Ребенок не хочет в школу. Как пережить школьную адаптацию

Ребенок не хочет ходить в школу. Он, в принципе, встает утром, идет на уроки, но что-то не так. Родители замечают, что у ребенка появляются школьные проблемы. Когда статус ребенка не соответствует требованиям школьной жизни, идет речь о школьной дезадаптации.

Что такое «школьная дезадаптация»

Говорить о школьной дезадаптации можно в том случае, когда не возникает гармоничных отношений между школой и учеником. При этом ребенок испытывает трудности в освоении учебных предметов (одного или нескольких), ощущает дискомфорт и нежелание учиться, пропускает занятия или воспринимает учебу как тяжкую повинность.

Дезадаптация воспринимается нами как неспособность привыкнуть к условиям школьной жизни. Это возникает чаще всего в 1 классе, 5 классе (переход из начальной школы в среднее звено), при переходе в другое место учебы. Другими словами гармоничные отношения не складываются изначально.

Но могут быть ситуации, когда школьные проблемы как бы возникают ниоткуда – посреди учебного года. Причем родители не сразу понимают, что происходит с их вполне успешным учеником. А происходит школьная дезадаптация.

Основные признаки школьной дезадаптации:

1. Снижение школьной успеваемости.

2. Потеря интереса к познавательной (учебной) деятельности.

3. Нежелание идти в школу, пропуски занятий под разным предлогом.

И если психологическое состояние проследить бывает сложно, то дневник пестрит плохими оценками или замечаниями учителя. А это уже точный сигнал к действию.

Но для начала нужно найти корни дезадаптации. Проявления дезадаптации одинаковы, а вот причины могут быть разными.

Академическая дезадаптация

Это самый распространенный тип школьной дезадаптации. У ребенка обнаруживаются проблемы в самом процессе обучения.

Сначала возникают первичные трудности в обучении – 1 этап. Ребенок не понимает учителя, не успевает за его темпом, ему не нравится сила голоса или манеры. Все отвлекает от самого процесса усвоения знаний.

Первичные трудности перерастают в пробелы в знаниях – 2 этап.

Каждый новый учебный раздел строится на предыдущем, и пробелы приводят к отставанию по предмету - 3 этап.

Отдельные индивидуальные занятия ни к чему не приводят. Ребенок переходит в разряд неуспевающих – 4 этап.

Пример. Оля – робкая, медлительная, но смышленая девочка. В 1«А» классе оказалось 30 учеников. Учительница молодая и энергичная, пытаясь вовлечь всех детей в процесс обучения, часто и неожиданно задавала вопросы, поднимая их с места. Оля не успевала работать вместе с классом и часто просто переписывала с доски, отвлекаясь от вопросов учителя. Поэтому несколько раз не смогла ответить учителю. Следя за педагогом, она не успевала записывать что-то в тетрадь. Любая ситуация приводила к замечаниям. Поэтому девочка переключилась на простое переписывание без участия в познавательной деятельности. То есть сам материал записывался, но не усваивался.

Что делать?

Прежде всего, нужно найти и устранить пробел в знаниях. Дело это кропотливое. Постепенно вернитесь к тому месту в школьной программе, которое оказалось не усвоено, и начните изучать заново. Здесь понадобятся дополнительные занятия.

Параллельно попытайтесь понять, что именно мешает усвоению материала на уроке. Поговорите с учителем. Возможно, педагог не учитывает темп усвоения ребенка, а, может быть, ребенок часто отвлекается и поэтому не успевает. Пробуйте разные варианты решения проблемы. Иногда есть смысл перевода ребенка в другой класс.

Психологическая дезадаптация

Отношения со значимыми для ребенка людьми, кружатся вокруг успехов в школе. Получил хорошую оценку – молодец, все благополучно. Получил плохую (замечание) – общее недовольство и в школе, и дома. Поэтому ребенок часто скован и напряжен. Сама ситуация школьной жизни вызывает у него напряжение и тревожность. Он постоянно чего-то боится, и это становится устойчивым состоянием.

Чувство уязвимости сопровождает везде. На уроке хочется стать незаметным, а на переменах – не привлекать внимания. Ребенок легко краснеет, часто плачет, теряется при неожиданных вопросах, боится неверно ответить.

Растерянность и зажатость – 1 этап психологического уровня школьной дезадаптации.

Детская психика обладает охранным свойством. Инстинктивно защищаясь от непосильных нагрузок (постоянного напряжения), ребенок вырабатывает защитные формы поведения. Он смотрит в окно, отвлекаясь от уроков, занимается посторонними делами. Сначала это возникает эпизодически (2 этап), а потом постоянно (3 этап).

4 этап – протест против сложной ситуации: нарушение дисциплины, ссоры, отказ от работы. Подростки убеждают себя в низкой значимости учебной деятельности, а младшие школьники просто заменяют ее чем-то более интересным.

Пример. Сережа в 3 классе. Математика всегда давалась ему сложно. Учительница, зная об этом, акцентирует на нем внимание, постоянно спрашивая и делая замечания при неверных ответах. Ребенок находится в постоянном напряжении и страхе стать центром насмешек. Он напряжен, но потом начинает часто смотреть в окно, за что снова получает замечания. Постепенно приходит понимание, что стараешься ты или нет – итог один. Поэтому Сережа перестает стараться, а просто сидит. Затем мама находит в его портфеле «раскраски», которые он специально берет с собой на уроки.

Психологический уровень часто связан с отношением педагога и ученика, которые переходят на отношения с родителями.

Механизм появления отношенческой дезадаптации прост:

1 этап – напряжение на основе неуспехов в учебной деятельности: плохая оценка, необоснованное (несправедливое) замечание. Может, стоило опустить этот эпизод, но родители и педагог напоминают об этом ребенку.

Отдельная ситуация перерастает в смысловые барьеры. Начинаются они со слов: «Ты опять...», «Мне снова сказать маме?..», «Ты как всегда...» - 2 этап.

На 3 этапе появляются эпизодические конфликты. Это объяснимо, так как на ребенка вешается ярлык плохого ученика.

4 этап – устойчивый конфликт с учителем.

5 этап – потеря эмоциональных отношений с родителями.

Пример. Мария Ивановна обвинила Таню (4 класс), что она списала работу у одноклассницы, и рассказала об этом родителям. Таня не списывала, у нее случайно оказалась на столе чужая тетрадь. Однако родители поверили учителю и наказали Таню. На следующий день, Таня повернулась к подруге попросить запасной карандаш, а учительница упрекнула ее в списывании и отругала, что она не хочет сама выполнять задания. Оправдания были бессмысленны. Ситуации стали повторяться, и Таня перестала заниматься вообще. А постоянные ссоры с родителями привели к негативному поведению: Какой смысл что-то объяснять, если мне не верят.

Что делать?

Прежде всего, не акцентируйте внимания на прошлых неудачах. Любой конфликт учитель-ученик должен быть разрешен и предан забвению. В противном случае, он нарастет как снежный ком.

Нельзя школьные отношения переводить на детско-родительские. Вы любите ребенка, даже если увеличили время занятия при наличии плохой оценки или серьезно поговорили после замечания с учителем. Конфликты с родителями из-за школьных проблем усугубят негативное отношение к школе.

Физиологический уровень дезадаптации

Трудно найти в современной школе абсолютно здоровых детей. Большой процент школьников имеет хронические заболевания, а другие дети приходят с низким иммунитетом. Так или иначе, но в каждом классе находятся дети, которые часто болеют.

Болезнь «выкидывает» детей из учебного процесса на весь период ее течения. Домашние занятия поддерживают процесс, но не заменяют его. Выход ребенка в школу после болезни требует двойной нагрузки: во-первых, нужно восстановить пропущенный материал, а во-вторых, не упустить текущий.

Дети выходят с ослабленным состоянием, и повышение нагрузки вызывают проблемы на психосоматическом уровне. Все это приводит к тому, что ребенок снова болеет. Возникает замкнутый круг.

Что делать?

Вовлекать ребенка в процесс обучения нужно постепенно. Во время самой болезни не может даже идти речь о занятиях. В период выздоровления можно начать заниматься по-немногу, вспоминая пройденный материал и изучая простые темы. Во время школьного обучения, попросите педагога составить облегченную программу, чтобы усвоить основные темы.

Школьная дезадаптация – не приговор, а призыв к действию. От отношения родителей зависит дальнейшее развитие событий. Школьные проблемы – это сложное испытание, которое можно пройти вместе с ребенком и не потерять друг друга. Зная врага в лицо, мы сможем его уничтожить.

