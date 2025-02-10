Домашка: лайфхаки родителям, чтобы не сойти с ума

Для большинства родителей выполнение домашнего задания с ребенком – мучение. Но ситуацию можно улучшить. Мы собрали для вас лучшие рекомендации по этому поводу.

Для начала всеми силами постепенно учим его делать домашнее задание самостоятельно. Это важно. Если в начальной школе у ребенка не сформируется такая привычка, то в средней школе приучить к самостоятельности будет гораздо сложнее. К тому же часто у родителей к 4-5 классу пропадают запал контролировать и помогать наследнику с уроками, и они «просто бросают его в воду, не научив плавать». Давайте не будем так делать.

Что первостепенное в процессе приучения к самостоятельной «домашке»? Оргвопросы

* Для начала сформируйте примерный режим дня и определите конкретное время, когда ваше чадо будет садиться за уроки. В это время ребенок должен быть отдохнувшим. Пусть перед этим он займется чем-то приятным: погуляет, поиграет, просто поваляется на диване. Мозг должен отдохнуть, и гаджеты в этом отношении принесут только вред. А вот после выполнения уроков – пожалуйста, может посидеть в своем телефоне.

* Составьте вместе с ребенком план выполнения домашки. Задачи нужно визуализировать. Можно сделать это на листке списком или каждый урок написать на отдельном цветном стикере, а потом вычеркивать/снимать со стены выполненное. Или писать маркером на доске/планшете и стирать сделанное.

* Если ребенок в работу включается быстро и так же быстро утомляется, тогда начать следует со сложных для него предметов. В других случаях можно смело начинать с легких уроков или тех, которые школьнику нравятся – это настроит его на позитив и придаст уверенность.

* Заранее подготовьте его рабочее место – уберите все лишнее со стола, оставив только то, что относится к выполняемому предмету. Рядом поставьте все, что может понадобиться: ручки, карандаши, линейку, бумагу для черновиков. Чтобы у дитятки не было шанса пойти искать что-то в портфеле или другом месте.

* Некоторых детей отвлекает от выполнения задачи обилие текста или картинки на странице учебника. В таком случае можно закрыть «ненужное» стикерами, бумажками или изготовить специальные картонки с прорезанными окошками различного размера (да, придется сделать целый набор под разные учебники). В итоге школьник видит только одно задание на развороте, которое нужно сделать, и не отвлекается на все остальное в книге.

* Поставьте на стол ребенка песочные часы или будильник на 15-25 минут (у каждого свое). Это время, когда нужно максимально сосредоточиться на выполнении одного задания или урока. Звенит будильник, делаете перерывы на 10 минут.

У детворы с непростым поведением и сложностями в обучении часто есть недиагностированные неврологические причины. Если вы что-то подобное подозреваете у своего ребенка, то посетите невролога.

Детям с дефицитом внимания и гиперактивностью могут помочь следующие рекомендации:

Делать уроки с любимой игрушкой рядом, но есть школьники, которые начнут играть с ней и прощай, домашка. Экспериментируйте.

Каким-то детям помогает включиться в работу полная тишина в доме, а кому-то «белый шум» (есть на ютьюбе) или легкая инструментальная музыка.

Некоторые неврологи считают, что дети с СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности) неспроста что-то грызут во рту – это помогает сосредоточиться. Родители действуют кто во что горазд: на время приготовления уроков кто-то дает ребенку прорезыватель для зубов, кто-то ставит тарелку с яблоком или орешками. А вот жвачка не подходит – ребенок может начать выдувать пузыри и отвлечется.

Если чадо постоянно крутится на стуле, то можно попробовать заменить последний на фитбол. Специалисты говорят, что это помогает сконцентрировать внимание.

Можно положить на стол эспандер, мялку или антистресс – нажатия помогают активировать мозг.

Оргвопрос для родителей

Частый промах родителей – Д/З не было вписано в план дня. Не ребенка, а родительский. Ожидали, что чадо само как-то справится, ну, может быть, пару раз ему подскажете, между остальными своими делами. В итоге – поздний вечер, ребенок до сих пор ничего сам не сделал.

Поэтому пишем себе в планинг: Д/З ребенка 1,5-3 часа (с запасом). И придется потратить время (поначалу, по крайней мере) на то, чтобы подготовить место для учебы, план занятий и т.д.

И все это сделать в спокойном и хорошем настроении! Для школьника домашка и так, как каторга, а тут еще раздраженный и злой родитель, – становится тяжелее вдвойне.

Кстати, заметили, что когда вы сами в хорошем настроении или решили, что сегодня будете на позитиве, то выполнение домашки как-то попроще проходит, причем, для обеих сторон.

Желательно на «время домашки» полностью сосредоточиться на младшекласснике. А если вы родитель ребенка с СДВГ, то обязательно! Вам не нужно никуда торопиться, параллельно готовя еду или отвечая по телефону по работе. Суетливость, нетерпение и раздражение родителя передается ученику – он занервничает, сосредоточиться будет сложнее.

Надо ли учить уроки с ребенком? Школа призывает мам и пап активно участвовать в образовательном процессе, а ребенок порой путается в требованиях программы. Но у нас не всегда есть силы и время на выполнение уроков с детьми, да и наша ли это задача?

Поощрения

Что еще может помочь в выполнении домашки? Ваш настрой, что все осуществимо и что дитятко умница и справится. Похвала и восхищение даже по самому незначительному поводу во время приготовления уроков. Обнимашки – тут без комментариев. Награда сразу после выполнения уроков (причем, ее надо сделать разнообразной, иначе быстро надоест). Поощрение зависит от интересов вашего ребенка. Главное, чтобы оно было не отсроченным, а моментальным. Это может быть доступ к гаджетам после уроков, мультик, получение желаемого.

Наказания

При выполнении домашнего задания не работают! Ведь это каждодневная рутина. Хотя родители, видя тщетность своих репрессий, часто усиливают их. Но становится только хуже – ребенок все больше ошибается, становится плаксивым и неуверенным в себе. В итоге у школьника невроз, а отношения чада и родителей напоминают поле боя.

Это не наша цель. Надо вовремя остановиться и сделать акцент на поощрении. Иногда достаточно регулярных улыбок, одобрения, объятий и похвалы. Детям нравится быть хорошими, ради этого ощущения (признания, что они хорошие), дети могут пойти вам навстречу.

Когда приходится объяснять несколько раз

Возможно, ваши доводы непонятны ребенку. Попробуйте зайти с другой стороны, объяснить иным способом. Или попросить прокомментировать папу или кого-то из родственников или друзей. В крайнем случае в интернете есть куча видео с объяснениями по разным темам, а также ГДЗ.

Сложнее ситуация, когда школьник учится по развивающей или экспериментальной программе, но там часто может помочь родительский чат. А если и он не справился (бывают такие непонятные задания!), тогда – коллективное обращение в личном сообщении к учителю. А иногда нужно просто позволить себе и ребенку сделать задание, не будучи стопроцентно уверенным в его правильности. У всех есть право на ошибку.

Как не срываться на ребенке?

Редкий родитель никогда не повышает голос на своего школьника. Чаще всего кричат тогда, когда чадо не может воплотить идеальные представления о нём. Или от бессилия, когда ничего не могут сделать. В этом случае крик – признак усталости и нехватки ресурсов. Значит, пора позаботиться о себе.

По-хорошему, это надо делать регулярно: высыпаться, вовремя отдыхать, делать что-то интересное для себя, заботиться о своем здоровье и т.д. Сиюминутно тоже можно что-то придумать: пойти попить чаю с шоколадкой, полежать в ванной, почитать любимую книжку, сделать что-то приятное для себя. А потом уже садиться за уроки с детенышем.

Если отдых не помогает, то, возможно, крик вошел в привычку. Как это понимать?

Между точкой возбуждения и точкой выплеска (криком) всегда есть зазор в пару секунд, пауза, во время которой решается, что делать или сказать. Так вот чаще всего мы решаем действовать автоматически, как это делали раньше.

В следующий раз, когда начнете чувствовать, что раздражаетесь, схватите эту эмоцию за хвост – остановитесь. В паузу сначала можно вставить глубокий вздох, чуть позднее – просьбу или мысль, что хотите донести. Но, конечно, все не так просто. Иначе весь интернет не был бы заполнен курсами и марафонами типа «Мама, не кричи». Если быстро исправить свою модель поведения не получается, то нужно подготовиться к постепенной и длительной работе над собой.

Вот некоторые из «домашних» методик:

– Договориться с собой, что каждый раз при повышении голоса на кроху, будете рвать купюру 50-1000 рублей (эту сумму должно быть жалко потерять). Многие пишут, что уже после 2-3 раза начинают себя лучше контролировать.

– Вести дневник отношений с ребенком, где анализировать каждую ссору. Записывать несколько пунктов.

1. «Перемотка». В своем воображении вернуться в самое начало ситуации и найти первопричину неадекватной реакции дитятки и то, что стало спусковым крючком для вашего гнева. Все записать.

2. Понять свои чувства и ощущения в теле при этом. Записать.

3. Мысленно встать на место детки и представить ситуацию его глазами. Записать.

4. «Переписать историю» – прописать другой вариант своей реакции, который можно применить в следующий раз в подобном конфликте. При таком подробном и регулярном анализе крик в ответ на проблемы наследника будет возникать все реже и через год-два постепенно сойдет на нет.

Еще вариант – нанять репетитора, который будет делать домашку с ребенком. Cейчас есть и онлайн-занятия, а значит, проще подобрать подходящего человека и сторговаться по цене.