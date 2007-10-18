Как выбрать школу для ребенка?

Родители будущих первоклассников озабочены тем, в какой школе будет учиться ребенок. У каждого человека есть свои представления об образовании и о тех задачах, которые должна решать школа. Отдавая ребенка в школу родители должны понять, что они хотят получить от учебного заведения, в которое отдают свое чадо.

Одни хотят, чтобы ребенок был эрудирован, владел большим количеством знаний. Другие, чтобы их наследник имел высокий уровень компетенции: умел учиться, работать с информацией, вел научно-исследовательскую работу. Третьи, имея ребенка со слабым здоровьем, хотят обучать его в школе, где наряду с образовательными, реализуются и оздоровительные программы. Всю информацию подобного рода родители могут получить в районо и гороно.

Кроме того, нужно учитывать еще и следующее. Говорят, что надо выбирать не школу, а учителя. Это не совсем так, хотя в начальной школе учитель для ребенка – царь и бог. Но общая атмосфера в школе более важна. Если около школы стоят курящие ребята, а учителя шмыгают молчком – значит педагоги здесь затравлены. Если на здании школы написано: «Директриса дура» - это не страшно, но если эта надпись не стирается долгое время – от такого заведения лучше держаться подальше.

Внутри школы нужно посмотреть, в каком состоянии туалеты и столовая. Если на стендах висят объявления, написанные полгода назад, в этих стенах явно не все в порядке. Можно встретиться с директором и посмотреть на общую культуру и уровень доброжелательности этого человека. Еще важно, чтобы у ребенка была возможность проявить себя и получить одобрение, если не в учебе, то в творчестве, либо спорте и т.д. Окружающие должны об этом знать. Тогда у ребенка не возникнет комплекса неполноценности.

Некоторые родители расспрашивают мнения о школе у знакомых, живущих в том же районе или поговорят со школьной уборщицей, узнают от нее характеристику всех учителей.

В средних классах выбор учителей уже не так актуален. Идеального подбора учителей все равно не дождаться. Чем старше ребенок, тем больше он ориентируется на конкретные дисциплины. Вот и выбирайте класс, где работают нужные Вам учителя. А информацию о предметниках должен предоставить завуч.

Будьте готовы к тому, что в любой школе будут конфликты ребенок-взрослый, ребенок-ребенок, поэтому не нужно ориентироваться на чьи-то личные "много" или "мало" проблем.

Иногда возникают определенные педагогические проблемы. Если дело происходит в начальной школе, то проблемы, скорее, кроются в Вашем ребенке. Дети в этом возрасте обычно очень правильные. Они не любят ябед, забияк, двоечников, нарушителей дисциплины. Помогите своему ребенку избавиться от этих недостатков и все придет в норму. Если дети подрались, нужно досконально разобраться, кто начал первый. Не надо выяснять отношения с родителями обидчика, может произойти семейная вражда. Лучше решить конфликт с классным руководителем или школьным психологом. Если речь идет о старшекласниках, то нужно напомнить, что синяк под глазом приятеля может обернуться не только постановкой на учет в милиции, но и уголовным преследованием.

Бывают конфликты учеников с учителями. Встречаются педагоги зацикленные на своих предметах, у них плохо строятся отношения со средними и слабыми учениками. Тут надо привлекать классных руководителей.

А вообще, ко всем проблемам школьной жизни нужно относиться с большой долей юмора. Школа – это всего лишь школа, а в процессе учебы у нас всех всегда есть возможность сделать работу над ошибками.

По материалам сайта http://uchim66.ru/