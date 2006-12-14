Что нельзя говорить школьнику

«Ты ведь можешь учиться по всем предметам на одни пятерки».

Конечно, приятно похвалиться перед родственниками и знакомыми дочкой — круглой отличницей. Но задумайтесь: так ли важны вашему ребенку успехи абсолютно по всем предметам или ему приходится осуществлять ваши мечты. Часто, требуя хороших оценок, родители не замечают реальных успехов ребенка, его умений и способностей.

Кстати, круглые отличники часто не могут разобраться, какая область знаний для них действительно интересна и ценна. Ведь им приходится быть «на уровне» и по физике, и по литературе, и по биологии.

На самом деле такая категоричная родительская требовательность мешает развить в ребенке умение грамотно распределять свои силы и время, ориентируясь на важность работы.

Для взрослых ведь не равнозначны мытье полов и подготовка доклада к совещанию на работе, хотя и то, и другое нужные дела! Так дайте возможность своему умному и замечательному отличнику самому решать, что для него нужнее: «5» и по истории, и по физике или «5» по истории, «4» по физике и баскетбольная секция по субботам.

«Все дети жалуются, что им скучно учиться, не стоит на это обращать внимания».

В самом деле, энтузиазм первоклассника угасает уже на второй-третий год обучения. Что уж говорить о подростках. Причем нудить, что ему скучно, может и отличник, и троечник. Но закрывать на это глаза не стоит, а надо попытаться понять: почему скучно.

Может быть, слишком легкие задания и вашему гению пора переходить к высшей математике? Тогда прикупите различные «занимательные» математики, биологии, истории и прочую вспомогательную литературу, которая может простимулировать интерес к учебе.

Детское «мне скучно» может также означать и то, что не складываются отношения с учителями. И тогда вам придется выяснить, в чем состоит конфликт, и попытаться его решить.

«Быстро и хорошо сделать уроки просто невозможно».

Так думают многие родители и требуют от школьника сидеть за домашним заданием день и ночь. На самом деле чем дольше ребенок сидит за уроками, тем больше устает и тем меньше у него остается в голове.

Медики считают, что первоклассники должны тратить на домашние задания 1 час, второклашки — 1–1,5 часа. В третьем-четвертом классах на это должно уходить около 2-х часов, в пятом-шестом — 2–2,5, в седьмом — около 3-х, а в старших классах — около 4-х часов. Ученикам начальной школы надо делать перерыв каждые полчаса на 30 минут, старшеклассникам каждые 45 минут — на 15 мин.

Когда школьник занимается по ночам, это говорит не только о том, что он не умеет правильно распределять свое время. Но и о том, что вы его этому не научили. Кроме того, вечерний сон полезнее утреннего. Да-да, лучше встать на час раньше и почитать на свежую голову: этот час «покрывает» три вечерних, и утром информация усваивается лучше.

«Легкие задания делать необязательно, рутина ничему не научит».

Действительно, если ребенок справляется без труда с заданиями, начинает казаться, что их выполнение — напрасная трата времени. И все же они должны быть сделаны. Как правило, это задания на закрепление материала, что немаловажно. Кроме того, решение «занудных примерчиков и простеньких упражнений» воспитывают усидчивость, вырабатывают настойчивость и терпение.

Поэтому не ограждайте дите от рутинных заданий, а учите справляться с ними. Объясните, что и вы, к примеру, моете посуду вовсе не потому, что это самое увлекательное на свете занятие. И помогите увидеть в скучном маленьком задании часть интересного большого.

«Пусть пропустит денек и не пойдет в школу, в жизни ему еще достанется».

Когда мамы и папы нынешних школьников сами были учениками, они и помыслить не могли, чтобы пропустить даже один урок без уважительной причины. Сейчас же не только медики и психологи, но и учителя более гибко относятся к этому понятию. И уважительной причиной может быть не только плохое самочувствие, но и переутомленность, и даже отпуск родителей.

Хотя и здесь нужна мера. Ведь чаще всего ребенок устает потому, что не соблюдает элементарный режим дня. Кладите его спать вовремя, следите, чтобы он не только чах над уроками, но и гулял на улице. Осторожно надо подходить и к вопросу с отпуском или выходным после праздника. Вы уверены, что ваш ребенок достаточно взрослый? И он поймет, что внеурочные выходные — это приятное исключение и не может стать правилом?

Если же подобными исключениями злоупотреблять, то ни к чему, кроме необязательности и безответственности, это не приведет.

«А ты, двоечник, не заставляй меня больше краснеть перед учителем».

Мы чувствуем себя виноватыми, когда слышим жалобы учителя на поведение, нестарание или плохие оценки детей. Мамы и папы идентифицируют себя со своим ребенком. И когда критикуют их чадо, злятся вместе с ним на «тупую училку» или на «бестолкового лодыря» вместе с учителем.

Под мишень тут же попадает «бестолковый лодырь», но не потому, что ленится, а потому, что заставил маму краснеть. Учитель распекал своего подопечного, а не маму, которой следует не кричать на родного сыночка, а помочь ему. То, как вы поведете себя в данной ситуации, будет моделью разрешения конфликтов для ребенка в будущем. Выбирайте для себя и для него: скандал или анализ проблемы без лишних эмоций.

«Зачем ходить на школьные собрания, все равно ничего нового я на них не услышу».

А между тем посещение таких собраний для самого ребенка не менее важно, чем для учителя. Это внимание и забота, «величину» которых он может сравнить с «размером», достающимся его одноклассникам. Дети, чьи семьи игнорируют просьбы учителя собраться в школе, чувствуют себя словно обделенными в любви.

Вторая причина, по которой стоит «осчастливить» своим появлением классного руководителя, — избавить ребенка от участия в денежных разборках. Не секрет, что сегодня школьные сборища — это в том числе и поборы. Гораздо хуже, если деньги станут спрашивать с ребенка. Каждый раз, приходя в школу, он будет чувствовать себя виноватым, поскольку опять забыл передать родителям, что собирают деньги на охрану драгоценной школы, подарки для учителей и прочие классные нужды.