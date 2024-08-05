Собрать ребенка в школу… Советы бывалых родителей

Как правильно собрать ребенка в школу? Как не купить лишнего и не переплачивать за школьные товары? Расскажем, как оптимизировать подготовку ребенка к школе, на чем можно сэкономить, а на чем не стоит. Советы и информация к размышлению от родителей, которые уже прошли этот путь несколько раз.

Списки необходимого от учителя

Если у вас есть списки по канцтоварам и школьной форме, не бросайтесь покупать из них все в точности прямо сейчас.

Бывает, что родители будущих первоклашек ищут по всему городу кисточки или пластилин именно той фирмы, что для примера была указана учителем. Или стремятся купить весь список канцтоваров во что бы то ни стало к 1 сентября, невзирая на завышенные в этот период цены.

А ведь с 15 сентября стоимость канцтоваров обычно начинает снижаться, и можно спокойно и неспешно покупать то, чего не хватает.

То же самое относится к домашнему заданию от учителя на лето (иногда его задают и будущим первоклассникам их будущие учителя), не нужно стремиться выполнить с ребенком весь объем заданного за последние 2-3 недели.

Летом для большинства детей начальной школы действует правило: лучше недогрузить, чем перегрузить.

Некоторые учителя из лучших побуждений, чтобы класс выглядел красиво на фото, пишут накануне в чате – «необходимо», «нужно», например, быть всем девочкам в белых гольфах 1 сентября или обувь только черного цвета и т.д. Причем в школьном уставе ничего о таких «мелочах» не сказано. И родители сбиваются с ног, пытаясь отыскать за день-два то, что просит педагог.

Спокойно. Выключайте синдром «хорошей девочки», убирайте панику, желание всем угодить и все сделать идеально. Вы уже взрослые. Поэтому включаем логику, расчет и …самоуважение. Да, скоро вы поймете, что для оценки адекватности школьных списков и требований и приемлемых сроков для их выполнения, нужна спокойная взрослая позиция. И тогда будет понятно, когда стоит уступить и согласиться, а когда можно просто проигнорировать не совсем адекватные «нужно» и «необходимо».

Составляем свой список

Составьте список необходимых вещей к школе. Если вы впервые собираете ребенка в школу, то он может показаться очень немаленьким: все позиции одежды, обуви, рюкзак, канцтовары и т.д.

Нужен ли ланч-бокс? Бутылка для воды? Умные часы/кнопочный или пора уже смартфон?

Укажите количество позиций, график покупок, магазины, где будет смотреть и покупать. Подумайте, по какой карте и что выгоднее будет покупать, где есть кешбэк.

Покупку каких вещей можно отложить на следующие месяцы? Что-то точно стоит отложить, так как в декабре-январе ребенок уже заметно вырастет, а что-то станет дешевле «не в сезон».

Аудит вещей и канцелярии

Если ребенок уже не первоклассник, то в августе проведите аудит вещей и канцелярии, что осталось с прошлого года. Может быть, какие-то рубашки, спортивную форму, обувь вполне можно носить еще в сентябре-октябре. Возможно, рюкзак, мешок для обуви, пенал еще в хорошем состоянии. Или обнаружите в столе затерянные новые краски, неиспользованные картон и цветную бумагу.

Ставим плюсики в списке необходимого для школы. Не выкидывайте наполовину использованные тетради (подойдут для черновиков) и ручки. Приучаем ребенка к разумному потреблению.

Рюкзак

По выбору и покупке рюкзака у родителей разные мнения. Подумайте, что подойдет в вашей ситуации. Некоторые считают, что на рюкзаке в 1 классе нельзя ни в коем случае экономить, он должен быть красивым (с любимым детским персонажем) и ортопедическим. Другие, особенно жители крупных городов, считают, что в первом классе покупать дорогой рюкзак, да еще с «детским» принтом – нецелесообразно. Все равно первоклассникам весь год рюкзаки носят родители, которые отводят и забирают из школы, да и оформление рюкзака на следующий год может для ребенка «устареть».

Одежда и обувь

Лучше покупать школьную одежду вместе с ребенком, его предпочтения важны. Если нет возможности взять чадо с собой, можно выслать фото 2-3 понравившихся вам вариантов блузок, юбок или жилетов по whatsapp/telegram.

Ученик обязательно должен одобрить одежду, чтобы потом с удовольствием (ну или хотя бы без протеста) носил в школе. А вот обувь почти всегда требует предварительной примерки, редко когда хватает посмотреть только фото.

«Крутые» и «милые» вещицы

Дети будут пытаться добавить в корзину подобные вещи. Возможно, кое-что из крутого и милого и можно купить по приемлемой цене, но сразу предусмотрите несколько вариантов развития дальнейших событий.

1. Очень скоро ребенок охладеет к этой вещи.

2. Он с большой вероятностью может ее потерять.

3. Изменятся его вкусы.

4. Учитель может быть против этой милой или крутой вещицы и будет настаивать на том, что она отвлекает ребенка и его одноклассников или не соответствует школьному уставу (если это касается элементов одежды).

А значит, возможны конфликты. Нужно ли все это вам и вашему чаду?

Экономим на канцтоварах, а не на школьной форме

Не надейтесь купить одну линейку, пару простых карандашей и ластик в начале года и успокоиться до конца учебного года. Подавляющее большинство детей начальной школы будет все терять не по одному разу, ломать, пачкать, грызть и т.д. Канцтовары – это расходники, поэтому пусть они будут недорогими.

Школьная форма скорее всего будет требовать стирки почти каждый день, поэтому нужно точно покупать больше одного комплекта. И если школьная форма будет некачественная, то не выдержит столько стирок, поэтому вывод очевиден: на школьной форме экономить не стоит.

Интернет-магазины

Удобно закупаться в интернет-магазинах, чаще всего там бывает дешевле, чем офлайн, бесплатная доставка, бонусы за онлайн-покупку и т.д. Но есть жирный минус – если покупаете незнакомую фирму альбомов, тетрадей, карандашей и т.д., невозможно оценить качество товара на сайте, оно может разочаровать.

Поэтому имеет смысл заказывать там, где есть много отзывов и где можно отказаться от неподходящего товара.

Что еще стоит знать родителям, собирающим детей в школу, – поделитесь своим опытом в комментариях!