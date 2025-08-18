Список покупок к 1 сентября для младшеклассников

Благодаря активному участию ю-мам, мы составили оптимальный список покупок к школе. Канцтовары, школьная форма, спортивная одежда и всё, что может понадобиться для школы - в нашем списке.

Общие советы от бывалых покупателей: к 1 сентября закупите необходимый минимум одежды, а затем спокойно ждите скидок на школьную форму в октябре. Пользуйтесь интернет-магазинами брендов, в них чаще бывают скидки.

Школьная форма

— Белые, голубые рубашки-поло с длинным или коротким рукавом.

Комментарии: бывают и для девочек с декорированными воротниками. Не мнутся, удобны в носке, особенно если в школе жарко. Некоторые дети носят их на физкультуру, если нет времени переодеться, а такое в школе случается сплошь и рядом.

ГДЕ: "Вайкики", "Семья", "Акула", Sela , "Четыре текстиля", маркетплейсы.

— Рубашки для мальчиков: однотонные светлые — 5 шт., белая — 1 шт. Для девочек блузка нарядная — 1 шт., повседневные с короткими и длинными рукавами по 3–5 шт. Водолазки белые или синие, 2 шт.

Комментарии: если школьный устав позволяет, водолазку можно надеть в день урока физкультуры. Ее проще снимать и надевать в быстром темпе, она не мнется. Опросы показывают, что достаточно одной белой рубашки/блузки для торжественных мероприятий в течение года, но это зависит от школы. Под сарафан выбирайте блузку с нарядным воротником или декором на рукавах.

Не оставляйте покупку белой сорочки/блузки на потом, они всегда требуются неожиданно, о чем вам ребенок сообщит за ночь до события. Не экономьте на количестве — школьные рубашки требуют частой стирки. Лучше выбирать изделия non-iron (не требует глажки). Можно купить и меньше рубашек, но вам придется их часто стирать.

Современные дети любят вещи оверсайз: присмотритесь к удлиненным или укороченным широким рубашкам, они делают образ более стильным. И нет проблем с выбивающейся из-под пояса блузкой. Приобретать оверсайз экономично, такие вещи долго будут по размеру.

ГДЕ: "Модис", "Акула", Sela, "Семья", "Сима-Ленд", маркетплейсы.

— Жилет, пиджак, кардиган — 1-2 шт.

Комментарии: жилеты покупают в фирмах, отшивающих заказы для городских школ. Они сразу идут с логотипом школы. Если строгих указаний нет, выбирайте по своему вкусу, а эмблему купите в любой ближайшей фирме, где шьют форму. Пиджак или кардиган пригодится в школах, где бывает холодно в период отсутствия отопления — об этом заранее узнайте у учителя.

Кардиганы давно служат не только для тепла, а еще для стиля. Если школа позволяет вольности, образ украсит укороченный кардиган в полоску - или широченный кардиган-"туча".

ГДЕ: "Детский мир", Sela, "Семья", "Акула", "Стоманн", "Гулливер", "Бубль Гум", "Остин", маркетплейсы.

— Платье, сарафан, юбка — 1–2 шт.

Комментарии: Более аккуратным - в плане внешнего вида - вариантом считается сарафан или платье, рубашка из юбки может выбиваться. А для первоклассниц юбка превращается в настоящее мучение. Но всё сугубо индивидуально. Отзывы показывают, что в последние годы все чаще девочки с 1 класса предпочитают брюки, а не платья и сарафаны.

ГДЕ: "Детский мир", "Акула", "Стокманн", "Орби", "Вайкики", маркетплейсы.

— Брюки — 2-3 пары.

Комментарии: полезные бонусы — обозначение non-iron, обработка тефлоном, регулировка талии. У некоторых брюк укреплен край штанин, наиболее подверженный износу. Для девочек рассмотрите кюлоты или брюки-палаццо. Мальчики давно "вылезли" из узких брюк, им гораздо удобнее в джоггерах, карго и других комфортных вариантах, если школа не придирается к этому.

ГДЕ: "Детский мир", "Фандей", "Семья", "Сима-ленд", "Стокманн", "Вайкики", маркетплейсы.

— Аксессуары: галстуки, ремни, носки, колготки, заколки и банты.

Комментарии: носки и колготки выгоднее покупать в наборах. Галстуки бывают с пластиковым фиксатором внутри узелка, оказались самими удачными и живучими. Для девочек необходимы колготки хлопковые: черные, белые, синие (в зависимости от цвета формы). И колготки капроновые, количество — чем больше, тем лучше! Не забудьте закупить белые капронки и хлопковые, они всегда требуются внезапно.

ГДЕ: "Детский Мир", Gulliver, "Акула", "Ашан", Calzedonia, "Бубль Гум", "Бенеттон", "Четыре текстиля", маркетплейсы.

Сменная обувь

Комментарии: ребенок находится в этой обуви 4–7 часов ежедневно. Она должна быть удобной: нескользкая подошва, зафиксированная стопа. Предпочтение: обувь «дышащая» с перфорацией. Если это допускается школьным дресс-кодом, подойдут закрытые сандалии. Мамы девочек советуют быть осторожнее с балетками — они плохо фиксируются на ноге, слетают при ходьбе по лестницам, нужен ремешок-перемычка.

ГДЕ: "Спортмастер", "Капика", "Семья", "Юничел", "Котофей", "Экко".

Спортивная форма

Комментарии: купите два комплекта — для улицы и спортзала. Если в школе не закупают одинаковую форму на класс, нужны однотонные футболки, костюм толстовка+трико. Девочкам — «велосипедки» или леггинсы, мальчикам — синие или черные шорты. Кеды/кроссовки с белой подошвой (чтобы не пачкать пол в зале), желательно без шнурков (с резиновыми растягивающимися шнурками) или на липах. Возможно, понадобятся чешки, если в школе проводится ритмика. И кроссовки для улицы. Предусмотрите курточку для зимних занятий, легкие непромокаемые брюки.

ГДЕ: "Спортмастер", "Профмакс", "Детский Мир", "Ашан", Gloria Jeans, Sela, "Котон", "Фандей", маркетплейсы.

Канцелярия

Пенал школьный

Комментарии: пенал-косметичка вместителен, позволяет аккуратно разложить по местам канцелярию. Но он занимает много места. Пенал-тубус больше подходит для старших школьников (им уже не нужны цветные карандаши). И он компактен. Если вы понимаете, что ваш ребенок вряд ли будет скрупулезно раскладывать канцелярию, купите тубус. В нем также поместится все необходимое в меньшем количестве. Можно на всякий случай купить оба пенала. Выбирайте мягкий пенал (для соблюдения тишины: пластиковые громко падают!) с надежной молнией. Он служит весь год — не экономьте на качестве.

ГДЕ: «Ашан», «Детский Мир», «Магмика», школьные базары в ТЦ и гипермаркетах.

Наполнение пенала и ранца:

1. Ручки гелевые и шариковые, синие, черные и цветные Stabilo, ErichKrause, Flair, Brauberg.

2. Карандаши простые Big, Koh-i-Noor.

3. Линейки деревянные, пластиковые, 15 см и 20 см. «Командирская» линейка с трафаретами, треугольник.

4. Точилка с контейнером, точилка без контейнера.

5. Ластики Koh-i-Noor, Factis.

6. Обложки на учебники и тетрадки, клейкая прозрачная бумага. Лучше покупать в сентябре, когда учебники на руках. В разных учебных программах свои размеры учебников. Заранее можно купить обложки с клейким краем, которые регулируются по высоте.

7. Тетради и дневники, как правило, закупают на весь класс. Если указаний нет, купите дневник и тетради Hatber. Тетради все равно полезно подкупить по 10 шт., даже если они уже заказаны. Тщательно проверьте дневник перед покупкой, чтобы в нем не было лишней информации за счет уменьшения полезной площади, не берите дневник с просвечивающими тонкими страницами.

8. Папка для тетрадей — по желанию.

9. Карандаши цветные, простые или акварельные Koh-i-Noor, BIC, ADEL, Herlitz, Kores. Цветные карандаши понадобятся на весь период начальной школы.

10. Фломастеры Centropen, Koh-i-Nor.

11. Расписание уроков и настенный календарь. Повесьте их над школьным столом, чтобы ребенок самостоятельно собирал ранец на следующий день.

ГДЕ: "Ашан", "Детский Мир", "Магмика", "Сима-ленд", "Люмна", школьные базары в торговых центрах.

Для уроков ИЗО и технологии:

1. Акварель медовая, гуашь, восковые мелки («Гамма», «Луч»).

2. Набор кистей разных размеров.

3. Баночка-непроливайка, палитра.

4. Альбом для рисования, 2–3 штуки (можно купить отдельными листами, чтобы не носить весь альбом). Наборы бумаги для рисования, черчения, формат А4 и А5. Могут понадобиться и большие форматы, и ватман, школа что только не придумывает.

5. Папка для труда.

6. Пластилин, доска для пластилина, ножик («Гамма», «Луч»).

7. Цветная бумага, фольга, бархат. Цветной и белый картон («Академия Групп», Hatber, SILWERHOF).

8. Ножницы (Hatber, Erich Krause).

9. Клей ПВА с дозатором, клей-карандаш по 2–3 шт.

10. Тряпочка или салфетки для удаления лишнего клея. Махровые, микрофибра.

11. Нитки-макраме, иголка, игольница, белая ткань 15*15 (см).

12. Клеёнка на парту.

13. Фартук для труда и/или нарукавники.

14. Альбом или контейнер для хранения природных материалов. Собирайте гербарий в августе!

ГДЕ: "Ашан", "Детский Мир", "Магмика", "Сима-ленд", школьные базары в ТЦ и гипермаркетах.

Рабочее место

Силиконовая накладка на парту/рабочий стол.

Настольная лампа.

Органайзеры для письменных принадлежностей.

Часы-будильник.

Стол и стул школьника.

Ранец

Комментарии: ортопедическая спинка, несколько отделений, внешние карманы, твердое дно, вес 1000 г. и менее - для начальной школы. Заранее узнайте, есть ли в вашей школе шкафчики для хранения. Если их нет, выбирайте вместительный ранец. Представьте, что в него нужно сложить папки, разнокалиберные пособия, бутылку с питьевой водой, физкультурную форму, пенал. Это немало. Пусть вас не пугают размеры ранцев, они не доставляют никаких неудобств, кроме эстетических. По поводу громоздкости больше переживают мамы, а не дети. Зато в большой ранец все влезет. Ортопедические ранцы лучше держат вес наполнения, мягкие будут тянуть ребенка назад как набитые мешки.

Если в школе есть возможности для хранения, купите компактный ранец. Ребенок, скорее всего, захочет выбрать ранец сам по своим предпочтениям. Школьники из средних и старших классов любят рюкзаки спортивного типа.

ГДЕ: "Детский Мир", "Ашан", "Семья", "Мир тетрадей", "Спортмастер", маркетплейсы. Бренды Herlitz, Tiger Family, Lego, «Эрих Краузе», «Гризли», Fila, Vans.

Сумка-мешок для сменной обуви

Комментарии: сумка для обуви служит весь год. Она должна быть непромокаемой. Не покупайте дешевые экземпляры, чтобы не пришлось в итоге приобретать 2–3 сумки за год. Лучше купить одну надежную.

Размеры: в мешок должны легко помещаться зимние сапоги. У девочек они бывают еще и высокими. Подбирайте вместительную сумку, она оправдает свою цену, отслужив пару лет, быстро моется и сушится. Самый частый вопрос от мам будущих первоклассников: как ребенок будет складывать грязную обувь в сумку, а после занятий туда же — сменную обувь? Обычно ко второму классу вопрос исчезает. Сменная обувь в высохшей за полдня сумке пачкается незначительно (или нисколько).

ГДЕ: «Детский Мир», «Ашан», «Семья», «Мир тетрадей». Бренды Grizzly, Herlitz, «Эрих Краузе».