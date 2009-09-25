Не хочу! Не буду! Ребенок невзлюбил школу…

Помните, как еще в начале сентября ваш ребенок вприпрыжку бегал в школу? А с каким удовольствием перебирал выданные новенькие учебники, оборачивал тетрадки и складывал ручки и карандашики в пенал, а школьный ранец был для него наибольшей гордостью? Так куда же все это делось?

Дело в том, что каждый из нас в детстве, скорее всего, тоже проходил через это, вспомните-ка! Как только ребенок встречается «нос к носу» с суровой каждодневной действительностью, желание учиться сразу же пропадает, а все из-за того, что таких слов, как «надо» и «нельзя» в его жизни стало больше, нежели «можно». Ранее ребенок с этим просто не встречался, ну, или встречался, но не так часто. Поэтому детям в таком возрасте требуется особая помощь, даже не обязательно специалистов-психологов, вы сами, родители и бабушки с дедушками можете сделать это.

Итак, для начала разберемся, чего же именно не хочет ваш ребенок, против чего протестует!

Первое . Нежелание учиться мотивируется желанием поспать: «Не пойду в школу. Хочу спать». Приучайте ребенка ложиться не позднее девяти вечера, а не после совместного просмотра всех телепередач по телевизору. К тому же, после раннего подъема в школу еще и заставляют идти кушать, в отличие от того, что бабушка кормила ранее после естественного пробуждения.

Вдобавок ко всему, после долгого летнего отдыха даже самые дисциплинированные в плане распорядка дня дети становятся вредными, а вознесенное настроение по отношению к школе и урокам сменяется неприязнью, нежеланием учиться и выполнять элементарные обязанности по дому – и все это из-за скорой усталости, и вовсе ребенок не виноват в этом. Просто это обусловлено его физиологией и выработанными неправильными привычками.

Совет – с самого маленького, в разумной степени, возраста стоит приучить ребенка раннему подъему, утренним процедурам, гимнастике и приему пищи, иначе рискуете его здоровьем: поздний подъем может привести к отказу от процедур гигиены и от приема пищи, что чревато разнообразными заболеваниями. После школы стоит устроить тихий час, что существенно облегчит напряжение, связанное с учебой. Не стоит также запрещать ребенку прогулки, пока он не выполнит уроки – зачем вам в медицинской карте еще и диагноз нервных заболеваний от перенагрузки?

Второе . Детские фильмы и мультики в эпоху стремительного развития технологий не могут не манить ребенка своим сказочным миром, тем более что DVD и компьютеры сейчас доступны практически каждому. Итак, не разрешайте утром во время сбора в школу смотреть телевизор – ребенок опоздает в школу. Объясните, что теперь он взрослый и должен самостоятельно следить за своим распорядком и временем, которое отбирает утренний и поздний вечерний просмотр телепрограмм.

Уважаемые родители, а вы сами, собираясь на работу, не имеете такой же привычки? А, как известно, яблочко от яблоньки… Сделайте выводы.

Третье . Как только одеваться в школу – «хочу в туалет». Для многих родителей это настоящий бич. «Хочу кушать» (ранее отказавшись напрочь), «я в этом в школу не пойду» (не стоило отменять школьную форму), «болит голова» (к боли относитесь серьезно, выясните причину, может, это недосыпание или перенапряжение, ведь утром часто родители заставляют повторять уроки) – все это причины, по которым дети не желают идти в школу, то ли от усталости, то ли от запрета смотреть мультики, либо от какого-то заболевания (еще раз стоит повториться, что к боли у ребенка стоит относиться максимально серьезно).

Четвертое . Вам никогда не научить ребенка порядку в делах, если вы сами не покажете пример. Вспомните, как часто случалось так, что уже в кровати или после утреннего подъема ваш ребенок вдруг вспоминает о том, что на урок нужно взять краски, которых в такое время купить просто нереально? Бывало? А почему не собрать портфель еще с вечера? К тому же, отправляя ребенка в школу, вы наверняка слышали от учителя на родительском собрании о том, что нужно купить для учебного процесса.

Посудите сами, стоит ли за свои ошибки ругать ребенка, ведь первые дни в школе (а такая забывчивость наблюдается в первые 2-3 месяца) ребенок ходит под впечатлением от новых друзей, учителей, предметов?.. Приучайте точно записывать домашние задания (учитель в классе не всегда может уследить за тридцатью детьми), настаивайте на том, чтобы ваш ребенок сам и заранее собирал портфель в школу, и тогда проблемы и неприятности вас обойдут стороною.

Помните, чтобы ваш ребенок не опаздывал на уроки, очень важна еще одна деталь: вы также не должны опаздывать на свою работу. Научитесь владеть временем, переведите часы минут на 5 вперед, на 10 в конце концов, но ни под каким предлогом не опаздывайте.

Ваши дети, смотря на вас (а родитель – наивысший авторитет для ребенка), будут поступать так же, как и вы. Вам ведь не нужны к вашим неприятностям на работе еще и неприятности вашего ребенка в школе, верно?!