Первоклассные заботы
Быстро заканчивается уральское лето, скоро осень. Это значит, что мой ребенок идет в школу. В первый класс.. Поэтому несколько летних дней я посвятила операции под названием «Собери ребенка в школу». После чего пришлось несколько раз консультировать мамочек наших будущих одноклассников по этому поводу. Я решила, что приобретенный опыт надо бы обобщить для «будущих поколений», а может и сейчас кому-то еще пригодится…
Сборы в школу мы начали в конце июля. Основные школьные базары (ЦУМ, Леопольд, Метро, Банана-мама, множество канцтоварных отделов в разных магазинах (книжные, Атлант, Живое слово, Польмар) уже были открыты, за исключением «Дирижабля», где к школе начали готовить с 3 августа и КОСКа, который обещает открыться и вовсе в конце августа.
Портфель мы привезли из Москвы (и правильно сделали!), учебники закупаются централизованно в школе, а список канцтоваров нам еще не выдали (и почему было не дать его в конце мая? Конечно, особого дефицита канцтоваров в магазинах нет, все можно купить и в сентябре. Но уж если закупать, то все сразу, с чувством-толком-расстановкой. И все же кое-какие канцтовары я все-таки прикупила, так сказать, «из собственных соображений»…).
Основными направлениями поиска было приобретение всего комплекта одежды-обуви, поскольку ребенок имеется в наличии для примерок.
Итак, изучив ю-мамский опыт прошлогоднего приготовления к школе и имея ряд собственных представлений и требований, мы отправились готовить ребенка к первому учебному году.
Портфель
Основной атрибут школьника. В каких-то СанПинах я прочитала, что за спиной ребенок должен носить вес, не превышающий 10% его собственного. Поскольку у меня ребенок очень маловесный и малоростный, то, рассматривая все предлагаемые модели, получалось, что портфель мы должны носить без учебников, пустой. И вот, буквально перерыв в Москве весь «Детский мир», я нашла, как мне кажется, подходящую для нас модель типа «рюкзак» – легкий, с ортопедической спинкой, по ширине не шире плеч, приятной расцветки, с достаточным количеством карманов, с широкими ремнями, только без светоотражателей. Внутри отделений, как таковых, нет. Да, наверное, они и не нужны, чтобы все было на виду и удобно доставалось. Карманы можно использовать и как пеналы.
Цена 2200, производство Италия.
Форма
Сейчас многие школы шьют форму. Самые популярные ателье у нас – на Пушкина («Светлана» что ли?), на Ботанической («Студия-Т», хотя многие модели этой студии продаются в «Леопольде»). Имейте в виду, что август месяц в ателье – самое горячее время. Помимо снятия мерок, ребенок нужен еще и на примерку. Так что два посещения ателье ребенком в течение 7-10 дней надо запланировать. Общий срок готовности 10-20 дней. Мы в ателье заказывали жилетку и брюки.
Брюки. Я думала, что остались у нас с майского выпускного. Но – дети летом растут J и даже выпущенный запас по длине не спас ситуацию L. Теоретически брюк полно в Пеплосах и в Леопольде. Мы заказали одну пару в ателье под свой размер, шерстяные на подкладе (чтоб не «кусались») и купили еще одни, потому как одной парой явно не обойтись (с учетом грязной осени, столовских обедов, активной жизни на переменах и т.п.). Жилет на заказ – 600 руб, брюки на заказ – 850 руб, брюки в магазине - 550 руб.
Рубашки – купила 2 белых, 2 цветных однотонных, 1 в клеточку, чтобы был запас на все учебные дни. Когда будете в ателье, возьмите кусочек ткани, из который шьют/вяжут вашу форму, чтобы подобрать рубашки и галстук. А то я купила голубую рубашку, которая ну совсем не подошла к нашему дымчато-серо-сиреневому жилету. Цена рубашки – 200 руб. (однотонные), производство Новочебоксарск, от 350 руб - (клетчатые, импортные).
Водолазки – тонкие х/б 1 белая, 1 серая, 1 бежевая поплотнее. Мне кажется, удобнее в водолазках, особенно в те дни, когда физкультура – переодеваться легче. Цена – 100-240 руб, производство Екатеринбург, Турция.
Галстук купила, в нем как-то солиднее, но будет ли его надевать мой ребенок, пока не ясно. Галстук на резиночке, маленький, «компактный», еще есть на молниях – для регулировки по длине. Полно было в Леопольде, встречаются в Пеплосах, в детских магазинах в Дирижабле, но с расцветками и качеством, на мой взгляд, туговато... Цена – от 20 до 180 руб.
Носки – купила 10 пар разнообразных - темных, бежевых, белых. Темные повседневные больше подходят под обувь (особенно если она в дырочку) и брюки, белые - «на парад», на ритмику.
Форма для ритмики. Просили иметь черные шорты и белую футболку, а также чешки. Недолго думая, все купили в Леопольде. Шорты полиэстер – 180, футболка – 150, чешки белые – 160 руб.
Форма для физкультуры. Физкультура будет на улице, так что осенью, видимо, будут нужны болоневые тонкие штаны и ветровка. Хочу еще кроссовки с мембраной (типа Суперфитов, Рикосты и т.п.). Но пока не купила – в Санетте уже все продано, в Детском мире осеннюю обувь еще не привозили в полном объеме, будет в конце августа, в Гавроше не подходят. Цена вопроса - 3000-3500 руб.
Трикотажные штаны, трико для похода в школу решила не покупать. В помещении в них будет жарко, а снимать там особо некогда и неудобно. На брюки пусть надевает осенние или зимние штаны. Вот разве что на физкультуру на улице понадобится под спортивные штаны?
Обувь сменная
В закрытых туфлях ноги будут потеть, так что решила купить сандалии, но с закрытым носком, с пяткой, на липучке. С брюками они смотрятся лучше.
Купили в Гавроше (в Дирижабле) Pablosky, Испания - 2500 руб.
Мешок для обуви
Купила, на всякий случай. По объему явно небольшой, но для осенней обуви подойдет.
Может они вообще обувь в школе оставляют?
Еще бывают мешки с двумя отделениями - чтобы чистая обувь не пачкалась о грязную. Продаются в тех же отделах, где портфели.
Еще бывают портфель+мешок+пеналы+кошелечки всякие в одном стиле. Особенное разнообразие таких комплектов в фирменных канцтоварных магазинах (на Вайнера и на Белинского).
Мебель школьная
Стол и книжный шкаф у нас имеется, ищем удобный стул со спинкой, с регулировкой по высоте, с подлокотниками. По цене, примерно, получается от 1600 до 3500 руб. Пока не выбрали модель и расцветку.
Канцтовары
Поскольку списка канцтоваров нам еще не выдали, покупала то, что «явно пригодится», используя принцип – чтобы было не тяжелое и удобное для использования первокласснику. Некоторые вещи покупала в двойном исполнении: для школы – полегче, покомпактнее, для дома – расширеннее и разнообразнее (краски, например, в школу – 10 цветов, домой – 24 и т.п.).
Пенал. Долго думала, какой же купить пенал. Их великое разнообразие. Решила, что для первоклашки категорически не пойдет жесткий пенал с резиночками внутри – во-первых, он тяжелый, во-вторых, за эти резиночки высовывать-засовывать карандаши крайне неудобно и долго. Поэтому решила купить небольшой пенальчик на молнии для ручки и простого карандаша-линейки-резинки, а цветные карандаши купила в таком тубусе, который удобно открывается, они там все на виду, его можно поставить на парту, много места не занимает.
Карандаши – цветные и простые – уже давно покупаю с треугольным сечением (какое-то новое требование современных психологов-педагогов).
Ручки купила легкие, с хорошим шариком; гелевые, говорят, нельзя.
Прочие канцтовары. Цветная бумага, цветной картон, альбом тонкий и толстый, пластилин, краски, кисточки (тонкие, толстые), точилки, линейка, фломастеры, клеящие карандаши, фартук для уроков труда, клейкая пленка для оборачивания учебников-тетрадей, ластики, ножницы, палитра, расписание уроков.
Еще купила – дневник. Хотя непонятно, нужен ли он будет в первом классе. Ну, там расписание писать, объявления всякие. Наверное, нужен. Еще учебники и тетради удобнее будет носить в папках, чтоб не мялись, но опять же доставать их оттуда надо.. Поглядим-увидим.
Итак, сколько же всего получается? Посчитаем.
|
Наименование
|
цена
|
Портфель
|
|
2200
|
Форма
|
жилет
|
610
|
|
брюки на заказ
|
850
|
|
брюки покупные
|
550
|
|
рубашки (5 шт.)
|
1150
|
|
водолазки (3 шт.)
|
440
|
|
галстук
|
180
|
|
носки (10 пар)
|
400
|
Форма для ритмики
|
шорты
|
180
|
|
футболка
|
150
|
|
чешки
|
160
|
Форма для улицы
|
спортивный костюм
|
1500
|
|
кроссовки на мембране
|
3000
|
Обувь сменная
|
сандалии ортопедические
|
2500
|
|
мешок для обуви
|
110
|
Канцтовары
|
ориентировочно
|
800
|
Мебель школьная
|
еще не определились
|
|
ИТОГО
|
|
14780
А еще не забудьте про цветочки для будущей учительницы ...