Собрать ребёнка в школу можно весело и легко: в гипермаркете «Сима-ленд» стартовал Школьный базар

До начала нового учебного года остаётся совсем немного времени, а значит, самое время собирать детей в школу. В гипермаркете «Сима-ленд» уже стартовал традиционный Школьный базар, где можно приобрести всё необходимое для учёбы — от первой ручки до организации удобного рабочего места.

Управляющая гипермаркетом Юлия Суетина рассказала, что в этом году покупатели смогут не только сэкономить время на поиске товаров, но и выбрать всё необходимое для школы в одном месте.

«Мы подготовили широкий ассортимент школьных товаров для детей разных возрастов и на любой вкус. Это тетради с любимыми героями из книг и мультфильмов, дневники в твёрдой и мягкой обложках, ручки разных форм и цветов, молодёжные рюкзаки с ортопедической спинкой. На полках — продукция известных брендов и производителей, поэтому каждый сможет подобрать вариант под свой бюджет. Например, тетради для первоклассников можно приобрести от 3,90 рубля», — отмечает Юлия Суетина.

Среди популярных брендов — Hatber, российский производитель канцелярских товаров с многолетней историей. Стильные коллекции по мотивам известных мультфильмов и проверенное качество уже давно завоевали доверие школьников и их родителей.

«Приходите за покупками и не только! Для покупателей в гипермаркете подготовлена атмосферная фотозона с мемами в стиле «Сикс — Севен». Здесь можно сделать необычные фотографии и принять участие в конкурсе, где среди призов — ноутбук, умная колонка, умные очки и готовые школьные рюкзаки с наполнением», — добавила Юлия Суетина.

Участвовать в конкурсе просто: необходимо сфотографироваться в фотозоне в гипермаркете, загрузить фото на сайт, перейдя по QR-коду, — и вы уже участник конкурса. Сотрудники гипермаркета «Сима-ленд» подготовили подробную инструкцию по участию и разместили её рядом с яркой фотозоной.

Срок проведения конкурса: с 15.08.2026 по 31.08.2026. Подведение итогов состоится 01.09.2026, а 5 сентября приходите на весёлый праздник, где победителей ждут подарки!

Школьный базар в «Сима-ленд» — это не только выгодные и удобные покупки, но и весёлое времяпрепровождение всей семьёй! Начните увлекательный путь в мир знаний вместе с «Сима-ленд».

Ждём вас в нашем интересном и сказочном мире «Сима-ленд» по адресам:

г. Екатеринбург, ул. Черняховского, 86/12

г. Екатеринбург, ТРЦ «Веер Молл», проспект Космонавтов, 108Д

г. Ревда, ТЦ «ДОМ», ул. Российская, 21

г. Нижний Тагил, ТРЦ «Депо», Свердловское шоссе, 31

Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения — на сайте

Цены указаны в рублях.

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