400 детей. Эта цифра вплотную приближается к концессионному показателю в 1500 человек. Оставлен резерв для набора первоклашек на следующий год, так как в 2026 году в школе выпускников не будет.

Во все параллели школы можно будет попасть в течение учебного года, но только если освободятся места. Информацию об этом во вкладке «места для перевода» можно найти на сайте школы.

Распределение детей по классам «по способностям» Елена Белова не поддерживает.

«Мой педагогический опыт говорит о том, что в каждом классе должны быть «сильные» дети и те, кто за ними тянется. Поэтому распределяем по классам мы рандомно. Достижения детей учитываются при формировании профильных классов», - говорит она.

Покупка родителями рабочих тетрадей или учебников не предусмотрена нормативными актами в системе образования.

«Запрещаем не мы, а закон. Все необходимое для образовательного процесса в школе есть. Если учитель примет решение о необходимости приобретения дополнительных методических материалов, школа запланирует их приобретение», - объясняет Елена Белова.

Школа №314 в ближайшие несколько лет будет работать только в первую смену. Во второй половине дня здесь будет организована продленка, кружки и секции, которые входят в программу дополнительного образования.

Точно будут секция футбола, вокальная студия, кружок «Изонить» и издательский центр для старшеклассников. Остальные программы пока в разработке.

Для старшеклассников будут организованы дополнительные бюджетные и внебюджетные занятия. Занятия для подготовки к первому классу будут платными, их организует владелец здания.

Фото Дмитрий Часовитин.