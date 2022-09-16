5 простых советов, как помочь ребенку захотеть учиться

Что делать, если ребенок не хочет учиться, а от одной мысли, что скоро в школу, у него портится настроение? Мы предлагаем вам пять простых советов для родителей, как мотивировать ребенка на учебу.

Передайте ребёнку ответственность за учёбу

Постепенно передавайте ребенку ответственность за уроки, оценки и ориентирование в школьных делах. Если домашнее задание для первоклашки записывает мама, а уроки помогает делать вся семья, то к средней школе нужно донести до детки мысль, что учеба – это его работа.

Его будут поощрять за успехи и помогут, если все плохо, но надеяться нужно на себя. И передайте эту ответственность честно: ведь порой мамы сами не замечают, как въедливо контролируют ребенка, будто его учеба – это мамино дело и мамина честь.

Не впадайте в панику из-за его провалов, не кидайтесь чуть что спасать детку своими крепкими руками – тогда ребенок ощутит ответственность всерьез. И ощутит гордость и уверенность, когда научится справляться с проблемами сам.

Как приучить начинающего школьника к самостоятельности? С самостоятельностью не рождаются, ей учатся. И задача родителя вовсе не в том, чтобы постоянно контролировать ребенка. А в том, чтобы развить у него самоконтроль. Читать дальше

Не забывайте о пряниках

Часто родители размахивают кнутом и применяют карательные меры, когда ребенок приносит двойки и замечания, но слишком вяло реагируют на хорошие результаты. А хорошие результаты – это не только пятерки и победы в олимпиадах, это еще и умение собраться вовремя, помнить о секциях и факультативах, разные интересы, которые ребенок приносит из школы.

Раньше дочка делала уроки до десяти вечера, а теперь все заканчивает к восьми? – несомненный успех! Хвалите ребенка, делайте для него что-то хорошее, просто чтобы отметить какое-нибудь школьное достижение. Это не подкуп – просто важно, чтобы учебные обязанности больше ассоциировались у ребенка с радостными и позитивными вещами.

Надо ли учить уроки с ребенком? Родителей школьников волнует вопрос: помогать ребенку с уроками или нет? Школа призывает мам и пап активно участвовать в образовательном процессе, а ребенок порой путается в требованиях программы. Читать дальше

Научите видеть позитив!

Научите ребенка в разных школьных делах находить плюсы и бонусы. Нужно написать реферат по музыке? – помогите выбрать такую тему, от которой ребенок просияет. Скучно на геометрии? – зато можно вот так рисовать красивые фигуры и точки. Не запоминаются даты по истории? – зато учитель рассказывает интересно. Чем больше интересных и бодрящих нюансов найдет для себя ученик, тем легче и охотнее он будет заниматься.

Ты заслужил награду!

Научите ребенка вознаграждать себя за выполненные задания и любые достижения. Сделал уроки, сказал себе: «Я молодец!» - и пошел играть в Лего, Майнкрафт (или клеить танчики). Награда – это еще и признание одноклассников, уважение учителя, хорошая репутация, приятное чувство исполненного долга, - научите сына или дочь видеть бонусы во всех этих вещах.

Мозг удобно устроен: если за какие-то действия человек получал награду прежде, то потом для этих действий выделяется больше энергии и гормонов удовольствия уже в самом начале работы и даже до ее начала!

7 важных для ребенка навыков, которым не учат в школе Есть важные навыки, которым не научат в школе - их можно получить только в семье: среди родственников, друзей, дядюшек, бабушек и крестных. О них и поговорим. Читать дальше

Научите делить!

Замечательный метод справляться с монотонной работой – разбивать ее на части. Тогда при завершении каждого этапа, когда ученик «выдыхает» и внутренне гладит себя по головке, мозг получает положительную обратную связь и подкрепляет успех небольшой порцией гормонов удовольствия. От этапа к этапу удовольствие будет расти, пока ученик все не закончит.

Отличный рабочий способ усилить учебную мотивацию – это связать учебу с удовольствием, выстроить ряд ассоциаций с позитивными вещами. Дальше мозг уже сам наладит внутренний распорядок, логистику, систему поощрений и стимулов. И тогда учеба – это уже не тяжкий труд с постным лицом, а рабочее пространство возможностей и радостных находок!