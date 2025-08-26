Только половина девятиклассников продолжат обучение в школах Екатеринбурга

Но более 1000 из них до сих пор не заняты.

Мало кто знает, что после 9 класса дети автоматически отчисляются из школы, где они учились. Таковы нормы федерального законодательства. После этого у ребят и их родителей есть три варианта: поступать в один из профильных классов своей школы, выбрать профильное обучение в другой школе города или начать получение профессионального образования в колледже. Менее чем за неделю до начала нового учебного года по-прежнему доступны как минимум два варианта из трех.

Директор Департамента образования Администрации города Екатеринбурга Инна Гумбатова рассказала о том, как выбрать свой собственный путь выпускнику 9 класса.

– Инна Владимировна, как в этом году прошло формирование 10-х классов? Отличался ли конкурс в них от предыдущих лет?

– В этом году 10-е классы набирали 166 из 167 школ города Екатеринбурга, 34 из них – без индивидуального отбора. Было открыто 9 349 мест.

Уже много лет мы наблюдаем ситуацию, когда примерно 50% от общего количества выпускников покидают школы и уходят в колледжи. В прошлом году 9-й класс в Екатеринбурге окончило 17 028 человек, мест в 10-е классы было открыто 8971 (52% от общего количества девятиклассников). В итоге в школах осталось 7966 человек. То есть все дети, желающие продолжить обучение в 10-м классе, были обеспечены местами в школах.

В 2025 году количество выпускников 9-х классов составило 18493 человека, мы создали места в 10-х классах с небольшим заделом.

– Ситуация с поступлением в 10-е классы в Екатеринбурге уникальная? Или интерес к профобразованию стал тенденцией?

– Нет, это федеральный тренд. Я недавно побывала на всероссийской конференции учителей и узнала, что проходной балл в колледжи в последние годы стремительно растет. Сейчас в среднем профессиональном образовании высококлассная учебная база, прекрасные мастерские. Они интересны ребятам. А бывая на производстве, ребята удивляются прекрасным условиям труда и той заработной плате, которая сейчас предлагается предприятиями.

– Все ли желающие поступили в 10-е классы? Есть еще свободные места?

– Процесс зачисления в 10-е классы в этом году еще не завершен, классы формируются. Остается еще более 1000 свободных мест. Из 166 школ, ведущих прием в 10-й класс, свободные места для зачисления имеются в 159 школах, по всем профилям обучения. Наибольшее количество свободных мест в классах универсального профиля и социально-экономического.

Если ребенок не смог поступить в выбранную школу, он может подать заявление в другую, где имеются свободные места и нет отбора в 10-е классы. Всю информацию можно найти на сайтах школ или получить в районном управлении образования.

– Какие профили 10-х классов самые популярные среди школьников?

– В соответствии с федеральными стандартами в школах может быть пять общеобразовательных профилей: естественно-научный, технологический, социально-экономический, гуманитарный и универсальный.

На протяжении двух последних лет наиболее востребован технологический профиль, его выбирают около 27% ребят. На втором месте социально-экономический профиль, в него поступают 24% всех десятиклассников.

Лидерство технологического профиля конечно вызвано развитием современных информационных технологий и интересом школьников к развитию цифровой инфраструктуры, высоким спросом на рынке труда специалистов технических специальностей.

Выбору ребят способствует и проект «Уральская инженерная школа», в рамках которого в 5 школах города открыты модернизированные кабинеты естественно-научного и технологического профилей «Физика» и «Информатика». В 6 школах открыты центры образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста».

Стоит напомнить, что школы самостоятельно принимают решение о проведении индивидуального отбора в 10-е классы и определяют критерии этого отбора.

Обязательных критериев два: средний балл аттестата и результаты ОГЭ по профильным предметам. Поэтому ребятам и их родителям уже сейчас стоит задуматься о том, в какой профиль они выберут в старшей школе. От этого зависит экзамены по каким предметам лучше предпочесть сдавать на ОГЭ.

Ребенок склонен предпочесть те предметы, которые ему могут казаться «попроще», но они могут не учитываться при зачислении в профильные 10-е классы. Вся информация в школах есть.

– Как школа определяет, какие профильные классы создать?

– Для того, чтобы это определить, школы и управления образования проделывают большую работу. Она начинается с анкетирования детей и родителей о желаемых направлениях обучения. Учитываются материально-технические возможности школ, наличие кадров. Кроме того, районные управления образования оценивают ситуацию в микрорайонах в целом, то есть возможность выбора всех профилей в школах в шаговой доступности для ребят.

Конечно, школы ведут большую профориентационную работу с предприятиями и профессиональными учебными заведениями. Проводятся тематические уроки, ведется диагностика, организованы профессиональные пробы и знакомства с профессиями.

– Что значит «профильный класс»? Чем один «профиль» отличается от другого?

– Профиль обучения – это система организации образовательного процесса, при которой ученики углублённо изучают предметы, связанные с их потенциальной будущей профессией.

Школа определяет перечень предметов, который в рамках каждого профиля будет изучаться углубленно. Их должно быть минимум два.

Для технологического профиля такими предметами могут являться математика, информатика, физика, для социально-экономического – математика, обществознание, география, для естественно-научного – химия, биология, для гуманитарного – литература, иностранный язык, обществознание, история, в универсальном профиле предметы для углубленного изучения определяет сама школа.

Родители могут высказать свои пожелания о выборе предметов для углубленного изучения в профильном классе. Но сделать это нужно заранее, то есть обозначить свои предпочтения родителям будущих десятиклассников нужно уже сейчас.

Кстати, в Екатеринбурге создана система предпрофессионального образования, когда профильные классы создаются уже на уровне средней школы, с 5-6 классов.

Я убеждена, что ранняя профориентация более эффективна, так как позволяет ребятам определиться с профессией еще до момента поступления в профильный класс, а значит облегчает подготовку к этому поступлению.

Сейчас у нас есть медицинские, педагогические, IT классы, классы будущих строителей и дипломатов и другие профили. К работе с такими классами мы подключаем представителей профессий и конкретные компании. Это направление мы считаем очень перспективным. Будет увеличиваться линейка специальностей и количество таких классов в школах. Запрос на подобный формат есть и у родителей.

– Ваш совет по выбору профиля для старшеклассников. Ориентироваться ли на будущую специальность или на какие-то другие факторы?

– Мы рекомендуем ориентироваться на личные предпочтения и интересы, но при этом реалистично оценивать свои учебные успехи. Если с математикой, физикой возникают трудности, возможно, не стоит выбирать технологический профиль. И, конечно, нужно понимать, какие профессии будут востребованы в ближайшие годы. Тенденция на рынке труда в целом отражена в интересе школьников к техническим специальностям.

Могу дать совет и как мама. Не давите на ребенка. Мой сын, например, не захотел учиться в 10 классе и идти по пути изучения иностранных языков, где проявлял явные способности. Он выбрал колледж и сферу IT. Там он оказался в «ситуации успеха» и добился отличных результатов, что позволило ему не только получить красный диплом, но и продолжить обучение в питерском ВУЗе. Сейчас он успешный программист.

– Ждут ли ребят и их родителей какие-то новшества при формировании 10 классов в 2025/2026 учебном году?

– В следующем году на уровне среднего общего образования вновь будет реализовано профильное обучение по 5 общеобразовательным профилям. Дополнительно появится еще один профиль – агротехнический. В Екатеринбурге опыт внедрения этого профиля есть, уже несколько лет работают агроклассы.

Планирование в разрезе образовательных организаций будет организовано позже, примерно в ноябре 2025 года.