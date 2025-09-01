Бесплатный и льготный проезд для школьников Екатеринбурга. Всё, что нужно знать
С 1 сентября 2025 года в Екатеринбурге все дети и подростки в возрасте от 7 до 18 лет могут бесплатно ездить в автобусах, трамваях и троллейбусах.
Право на льготу имеют:
- школьники;
- учащиеся колледжей и других средних специальных учебных заведений;
- учащиеся на дополнительных образовательных программах.
Контролеры или кондукторы вправе запросить справку из учебного заведения, или билет учащегося, или студенческий билет, или персональную электронную карту учащегося (ЕКАРТА с персональными данными на обратной стороне).
! Для оформления этих документов дали 2 недели. До 14 сентября все кондукторы проинструктированы, что если справки нет, но по виду подростку 7-18 лет, то он может ехать бесплатно.
Как оформить льготный проезд в метро?
Безлимитный проезд в метро для школьников и подростков с 1 сентября 2025 года стоит 200 рублей в месяц.
Чтобы оформить эту льготу, надо со своей ЕКАРТОЙ с персональными данными подойти в любой офис Фрисби и заплатить НАЛИЧНЫМИ 200 рублей и сменить тариф на льготный. Это надо сделать только первый раз, далее ЕКАРТУ можно пополнять удобным способом.
Напоминаем, что изготовление карты учащегося проводится по заявлению, оплатить и оформить которое можно онлайн на сайте или обратиться в любое удобное отделение ЕКАРТы:
- Машиностроителей, 75;
- Отто Шмидта, 58;
- Ленина, 101/2;
- Монтерская, 3 лит. 50.
Оплачивая проезд до 14 числа, пассажир получает билет на текущий месяц, а с 15 числа – на следующий.
ВАЖНО! Электронную карту учащегося необходимо продлевать на текущий учебный год. Особенно это касается учащихся старше 15 лет.
Если ребенок предъявил документы, но ему отказали в бесплатном проезде, необходимо запомнить время, номер маршрута и остановку, чтобы в дальнейшем родители могли обратиться с жалобой в Администрацию города Екатеринбурга.
Правила и порядок оформления заказа на изготовление электронной карты школьника
