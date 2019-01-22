Куда податься стобалльнику? ТОП-5 ВУЗов страны

Ваш сын или дочка хорошо учится и думает о престижном ВУЗе? Расскажем о российских университетах, которые привлекают самых сильных абитуриентов. Почему стоит обратить внимание на эти ВУЗы, какие особенности обучения, где находятся, как поступить и какие направления изучают.

Но сперва разберемся, какие преимущества есть у ТОПовых ВУЗов, кроме статусного диплома и отличных перспектив трудоустройства.

Преимущества ТОПовых ВУЗов

• Прежде всего, это стимулирующая качественная среда. Престижный ВУЗ создает жесткий отбор для поступающих, и однокурсники не дают уронить планку все годы учебы.

• Сильный преподавательский состав. В ТОПовых заведениях преподают люди, у которых хочется учиться. Их достижения реальны и зримы, а лекции интересны. Они создают свои научные школы, внутри которых можно по-настоящему расти.

• Международные связи. Преподаватели сильных ВУЗов быстро перенимают программы и опыт лучших университетов мира. А студенты стажируются в заграничных вузах, участвуют в международных конференциях и ведут совместные проекты.

• Команда единомышленников. В студенческие годы возникают связи и складываются ценности, которые влияют на всю последующую жизнь. Однокурсники в престижном ВУЗе — это система роста, важная поддержка и «административный ресурс» на будущее.

• Образование, а не только профессия. В университете с сильными традициями и передовыми программами студента научат не какой-то конкретной профессии, а «поставят» ему особую культуру мышления и научат эффективно овладевать новыми профессиями. Это важно в мире, где учиться новому придется всю жизнь.

А теперь расскажем о пяти рейтинговых ВУЗах с самыми высокими баллами ЕГЭ в 2018 году (баллы приводятся по одной дисциплине).

1. Московский физико-технический институт (МФТИ) — 96,4 балла

Впервые за последнее десятилетие первое место в рейтинге занял МФТИ (Физтех), потеснив традиционного лидера МГИМО (институт международных отношений). И это подтверждает тенденцию: стране и миру нужны хорошие физики и инженеры.

Особенности. МФТИ входит в основные рейтинги лучших ВУЗов мира. Его основали нобелевские лауреаты — Петр Капица и Лев Ландау. Образовательная программа (так называемая «система Физтеха») нацелена на подготовку ученых и инженеров мирового уровня для работы в новейших областях науки.

Где находится. Разные корпуса и факультеты Физтеха базируются в подмосковных городах Долгопрудный и Жуковский. Студенческие городки расположены рядом с учебными корпусами.

Как поступить. Получить высокий балл ЕГЭ по профильным предметам, победа в финале Всероссийской олимпиады школьников или олимпиаде «Физтех». Собеседование абитуриента с комиссией факультета — обязательный и совсем не формальный этап.

Направления: фундаментальная и прикладная физика, электроника, энергетика; математика и информатика; компьютерные технологии; аэрокосмические технологии; биологическая и медицинская физика; нано- и биотехнологии.

2. Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) — 95,3 балла

Особенности. Это институт Министерства иностранных дел России — традиционная «кузница дипломатических кадров». Воспитывает твердые патриотические убеждения, государственное мышление и понимание национальных интересов России.

Где находится. Корпуса МГИМО стоят в Москве на проспекте Вернадского. Есть филиал института в подмосковном Одинцово. У института 4 общежития на разной удаленности от учебных корпусов.

Как поступить. Получить высокий балл ЕГЭ, пройти дополнительные испытания в институте. Стать победителем или призером заключительного этапа ВсОШ. Есть льготы для победителей телешоу «Умники и умницы», олимпиады МГИМО, «Ломоносов» и других олимпиад (перечень устанавливается ежегодно). Также при МГИМО работает Горчаковский лицей, который готовит школьников 8–11 классов к поступлению в ВУЗ.

Направления. МГИМО готовит дипломатов, послов, экономистов, политологов, юристов, управленцев, чиновников, журналистов, бизнесменов, дает мощную языковую подготовку.

3. Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) — 94,6 баллов

Особенности. НИУ ВШЭ (или «Вышка») — многопрофильный университет. Занимает хорошие места в мировых рейтингах. Преподавание ведется на русском и английском языках. Учебный год разделен на 4 модуля с 4 сессиями, система оценки — 10-балльная .

Где находится. У НИУ ВШЭ 4 кампуса — в Москве, Санкт-Петербурге , Нижнем Новгороде и Перми. Уровень образования высокий везде, но в Москве больше факультетов и дополнительных курсов. Студент может поучиться в разных кампусах, если там есть курсы по его специальности. Во всех кампусах одинаковые дипломы.

Как поступить. Получить высокий балл ЕГЭ. Стать победителем или призером финала ВсОШ или олимпиады от НИУ ВШЭ «Высшая проба». Есть перечень олимпиад, которые дают льготы при поступлении (утверждается каждый год). Дополнительные испытания при поступлении есть только на 4 творческих специальностях. При «Вышке» работает Лицей, проводятся курсы подготовки и выездные школы.

Направления. Математика, физика, химия, биотехнологии. Компьютерные науки. Инженерные и технические науки. Экономика и управление. Гуманитарные науки. Социальные науки. Юриспруденция. Реклама, журналистика, дизайн. Архитектура.

4. Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) — 91,8 балла

Особенности. СПбГУ — первый университет России. Обучает по своим стандартам, более высоким, чем федеральные. Занимает хорошие места в мировых рейтингах. Имеет лучший в стране научный парк с высококлассным оборудованием и лучшую университетскую библиотеку. Есть собственная программа поддержки научных исследований.

Где находится. Университет расположен в нескольких зданиях в разных районах Санкт-Петербурга . У вуза 21 общежитие в разных точках города.

Как поступить. Набрать высокий балл ЕГЭ. Стать победителем или призером ВсОШ или олимпиады СПбГУ. По некоторым специальностям есть дополнительные испытания. При университете есть гимназия для старшеклассников.

Направления. СПбГУ — многопрофильный университет, в нем представлены практически все направления. Математика и механика. Компьютерные и информационные науки. Физика и астрономия. Химия. Науки о земле. Биологические науки. Клиническая медицина. Психология. Экономика и управление. Социальные науки и юриспруденция. Журналистика, реклама. Гуманитарные науки. Музыка, театр, дизайн, ИЗО.

5. Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» — 90,3 балла

Особенности. НИЯУ Московский инженерно-физический институт — это «мекка» физиков-ядерщиков , базовый ВУЗ атомной промышленности России. Он входит в базовые международные рейтинги, сотрудничает с ведущими мировыми университетами и отправляет студентов на обучение и стажировку в лучшие ядерные центры США и Германии.

Где находится. Корпуса МИФИ стоят в Москве на Каширском шоссе. Общежития расположены неподалеку от корпусов института, некоторые — в шаговой доступности.

Как поступить. Получить высокий балл ЕГЭ. Стать победителем или призером ВсОШ, олимпиады МИФИ «Росатом» или другой перечневой олимпиады (перечень уточняется ежегодно). При МИФИ есть Лицей, вечерний лицей, выездные школы и дистанционная Сетевая школа для подготовки к поступлению.

Направления. Прикладная математика и информатика. Разные направления прикладной физики. Экономика, финансы и управление в энергетике. Информационная безопасность. Электроника и автоматика, вычислительные комплексы.

Желаем вашим детям хорошо подготовиться к экзаменам и выбрать отличное место для продолжения образования!

Фото: www.pexels.com