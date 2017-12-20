Всё о приеме в 1 класс в 2018 году в Екатеринбурге

На вопросы посетителей сайта U-mama.ru о подаче документов для постуления в 1 класс и правилах приема отвечает начальник Департамента образования Администрации города Екатеринбурга Сибирцева Екатерина Александровна. Вы можете задать свой вопрос в нашей теме

1. Вопрос: Хотелось бы узнать конкретные сроки выхода приказа/распоряжения Управления образования о новом порядке зачисления в 1 класс. А то в новостях уже шумиху навели, а от Управления образования никакой конкретики нет.

Ответ: По вопросу приема детей в первые классы Департаментом образования, Администрацией города Екатеринбурга документы, регламентирующие порядок зачисления, не издаются в связи с отсутствием таких полномочий. Порядок зачисления в первые классы регламентируется нормативными документами федерального и регионального уровней.

Ежегодно Администрацией города Екатеринбурга в рамках своих полномочий издается постановление о закреплении территорий (о внесении изменений в закрепленные территории) за общеобразовательными организациями. До 31.12.2017 такое Постановление будет издано и опубликовано на Официальном портале Екатеринбурга.

2. Вопрос: Мне всегда интересен вопрос почему выбирается время подачи 00 час и 00 минут? Неужели нельзя через сайт ГУ принимать документы одновременно с возможностью подачи документов через МФЦ и непосредственно в школе? У кого-то дома компьютера нет, не спать всей семьей до часу, а то и дольше на ночь нервы к чему?

Ответ: В соответствии с Федеральным законом от 03.06.2011 № 107-ФЗ «Об исчислении времени» за начало календарного дня принимается момент времени, соответствующий 00 часам 00 минутам 00 секундам.

Режим работы Единого портала государственных и муниципальных услуг устанавливается Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 № 861 «О федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)», с учетом требований Федерального закона от 03.06.2011 № 107-ФЗ «Об исчислении времени» (согласно которому за начало календарного дня принимается момент времени, соответствующий 00 часам 00 минутам 00 секундам).

Регистрация заявлений о предоставлении муниципальной услуги осуществляется в день поступления в едином электронном реестре в соответствии с датой и временем поступления, и не зависит от способа подачи заявления. Законодательством не установлен приоритет зачисления в зависимости от способа подачи заявления.

Зачисление производится на свободные места в порядке поступления заявлений (по очередности в соответствии с датой и временем поступления заявления и независимо от способа подачи заявления).

Обязанность обеспечивать возможность получения заявителем государственной или муниципальной услуги в электронной форме установлена пунктом 2 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

3. Вопрос: Добрый день! Огромная просьба решить вопрос о поступлении детей из одной семьи в одну и ту же школу.

Ответ: Администрация города Екатеринбурга, Департамент образования не наделены полномочием по установлению дополнительных льготных категорий для граждан при приеме в школы и детские сады, в том числе для братьев/сестер, двойняшек, близнецов. Данная инициатива была внесена в Законодательное собрание Свердловской области, однако не была поддержана. Прием данных категорий детей будет осуществлен в общем порядке.

4. Вопрос: Планируется ли вновь ввести льготу «старших детей (братьев, сестер)» при приёме в первый класс? И для школы, и для семьи гораздо удобнее обучать детей из одной семьи в одной школе и в одних традициях. Как будет решаться вопрос с близнецами в случае, если в школу по прописке удастся записать только одного ребёнка из двойни?

Ответ: Как уже отмечалось выше, Администрация города Екатеринбурга, Департамент образования не наделены полномочием по установлению дополнительных льготных категорий для граждан при приеме в школы и детские сады, в том числе для братьев/сестер, двойняшек, близнецов. Прием данных категорий детей будет осуществлен в общем порядке.

5. Вопрос: Добрый день. В какое время ожидать актуальные данные по адресному закреплению школ? Спасибо.

Ответ: Постановление Администрации города Екатеринбурга о внесении изменений в перечень закрепленных за общеобразовательными организациями территорий будет издано и опубликовано на Официальном портале Екатеринбурга до 31.12.2017.

6. Вопрос: Добрый день! Хотим попасть в школу с художественным уклоном (у дочери есть способности), но прежде берут детей по прописке. Как нам быть? Прописать временно или все-таки подать заявление?

Ответ: В случае отсутствия документов о постоянном либо временном проживании Вашего ребенка на закрепленной за общеобразовательной организацией территории, Вы вправе подать документы для его зачисления в выбранное учреждение после 30.06.2018. В этом случае в приеме в учреждение может быть отказано только по причине отсутствия свободных мест.

7. Вопрос: Предлагаю: 2. Предоставить школам квоту мест, на которые они смогут принимать детей на свое усмотрение - младших братьев/сестер, чьи старшие уже обучаются в этой школе, либо детей, родители которых готовы оказать школе спонсорскую помощь, либо детей, демонстрирующих незаурядные способности по предметам углубления.

Ответ: Администрация города Екатеринбурга, Департамент образования, образовательные организации не наделены полномочием по установлению дополнительных льготных категорий для граждан при приеме в школы и детские сады, в том числе для братьев/сестер, двойняшек, близнецов, иных категорий. Прием данных категорий детей будет осуществлен в общем порядке. Предоставление школам квот мест для приема таких категорий детей не представляется возможным. Установление порядка приема на обучение по программам начального общего образования регулируется документами федерального и регионального уровней.

8. Вопрос: Читала, что в Петербурге сначала происходит запись детей с постоянной пропиской, через какой-то период - с временной, на оставшиеся места. Почему у нас нельзя применить такой опыт, если федеральный закон один?

Ответ: Порядок приема детей в общеобразовательные организации регламентирован приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 N 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», данным нормативным правовым актом не предусмотрена возможность установления приема детей в зависимости от типа их регистрации (постоянно/временно) на закрепленной территории. В отдельных субъектах Российской Федерации возможны изменения порядка приема, однако это должно регулироваться нормами регионального законодательства. Город Екатеринбург, являясь муниципалитетом, такой компетенцией не обладает.

9. Вопрос: Почему выбирается время подачи 00 час и 00 минут?

Ответ: В соответствии с Федеральным законом от 03.06.2011 № 107-ФЗ «Об исчислении времени» на начало календарного дня принимается момент времени, соответствующий 00 часам 00 минутам 00 секундам.

10.Вопрос: Добрый день. 69 школа прикреплена к очень большому густо населенному району, при этом желающих попасть в эту школу по временной прописке с каждым годом увеличивается, наверняка известна статистика прописанных по временной прописке первоклассников, которые через год, уже не имеют эту прописку. Почему никаких действий не предпринимается, чтобы реально проживающих детей рядом со школой обеспечить местами без ажиотажа. Возможна ли запись по временной прописке на 1 день позже, т.е. 2 февраля?

Ответ: В соответствии с п. 14 Порядка приема детей в общеобразовательные организации регламентирован приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 N 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» прием заявлений в первый класс образовательной организации для граждан, проживающих (постоянно и/или временно) на закрепленной территории, начинается не позднее 1 февраля.

Прием граждан позднее указанной даты будет нарушением действующего законодательства. Кроме того, с 2019 года начнет работу находящаяся сегодня на реконструкции школа №1. К сожалению, в центральной части города в условиях существующей застройки отсутствуют участки, подходящие по всем нормам действующего законодательства для нового строительства образовательных организаций.

11. Вопрос: Почему нельзя сделать льготу при поступлении младшим детям? Как водить в две разные школы, если не попадешь в школу, где учится старший ребенок?

Ответ: Подробные разъяснения приведены выше. Администрация города Екатеринбурга, Департамент образования, образовательные организации не наделены полномочием по установлению дополнительных льготных категорий для граждан при приеме в школы, в том числе для братьев/сестер. Прием данных категорий детей будет осуществлен в общем порядке.

12. Вопрос: Добрый день! Моему сыну 6 лет (30.03.2011 г.р) посещаем д/с 316, в село Горный щит. Родился в городе Екатеринбурге, проживаем всё это время здесь, при этом прописка в Свердловской области. На данный момент проживаем за городом в коттеджном поселке (построили дом), идёт оформление документов на дом. Ближайшая школа в селе Горный Щит, как нам можно рассчитывать на место в этой школе, если прописки нет в г. Екатеринбурге, и фактическое проживание подтвердить не можем (к1 февраля 2018) из документов только свидетельство на земельный участок (собственник-свекровь). Как нам быть??

Ответ: В случае отсутствия документов о постоянном либо временном проживании Вашего ребенка на закрепленной за общеобразовательной организацией территории, Вы вправе подать документы для его зачисления в выбранное учреждение после 30.06.2018. В этом случае в приеме в учреждение может быть отказано только по причине отсутствия свободных мест.

13. Вопрос: Хочу задать вопрос про 41 школу. Вы будете какие-то меры принимать чтобы у родителей, которые попадают в эту школу был выбор вести в школу, где учатся дети из цыганского поселка или в другую? Там очень грязно, постоянно меняются педагоги. Многие родители, боятся просто отдавать своего ребенка туда. Там цыганята даже первоклашки воруют во всю, они никого не слышат. Получается, что я вынуждена буду ребенка возить к бабушке по месту временной регистрации, чтобы он попал в хорошую школу.

Тоже поддержу тему про 41 школу. Школа в ужасном состоянии, контингент соответствующий. Детей, так скажем, из приличных семей родители всеми правдами и неправдами пытаются записать в те же 63 и 163 школы. Когда же, наконец, будет решен вопрос с 41 школой? Либо проще ее уже закрыть, поскольку и здание аварийное, и место расположения весьма спорное с точки зрения безопасности детей

Ответ: Уважаемые родители, МАОУ СОШ № 41 к 2017/2018 учебному году принята, акт готовности от 07.07.2017. Санитарно-гигиеническое состояние в школе соответствует требованиям СанПиН, предъявляемым к образовательным организациям. Педагогический состав школы постоянен, вакантных должностей нет. Случаев кражи в школе зафиксировано не было. Жалоб на девиантное поведение обучающихся в администрацию школы не поступало. Реконструкцию школы планируется начать в IV квартале 2018 года.

С 1 сентября 2018 года будущие первоклассники, проживающие на территории, ранее закрепленной за МАОУ СОШ № 41, будут обучаться в трех школах Верх-Исетского района: гимназия № 116, школа № 57, школа № 171. Адреса будут закреплены Постановлением Администрации города Екатеринбурга, которое планируется разместить на Официальном портале Екатеринбурга (екатеринбург.рф) в конце декабря 2017. Более подробную информацию вы можете получить у директора МАОУ СОШ № 41 или в Управлении образования Верх-Исетского района.

14. Вопросы: Объясните, пож-та, ситуацию с школой №1. Прописка к ней, куда и на сколько направят ребенка?

Добрый день. Вопрос про еще не построенную школу №1. В соответствии с официальным ответом министерства образования, а также в связи с постоянной пропиской на Пирогова, в первый класс мой ребенок пойдет в школу №74. Если школу №1 не успеют открыть к 1 сентября 2019 года, куда пойдет мой ребенок во второй класс? Сразу скажу, что школа на Бебеля нам не подходит. Будут ли предлагаться иные варианты детям, которые относятся к школе №1?

Ответ: С 01.09.2018 года образовательная деятельность для обучающихся первых классов МБОУ СОШ № 1 будет организована в здании МАОУ СОШ № 74 с углублённым изучением отдельных предметов (ул. Крауля, 46); для обучающихся вторых – девятых классов МБОУ СОШ № 1 - в здании МБОУ СОШ № 6 (ул. Бебеля, 122 б).

При своевременном финансировании реконструкция МБОУ СОШ № 1 будет завершена в четвёртом квартале 2018 года, и с сентября 2019 года занятия начнутся уже в новом здании. Отмечу, что в настоящий момент строительные работы идут достаточно активно.

Зачислить ребёнка в другую школу (без учета территориальной привязки) можно будет с 01.07. текущего года при наличии свободных мест в образовательной организации.

15. Вопрос: Объединили 12 с 6 и 29, что означает, я могу подать заявление в любую из трёх школ? Или же все-таки есть какая-то первоочерёдная школа?

Ответ: Постановлением Администрации города Екатеринбурга будет зафиксировано объединение территорий, ранее закрепленных за лицеем № 12, школами № 6 и № 29. В этом случае родители (законные представители) ребенка могут подать заявление в одно из трех учреждений.

При указании адреса регистрации ребенка в электронной системе (независимо от способа подачи заявления) будет доступен выбор образовательной организации. Если родители получат уведомление об отказе в зачислении в первый класс той школы, куда были поданы документы, то они вправе (не дожидаясь 01.07.2018) подать документы в одно из оставшихся двух учреждений в данном списке.

16. Вопрос: В Верх-Исетском районе объединили 3 школы: МАОУ СОШ № 48, МАОУ СОШ № 171, МАОУ СОШ № 63. Но там же есть еще и 163 школа, к которой приписано достаточно много домов и по прописке не всем хватает мест в первые часы приема заявлений. Конкретно мой дом как раз приписан к 163 школе, однако выбора кроме этой конкретной школы у меня нет, почему такая дискриминация и несправедливость? Хотелось бы тоже без нервов спокойно записать своего ребенка в школу в шаговой доступности, хватила с нас детского сада, в который мы добираемся на общественном транспорте

Ответ: В 2017 году запись детей в 1 –й класс в МАОУ СОШ № 163 для детей, проживающих на закрепленной за школой территории, длилась с 01.02.2017 по 01.07.2017. Все дети, проживающие на закреплённой территории, были зачислены. На 01.07.2017 в школе оставались свободные места, на которые зачислились дети, проживающие на других территориях г. Екатеринбурга.

В 2018 году МАОУ СОШ № 163 планирует набор 150 первоклассников в соответствии с количеством детей, проживающих на данной территории. Контингент школы достаточно стабилен, мест для приема в первый класс подготовлено достаточно. После 01.07.2018 (при желании) вы можете подать документы в другие школы города на свободные места. Информацию о наличии свободных мест можно получить в Управлениях образования административных районов.

17. Вопрос: В связи с отменой приема в началку № 99, нагрузка на объединенные школы №№66, 67, 136 возрастет. В этом году в №66 в последний момент открывали доп.класс, № 67 и №136 заполнены полностью. Способны ли они будут принять дополнительно еще около 100 учеников, с учетом того, что количество первоклассников ежегодно увеличивается? За счет чего и в которой из школ будут созданы дополнительные места для первоклашек? В какую из школ уйдут учителя из №99?

Ответ: Дополнительные места для будущих первоклассников на объединенной территории ОУ № 66, 67, 99, 136 будут созданы в школах № 66, 136. Педагоги гимназии № 99 на 2018 год будут обеспечены нагрузкой в своей образовательной организации.



18. Вопрос: Верна ли информация, проскользнувшая в прессе, что №99 прекращает набор в начальную школу?

Ответ: Да, гимназия № 99 с 01.09.2018 прекращает набор в первые классы и переходит в статус ресурсного центра. В последующем гимназия № 99 будет осуществлять прием в организацию, начиная с 5 класса на конкурсной основе.

19. Вопрос: Добрый день! Интересует информация о приеме в 1 класс в 99 гимназию в 2018 году. В новостях поступила информация о том, что не планируется прием, но эта новость поступила лишь 12.12.2017. В сентябре 2017 года на сайте 99 гимназии была информация о приеме в 1 класс в 2018 году, а также информация о закрепленной территории за этой гимназией, а также информация о подготовительных курсах для поступления в 1 класс 99 гимназии. Считаю, что такого рода информация для родителей должна быть озвучена до сентября 2017, чтобы родители приняли решение о планируемом зачислении в учебное заведение. Оставляем за собой право обращения в прокуратуру.

Ответ: в соответствии с п. 7 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» распорядительный акт о закреплении образовательных организаций за конкретными территориями размещается на сайтах ОУ. Данный акт издается не позднее 1 февраля. В настоящее время Постановление Администрации города Екатеринбурга находится на подписании и будет размещено на Официальном портале Екатеринбурга (екатеринбург.рф) в конце декабря 2017.

В соответствии с п.8 приказа № 32 информация о количестве мест в первых классах размещается не позднее 10 календарных дней с момента издания распорядительного акта о закреплении территории.

Посещение групп развития не является основанием для первоочередного или внеочередного права зачисления в ОУ.

20. Вопрос: Планируется ли объединение 81 с другими школами? Хотелось бы иметь право выбора.

Ответ: В 2018 году объединение территории ОУ № 81 с другими образовательными организациями не планируется. Однако в настоящее время в работе находится проектно-сметная документация по капитальному ремонту школы 81. Плановый срок начала работ при наличии финансирования – II квартал 2018 года.

21. Вопрос: Уважаемая Екатерина Александровна, как бы Вы поступили, если бы Ваш ребёнок по прописке попадал в одну из непопулярных школ нашего города, которая не может набрать даже планируемое количество учащихся, т.к. большинство прописанных не хочет в ней учиться?

Ответ: Планируемое количество учащихся сегодня набирают практически все школы города. И уж точно в каждой школе есть достойные педагоги, которым можно доверить своего ребенка. Я бы сходила на день открытых дверей в эту самую, как Вы говорите, «непопулярную» школу и побеседовала с учителями начальной школы и администрацией.

Сегодня в Екатеринбурге нет школ, где набирается один первый класс, абсолютное большинство набирают три и более первых классов. Если же кандидатуры педагогов Вас не устроят, или возникнут другие причины, по которым Вы не захотите направить своего ребенка в данную образовательную организацию, то остается возможность подачи заявления после 1 июля на свободные места в другие школы города.

22. Вопрос: По прописке у нас 1 Школа, но как я поняла будем учиться в 74. Мы проживаем на пересечении улиц Шевелева-Папанина, до 74 школы идти 50 минут, на транспорте также. Тогда как до 69 идти 15 минут. Как будет ходить ребёнок до школы и обратно, это очень далеко? Почему нет школьного автобуса? Какое расстояние по нормам должно быть от дома до школы?

Ответ: В настоящее время ведутся работы по реконструкции школы №1. На время реконструкции контингент школы № 1 размещен в школах № 74 и 6. Завершение работ планируется на 4 квартал 2018 года. К сожалению, разместить первоклассников школы № 1 на площадях школы №69 на время реконструкции не представляется возможным в связи с полной загруженностью здания школы № 69. Оснащение школьным автобусом школы № 1 не предусмотрено.

23. Впорос: А можно узнать, почему нет объединения 88 и 37 школы, наш адрес по прописке относился раньше к 88, с прошлого года относится к 37 школе. И еще вопрос почему не объединили 110 и хотя бы 13 школу, ведь 76 от проспекта Ленина расположена очень далеко.

Ответ: Действительно, не все школы в этом году имеют территории закрепления за несколькими образовательными организациями. Гимназия 37 и лицей 88 имеют стабильный и не очень многочисленный (по официальным источникам) контингент постоянно проживающих детей. Тем не менее, если опыт объединения территорий у других образовательных организаций в 2018 году окажется удачным, можно будет рассматривать вопрос об объединении микроучастков и этих школ в 2019 году.

Что касается лицея 110 и гимназии 13, то в 2018 году будут объединены микроучастки образовательных организаций № 110, 13, 76 и 94.

24. Вопрос: Как прикрепляют дома к школам? Есть школа, которая почти через дорогу (один квартал идти), а наш дом прикреплён к школе, до которой идти пешком минут 15—20 (4 квартала). Можно ли чтоб дома, которые находятся в одном квартале перекрепить к другой школе? (Частный сектор, район Уралмаш).

Ответ: При закреплении территории учитывается не только расстояние от дома до образовательной организации, но и наличие безопасного пути следования в школу. За более подробными разъяснениями Вы можете обратиться в Управление образования Орджоникидзевского района.

25. Вопрос: Школу, к которой закреплен наш дом, СНЕСЛИ!. Дом - Ильича 27. Все ученики переведены в школу 72. Почему продолжают страдать дети, которые только собираются идти в первый класс, не имея никакой другой альтернативы? Рядом с домом 68 школа, но детей обязывают идти в 72!?!

Ответ: Насколько я понимаю, речь идет о школе № 80 на улице Калинина. Завершение реконструкции этой школы планируется на IV квартал 2018 года. Сегодня ребята этой школы, действительно, учатся в здании школы № 72. После реконструкции все ребята школы 80 вернутся в новое современное здание. В школе 68, к сожалению, отсутствуют свободные площади для размещения первоклассников школы 80.

26. Вопрос: Интересно, почему не на все микрорайоны распространяется система выбора школы? Каждый имеет право выбора, а тут получается ущемление прав. Да, у нас появился сейчас выбор между 75 и 30 школами, где недобор учеников (про 75 шк), а почему бы не прикрепить к гимназиям 155 или 104. Пусть будет на выбор у всех граждан и непопулярная школа, и гимназия, а родители бы сами решали, где сможет учиться их ребёнок. Тогда бы прекратилась купля-продажа временными регистрациями, т к у всех был бы шанс попасть туда, куда желает. Конечно, не все желающие смогут попасть в гимназии, но хотя бы этот шанс будет предоставлен.

Ответ: Такая система закрепления территорий является новой для муниципалитета. Практика прошлого года по данному вопросу была положительной, однако в 2016/2017 учебном году в Екатеринбурге было всего четыре объединенных территории.

В этом учебном году таких территорий 29 (в их составе 69 школ). Это существенное изменение, которое имеет свои риски, и переход на иную систему закрепления территорий должен быть поэтапным.

Более того, в ряде территорий такое множественное закрепление может быть нецелесообразным. В первую очередь объединяются территории рядом расположенных образовательных организаций. К таким относятся и указанные Вами школы 30 и 75. Вопрос об объединении микроучастка этих школ с участком гимназии 104 будет рассмотрен при комплектовании 2019 года.

27. Вопрос: Екатерина Александровна, скажите, пожалуйста, если по адресу прописки у нас без изменений осталась 1 школа и подав в нее заявление 1 февраля мы получим отказ, т.к не будет мест, то подавать заявление в другую школу мы можем только 1 июля? Но ведь это не справедливо?

Ответ: Объединение микроучастков образовательных организаций происходит поэтапно. В 2017 году в Екатеринбурге было всего четыре объединенных территории, в этом году – 29. Согласитесь, это существенное увеличение, которое, как и любая подобная мера, имеет свои плюсы и минусы.

Не везде, кстати, получилось объединить территории учреждений разного статуса. Ситуация зачисления 2018 года по объединенным территориям будет внимательнейшим образом проанализирована, и только после этого можно будет распространять опыт на всю территорию города Екатеринбурга.

28. Вопрос: Мы живём в Парковом районе и по прописке слабая 62 школа, объединили с ещё худшей 7 шк и 40. Почему бы не с 76?? Почему не объединяют по принципу - слабая + средняя + посильнее? От дома гораздо ближе та же, 76 чем 7! Куда в этом случае вести одаренного ребёнка? Эта система просто вынуждает действовать в обход её к сожалению. Думаю, в подобных условиях в многие поступили бы также.

Ответ: Конечно, у каждого родителя есть свое мнение о сильных и слабых школах. И каждый, я думаю, предложил бы свой вариант закрепления территорий, который обязательно кого-то не устроит. Что касается указанного объединенного микроучастка, то он включает в себя не только общеобразовательные школы, но и гимназию № 40.

29. Вопрос: А льготники как сейчас будут распределяться?

Ответ: Прием льготных категорий граждан в первый класс будет осуществлен в соответствии с Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (утв. приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32) и с учетом наличия первоочередного/внеочередного права на зачисление (при предъявлении документа, подтверждающего наличие льготы).

30. Вопрос: А я хочу узнать про 23 школу - новое здание в Академе отдадут под началку этой школы на самом деле? Или это здание будет отдельной школой?

ОТВЕТ: Новое здание станет вторым корпусом школы № 23. Распределение классов между зданиями является компетенцией школы и производится с учетом созданных в каждом здании условий.

31. Вопрос: Снова вопрос про 1 школу. Сроки окончания строительства могут быть нарушены. Весь город видит, как нарушаются сроки строительства в рамках чемпионата- важного для страны события. Строителей это не смущает. УрГЭУ до сих пор ждет строительства здания, которое обещали построить еще в 2007 году (по крайней мере, нам выпускникам говорили, что еще чуть-чуть и здание появится). А как долго решался вопрос с 5 гимназией? Я очень сомневаюсь, что школу №1 построят вовремя. И дело даже не в финансировании. А в том, как именно строятся объекты в городе.

Вопрос: кто принял решение о том, что в 74 школе учатся только первоклассники первой школы? Почему нельзя было перевести туда все начальные классы: 1,2 и 3? Меня принятое решение не устраивает. Назовите орган, который имеет право отменить данное решение и перевести учеников первой школы, начиная с первого и заканчивая третьим классом, на период строительства в 74 школу.

Я считаю, что дети не виноваты в том, что школу №1 долго сносили и не обязаны менять три здания и три состава учителей. Считаю, что подобная беготня из зданий в здания отрицательно влияют на психологическое и эмоциональное состояние детей. Им и так не просто привыкнуть к учебному процессу. А вы еще и организовали им атракцион в виде трех школ.

ОТВЕТ: Срок окончания работ по реконструкции школы № 1 в соответствии с договором – 4-ый квартал 2018 года. Размещение классов между образовательными организациями на время реконструкции производится исходя из возможностей школ, которые принимают контингент учащихся на время ремонта. В настоящее время учащиеся школы №1 размещены в двух образовательных организациях - школе № 74 (первые классы) и школе № 6 (остальные классы). Данное решение было принято в целях реализации права на образование учащихся Департаментом образования и руководителями школ 1, 74 в соответствии с существующими в данных школах условиями. Все адреса, по которым осуществляется образовательная деятельность школой № 1, внесены в лицензию. Если Ваш адрес закреплен территориально за школой №1, но при этом Вы хотите обучаться в 1-4 классах в школе № 74, у Вас остается возможность подать документы в школу №74 после 30 июня.

32. Вопрос: 1). почему при разработке Положения об объединении территорий не соблюдаются нормы СанПиН по пешеходной доступности? Для города расстояние от дома до школы должно быть не больше 500 метров, для первоклашек- не больше 300 - 400 метров. Причем эти нормы распространяются не только на вновь строящиеся школы. Понятно, что есть дома, находящиеся на бОльшем расстоянии до ближайшей школы, но там, где это возможно, нормы должны соблюдаться!!! В большинстве же объединенных территорий предлагаются школы в радиусе 1-2 км, т.о. Департамент образования самостоятельно расширил допустимые границы. В полномочия органа местного самоуправления входит закрепление определенной территории за конкретным образовательным учреждением, но муниципальные правовые акты не должны противоречить федеральным законам и иным нормативным правовым актам РФ.

2). И еще, дайте, пожалуйста, ссылку на закон, в котором разрешается закреплять территорию за несколькими ОУ. Например, в Москве и Питере существует прикрепление за 1, реже 2 школами, но при соблюдении СанПин. У нас же предлагается до 5 школ с нарушением норм.

ОТВЕТ: Критерии, требования, принципы закрепления территорий за общеобразовательными организациями законодательством не регламентированы. Указанные Вами нормы п. 2.4. раздела 2 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях" предусматривают требования к размещению общеобразовательных организаций, а не к закреплению жилых территорий за такими организациями. Постановление прошло правовую экспертизу уполномоченными органами, нарушений при принятии данного постановления не выявлено.

Действующее законодательство в сфере образования не предусматривает норм для закрепления территорий за одной/несколькими школами.

Например, в Москве за территориями закрепляются не отдельные здания школ, а территориальные образовательные комплексы, которые включат в себя несколько зданий, находящихся порою на значительном расстоянии друг от друга.

В целях реализации права маленьких жителей города Екатеринбурга на образование, а также в целях определения родителями школы до 01.07. 2018 года, Администрацией города Екатеринбурга при закреплении жилых территорий за школами предусмотрена возможность выбора общеобразовательной организации из нескольких, в том числе имеющих различный статус (школа, гимназия, лицей).

33. Вопрос: Я вот кричать митинговать не хочу, но очень бы хотела задать вопрос такого характера, про школу 181 на Краснолесье. Там ведь сейчас активно строится ньютон парк и на пятачке между Балтийским и Полесьем-2 квартал будут застраивать, 5 25-ных дома + атомстройкомплекс в березовой роще там строить квартал будет. Вот я спокойно хочу узнать, на каком основании получают разрешение на стройку Атом и другие компании. Как при такой плотной застройке они выкручиваются и им выдают разрешение на стройку. Вот хочу письменно получить ответ, куда мой ребёнок должен пойти в школу, если он не попадет в 181. Просто точно помню, что в первых рендерах балтийского была школа именно на пятачке, где пустырь сейчас и ещё один садик, куда они сейчас делись, загадка. Не хочу кричать, хочу просто понять, кто у нас такой умный, вот думаю откуда начать, муж говорит в администрацию просто написать, но уверена, что дадут отписку и всё, должен же быть какой-то норматив, что столько-то жителей - 1 школа или 1 садик...вот в санпине тут уже писали, что 500 метров должно быть до школы, в краснолесье при такой застройке как им удается согласовать стройку? Да, митинговать не стоит, но и интересоваться тоже надо, а то мне кажется они привыкли, что у нас народ малоинициативный и всё съест и сидят там разрешения на строительство раздают.

ОТВЕТ: В настоящее время готовится проектно-сметная документация по строительству пристроя к школе 181. Начало работ по строительству запланировано на 2018 год. К сожалению, действующим законодательством не предусмотрено полномочие Департамента образования на согласование выдачи разрешений на строительство. Координация данной деятельности осуществляется Департаментом архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга.

34. Вопрос: Что делать тем, кто не успеет в нужную секунду нажать кнопочку на сайте госуслуг при записи в 181-ю школу?! В конце лета искать куда возьмут ребенка? В другом районе города? Куда добираться первокласснику час по пробкам? А домой днём как? Если родители работают, а бабушки живут далеко от Екатеринбурга? Не у всех есть возможность оплатить услуги автоняни. И к тому же по прописке у нас почему-то школа расположена территориально дальше, чем школы 19 и 16....

И я хочу получить письменный ответ на вопрос, почему у нас школа по прописке не та, которая территориально ближе, а другая, расположенная от дома дальше. И первокласснику вместо того, чтобы перейти одну дорогу, нужно переходить три.

ОТВЕТ: К сожалению, в вопросе не указан адрес проживания ребенка, поэтому трудно дать пояснения о порядке закрепления территории за школой. В соответствии с ч. 4 ст. 67 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п. 5 порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 22 января 2014 г. N 32) в случае отказа в приеме в школу в связи с отсутствием свободных мест родителям необходимо обратиться в Департамент образования Администрации города Екатеринбурга (и его подразделения - управления образования районов) для решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную организацию.

35. Вопрос: Кто тогда должен или имеет право проявить законодательную инициативу для принятия Законодательным Собранием Свердловской области изменений в порядке приема в первые классы (например, ввести приём в ОУ с углубленным изучением предметов индивидуальный отбор, как-то разрешает п.5 ст. 67 Закона об образовании): управление образования г. Екатеринбурга, депутаты, родители, кто?

ОТВЕТ: В соответствии с п.5 ст.67 Федерального закона № 273-ФЗ индивидуальный отбор возможен при приеме на уровень основного общего образования (начиная с 5 класса). Порядок проведения такого отбора в общеобразовательные организации Свердловской области уже урегулирован на региональном уровне, соответствующий нормативный акт принят Правительством Свердловской области - Постановление Правительства Свердловской области от 27 декабря 2013 г. N 1669-ПП.

При приеме в первые классы индивидуальный отбор не предусмотрен. Введение данной нормы находится в компетенции федерального законодательства.

36. Вопрос: Видит ли департамент образования необходимость в возведении новых школ в связи с плотной застройкой некоторых районов? И доносится ли эта информация Корюкову или к Якобу?

ОТВЕТ: Департамент образования осознает необходимость строительства, реконструкции и капитальных ремонтов существующих зданий школ города Екатеринбурга. Наши намерения отражены в муниципальной программе по созданию новых мест в общеобразовательных организациях города Екатеринбурга, принятой в июне 2016 г. К сожалению, кроме вопросов финансирования, существуют объективные ограничения на строительство новых школ в уже застроенных микрорайонах. Современные требования к земельному участку для строительства школы не позволяют разместить новые школы в уже застроенных территориях. Поэтому приходится разрабатывать проекты реконструкций, капитальных ремонтов и строительства пристроев к существующим образовательным организациям. При разработке комплексных планов застройки новых микрорайонов проектирование образовательных организаций производится в соответствии с принятыми нормативами. Однако хочу подчеркнуть, что Департамент образования не является органом, осуществляющим согласование выдачи разрешений на строительство.

37. Вопрос: Здравствуйте. Объясните, с какой целью объединили 6,29, и 12 школы, если в прошлом году не всем детям, прописанным на территории, относящейся к 12 школе хватило в ней мест??? Проживаем на территории ранее относящейся к 12 школе, и хотелось бы, что бы ребенок попал в школу "шаговой" доступности, а не находящуюся через квартал и дорогу., а в связи с вносимыми изменениями, шансы попасть в нее, и без того малые, уменьшаются в трое, так как она пользуется популярностью и родители стремятся отдать детей именно в эту школу

ОТВЕТ: К сожалению, существующие нормы законодательства не гарантируют попадания в желаемую школу даже при наличии постоянной прописки. В прошлом году злоупотребления возможностью временной регистрации были достаточно серьезными в масштабах города. Объединение территорий (в том числе и указанных Вами школ) позволит не только обеспечить выбор образовательной организации, но и дает возможность подачи заявления в школы по территории, не дожидаясь 1 июля.