Самая маленькая школа Екатеринбурга

1 сентября в Екатеринбурге в особняке купца Фёдора Злоказова, который находится в Литературном квартале, открылась частная школа «Классики». Сейчас здесь всего 50 детей. И это, наверное, самая маленькая школа в Екатеринбурге.

Школа работает в режиме полного дня – с 8.00 до 17.30. Дежурный педагог остается с детьми до 19 часов. В школе предусмотрено 4-х разовое питание и школьная форма.

Чем еще интересен этот образовательный проект, мы узнали у учредителя школы, бывшего руководителя Департамента образования города Екатерины Сибирцевой.

- Как родилась идея проекта?

- Я давно хотела открыть частную школу. Мне кажется, что этот формат очень востребован у родителей, но недостаточно представлен в Екатеринбурге. Но у меня не было инвестора и не было идеи, где это можно сделать.

Существующие правила и нормы накладывают существенные ограничения на здания, где может располагаться образовательное учреждение. Его нельзя открыть в жилом здании или в приспособленном помещении. Это должно быть специально построенное здание или объект, реконструированный по действующим нормам и требованиям, прежде всего санитарным.

Но в 2024 году «звезды сошлись». Нашелся инвестор, который взял в концессию здание, которое нужно было приспособить под социально-культурные функции, а у меня была идея.

Здание - памятник архитектуры регионального значения. Кроме того, достаточно небольшой площади. Чуть более 1,5 тысяч квадратных метров не позволяет разместить там большую школу с 1 по 11-й класс и приспособить здание, в той степени, в которой хотелось бы. Поэтому в школе всего 8 учебных кабинетов. Мы остановились на формате начальной школы.

Но сейчас оно выглядит великолепно….

Здание заботливо реконструировали, но сохранили его атмосферу. Сейчас у нас в школе несколько интересных мест. Это деревянная веранда, которая была пристроена еще в конце 19 века, там оборудован обеденный зал.

Кроме того, совершенно великолепный бальный зал, который является еще и актовым залом.Это очень красивое пространство с большим объемом лепнины, очень бережно отреставрированной. С улицы Пролетарской наверх ведет очень хорошо оформленная парадная лестница. Когда туда попадаешь, сразу понимаешь, что это что- то особенное, это особенная атмосфера.

Дизайн, который был использован при создании школы, совершенно не типичен для большинства школ в принципе. Наша задача была создать такую атмосферу, которая не напоминала бы школьную, или напоминала, но была бы какой-то другой. Мы сохранили, с одной стороны, атмосферу исторического памятника эпохи классицизма, а с другой, создали уютное пространство, где каждый ребенок может найти себе интересное место, собственный уголок. У нас много мягких зон, где ребенок сможет уединиться, посидеть, подумать.

Прилегающая к школе территория не большая. Для занятий спортом школа будет использовать стадион Динамо – бассейн и каток, в частности.

- Какова концепция школы?

- Главная идея — это то, что ребенок, который растет в красивом месте, тоже становится другим. Если вспомнить классика – «бытие определяет сознание». Мы надеемся, что у детей, которые учатся в нашей школе, появятся ценности, которые не возникают в пространстве, которое организовано по-другому.

Но нам хотелось достичь синергии образовательной программы и условий, в которых ребенок будет находиться. Мы отталкивались от здания, от его исторической памяти, от того места, где оно находится. Поэтому образовательная программа включает в себя город как образовательную площадку. Наши дети знакомятся с Екатеринбургом и его историей. Город становится частью развития нашего патриотизма, понимания того, кто мы, откуда, куда идем. Все это для формирования нашей уральской идентичности. Не только уральской, а общероссийской.

Первая половина дня в школе стандартна. Мы получили лицензию и работаем, как все государственные школы, по такой же программе "Школы России". А вторая половина дня расширяет границы образовательного пространства. И мы постарались наполнить ее культурным и интеллектуальным содержанием. Мы сотрудничаем с Живым театром Александра Пантыкина. Три раза в неделю их детская студия "Пантыквапрямо" на базе школы организует занятия, связанные с театральным мастерством: сценическая речь, хореография, вокал, сценодвижение - это понимание того, что такое профессия актера.

У нас есть специально оборудованное театральное пространство в школе. Уже первые занятия показывают, что дети получают огромное удовольствие от занятий в театре. Театральная практика очень важна для самореализации ребенка, особенно в начальной школе, для раскрытия его индивидуальности, для формирования личности, для получения навыков самопрезентации, грамотной речи и общения.

Мы включаем в программу дополнительного образования английский язык. Если будет запрос от родителей, то рассмотрим изучение и второго иностранного языка. Кроме того, у нас есть интеллектуальные треки, связанные с развитием математического мышления младших школьников, каллиграфия, дополнительные занятия по изобразительному искусству. Все эти активности детям очень нравятся.

Все дети пришли разные, поэтому первые месяцы обучения мы уделяем большое внимание работе психологов, которые занимаются формированием школьных команд, коллектива. Психологи помогают ребятам освоить навыки общения и правильного выражения эмоций.

Мы обратились в музей истории Екатеринбурга с предложение сделать специальный курс для нашей школы с условным названием «Екатеринбурговедение». Это такой пилотный проект и для нас, и для музея. В программу входят все музеи города. Сама программа направлена на изучение истории нашего города, этапов его развития, его инфраструктуры. Начнем с того, откуда пошла уральская земля, а продолжим, например, изучением транспортной системы, энергетики и того, как снабжается город. В целом программа рассчитана на четыре года. Она обязательна к изучению в нашей школе.

- А чем школа будет похожа на другие образовательные учреждения? На государственные школы?

- Мы будем участвовать точно так же, как и все школы, во всероссийских проверочных работах. У нас будет своя система оценки по пятибалльной шкале, но мы понимаем, какие требования к ребенку сегодня предъявляются, что он должен знать и уметь, чтобы потом перейти в пятый класс муниципальной школы или продолжить образование в любой из частных.

- Есть ли отбор детей? Как вы принимали ребят в школу?

- Прежде всего оценивалась готовность к большой учебной и внеучебной нагрузке. Нашу программу ребенок должен быть готов выдержать. Школа полного дня – это тоже не просто. Не каждый, особенно маленький ребенок, эмоционально готов к такому объему взаимодействия. Здесь и на этапе отбора и после подключаются психологи.

Если речь не о первоклашке, то мы оцениваем учебные навыки, которые получил ребенок ранее. Иногда отказываем. Но не потому, что мы не хотим брать ребенка, а потому что мы видим, что ему будет сложно освоить нашу программу. Он будет очень эмоционально истощаться.

В этом году мы набрали классы с первого по третий. Четвертый класс мы не набирали осознанно, потому что понимаем, что за год трудно подготовить детей к переходу в пятый класс.

Мы хотим, чтобы наши дети были академически успешны. На самом деле, это большая, сложная задача. Мы понимаем, что где-то сегодня нам дефицит знаний придется ликвидировать, особенно во втором-третьем классе. Сейчас завершается диагностический этап, начинаются встречи с родителями. Каждому ребенку расскажем, где есть пробелы, и поможем.

- Как вы выбирали педагогов? Откуда они пришли?

- Педагоги из екатеринбургских школ. Директором школы стала Юлия Александровна Барашкина. Она педагог начальных классов, работала в 52 школе до недавнего времени. Очень творческий человек, прекрасно умеет общаться с детьми, родителями и педагогами, известный в нашей педагогической среде человек. Ее имя в первую очередь привлекало учителей. К нам пришли люди из разных государственных и частных школ. Единственным требованием было готовность к большому объему работы, большой ответственности и очень высокая вовлеченность.

- Как будет развиваться проект? Вы думали об этом? Сейчас это начальная школа. Потом, возможно, нам будет жалко расставаться со своими учениками?

- Мы думаем над этим. У меня сейчас нет готового ответа. Мы понимаем, что в пятом классе наши дети продолжат образование в государственных либо в частных школах. Условия для лицензионного качественного обучения с 5 по 11 класс принципиально другие. Но, возможно, это получится. Пока мы нацелены на то, чтобы каждую семью сопроводить индивидуально и для каждого ребенка выбрать тот образовательный маршрут, который будет для него наиболее подходящим.

- Не могу не задать вопрос про оплату. Школа платная. И то, что было озвучено в публикациях коллег - ценник очень высокий. Даже, наверное, самый высокий в городе среди платных школ…

- Задачи заработать у нас не стоит. Нам важно, чтобы к нам пришли дети, которые могут освоить программу, а не просто заполнить места и выполнить финансовые показатели.

Стоимость высокая. У нас довольно большой фонд оплаты труда, потому что у нас полный день. С каждым классом, независимо от того, девять, десять или пятнадцать детей в нем, работают два учителя обязательно. Это основной педагог и его помощники, которые помогают во второй половине дня организовать обучение, прогулки, дополнительные занятия. То есть это с каждым ребенком фактически в день работает четыре - пять человек. Плюс четырехразовое питание. Содержание такого объекта тоже дороже. Если переводить на метры или на ребенка, это дороже, чем в государственной школе значительно.

- Мне почему-то кажется, что расходы не окупаются. У вас есть какие-то спонсоры, поддержка?

- Да, у нас есть инвестор, которому мы бесконечно благодарны за то, что идея реализовалась. Потому что без помощи, и не только материальной, а методологической, с точки зрения дизайна, архитектуры, строительства и реставрации, мы бы с таким проектом самостоятельно не справились.

Конечно, перед нами стоит задача выхода на самоокупаемость. И если это произойдет, это будет очень хороший прецедент для всех частных школ города.

- Тогда что для вас является мерилом успеха этого проекта?

- Наверное, счастливые дети, счастливые семьи. Для меня важно, чтобы ребенок, особенно маленький, в началке, шел в школу с удовольствием. И академические результаты тоже будут. Мы хотим получить образованных, счастливых, культурных детей на выходе из четвертого класса. И мы тоже получим заинтересованных, интересных ребят, которые будут писать следующей страницы истории нашего города.