Готов ли Ваш малыш к школе? (часть 3) Повышение скорости чтения. Набор упражнений для скорочтения

Эксперименты, проводимые за последние годы, показали, что быстрое чтение активизирует процессы мышления и является одним из средств совершенствования учебного процесса для самых различных уровней обучения, от начальной до высшей школы.

Оптимальное чтение – это чтение со скоростью разговорной речи, т.е. в темпе от 120 до 150 слов в минуту. Именно к такой скорости приспособился за многие столетия артикуляционный аппарат человека, именно при этой скорости достигается лучшее понимание текста.

Так с какой же скоростью чтения должны читать ученики, заканчивающие начальное обучение?

«Если проанализировать успеваемость учеников 5-х классов, то можно сделать вывод, что отличниками стали дети, которые в конце начального обучения имели скорость чтения в пределах 130-170 слов в минуту. В среднем примерно 150 слов в минуту. Те, кто стал хорошистами, имели технику чтения от 100 до 140 слов в минуту. В среднем это 120 слов в минуту. Троечники имели скорость чтения 80-90 слов в минуту – приблизительно, конечно. Такова закономерность».

Запишем дробь. В числителе 40000, в знаменателе 80. 40000 слов – это объем газеты на шести страницах, а 80 слов в минуту – такую скорость имеют некоторые старшеклассники.

Значит, школьник прочитает газету за 500 минут, или за восьмичасовой рабочий день!

Слабочитающий ученик, перейдя в среднее, а затем и в старшее звено школы, будет, если не тонуть, то захлебываться в потоке информации. Этот ученик обречен на неуспеваемость. И каких бы великих учителей ни приглашали бы вы к этому ученику, ничего у них не выйдет, пока они не научат элементарному – читать.

Надеяться “на авось”, на то, что с годами беглость чтения придёт сама, не стоит. Первоклассники находятся в том благоприятном возрасте, когда можно добиться оптимальной скорости, они имеют практически неисчерпаемый резерв повышения техники чтения.

Как же выйти на этот уровень 120 слов в минуту, какие приемы обучения использовать?

Существуют наиболее эффективные резервы обучения чтению!

Для начинающих читателей

Многие родители пытаются помочь своим детям научиться чтению, учат как могут. Безусловно, за основу они берут букварь или азбуку, благо, что в детских магазинах азбуки продаются во всех вариациях: кубики и таблицы с буквами, азбуки разрезные, говорящие, музыкальные.

Желание родителей понятное и похвальное, но очень важно при обучении чтению не допустить ошибок, которые потребуется потом исправлять переучиванием.

Типичные ошибки, осложняющие навыки чтения:

1) Изучение алфавитных названий букв

Правильно будет обучать детей называть буквы звуками: не БЭ, МЭ, ША, ЭР, а коротко Б, М, Ш, Р, в противном случае затрудняется: навык слияния букв в слоги. Ребенок вместо МАМА читает МЭАМЭА Легко ли ребёнку расшифровать такое слово? Конечно же, смысл прочитанного при чтении по буквам часто остаётся для ребёнка непонятным, а сам процесс чтения утомительным и безынтересным.

2) Неправильное обучение слиянию букв в слоги и чтению слогов и слов;

Неправильный подход при обучении:

- М и А будет МА.

- побуквенное чтение: М, А, М, А.

- прочитывание глазами, а затем произнесение слов или фраз, не глядя в книгу.

Правильное обучение навыкам чтения

Ребёнок тянет первый звук до тех пор, пока не дойдет до второго: МММА – МММА; СССОК; РРРАК.

Основной причиной возникновения нарушений чтения и письма многие исследователи считают недостатки произношения детей, которые сопровождаются недоразвитием процессов фонемообразования, поэтому, важно с 5 лет посещать занятия логопеда, не ждать, когда ребенок заговорит правильно.

Осваивая навык чтения дети закономерно проходят определенные этапы, которые различаются по психологическому содержанию:

Овладение звуко-буквенными обозначениями

На начальном этапе овладения чтением у детей основная нагрузка падает на процессы декодирования печатного буквенного текста в устную форму. На этом этапе важную роль играет развитие у ребенка визуальной (зрительной) и аудиальной (слуховой) памяти. Чем лучше зрительное запоминание, тем быстрее ребенок научится узнавать буквы. Чем лучше слуховое запоминание, тем быстрее ребенок научится соотносить буквенное изображение со звуковым выражением.

Послоговое чтение

На этом этапе важную роль играет развитие у ребенка аналитических и синтетических способностей (анализ и синтез мышления).

Ступень становления синтетических приемов чтения требует от ребенка развитие психических процессов и функций: анализ, синтез, оперативная память, устойчивость, переключение внимания, увеличение поля зрения, общая эрудиция ребенка и развитие речи.

Ступень синтетического чтения – это чтение целыми словами с нарастанием скорости чтения (техника чтения). Эта ступень невозможна без развития вышеуказанных психических процессов, а так же сформированности у ребенка расширенного поля зрения, речедвигательной системы, координации движения глаз, произвольности внимания.

Таким образом, на процесс формирования навыка чтения у детей оказывает влияние общее психическое и физическое развитие. Высокая степень развития внимания, памяти, мышления, речи может стимулировать навык чтения. И наоборот, слабое развитие одной или нескольких психических функций может тормозить успешное формирование этого навыка.

Для первоклассников

Существует методика профессора И.П. Федоренко, которая гласит, что при работе над книгой важна не длительность, а частота тренировочных упражнений.

Память человеческая устроена таким образом, что запоминается не то, что постоянно перед глазами, а то, что мелькает: то есть, то нет. Именно оно создает раздражение и запоминается. Потому, если мы хотим освоить какие-то умения, довести их до автоматизма, до уровня навыка, то мы вовсе не должны проводить длинные упражнения, длинные по времени; мы должны упражнения проводить короткими порциями, но с большей частотой.

Что же зачастую наблюдается во многих семьях? Папа или мама усаживают своего ребенка, и говорят следующее: “Прочитай вот эту сказку. Пока не прочитаешь, из-за стола не выходи”. При той низкой технике чтения, которой обладает первоклассник, ему необходимо час – полтора, чтобы прочитать эту коротенькую сказку. Это час – полтора очень трудной работы. Папа и мама допускают здесь очень серьезную педагогическую ошибку, подавляя у ребенка желание читать. Было бы гораздо лучше, если бы домашняя тренировка проводилась тремя порциями по 5 минут. Небольшой абзац ребенок прочитывает и пересказывает его содержание. Через час-два еще одна порция. Перед сном еще одна порция.

Если ребенок не любит читать, то необходим режим щадящего чтения.

Режим щадящего чтения – это такой режим, когда ребенок прочитывает одну – две строчки и после этого получит кратковременный отдых.

Такой режим автоматически получается, если ребенок просматривает диафильмы, слайды: 2 строчки под кадриком прочитал, посмотрел картинку – отдохнул. Следующий кадрик – опять две строчки прочитал, опять посмотрел картинку.

Учителя начальных классов имеют в своей педагогической копилке много приемов достижению результативности в обучении чтению. Рассмотрим их:

Алексеева Оксана Юрьевна, учитель начальных классов, советует давать ребенку упражнения следующего вида:

Артикуляционная гимнастика.

а) разминка

вдох носом, выдох через рот;

вдох, задержка дыхания, выдох;

вдох, выдох по порциям.

б) упражнения для развития четкости произношения:

Самолеты взлетают: у-у-у.

Машины едут: ж-ж-ж.

Лошадки поскакали: цок-цок-цок.

Рядом ползет змея: ш-ш-ш.

Муха бьется в стекло: з-з-з-з.

в) чтение чистоговорок шепотом и медленно:

ра-ра-ра – начинается игра,

ры-ры-ры – у нас в руках шары,

ру-ру-ру – бью рукою по шару.

г) чтение тихо и умерено:

арка арца

арта арда

арла арча

арса аржа

д) чтение громко и быстро:

гарь – парь – жарь

дверь – зверь – червь

е) чтение скороговорок, пословиц, поговорок

Набор скороговорок, подобранных И.Т. Федоренко 1. Водовоз вез воду из-под водопада. 2. Говори, говори, да не заговаривайся. 3. На гору гогочут гуси, под горой огонь горит. 4. Наш голова вашего голову головой переголовит, перевыголовит. 5. Наш дуда и туда и сюда. 6. Дерево скоро садят, да не скоро плоды едят. 7. На дворе трава, на траве дрова, не руби дрова на траве двора. 8. Возле горки на пригорке встали 33 Егорки: раз Егорка, два Егорка, три Егорка и т.д. 9. Летят три пичужки через три пусты избушки. 10. В один, Клим, клин колоти. 11. Каково волокно, таково и полотно 12. Клюет курка крупку, курит турка трубку. 13. Либретто “Риголетто”. 14. Полили ли лилию, видели ли Лидию? 15. Бежит лиса по шесточку, лизни, лиса, песочку. 16. Лавировали корабли, лавировали, да не вылавировали.

ж) чтение согласных

Учащийся делает глубокий вдох и на выдохе читает 15 согласных одного ряда:

БТМПВЧФКНШЛЖЗЦС

КВМСПЛБШГРДБЛСТ

ПРЛГНТВСЧЦФБХНМ

ВМРГКТБДЗЩЗБЧВН

ФЩМЖДШХЧМКПБРВС

ПТКЗРМВДГБФКЗРЧ

Чтение согласной с какой-нибудь гласной, используя эту же таблицу.

Например: 1 ряд читает с гласным [а], 2 ряд – с гласным [о], 3 ряд – с гласным [у].

После этого упражнения учащиеся тренируются в чтении ряда гласных с ударением на одном из них: а о у ы и э.

Складывание слов из половинок.

Берется от 3 до 10 слов, каждое из них пишется на двух маленьких карточках. Ребенку предлагается быстро сложить карточки так, чтобы получились осмысленные слова. В более сложном варианте предлагаются слова, похожие по написанию.

Это упражнение развивает способность по отдельному фрагменту высказывать догадку обо всем слове в целом и сразу же подтверждать ее недостающим фрагментом. Кроме того, формируется установка на побуквенный анализ слова.

Учительница Грекова Татьяна Анатольевна предлагает следующие упражнения из системы И.Т. Федоренко и И.Г. Пальченко.

Для развития скорости и гибкости (умения менять скорость чтения в зависимости от содержания) используется упражнение

“Буксир”

Суть упражнения “Буксир” заключается в чтении в паре. Взрослый читает “про себя” и пальцем следит по книге. А ребенок читает вслух, но по пальцу взрослого. Таким образом, он должен поспевать за его чтением.

Второй вариант упражнения “Буксир” заключается в одновременном чтении взрослого и ребенка вслух. Взрослый читает в пределах скорости ребенка, который должен подстроиться под его темп. Затем взрослый замолкает и продолжает читать “про себя”, ребенок следует его примеру. Затем снова идет чтение вслух. И если ребенок правильно “уловил” темп чтения, то “встретится” с ним на одном слове.

Многократное чтение

Школьнику предлагается начать чтение и продолжать его в течение одной минуты. После этого ученик отмечает, до какого места он дочитал. Затем следует повторное чтение этого же отрывка текста. После этого ученик снова замечает, до какого слова он дочитал, и сравнивает с результатами первого прочтения. Естественно, что во второй раз он прочитал на несколько слов больше /кто-то на 2 слова, кто-то на 5, а кто-то на 15/. Увеличение темпа чтения вызывает положительные эмоции у ребенка, ему хочется читать еще раз. Однако более трех раз не следует этого делать! Избегайте утомления. Закрепите ситуацию успеха. Похвалите ребенка.

Чтение в темпе скороговорки

Дети отрабатывают четкое и правильное, а главное – быстрое чтение текста. Окончания слов не должны “проглатываться” ребенком, а должны четко проговариваться. Упражнение длится не более 30 секунд.

Выразительное чтение с переходом на незнакомую часть текста

Школьник читает отрывок текста, затем ребенку объясняем так: “Теперь, снова читай текст, но чуть-чуть медленнее, зато красиво, выразительно”. Ваш ученик прочитывает отрывок до конца, но взрослый не останавливает его. Ребенок переходит на незнакомую часть текста. И вот здесь происходит маленькое чудо. Оно состоит в том, что ребенок, несколько раз прочитавший один и тот же отрывок текста выработавший уже здесь повышенный темп чтения, при переходе на незнакомую часть текста продолжает читать ее в том же повышенном темпе. Его возможностей надолго не хватает, но если ежедневно проводить такие упражнения длительность чтения в повышенном темпе будет увеличиваться. Через две-три недели чтение ребенка заметно улучшится.

Следующее упражнение называется

“Бросок – засечка”

Его цель – развитие зрительного умения ориентироваться в тексте. Заключается оно в следующем:

Ребенок кладет руки на колени и начинает читать текст вслух по команде “Бросок”. Когда раздается команда “Засечка” читатель отрывает голову от книги, закрывает глаза и несколько секунд отдыхает, руки при этом остаются на коленях. По команде “Бросок” ребенок должен отыскать глазами то место в книге, на котором он остановился и продолжить чтение вслух. Это упражнение может длиться около 5 минут.

Для повышения верхней границы индивидуального диапазона скорости чтения применяется упражнение

“Молния”

Его смысл - в чередовании чтения в комфортном режиме с чтением на максимально доступной ребенку скорости чтения молча с чтением вслух. Переход на чтение в максимально ускоренном режиме осуществляется по команде учителя “Молния!” и продолжается от 20 секунд /вначале/ до 2 минут /после освоения упражнения/. Тренировки могут проводиться по несколько раз на каждом занятии чтением, при этом в качестве дополнительного стимулятора можно использовать метроном.

Детям всегда хочется посоревноваться – кто быстрее читает. В этом случае полезно упражнение

“Спринт”

Если к ребенку пришли одноклассники, предложите им отыскать в книге одинаковый отрывок и по команде начать читать одновременно вслух, кто быстрее, правильно проговаривая окончания слов. По сигналу - «Стоп», дети пальчиком показывают, кто где остановился.

При этом упражнении маленькие читатели учатся еще вниманию и сосредоточенности. Ведь рядом другие дети читают вслух и мешают сосредоточиться. Ребенку нужно быть внимательным и не отвлекаться на посторонний шум. А это умение нужно развивать.

Любимый у учащихся вид чтения – ролевое чтение, вызывает массу чувств, эмоций. Предложите его, когда у вашего ребенка одноклассники. Устройте «Радиоспектакль».

В современной педагогике разработан комплекс упражнений для формирования навыка чтения и понимания текстов. Авторами этих разработок стала группа педагогов и психологов: Заика Е.В., Нечаева Н.В., Кудина Г.Н., Новлянская З.Н., Ладыженская Т.А., Симановский А.Э.

Вот некоторые из них:

Чтение текста с прикрытой верхней частью строчки:

В этом упражнении есть секрет – упражнение с хитринкой. Дело в том, что любой сколько-нибудь смышленый ребенок заметит, что когда читается верхняя строчка по половинкам букв, в это время нижняя полностью открыта, и сообразит, что гораздо выгоднее успеть быстро прочитать ее, пока она открыта, чтобы потом, когда ее закроют быстро выдать готовый результат. Многие дети быстро переходят на эту стратегию, а это именно то, что нужно для увеличения скорости чтения!

Это упражнение формируют сразу несколько значимых учебных качеств:

Чтение про себя (т.к. это надо скрыть);

Словесно-логическую память (т.к. необходимо удержать в памяти сразу несколько слов и сохранять их несколько секунд).

Распределение внимания и умение выполнять одновременно как минимум 2 задачи (чтение заданной строчки вслух и чтение нижележащей строчки про себя).

Большую часть времени школьник должен читать «про себя», молча. Это и понятно. Вслух читать трудно, усталость приходит раньше.

Как помочь ребенку прийти к скорочтению?

Одной из самых трудных задач в методике обучения динамическому чтению является преодоление привычки сознательной или подсознательной артикуляции, стремление к озвучиванию читаемого текста.

Исследования показывают, что для понимания смысла при чтении и запоминании информации вполне достаточно только видеть слово и передать его в зрительный образ, в анализатор мозга для обработки информации.

При низкой скорости чтения все слова мысленно проговариваются. Чем выше скорость чтения, тем меньше слов проговаривается, тем больше слов воспринимается только глазами.

В целях четкого разграничения детьми чтения молча и вслух, а также предупреждения активного внешнего проговаривания при чтении, Грекова Т.А. советует использовать упражнение

“Губы”

При команде - “Губы” к плотно сжатым губам ребенок прикладывает палец левой руки, чем подкреплялась психологическая установка на беззвучное чтение. При команде - “Вслух” убирает палец и читает вслух текст.

По мере привыкания школьника к чтению без внешних признаков проговаривания, команда “Губы” подается все реже и, наконец, отменяется совсем.

Таким образом, чем меньше проговаривание, тем выше скорость!

Для опытных читателей начальной школы

Эффективные резервы обучения чтению можно найти в следующих упражнениях:

Чтение перевернутого текста:

Страница обычного текста переворачивается вверх ногами, т.е. на 180 градусов. Задача ребенка, двигая глазами справа налево, прочитать текст. Говорится, что ребенок совершает путешествие по перевернутому миру и ему крайне необходимо быстро научится в нем читать.

Это упражнение способствует:

Формированию в памяти ребенка целостных эталонов букв;

Развитию умения сочетать побуквенный анализ со смысловым прогнозированием окончания слов;

Если это упражнение изменять таким образом, что поворачивать текст на 90 или 270 градусов, то это упражнение окажется полезным для совершенствования координации движения глаз и точности переработки воспринимаемой информации в затылочном отделе коры мозга.

Корректировка деформированных предложений

Ребенок очень любит загадочные писания, заколдованные предложения. Пусть он освоит тайны магии и снимет чары.

Набор деформированных предложений. 1. стоящего мимо осторожно автомобиля проходи 2. дали каши Маше манной нашей 3. летом одним и зимой цветом 4. рыбу на ловят рыбаки рыбалке 5. ко мне друзья пришли мои на праздник 6. у деда, Мороза красивые легкие сани были 7. любимое дерево мое белая береза 8. в саду в нашем расцвела клубника 9. мы электричке на доехали до станции 10. ледяная , крутая и длинная горка была

Восполнение пропусков букв в словах:

Предъявляется напечатанный текст с пропущенными буквами (количество пропусков зависит от уровня подготовки ребенка). Пропуски отмечаются пробелами или точками.

Восполнение пропусков способствует быстрому чтению и внутреннему анализу целого слова, учитывая и соотнося его первые и последние буквы в едином зрительном образе. Упражнение формирует умение учитывать контекст каждого слова, обращать внимание на соседние слова, забегая глазами вперед, что типично для хорошо сформированного навыка чтения.

Это упражнение способствует так же развитию словесно-логической памяти, благодаря остановкам из-за пропуска букв возникает необходимость удерживать в памяти прочитанное ранее.

Поиск в тексте заданных слов:

Задаются 1-3 слова, которые ребенок должен как можно быстрее найти в тексте. Вначале эти слова предъявляются зрительно, в дальнейшем - на слух. Желательно, чтобы слова встречались в тексте несколько раз. Отыскав их, ребенок может подчеркнуть их или обвести в кружок.

Это упражнение формирует способность схватывать целостные образы слов и опираться на них в задаче поиска. А так же развивает словесную память. Особую пользу это упражнение приобретает, если ребенку последовательно предлагать различные слова в одном и том же тексте и при этом просить его проделывать это в максимально быстром темпе.

Весьма полезны и принимаемы детьми еще и такие виды чтения, как “игра в прятки” и “мнимое слово”.

“Игра в прятки”:

Ведущий начинает читать не сначала, а где попало, называя только страницу, партнер должен найти и подстроиться под чтение ведущего. Если играет несколько детей, то они очень радуются, когда первыми успевают найти абзац, который читает ведущий.

“Мнимое слово”:

Взрослый в ходе чтения произносит неправильно слово, ребенок прерывает чтение и прочитывают слово с исправлением. Этот вид чтения привлекателен тем, что они имеют возможность поправить взрослого, что поднимает его собственный авторитет и придает уверенность в своих силах.

Одним из недостатков чтения может явиться малое поле зрения.

Раз угол зрения мал, то в поле зрения такого читалеля попадает меньше букв (частей строк), чем вообще возможно.

И здесь изобретены приемы, помогающие расширить угол зрения:

Использование таблицы Шульте.

Засеките время, ребенок начинает поиск цифр в таблице от 1 до 30, при этом показывая их. При частом применении этих таблиц время сокращается, счет можно вести в обратном порядке, т.е. от 30 до 1..

10 4 28 9 14 20 24 18 1 5 13 8 30 25 11 2 22 15 27 17 26 6 12 3 21 16 23 19 29 7

Пирамида

Предлагаю воспользоваться простой пирамидой, при которой можно определить поле зрения и расширять его тренировкой.

3-------4--------7

10--------5---------41

24------------6-------------55

45---------------8----------------94

36-------------------9-------------------14

87---------------------------19---------------------------79

Найдите на верхней строчке цифру 4. Не раздвигая зрачка, постарайтесь увидеть числа слева и справа по горизонтали. Если вы хорошо видите цифры 3 и 7, опуститесь на строчку ниже. Если видите числа 10 и 41 неясно, ваше поле зрения равно 4 см. Если же ясно видите крайние цифры справа и слева, опуститесь еще строчкой ниже. И так до тех пор, пока не расплывутся крайние числа справа и слева. Ваше поле зрения определяется показателем по последней строчке ясного видения.

Обычно у человека поле зрения по горизонтали бывает 4-5 см. Задача состоит в том, чтобы увеличить его тренировкой до 10 см.

Предложите такое упражнение ребенку.

Когда мы читаем, то ориентируемся не на отдельные буквы, а на целые слова и словосочетания. Школьник должен научиться охватывать взглядом целые смысловые блоки. Это позволяет намного быстрее улавливать связь между словами, читать динамичнее и основательнее.

Развитие техники чтения тормозится из-за слаборазвитой оперативной памяти.

Что это значит? Часто можно наблюдать такую картину. Ребенок читает предложение, состоящее из 6-8 слов. Дочитав до третьего – четвертого слова – забыл первое слово. Поэтому он не может увязать все слова воедино. Необходимо в этом случае поработать над оперативной памятью.

Делается это с помощью, так называемых зрительных диктантов, тексты которых разработаны и предложены профессором И.Т. Федоренко.

В каждом диктанте имеются шесть предложений. Наращивание длины предложения происходит постепенно, по одной - две буквы.

Как лучше проводить зрительные диктанты? Диктант накрывается листом картона. Лист подвигают вниз, ребенок в течение определенного времени (от 4 до 8 секунд) читает молча это предложение и старается запомнить. По истечении времени взрослый накрывает это предложение вторым листом картона и предлагает ученику записать его в тетради.

Затем следует экспозиция, чтение и запоминание второго предложения. После того, как оно стерто, снова следует записать его в ученических тетрадях.

Если ребенок плохо запоминает предложения, набор следует повторить снова. Если на следующий день картина повторяется, надо повторить в третий раз, а может быть, и в четыре дня подряд. Только после того, как ребенок успевает запомнить текст, пишет его самостоятельно, можно переходить к следующему набору.

За два месяца можно развить оперативную память, но при условии, что зрительные диктанты должны писаться ежедневно, если писать с перерывами – это уже ничего не дает.

Надо стремиться достигнуть скорости 80 – 90 слов в минуту уже к концу 2 класса, к середине 3 класса вывести большую часть детей на уровень 120 слов в минуту, Надо, чтобы ребенок постоянно видел свое приближение к цели. Поэтому делайте замеры скорости чтения. Ребенок читает одну минуту и подсчитывает количество прочитанных слов, записывает в “Таблицу достигнутых результатов”.

Ребенок должен видеть свои достижения!

Дата Скорость чтения Количество ошибок

Занятия чтением должны вызывать положительные эмоции и создавать хорошее настроение у ребенка.

Всячески поддерживайте, одобряйте и хвалите, особенно неуверенного в себе ребенка.

В заключение подчеркну, что постоянно применяя описанные в этой статье «учительские секреты», результаты техники чтения Вашего ребенка будут ощутимые!

