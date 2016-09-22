Как договориться с подростком

Он становится странным и неуправляемым, вызывающе себя ведет, экспериментирует с прической и одеждой, грубит, курит, хлопает дверью и включает музыку на полную громкость. Ребенок, с которым вы были так близки, отгораживается от вас, исчезает, бросая обидное: «Отстань, я не маленький!», и вы боитесь, что уже никогда не сможете его понять. Не отчаивайтесь: сын или дочь по-прежнему нуждается в вас, и, возможно, даже больше, чем прежде.

На новом этапе подростку необходимо пересмотреть отношение к миру и близким людям, выстроить себя заново, и родителям нужно помочь ребенку в его становлении: быть рядом, соблюдая дистанцию, любить несмотря ни на что.

1. Он не соблюдает порядок и не убирает в комнате

Мало того, что подросток не убирает в своей комнате — он требует, чтобы и мы не вытирали пыль у него на столе, не складывали в стопочки разбросанные диски и бумажки. Возможно, он даже заявил, что хотел бы врезать в свою дверь замок, чтобы посторонние не входили к нему без стука. «Посторонние» — это в первую очередь родители.

ЧТО ДЕЛАТЬ:

Признайте главенство ребенка на данном кусочке пространства. Да, теперь придется оговаривать возможность убрать здесь, переставить что-то на полках или заменить мебель. Попросите его пропылесосить у себя, когда ему будет удобно. И хорошо, если бы он нашел время разобраться на своем столе и протереть пыль, которая не идет на пользу его аппаратуре.

Что касается необходимости стучаться, сделайте это правилом еще до того, как его сформулирует сам ребенок. Но попросите и его стучаться в вашу комнату.

2. Он бездельничает

Почему подростки всегда отлынивают? И почему нас так раздражает их лень?

Гормональные изменения в пубертатный период сопровождаются постоянным ощущением усталости: нельзя вырасти за год на пятнадцать сантиметров и не почувствовать себя усталым. Но подросток «бездельничает» еще и потому, что не знает, чем себя занять. Детские игры его больше не интересуют, а новых увлечений он еще не нашел. Занятия родителей (работа, хозяйство, развлечения) кажутся ему глупыми. Он не хочет ни походить на них, ни быть послушной марионеткой. Но вместо того, чтобы злиться, почему бы нам самим не отложить на время какие-то дела?

ЧТО ДЕЛАТЬ:

Бездеятельность дает школьнику возможность размышлять и таким образом лучше разобраться в себе и своей жизни. Дайте ему спокойно поваляться, правда, не позволяйте делать это слишком часто. Существуют обязательства, которыми пренебрегать нельзя, иначе можно безнадежно отстать в школе или стать по-настоящему ленивым человеком.

3. Он обманывает

Подростки 13 – 14 лет стремятся ускользнуть от родителей, потому что чувствуют: пришло время становиться самостоятельными. Отсюда и внезапное появление мелких обманов, недомолвок.

ЧТО ДЕЛАТЬ:

Ничего не поделаешь, переходный возраст означает начало «непрозрачных» отношений с детьми, и с этим приходится смириться, чтобы не затормозить естественный процесс взросления.

Другое дело, если речь идет о серьезном обмане. Подделка подписи на документе или украденные из вашего кошелька деньги — проступки настолько серьезные, что необходимо решительно вмешаться, прояснить свою позицию и контролировать подростка какое-то время.

Подумайте о возможных причинах обмана: у него трудности в школе? Хватает ли ему карманных денег? Достаточно ли свободы вы ему предоставляете? Чаще всего дети вынуждены лгать родителям, которые сами могут подвести, обмануть ребенка или же не дают ему никакой возможности проявить самостоятельность. Некоторые подростки постоянно привирают, выдумывая себе захватывающую жизнь.

Возможно также, что от них скрывают «стыдные» детали семейной истории. Бессознательно подростки воспроизводят поведение родителей. И тогда вам стоит первыми начать говорить правду.

4. Он приходит домой поздно

Ваш подросток уже не первый раз возвращается домой позднее, чем ожидалось, не предупредив вас.

ЧТО ДЕЛАТЬ:

Задача родителей — определять правила и настаивать на их соблюдении, а дело подростка — неустанно торговаться по их поводу и обходить запреты. Примите это как данность, и вам останется лишь четко определить время, не позднее которого подросток может возвращаться домой.

Иногда, в виде исключения, он может вернуться и позже. Если ваш сын или дочь опоздали на 15 минут, не стоит придираться. Но все же, напомните о правилах, чтобы не допустить недоразумений впоследствии.

Если же он опаздывает на два часа, отметьте это и накажите его — например, запретите следующую вечеринку.

5. Он ругается и хамит

Старшеклассники стараются бранными словами задеть родителей, шокировать, вывести их из себя, чтобы измерить свою власть над ними и подтвердить собственную эмоциональную независимость от них.

Но какие бы причины ни стояли за поведением ребенка, родители не должны позволять себя оскорблять!

ЧТО ДЕЛАТЬ:

Ваша задача — провести границу между словами и эмоциями, чтобы сохранить диалог с подростком. Не отвечайте криком на крик, грубостью на грубость, откажитесь продолжать разговор «в таком тоне», предложите обдумать происходящее и вернуться к обсуждению позже. И тем более не переходите на чужую территорию, употребляя молодежный сленг: язык подростков не для взрослых.

