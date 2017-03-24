Подростки: первая любовь. Взгляд изнутри

Подросшие дети приносят родителям море новых открытий и переживаний. Сын ходит на свидания! Что делать? - тонкий вопрос. Или дочка все ждет любви и печалится. Как ни крути - одни волнения. Предлагаем вместе разобраться в теме подростковой любви: что говорить, о чем умолчать и где подстелить соломки.

Наверняка вы не забыли свою первую любовь - такую чистую и светлую, что казалось: эта любовь - навсегда! А избранник или избранница были в ваших глазах самыми идеальными людьми в мире. Или вспомните эти вечные вопросы и сомнения: что он сказал? как она посмотрела? Любовное томление, предвкушение и ожидание любви - важная часть жизни вашего большого ребенка.

“Пришла пора - она влюбилась”

Для грудничка важнее всего быть с мамой, для дошколенка - играть, а в подростковом возрасте очень нужно общаться с друзьями и приятелями. В переходном возрасте ребенок готовится выйти в большой мир, и на сверстниках он оттачивает свои навыки общения: умение отстоять себя, наладить контакт, добиться своего, расположить к себе понравившегося человека. И это очень ценный опыт.

Еще один фактор: в организме ребенка вовсю идет гормональная перестройка. Ломается голос, лезут усы, растет грудь, нос и все остальное, начинаются месячные и поллюции - в общем, природа берет свое. Все это очень мешает учиться, помогать маме по хозяйству и быть покладистым сыном или дочерью. Биологический потенциал просится наружу, и подростки волей-неволей начинают присматриваться к противоположному полу. Неудивительно, что именно в это время они сталкиваются с первой любовью.

Многих девочек и юношей просто захватывает предвкушение любви. Они не знают, с кем, когда и как, - но ждут этого большого чувства, которое озарит их жизнь. Так что первая любовь - неизбежна и необходима. Она словно открывает плотину страстей и выносит молодых людей в мир взрослых переживаний, которые им предстоит освоить. И если подросток не влюбляется, не страдает от безответной любви и не переживает из-за ее полного отсутствия - то еще большой вопрос, хорошо ли это. Ведь “распаковать и инсталлировать” важные для жизни чувства лучше в юном возрасте, когда человек горяч, упруг и способен на многое.

Мальчики: догнать и полюбить

Мальчики в вопросах любви ведут себя, казалось бы, странно и нелогично. Влечение часто выражается у них в грубой форме - особенно в самом нежном возрасте 12-14 лет. Дело в том, что они сами поначалу не понимают, что с ними происходит и куда деть эти чувства.

От незнания и неумения выразить свое отношение, от боязни выглядеть смешным мальчишка может щипать и толкать понравившуюся девочку, обзывать или задавать массу глупых вопросов, запирать в школьном туалете. На глазах у девочки мальчик ведет себя вызывающе, старается выглядеть героем. Он может подолгу смотреть на девочку, подходить очень близко, нарушая границы, невзначай дотрагиваться.

Девочки: задрать нос и притвориться

Девочки, как правило, отлично все понимают. Они как будто заранее осведомлены: если мальчик сурово пялится на нее, отбирает сумку и убегает с хохотом, - ежу понятно, влюбился. И девочки, на которых мальчишки не обращают внимания даже таким грубым образом, чувствуют себя обделенными и обиженными. Часто они стараются сами обратить на себя внимание и спровоцировать ребят на ответную реакцию.

Вот еще один парадокс: девочка, на которую наседает юный ухажер, демонстрирует свое внимание - игнорированием! Повернувшись к нему спиной, она показывает, что все понимает, усиливает его чувства и дает надежду на продолжение этой странной игры. Но в то же время и избегает общения, потому что никому из детей пока не ясно, как вести себя и о чем говорить в ситуации влюбленности.

Порой девочки не уступают мальчишкам в активных попытках понравиться. Они громко смеются рядом с мальчиком и демонстрируют свой боевой характер, могут дразнить и поддевать мальчика, особенно объединившись с подругами. Более робкие девочки стараются привлечь внимание загадочным видом, новой прической или одеждой, как бы случайно оказываются рядом на дополнительных занятиях.

Изучение чувств в нежном возрасте

В раннем подростковом возрасте 11-13 лет дети редко выражают свои симпатии. Они еще очень плохо осознают свои чувства, не могут преодолеть скованность. А еще - боятся противостоять насмешкам приятелей. Поэтому общение в этот период часто становится однополым: мальчики с мальчиками, девочки с девочками.

Старшие подростки 14-16 лет общаются друг с другом более открыто. Они уже лучше понимают свои эмоции и знают, что обратить на себя внимание можно без грубости и щипков или громкого смеха на всю школу. В этом возрасте начинаются настоящие исследования отношений: как подойти к человеку, о чем разговаривать, как не быть скучным или навязчивым. Что поможет мне понравиться и узнать человека получше? Как ухаживать и принимать ухаживания? Когда пора целоваться? Неужели мой возлюбленный - неидеальный? Как это пережить?! Это очень важный опыт, и его стоит только приветствовать.

Весеннее любовное обострение

В школьном возрасте влюбленность - это массовое, быстро распространяющееся явление. Особенно часто волна влюбленностей поднимается весной. Если в классе появляются мальчик и девочка, всерьез увлеченные друг другом, то скоро обнаружится, что влюбленных парочек становится все больше.

Это происходит не столько потому, что пришла пора и проснулись чувства. Просто так можно возвыситься в глазах одноклассников (и в собственных глазах), почувствовать себя более значительным, поймать завистливые взгляды подружек или приятелей, у которых этого еще не было. Но к настоящим любовным переживаниям обычно это имеет слабое отношение.

Их любовь - настоящая?

Психологи часто называют подростковые влюбленности репетицией любви. В детях просыпается очень важная потребность тренировать навыки сближения и поддержания отношений. Но в этом возрасте чаще всего собственные переживания - важнее объекта привязанности. Подростка привлекает не сам понравившийся человек, а свои новые волнующие ощущения от общения с ним. Он пробует себя в новой роли, часто делится переживаниями и опытом с друзьями, чтобы повысить свой статус и узнать - а как у них?

Это совершенно необходимая стадия развития, и не стоит удивляться “любовному эгоизму” подростков. Дети эгоистичны изначально, и это нормально, но по мере взросления у каждого есть возможность перерасти свой эгоизм и научиться видеть в другом человеке не объект для удовлетворения собственных желаний, а живое и чувствующее существо.

Настоящая любовь в подростковом возрасте случается очень редко. Чаще встречаются короткие влюбленности или увлечения. Но это не мешает взрослым детям переживать свое чувство бурно и всерьез! Поэтому родителям не стоит насмехаться над любовью отпрыска и демонстрировать несерьезное отношение.

В следующий раз мы расскажем, как родителям лучше реагировать на влюбленность сына или дочери, чем поддержать, где отстраниться и в каких случаях бить тревогу!

Часть вторая - Подростки: первая любовь. Глазами родителей

Фото: http://globallookpress.com