Кем быть: выбираем профессию с ранних лет?

Поговорим о выборе профессии: когда есть смысл задумываться об этом? Являются ли кружки раннего развития и секции по интересам подготовкой ребёнка к будущей профориентации? На что стоит опираться подростку, выбирая вуз? Что имеет значение при выборе профессии? Как грамотно поменять профессию во взрослом возрасте? Попытаемся ответить на эти вопросы вместе со специалистом-профконсультантом.

С младых ногтей

Едва только малыш появился на свет, как тут же вокруг него начинаются прогнозы – кем же станет наш кроха? «Какой крикливый! Наверное, будет певцом!» Или: «Смотрите, ему нравятся машинки – наверняка будет автомехаником!» Или: «Наша девочка без конца танцует – суждено ей стать балериною!».

Однако, в каждой шутке есть доля правды – помочь ребёнку определиться со своими наклонностями и проявить природные таланты должны мы, родители. И начать лучше действительно как можно раньше.

Когда мы выбираем школу развития, кружок или секцию по интересам – это можно считать подготовительным этапом.

Если взять за аксиому, что все дети от рождения талантливы, то задача заботливых родителей – как можно раньше эти самые таланты нащупать.

Наблюдая за своим ребёнком на кружке по рисованию, в плавательной или спортивной секции, любуясь его работами в изостудии, мы лучше изучаем ребёнка и помогаем ему исследовать свои собственные пристрастия.

Выбирая кружок, родители могут идти двумя путями: развивать слабые стороны или же делать упор на сильных.

Пример: ребёнок гиперактивный, ему – по оценке родителей – не хватает усидчивости. Мама с папой стараются заинтересовать его шахматами или рисованием. С помощью внимательного и терпеливого педагога они вовлекают ребёнка в этот вид деятельности, поощряют его успехи, проявляют интерес к тому, что происходит на занятии, помогают выполнять домашние задания – если они есть.

Результат: ребёнок с помощью взрослых развивает те качества, которых ему недоставало. Он учится преодолевать то, что трудно. Это формирует гармоничную всестороннюю личность.

Другой пример: меланхоличный и рассудительный ребёнок показывает успехи в шахматной игре, что очень нравится маме, папе и бабушке. Но он часто болеет и не расположен к физическим нагрузкам. Родители решают, что успехов в спорте ему не добиться. И, надеясь уберечь его от переживания спортивных неудач, отказываются от идеи посещать спортивную секцию, сосредоточившись на шахматном кружке.

Результат: сосредоточившись на одном виде деятельности, ребёнок хорошо продвигается в выбранном направлении, он чувствует себя успешным. Первоклассный спортсмен из него бы не вышел всё равно, говорят мама и папа, зато вы только посмотрите на этого юного гроссмейстера!

Стоит обратить внимание: ключевым в обоих случаях является мнение взрослых – именно они отмечают те качества ребёнка, развитие которых следовало бы поощрять. Но это ни в коем случае не значит, что родителям приходится заставлять ребёнка «из-под палки»! В обоих случаях принципиально важной является личная заинтересованность ребёнка.

Поясняет психолог Анна Назарова: «С одной стороны, в психологии является предпочтительной тактика развития слабых качеств – это формирует гармоничную личность. С другой – если это самое развитие связано с какой-то борьбой, если в этом присутствует элемент насилия, то лучше отказаться от таких занятий. Во главе всегда должны стоять интересы ребёнка – если он выражает явное недовольство выбранными для него занятиями, эффективнее переключиться на то, что ему больше нравится. Это лучше, чем травмировать психику ребёнка с раннего детства. К тому же, современный ассортимент различных кружков, секций и школ развития позволяет методом «проб и ошибок» всё-таки нащупать тот самый идеальный вариант совмещения «полезного с приятным».

Кроме того, не стоит оставлять попыток заинтересовать ребёнка чем-то новым – к примеру, в 4 года он может не воспринимать рисование, но через год-полтора, встретившись с хорошим педагогом или попав под влияние сверстников, он, вполне возможно, захочет стать великим художником. Некоторые дети выбирают кружок «за компанию» - даже не имея особых склонностей к этой деятельности, они упорно посещают занятия лишь потому, что туда же ходит друг или подружка.

Школьные и внешкольные увлечения

Если ребёнку нравится всё из того, где он побывал, то вопрос о том, какой кружок выбрать, остаётся на усмотрение родителей. И здесь – если есть возможность – психологи советуют развивать слабые стороны. Ведь всегда полезнее учиться тому, чего не умеешь, чем стабильно показывать успехи в том, что и так даётся тебе без труда.

Такая тактика хороша для дошкольников и младших школьников – именно такой подход помогает развить все возможные задатки (даже те, которые до сих пор дремали). И если родители действовали именно так, то к семи-девяти годам они сами и ребёнок уже вполне чётко представляют себе тот багаж, который они наработали за ранние детские годы, посещая всевозможные кружки и секции. В 7-9 лет ребёнок и сам способен сформулировать свои предпочтения.

И если дошкольное детство можно считать этапом разведывательным, то начальная школа – это то время, когда ребёнок уже начинает подумывать о будущей профессии. Хотя разнообразные внешкольные занятия в этом возрасте ещё не стоит рассматривать как однозначную профориентацию на будущее,

отмечает психолог Анна Назарова: «На самом деле все эти музыкальные, художественные школы, различные спортивные секции и кружки, куда родители долго и упорно водили ребёнка, - это совсем не обязательно будущая профессия. Часто на консультацию по поводу выбора будущей профессии приходят подростки, закончившие музыкальную школу, или ходившие в спортивную секцию. И свои детские занятия большинство из них вообще не рассматривает как вариант будущей профессии. Скорее бывает наоборот, и это всем известно: большинство из тех, кто закончил музыкальную школу, потом говорят, что больше никогда не будут играть. Исключение, пожалуй, составляют художественные школы – профессию, связанную с изобразительной деятельностью, чаще выбирают те, кто в детстве занимался рисованием».

У меня растут года…

А вот к 12-13-ти годам уже пора задумываться о будущей профессии всерьёз. К чему склонен мой ребёнок? Что у него получается лучше всего, а что даётся с трудом? Каков он по характеру, как справляется с трудностями, склонен ли работать в команде?... На все эти вопросы любая внимательная мама ответит и без всяких специалистов. Однако, и всевозможные тесты могут стать хорошим подспорьем.

Так, мы с моим 12-ти летним сыном по очереди прошли бесплатный он-лайн тест

Любопытно, что в тесте повторяются однотипные вопросы – однако, в итоге получается картина, вполне близкая к реальной. Так, моего сына программа охарактеризовала как уравновешенного, рассудительного, не склонного к общению человека с умеренной способностью к кооперации – и это очень похоже на правду! Программа предложила ему на выбор профессию бухгалтера (88%), специалиста по землеустройству (82%) или кинолога (80%). Также в списке предложенных – к большому удовольствию сына – биолог, геолог, инженер, математик и штурман. Сравнительно низкие проценты соответствия в его случае объясняются, по всей видимости, тем, что он слишком часто выбирал вариант «не знаю».

А обо мне было сказано, что я человек активный, способный к сопереживанию и работе в команде (что по большому счёту тоже недалеко от истины). По оценке теста, мне следует выбрать работу врача (99% соответствия), психолога (96%) или педагога (93%), а также мне подойдут профессии: актёр, фотограф или спортивный тренер. И ни слова о журналистике!

В аннотации к тесту, впрочем, есть оговорка, что он не даёт полной картины. Но, во всяком случае, тест заставляет задуматься над вопросом «Кто есть я?» - а это само по себе неплохо.

А вообще-то психологи МГУ уже давно разработали специальную диаграмму профильных классов, которая рекомендована к внедрению в старших классах всех российских школ. По мнению специалистов, с 13-14 лет детей можно основательно готовить к будущей профессии, проводя тестирование после 8-го класса и разделяя старшие классы по следующим направлениям:

- Информационно-технологический.

- Физико-математический.

- Лингвистический (языкознание).

- Гуманитарный (общественные науки).

- Социально-экономический.

- Естественно-научный.

Предложенная схема, конечно, сложнее, чем принятое в большинстве уральских школ разделение на классы «физико-математический», «гуманитарный» и «класс для отстающих».

Рассказывает психолог Анна Назарова: «Независимо от того, в какой школе учится ребёнок и есть ли там разделение классов по направлениям, задумываться о выборе профессии нужно уже лет в 12-13. Родители могут вести серьёзные разговоры с ребёнком, выясняя его склонности и побуждая думать в этом направлении. Это помогает ему лучше понять себя. Но метаться с пакетом документов в 11-м классе, раздумывая в мае месяце, какой вуз выбрать – это уже перебор. Если самостоятельно определиться сложно, можно прибегнуть к помощи специалистов. В нашей практике был такой случай. На консультацию мама привела сына-подростка. Она была расстроена тем, что к концу десятого класса сын мало чем интересовался, никаких особых склонностей не проявлял и учился в среднем на «тройку». Тестирование действительно не выявило ярких способностей к определенному виду деятельности, но с учётом сферы его интересов и темперамента – компьютеры и современная музыка, активное общение – программа рекомендовала профессию звукорежиссёра. Ни мама, ни сам мальчик раньше даже не задумывались о том, что такая профессия существует. А оказалось, она и подходит, и действительно ему интересна, и образование хорошее можно получить, и возможностей для трудоустройства в последующем много! За время, остававшееся до окончания школы, мальчик так проникся этой идеей, что с помощью репетиторов смог «подтянуться» по нужным предметам, сам сдал экзамены и поступил на выбранный факультет вуза. Сейчас учится на втором курсе по специальности «звукорежиссёр» и не жалеет о выбранной специальности».

Профессии как они есть

Все профессии могут быть отнесены к тем или иным типам в зависимости от предмета труда (с чем имеет дело работник) и средств труда (использует ли он машины, или ручные инструменты) и т.п. Вот эти типы:

Человек – человек

Человек – природа

Человек – техника

Человек – знак

Человек – художественный образ

По этим простым правилам можно составить для себя «идеальную формулу профессии» и понять, какая профессия подходит в том или ином случае.

Цели труда в этих областях могут быть разными:

* Гностические: распознать, различить, оценить, проверить (санитарный врач, литературный критик, контролер, товаровед, эксперт, следователь).

* Преобразующие: обработать, переместить, организовать, преобразовать (водитель, живописец, преподаватель, паркетчик, слесарь, портной,).

* Изыскательские: изобрести, придумать, найти новый вариант, сконструировать (закройщик, разметчик, селекционер, художник оформитель)

Подробнее о психологических типах профессий можно прочесть здесь: http://www.nikelka.ru/career_guidance/by_time/psycholog_types.htm (подробный список Интернет-реурсов по профориентации вы найдёте в конце статьи)

Современные психологи-профконсультанты пошли дальше и на основе изложенной классификации предложили новую, конкретизирующую тот или иной тип. Например, тип «человк-человек» разбили на два: «социальное общение» (педагоги, врачи, сфера обслуживания и пр.) и «общение в сфере бизнеса» (менеджер по продажам, менеджер по персоналу, по работе с клиентами и т.д.)

Какие методы профориентации бывают

Выбирать профессию можно разными путями:

- самостоятельно. Анализ интересов и склонностей ребёнка своими силами (мамой, папой, с помощью учителей в школе);

- консультация специалистов - это может быть и школьный психолог, и профконсультант в специальном центре, для взрослых сейчас активно предлагают услуги коучи (карьерный коучинг);

- тестирование с помощью компьютерных тестов или тестов из сборников, которые в изобилии продаются во всех книжных магазинах. Наряду с приведенными нами в качестве примера опросниками есть глубинные проективные методики, например, тест Л. Зонди, профориентационный тест Ахтниха и др.);

- активные формы профориентации - тренинги, на которых предоставляется возможность «проиграть», примерить на себя различные профессии.

Кроме того, важной составляющей правильного выбора профессии является информация. Не многие родители могут похвастаться, что могут рассказать своему ребёнку абсолютно обо всех современных специальностях, профессиях, об особенностях рынка труда. Неплохо почитать электронные или бумажные энциклопедии о профессиях, статьи о выборе профессии, просматривать реальные вакансии, посещать Дни Открытых Дверей и специальные выставки («Образование от А до Я» и т.п.). Между прочим, многие даже среди старшеклассники не знают, кем и как работают их мама и папа, что уж говорить и других специальностях!

Как правильно выбрать профессию?

Основоположник отечественной теории профориентации – Евгений Александрович Климов. Его метод использовался в 1970-х годах, был усовершенствован в 1990-е, и по сей день считается одним из самых лучших. Тесты и опросники, разработанные Климовым, популярны до сих пор; он же в своё время выяснил, какие именно факторы больше всего влияют на выбор человеком той или иной профессии. Таковых факторов, по Климову, восемь:

1. Позиция старших членов семьи

Есть старшие, которые несут прямую ответственность за то, как складывается твоя жизнь. Эта забота распространяется и на вопрос о твоей будущей профессии.

2. Позиция товарищей, подруг

Дружеские связи в твоём возрасте уже очень крепки и могут сильно влиять на выбор профессии. Можно дать лишь общий совет: правильным будет решение, которое соответствует твоим интересам и совпадает с интересами общества, в котором ты живешь.

3. Позиция учителей, школьных педагогов

Наблюдая за поведением, учебной и внеучебной активностью учащихся, опытный педагог знает много такого о тебе, что скрыто от непрофессиональных глаз и даже от тебя.

4. Личные профессиональные планы

Под планом в данном случае подразумеваются твои представления об этапах освоения профессии.

5. Способности

О своеобразии своих способностей надо судить не только по успехам в учебе, но и по достижениям в самых разнообразных видах деятельности.

6. Уровень притязаний на общественное признание

Планируя свой трудовой путь, очень важно позаботиться о реалистичности своих притязаний.

7. Информированность

Важно позаботиться о том, чтобы приобретаемые тобой сведения о той или иной профессии не оказались искаженными, неполными, односторонними.

8. Склонности

Склонности проявляются в любимых занятиях, на которые тратится большая часть свободного времени. Это - интересы, подкрепленные определенными способностями.

Основные ошибки, которых советуют избегать при выборе профессии:

* Отождествление школьного учебного предмета с профессией или плохое различение этих понятий – это частая ошибка школьников. К примеру, есть такой предмет, как иностранный язык, а профессий, где требуется способность к языку много – и это далеко не только переводчик. При выборе профессии стоит учитывать и то, какие реальные занятия и профессии за этим предметом стоят. Профессий гораздо больше, чем школьных предметов.

* Также среди подростков нередко случается очарование профессионалом, и как следствие – профессией. Психологи называют это «переносом» отношения к человеку, представителю той или иной профессии, на саму профессию. Ошибочно выбирать профессию основываясь лишь на том, что тебе нравится отдельно взятый её представитель.

* Иногда, плохо разобравшись в сути самой профессии, подросток увлекается только внешней или какой-нибудь одной стороной профессии. Но за легкостью, с которой актер создает на сцене образ, стоит напряженный, будничный труд, а журналисты не всегда выступают по телевидению.

* Неадекватная оценка собственных ресурсов часто соседствует с предыдущей ошибкой очарования: не сумев (или не желая) разобраться в своих личностных качествах и способностях, ребёнок может настаивать на выборе профессии. Разобраться в том, что действительно «моё», помогут психологические тесты и специальные консультанты по профориентации. Впрочем, не стоит намертво приклеивать к себе ярлык, полученный в результате тестов (пусть даже они самые что ни на есть правильные) – человеку свойственно меняться, и вчерашний «гуманитарий» спустя какие-то время может запросто начать проявлять способности к техническим наукам.

* Собственно говоря, и сам выбор профессии – это не пожизненный диагноз. Кроме того, что и сам человек меняется с течением жизни, также изменения происходят и внутри самой профессии, да и новые появляются с каждым годом. Каким бы делом вы ни занимались, всегда есть место для развития: придётся регулярно повышать квалификацию, осваивать смежные специальности…И наоборот, первая, выбранная в юные годы, профессия, может пригодиться в самых неожиданных ситуациях, даже если вы затем найдёте что-то более привлекательное.

Выбрать – выбрали. А применить?

Не трудно заметить, что в предложенной Климовым классификации склонности человека учитываются в последнюю очередь, а вот мнение родителей оказывает огромное влияние.

Комментирует психолог, сотрудник кадрового агентства Анна Назарова: «На мой взгляд, внутренние предпосылки человека – его способности и склонности, особенности характера, мотивация – важнее, чем внешние факторы (такие как востребованность профессии на рынке труда в настоящее время). Да, сейчас, возможно выбранная специальность востребована и позволяет неплохо устроиться. Но мы не можем знать, как изменится ситуация к тому моменту, когда сегодняшний старшеклассник закончит вуз и перед ним встанет вопрос трудоустройства. Он может оказаться в проигрыше, если выберет специальность, к которой у него нет особенных задатков. При выборе профессии я всегда советую отталкиваться от способностей и мотивации самого человека. Если человек занимается тем, что у него хорошо получается и к чему он способен более всего, то он сумеет реализовать себя в любой специальности. В любом случае, это лучше, чем спустя годы понять, что ты получил образование, которое тебе не нужно, и потратить время и деньги на то, чтобы переучиться».

Образование, которое мы выбираем: будет ли оно востребовано?

Российская рекрутинговая компания провела в сентябре социологическое исследование на тему «Довольны ли россияне полученным образованием?». Были опрошены более 2300 респондентов из разных регионов и результаты оказались довольно любопытными:

* Больше всех жалеют о первом полученном образовании респонденты, получившие экономическое образование, в сфере менеджмента и, как ни странно, техническое.

* Меньше всех жалеют о полученном образовании респонденты с гуманитарным образованием и образованием в сфере маркетинга, рекламы, PR.

На вопрос: «Работаете или работали ли вы по специальности?», всего 41% ответили, что работают до сих пор. Работали ранее по специальности, но сейчас работают по другой, четверть опрошенных.

Никогда не работали по специальности, полученной в ВУЗе, 34% респондентов. По оценке авторов исследования, это может говорить, прежде всего, о несформировавшихся карьерных планах и целях части выпускников ВУЗов. Многие идут учиться под влиянием мнения родителей, а не исходя из собственных предпочтений. Также часть выпускников школ не планируют свою жизнь дальше, чем на пару лет, и не задумываются, каким образом они будут применять полученные в ВУЗе знания во взрослой жизни. Кроме того, это объяснимо тем, что интересы человека меняются с течением жизни.

Комментирует психолог, сотрудник кадрового агентства Анна Назарова: «Бывает, что на консультацию по поводу выбора профессии приходят уже состоявшиеся люди, чаще всего это женщины в возрасте около 30-ти лет и старше. У них есть дети, семья, но работа по прежней специальности перестаёт приносить удовлетворение. Как ни странно, в этом возрасте профориентация происходит легче – человек уже знает, чего хочет и чего не хочет, уже успел проявить основные свои склонности и черты характера. Проще понять себя, но сложнее себя реализовать – начинать работать в новой сфере «с нуля» не все готовы, а имеющееся образование и опыт не всегда имеют значение в другой профессии. И вот тут уже приходится проявлять больше гибкости, прислушиваться к тому, что происходит на рынке труда. Важно также грамотно составить резюме – таким образом, чтобы ваши лучшие качества подчёркивались в первую очередь. Но не стоит отчаиваться и отказываться от попыток реализовать себя в любимом деле! Практика показывает, что человек замотивированный и уверенный в своих силах находит нужную ему работу, несмотря на множество «неподходящих факторов»».

Рекомендации по грамотному составлению резюме можно найти в Интернете, а также на нашем сайте, в разделе Чтения "Работа и карьера".

А что на рынке труда?

Срез сегодняшнего рынка труда может помочь тем, кто уже определился с выбором профессии и заканчивает образование. По последним данным, на сегодня в числе безусловных лидеров следующие специальности:

· Менеджеры по продажам. Причём, больше всего ценятся «продажники» с опытом работы, с собственной клиентской базой и по-настоящему влюблённые в своё дело. Финансовый кризис заставил по-другому взглянуть на профессию менеджера по продажам – это касается как самих «продажников» и их работодателей, так и тех, кто является клиентом менеджеров по продажам, то есть покупателей. Продать что-либо кому-либо сегодня уже не так просто, как два-три года назад – для этого нужны особый склад характера, виртуозное владение своим делом и крепкая хватка.

· Технические специалисты в области IT. Несмотря на финансовый кризис, технический прогресс не стоит на месте, предприятия развивают коммуникации, информационные технологии совершенствуются… Но и в этой сфере требования к профессиональному уровню работников также высоки. По данным социологической службы одного из кадровых порталов, кризис в целом произвёл революцию на рынке труда: произошла переоценка ценностей, компании избавились от «балласта» (сотрудников, чей профессионализм вызывал сомнения) и ужесточили требования к оставшимся сотрудникам. Сегодня, чтобы найти хорошее место работы или удержаться на старом, нужно едва ли не ежедневно доказывать работодателю, что ты получаешь свою зарплату не зря.

· Замыкают тройку лидеров бухгалтеры и специалисты в области финансов – эти профессии востребованы всегда, до тех пор, пока «кровью экономики» являются деньги.

Определиться с выбором профессии помогут следующие Интернет-ресурсы:

