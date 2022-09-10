А как там наши? «Из первых уст» о школьной жизни в Германии

Как эмигранту влиться в Германии в школьную жизнь? За что придется платить родителям школьника? В чем отличия в обучении российских школьников и немецких? Об этом и многом другом - в рассказе нашей соотечественницы.

Мама: В 2021 году я переехала в Германию, спустя год получилось привезти с собой и дочь. Волнение и страх перед поступлением в школу были больше у меня, чем у неё.

В этой статье мы вместе с ней поделимся впечатлениями о школьной жизни.

Взгляд на новую школьную жизнь глазами подростка

Я - подросток четырнадцати лет, в прошлом – семиклассница лицея. Уже почти полгода я живу и учусь в Германии в небольшом городе. Мне хотелось бы поделиться с вами своей маленькой историей, а в самом начале я должна отметить: страна и немецкий язык никогда не были мне знакомы.

В школе

Учебу я начала почти в конце учебного года – в апреле. Отправили меня сразу в 8 класс по возрасту. В первый день посещения школы одной из новых одноклассниц (по поручению учителя) для меня была проведена мини-экскурсия по каждому этажу трех корпусов.

В школе - ничего лишнего, все строго и лаконично.

После меня представили девочкам, к которым я могу обратиться за помощью, если вдруг что-то покажется неясным, а также сообщить о проблеме. Одна из них до сих пор является моим „куратором”.

Большинство одноклассников оказались доброжелательными и были не прочь поговорить (на английском языке). На английском я веду диалог не только с ребятами, но и с учителями, их отзывчивость меня приятно радует! Любой из них будет готов пояснить тему и суть прошедшего урока, исправить тебя в случае нарушения всемирнопринятых, но для меня ещё малоизвестных правил учебного заведения и заступиться, если вдруг возникнут проблемы с другим учителем или учеником.

Хотя, такие случаи - большая редкость, поскольку учителя никогда не позволят себе оскорбить или саркастично отозваться об ученике. Но несмотря на свою доброту, большинство из преподавателей строгие, требовательные, знатоки своего дела.

Вместо привычных нам школьных столовых с дай боже горячей и приготовленной из свежих продуктов едой, в этой школе мы балуемся только лишь (не известно: купленной или приготовленной) выпечкой, шоколадками и газированными напитками в кафетерии.

Существует множество мнений по поводу такой еды. Я смело могу высказаться на этот счёт, назвав ассортимент невероятно вкусным и на вид аппетитным! И добавить, что всё хорошо, за исключением кусачих цен на продукцию. К примеру, маффин стоит 2 евро, бургер - 2,5 евро.

С первого дня в новой школе меня потихоньку стали нагружать разным объемом домашнего задания (от простейших прописей до заучивания целых страниц слов немецкого языка со сроком в один день). Это называлось проверкой способностей и никаким образом не оценивалось и не сказалось на отношение ко мне. Также изучались мои коммуникативные навыки.

В конце года (последний учебный день 24 июня) вместо привычных оценок аттестации мне выдали лист, на котором каждый предметник, имеющий ко мне отношение, оставил свой комментарий и дальнейшие рекомендации.

Такие листки получают все ученики. Только у меня пока не было оценок, у остальных - в нем ещё и итоговые оценки.

Прогресс любого ученика могут посчитать недостаточным. В таком случае он отправляется в любое другое учебное заведение статусом ниже или может остаться на второй год.

Вот так лист бумаги А4 ежегодно решает чью-то судьбу.

Про дисциплину на уроке и взаимоотношение между учителем и учеником

В нашей школе, как и во всех остальных, есть определенные правила, которым учащиеся обязаны следовать.

Вот некоторые из них: полный запрет на использование мобильных устройств на территории школы, запрет на порчу имущества (рисунки на партах, как в России, не встретишь), запрет на разговоры во время урока, недопустима дерзость по отношению к учителю и многие другие.

Так как школьники - те же самые дети, нам трудно понять, почему обыкновнные вещи могли оказаться под строгим запретом. Поэтому нарушение некоторых мелочей - не редкость.

Существует ли наказание? Конечно! Строгие меры наказания ограничиваются походом к директору/сдачей телефона/вызовом родителей в школу.

Большие ожидания и небольшой прогресс

Обучение немецкому языку даётся с лёгкостью и частичным удовольствием. Немецкий учится быстро, поскольку я нахожусь среди носителей языка половину дня. Но та программа, по которой занимаются ученики IK-класса, является недостаточной.

Кроме книжонки с грамматическими упражнениями и непостоянными уроками немецкого языка, школа не может ничего предоставить ребёнку. Но и это не было проблемой, если бы не завышенные требования учителей.

В идеале ученик через 2 года обучения должен активно работать на уроке, обрести друзей (ведь для них это важный показатель) и понимать рассказанный учителем урок (всегда и полностью).

Если трезво взглянуть на ситуацию, то вывод будет: „Нужен репетитор!” Почему так? Потому что самостоятельно ребёнку вряд ли хватит сил и терпения сидеть над учебником, написанным на непонятном языке, запоминать новые слова и конструкции различных предложений. А бесплатных источников полноценного обучения в реальном мире нет.

Мнение о школе мамы

Администрация городка, где мы живем (как и любого другого в Германии) обязана предоставить место в любой свободной простой школе. Мы выбрали школу, которая была ближе к нам, это оказалась еще и гимназия. Пришли в администрацию с документами, и они при нас сразу посмотрели, где есть места. И в этой единственной гимназии города оказалось место и была возможность взять дочку. Сыграл роль сертификат английского с уровнем В1 и только пятерки за семь лет учёбы в России.

В этот момент я очень порадовалась, что было брошено немало усилий на изучение английского дома. Это сейчас большая подмога при общении с учителями и школьниками, пока ее немецкий только на начальном уровне.

Кстати, начальная школа учится отдельно от старшеклассников – у них свои школы, свои автобусы (табличка «Грунд шуле») и не обязательно рядом со школой для детей постарше. Часто бывает так, что в начальную школу нужно ездить в другой городок, или наоборот, в среднюю школу.

Считаю, это большой плюс. Старшие дети не сбивают с ног малышей и не носятся по их коридорам, как это было в нашей школе.

Иностранцев в нашей школе немало, из многих стран. Русских детей в классе только двое (моя дочь и еще один мальчик, который тут уже года 3). Кстати, этот мальчик долго не признавался ей, что он русский, и говорил на немецком.

Путь в школу

Если школа дальше 3 км от дома, то ученику полагается индивидуальный бесплатный! билет на транспорт. Нам не хватило 500 метров, чтобы получить этот заветный проездной)) Живем в 2,5 км от школы, дочь добирается на обычном городском автобусе или пешком (автобус наш курсирует раз в час).

Учеба и отношения с преподавателями

Что меня очень удивило, так это то, что все новости (изменение расписания, номера кабинета, отмена урока) нужно узнавать не у учителей, а у секретаря. Учителю в принципе нельзя, как у нас, позвонить, написать в Ватсапп или по электронке. К секретару можно подойти лично или написать электронное письмо.

Расписание в гимназии двойное – для четной или нечетной недели. То есть оно чередуется. Например, химия только по четным неделям, а физика по нечетным. К этой путанице мы привыкли не сразу.

Учителя представляются ученикам по фамилии, и далее к ним ученики обращаются также, а не как у нас - «Мария Петровна». Например, Фрау Хольц или Хэр Мюллер. Имя учителя можно узнать только в расписании, которое есть в специальной программе онлайн.

Первое, на что я сразу обратила внимание, это на уровень математики и английского. Ощущение, что по математике отстают года на 2. В 7 классе в российской школе дети довольно далеко ушли по программе.

Английскому языку здесь уделяется гораздно больше внимания – уровень знаний у ровесников дочери в Германии выше, чем в российской школе. Сразу чувствуется, что второй язык здесь школьники легко применяют в жизни - почти свободное владение.

Кстати, школьный предмет «Политика» преподается на английском или немецком языке. Можно выбрать самому, мы выбрали английский.

Скажу и о физкультуре: нормативы здесь, как в российской школе, не сдают (не бегут по секундомеру, не отжимаются, не прыгают через козла, в длину, в высоту и т.д.). На уроке они играют в командные игры. Моей это очень нравится. В нашей школе она терпеть не могла сдавать все на время и укладываться в метражи. Мне немецкая физкультура тоже нравится. Это еще один путь передружиться/перезнакомиться.

Что полагается немецкому школьнику

Учебники нам выдали бесплатно. А еще дочке впридачу дали словарь, как иностранке. Но рабочие тетради к ним платные - около 10-12 евро за штуку.

Платно также питание в кафе, общее фото и походы классом на развлекательные мероприятия (музей, боулинг), куда их водили в последнюю неделю учебы.

Помимо учебников (а какие они здесь большие, красивые, яркие и напечатаны на хорошей плотной бумаге) ребенку выдают персональный ноутбук. Некоторые задания они делают на компьютере (например, тесты).

Это большой плюс для меня – отпала проблема покупки компьютера!

Все кружки и дополнительные занятия при школе бесплатные. В нашей гимназии есть танцы, занятия на гитаре, на трубе. Дочь выбрала гитару, инструмент предоставила школа.

Как организован учебный день и год

Перемены здесь, как в ВУЗе: между парами (уроки 45+45 минут) по 15 минут, и есть большая перемена днем один час. В это время дети слоняются около школы и едят (то, что принесли с собой или купили в школьном кафе). То есть с 13.00 до 14.00 уроков нет, и детям особо нечем себя занять так долго.

Школы Германии, в зависимости от земли, в разное время начинают и заканчивают учебный год. И этому есть очень логичное объяснение! Зачем устраивать столпотворение для всей страны))) Разное время каникул, чтобы места для отдыха не переполнялись в одно и то же время. Чтоб на автобанах не было пробок. Поэтому сначала одна земля отдыхает, потом другая...

Кстати, тут всё настолько строго, что если пересекаешь со школьником границу, по его паспорту смотрят, в какой земле он живёт, и есть ли там уже каникулы. Если ещё не начались - штраф! И очень большой: от 2000 до 3000 евро. Но если показать бумагу от школы, что поедку ему разрешили, то всё будет нормально.

В нашей земле, например, начало года 10 августа. Уроки начинаются в 7.40 (ох, как сложно до сих пор встать рано, в 5.45, ведь в России уроки начинались в 9.50).

Заканчиваются уроки в 13.00 или в 15.30.

В целом каникулярных и праздничных дней у немецев больше. Хотя летние канукулы всего 6 недель.

В первый учебный день, 10 августа, мне не хватило атмосферы праздника, я прямо заскучала по России. Здесь дети не несут букетов/конфет учителю, нет линейки, нет классного часа.

Они приходят сразу на полный день и начинают учиться.

Сурово, по-немецки!)

Питание

Если раньше дочь ела в школьной столовой, то теперь каждый вечер у меня «болит голова» о том, что бы такое положить на весь день, и оно при этом не испортилось, не помялось, не вытекло, не рассыпалось и поместилось в набитый рюкзак.

Немецкие школьники едят сэндвичи, моя еще не научилась. Кладу помидорки черри, огурцы порезаные, морковь, булочку (или мягкую вафлю, печенье, выпечку). И обязательно воду.

Здесь теперь еду никто не отнимает, не выхватывает, не просит отдать половину или откусить, как это было в русской школе. К хорошему мы быстро привыкли, что есть можно нормально, не ожидая подвоха. Новые одноклассники не лезут к друг другу в портфель, ничего без спроса не достают.

Один из наших ланчей.

Домашнее задание

Если в России дочь сидела над уроками 2-3 часа, а то и больше иногда, то здесь это максимум полчаса на все! Домашки задают мало. По моему мнению, дети на неком «расслабоне». Для меня, как родителя, это минус, и я волнуюсь, что она недополучает школьные знания. В этом плане Россия, конечно, сильнее.

Дисциплина и оценки

С пропусками здесь гораздно строже. Любой пропуск оценивается в 6 баллов. Это самая низная оценка, тогда как 1 – самая лучшая. Любой пропуск урока нужно обосновать пояснительной запиской от родителя.

И если раньше я дочери дома желала: хорошего дня и пятерок побольше, то теперь утреннее напутствие звучит странно: хорошего дня и единиц побольше.

В течение четверти оценки учитель не ставит и, тем более, не сообщает ученикам. Преподаватель делает лишь пометки у себя в журнале.

В Германии обычное дело остаться на второй год по желанию ученика, если он недоволен своими отметками. Это называется "повторить год".

Если уровень языка будет ещё недостаточным, то, вероятно, дочь повторит девятый класс.

Всё для ученика

Еще очень мне нравится, что преподаватель спрашивает в конце урока, все ли понятно, и, если есть вопросы, то индивидуально еще раз во время перемены объяснит. Особенно это важно в нашем случае, когда химия и физика идут на сложном немецком языке.

Есть дни, когда можно записаться к учителю на «дни для помощи с домашним заданием».

Во всех школах Германии существует день, когда уроков нет, но каждый ребенок по отдельности приходит к определенному времени на беседу с классным руководителем. Заранее передают листок с информацией родителям, где нужно указать время, удобное ученику.

Беседа длится 15-20 минут, ученик рассказывает о проблемах, задает вопросы, делится мнением об учебном процессе. Некая психологическая помощь.

Верхняя одежда, школьная форма и сменка

А вот тут все совсем плохо)) Форма одежды: свободная. Девочки ходят порой в очень коротких топах или коротеньких шортах или юбочке.

Сменку носить не нужно, даже зимой. Видимо, из-за теплых зим и чистых дорог. Но это я так предполагаю.

Верхнюю одежду вешают на спинку своего стула. Хорошо, что снега тут нет – не представляю шубу или дубленку, которую надо носить из класса в класс и каждый раз развешивать на стуле, смотреть, чтоб не упала и не собирала пыль подолом.

На физкультуру можно приходить сразу в «боевном снаряжении» или можно переодеться в раздевалке.

Я не могу сказать, что какая-то школа лучше или хуже. Везде есть свои минусы и плюсы. Главное, что дочери здесь нравится, ходит в школу с удовольствием, хоть и есть трудности пока с языком. Для этого мы записались на немецкий курс, чтобы за два года получить нужный уровень.

Атмосфера здесь очень доброжелательная и реально располагает к тому, чтобы учиться. Мне порой самой хочется учиться по этим учебникам. А еще ей очень нравится, что «домашки» задают немного, а какой ребенок был бы этому не рад?