Первоклассные заботы

Быстро заканчивается уральское лето, скоро осень. Это значит, что мой ребенок идет в школу. В первый класс.. Поэтому несколько летних дней я посвятила операции под названием «Собери ребенка в школу». После чего пришлось несколько раз консультировать мамочек наших будущих одноклассников по этому поводу. Я решила, что приобретенный опыт надо бы обобщить для «будущих поколений», а может и сейчас кому-то еще пригодится…

Сборы в школу мы начали в конце июля. Основные школьные базары (ЦУМ, Леопольд, Метро, Банана-мама, множество канцтоварных отделов в разных магазинах (книжные, Атлант, Живое слово, Польмар) уже были открыты, за исключением «Дирижабля», где к школе начали готовить с 3 августа и КОСКа, который обещает открыться и вовсе в конце августа.

Портфель мы привезли из Москвы (и правильно сделали!), учебники закупаются централизованно в школе, а список канцтоваров нам еще не выдали (и почему было не дать его в конце мая? Конечно, особого дефицита канцтоваров в магазинах нет, все можно купить и в сентябре. Но уж если закупать, то все сразу, с чувством-толком-расстановкой. И все же кое-какие канцтовары я все-таки прикупила, так сказать, «из собственных соображений»…).

Основными направлениями поиска было приобретение всего комплекта одежды-обуви, поскольку ребенок имеется в наличии для примерок.

Итак, изучив ю-мамский опыт прошлогоднего приготовления к школе и имея ряд собственных представлений и требований, мы отправились готовить ребенка к первому учебному году.

Портфель

Основной атрибут школьника. В каких-то СанПинах я прочитала, что за спиной ребенок должен носить вес, не превышающий 10% его собственного. Поскольку у меня ребенок очень маловесный и малоростный, то, рассматривая все предлагаемые модели, получалось, что портфель мы должны носить без учебников, пустой. И вот, буквально перерыв в Москве весь «Детский мир», я нашла, как мне кажется, подходящую для нас модель типа «рюкзак» – легкий, с ортопедической спинкой, по ширине не шире плеч, приятной расцветки, с достаточным количеством карманов, с широкими ремнями, только без светоотражателей. Внутри отделений, как таковых, нет. Да, наверное, они и не нужны, чтобы все было на виду и удобно доставалось. Карманы можно использовать и как пеналы.

Цена 2200, производство Италия.

Форма

Сейчас многие школы шьют форму. Самые популярные ателье у нас – на Пушкина («Светлана» что ли?), на Ботанической («Студия-Т», хотя многие модели этой студии продаются в «Леопольде»). Имейте в виду, что август месяц в ателье – самое горячее время. Помимо снятия мерок, ребенок нужен еще и на примерку. Так что два посещения ателье ребенком в течение 7-10 дней надо запланировать. Общий срок готовности 10-20 дней. Мы в ателье заказывали жилетку и брюки.

Брюки. Я думала, что остались у нас с майского выпускного. Но – дети летом растут J и даже выпущенный запас по длине не спас ситуацию L. Теоретически брюк полно в Пеплосах и в Леопольде. Мы заказали одну пару в ателье под свой размер, шерстяные на подкладе (чтоб не «кусались») и купили еще одни, потому как одной парой явно не обойтись (с учетом грязной осени, столовских обедов, активной жизни на переменах и т.п.). Жилет на заказ – 600 руб, брюки на заказ – 850 руб, брюки в магазине - 550 руб.

Рубашки – купила 2 белых, 2 цветных однотонных, 1 в клеточку, чтобы был запас на все учебные дни. Когда будете в ателье, возьмите кусочек ткани, из который шьют/вяжут вашу форму, чтобы подобрать рубашки и галстук. А то я купила голубую рубашку, которая ну совсем не подошла к нашему дымчато-серо-сиреневому жилету. Цена рубашки – 200 руб. (однотонные), производство Новочебоксарск, от 350 руб - (клетчатые, импортные).

Водолазк и – тонкие х/б 1 белая, 1 серая, 1 бежевая поплотнее. Мне кажется, удобнее в водолазках, особенно в те дни, когда физкультура – переодеваться легче. Цена – 100-240 руб, производство Екатеринбург, Турция.

Галстук купила, в нем как-то солиднее, но будет ли его надевать мой ребенок, пока не ясно. Галстук на резиночке, маленький, «компактный», еще есть на молниях – для регулировки по длине. Полно было в Леопольде, встречаются в Пеплосах, в детских магазинах в Дирижабле, но с расцветками и качеством, на мой взгляд, туговато... Цена – от 20 до 180 руб.

Носки – купила 10 пар разнообразных - темных, бежевых, белых. Темные повседневные больше подходят под обувь (особенно если она в дырочку) и брюки, белые - «на парад», на ритмику.

Форма для ритмики. Просили иметь черные шорты и белую футболку, а также чешки. Недолго думая, все купили в Леопольде. Шорты полиэстер – 180, футболка – 150, чешки белые – 160 руб.

Форма для физкультуры. Физкультура будет на улице, так что осенью, видимо, будут нужны болоневые тонкие штаны и ветровка. Хочу еще кроссовки с мембраной (типа Суперфитов, Рикосты и т.п.). Но пока не купила – в Санетте уже все продано, в Детском мире осеннюю обувь еще не привозили в полном объеме, будет в конце августа, в Гавроше не подходят. Цена вопроса - 3000-3500 руб.

Трикотажные штаны, трико для похода в школу решила не покупать. В помещении в них будет жарко, а снимать там особо некогда и неудобно. На брюки пусть надевает осенние или зимние штаны. Вот разве что на физкультуру на улице понадобится под спортивные штаны?

Обувь сменная

В закрытых туфлях ноги будут потеть, так что решила купить сандалии, но с закрытым носком, с пяткой, на липучке. С брюками они смотрятся лучше.

Купили в Гавроше (в Дирижабле) Pablosky, Испания - 2500 руб.

Мешок для обуви

Купила, на всякий случай. По объему явно небольшой, но для осенней обуви подойдет.

Может они вообще обувь в школе оставляют?

Еще бывают мешки с двумя отделениями - чтобы чистая обувь не пачкалась о грязную. Продаются в тех же отделах, где портфели.

Еще бывают портфель+мешок+пеналы+кошелечки всякие в одном стиле. Особенное разнообразие таких комплектов в фирменных канцтоварных магазинах (на Вайнера и на Белинского).

Мебель школьная

Стол и книжный шкаф у нас имеется, ищем удобный стул со спинкой, с регулировкой по высоте, с подлокотниками. По цене, примерно, получается от 1600 до 3500 руб. Пока не выбрали модель и расцветку.

Канцтовары

Поскольку списка канцтоваров нам еще не выдали, покупала то, что «явно пригодится», используя принцип – чтобы было не тяжелое и удобное для использования первокласснику. Некоторые вещи покупала в двойном исполнении: для школы – полегче, покомпактнее, для дома – расширеннее и разнообразнее (краски, например, в школу – 10 цветов, домой – 24 и т.п.).

Пенал. Долго думала, какой же купить пенал. Их великое разнообразие. Решила, что для первоклашки категорически не пойдет жесткий пенал с резиночками внутри – во-первых, он тяжелый, во-вторых, за эти резиночки высовывать-засовывать карандаши крайне неудобно и долго. Поэтому решила купить небольшой пенальчик на молнии для ручки и простого карандаша-линейки-резинки, а цветные карандаши купила в таком тубусе, который удобно открывается, они там все на виду, его можно поставить на парту, много места не занимает.

Карандаши – цветные и простые – уже давно покупаю с треугольным сечением (какое-то новое требование современных психологов-педагогов).

Ручки купила легкие, с хорошим шариком; гелевые, говорят, нельзя.

Прочие канцтовары. Цветная бумага, цветной картон, альбом тонкий и толстый, пластилин, краски, кисточки (тонкие, толстые), точилки, линейка, фломастеры, клеящие карандаши, фартук для уроков труда, клейкая пленка для оборачивания учебников-тетрадей, ластики, ножницы, палитра, расписание уроков.

Еще купила – дневник. Хотя непонятно, нужен ли он будет в первом классе. Ну, там расписание писать, объявления всякие. Наверное, нужен. Еще учебники и тетради удобнее будет носить в папках, чтоб не мялись, но опять же доставать их оттуда надо.. Поглядим-увидим.

Итак, сколько же всего получается? Посчитаем.

Наименование цена Портфель 2200 Форма жилет 610 брюки на заказ 850 брюки покупные 550 рубашки (5 шт.) 1150 водолазки (3 шт.) 440 галстук 180 носки (10 пар) 400 Форма для ритмики шорты 180 футболка 150 чешки 160 Форма для улицы спортивный костюм 1500 кроссовки на мембране 3000 Обувь сменная сандалии ортопедические 2500 мешок для обуви 110 Канцтовары ориентировочно 800 Мебель школьная еще не определились ИТОГО 14780

А еще не забудьте про цветочки для будущей учительницы ...