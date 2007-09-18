Подростковая агрессия: защита или нападение?

Из множества эмоциональных переживаний подростка чаще всего родителей и педагогов заставляет тревожиться агрессия. В поведении же и поступках волнуют ситуации непослушания – это то, что наиболее ярко привлекает к себе наше внимание и вместе с тем несет угрозу безопасности самого подростка и тех, кто его окружает. Как ни парадоксально, в проявлениях агрессии и непослушания есть своя положительная сторона – это открытое поведение, а значит, всегда есть возможность принять меры.

Нет дыма без огня

Любое агрессивное или не соответствующее нормам поведения подростка имеет свою причину. По наблюдениям детских психологов, у двух заядлых драчунов в классе могут быть различные причины такого поведения. Один таким способом привлекает к себе внимание, а другой вымещает на одноклассниках обиду на разведенных родителей. Два подростка могут быть известны своим острым языком и склонностью «не выбирать выражения». Но один из них таким образом защищается от более сильных физически одноклассников, а другой просто подражает тому, что слышит и видит вокруг. Оба находятся в состоянии напряжения и просто не знают другого способа справиться с этим.

Любое агрессивное или «плохое» поведение подростка – это сигнал внутреннего дискомфорта, и задача родителей – разобраться в причинах и помочь ребенку справиться с ситуацией социально приемлемым образом. Иногда его стоит просто услышать и понять, иногда изменить что-то в своём отношении к нему, иногда научить другим способам выражения себя. Но чего точно не следует делать, так это обижаться, злиться и всячески подавлять в подростке то, что нам не нравится.

Характерная особенность подросткового возраста – это превращение вчерашнего ребенка во взрослого человека. Все стороны развития подвергаются качественной перестройке, возрастает непослушание, упрямство, бравирование своими недостатками, драчливость, что делает этот возраст трудным для родителей и учителей. За каждой внешней реакцией стоит своя психологическая причина, которую легко упустить, если ограничиться моральной оценкой поступков. Те действия подростков, которые оцениваются как «вредные», «глупые», «некультурные», имеют своё психологическое объяснение, вытекающее из особенностей данного этапа становления личности.

Агрессия - способ устранения препятствия

Агрессивное поведение – это наиболее распространённый способ реагирования на срыв какой-то деятельности, на непреодолимые трудности, ограничения или запреты. В обществе такое поведение называется неадекватным, его цель – устранение препятствия.

Подростковая агрессия делится на физическую и вербальную, т. е. ребёнок может нападать на сверстников, ломать и портить вещи или оскорблять окружающих, ругаться.

Также его агрессия может быть направлена на самого себя, он причиняет себе боль, находя в этом какое-то утешение. Подобное поведение психиатры называют самоагрессией или аутоагрессией. Оно вызвано неуверенностью в себе, является следствием недостатка родительской любви, тепла и понимания со стороны окружающих, но может быть и признаком психического заболевания. Иногда такое поведение может носить демонстративный характер: мол, вот как мне плохо или вот как я мало себя ценю. В любом случае лучше как можно раньше обратиться за консультацией к психологу или психиатру.

Подросткам вообще свойственно совершать рискованные необдуманные поступки, они не всегда взвешивают последствия своих действий, и их импульсивные желания могут победить здравый смысл. В подобной ситуации взрослый должен помочь ребёнку научиться контролировать свои действия, выставляя ему внешние ограничения. Нужно обговорить с подростком, какие его действия вы считаете недопустимыми и почему, какие санкции его ожидают за невыполнение ваших требований. А самое важное – чётко выполнять условия вашей договорённости. Наказания, как и награды, помогают ребёнку ориентироваться в сложном и многогранном мире.

Наказывая ребёнка за те поступки, которые мы считаем неприемлемыми, мы выражаем своё отношение к тому, что он совершил, устанавливаем для него границы допустимого, возможного и невозможного, хорошего и плохого. И тем самым помогаем ему структурировать мир. Более важным, однако, является вопрос о мере, степени и форме наказаний.

Вот несколько психолого-педагогических заповедей:

Негативная оценка должна всегда касаться конкретного проступка, а не личности в целом. Плохим может быть то, что совершил ребёнок, а не он сам.

Никогда не стоит унижать ребёнка - физически или словами: ничего, кроме защитной (часто агрессивной) реакции, такое поведение взрослых не вызовет.

Подростку должно быть ясно, за что именно его наказывают. Иначе наказание воспринимается просто как необъяснимый эмоциональный всплеск или выражение отрицательного к нему отношения.

Наказание должно следовать сразу за проступком. Конечно, подросток уже в состоянии осознать отсрочку наказания, но сообщено об этом должно быть сразу после неприятных событий, заслуживающих наказания.

Важно, чтобы все члены семьи выражали единство в оценке тех или иных действий подростка. Несогласованные действия взрослых (мама наказала, папа отменил) зачастую являются манипуляцией по отношению к подростку и не позволяют ребёнку самому выстраивать четкую картину мира – он так и остаётся с непониманием того, что хорошо, а что плохо.

Наказывая подростка за проступки, не забывайте хвалить его за успехи. Для гармоничного и здорового развития подростку необходимо своевременное получение информации, особенно от близких и значимых людей, о том, что замечены его достоинства, победы и результаты.

Обратная сторона медали

Родители так называемых «трудных подростков» зачастую завидуют мамам и папам тех одноклассников, которым на родительском собрании достаются только похвалы за смирное поведение. Но спокойный, послушный или слабо развитый физически ребёнок может, в свою очередь, стать жертвой агрессии. Что тогда делать родителям, систематически встречающим своё чадо заплаканным после школы? Какие можно принять меры, чтобы ещё больше не навредить ребёнку, у которого и так проблемы в общении в классном коллективе?

Прежде всего, необходимо помнить, что замалчивание ситуации только усугубит её. Конечно, не нужно сразу бежать в школу на «разборки» и угрожать обидчикам своего сына или дочери на повышенных тонах. Помните, что разговаривать о случившемся с другими учениками на территории школы вы можете только в присутствии педагога, иначе рискуете получить встречные обвинения.

Лучше поговорите прежде с классным руководителем или с тем педагогом-предметником, на чьём уроке произошёл инцидент. Возьмите в союзники социального педагога, который есть в каждой школе или запишитесь на консультацию к школьному психологу. Если вербальной агрессии, т.е. оскорблениям, ваш ребёнок подвергается постоянно, добейтесь, чтобы подросток-агрессор был поставлен на внутришкольный учёт, т.е. находился под постоянным наблюдением. В случае проявления физической агрессии школа обязана поставить в известность инспекцию по делам несовершеннолетних, где неуправляемый подросток может быть взят на учёт уже районным инспектором.

Большинство современных родителей подходят к воспитанию своего ребенка с той точки зрения, что их дети - неповторимые личности и что их воспитание – одна из интереснейших и благородных задач в жизни. Однако такая распространённая проблема, как детская агрессия, зачастую ставит в тупик даже опытных родителей.

Необходимо понимать, что проявления агрессии нельзя оценивать однозначно ни как положительное, ни как отрицательное явление. Это, прежде всего, энергия, необходимая для полноценного развития ребёнка, и задача родителей и педагогов помочь направить эту энергию в нужное русло.

Консультант: Кузнецова Александра Николаевна, преподаватель высшей категории МОУ гимназии № 155 г. Екатеринбурга, Журнал "Я - мама"