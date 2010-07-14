Молодёжные субкультуры: бояться или понять?

Кажется, только вчера всё было по-другому. Она была самым милым ребёнком на свете, твоя долгожданная и так похожая на тебя дочка. Ты хотела дать ей только самое лучшее и не скупилась на бальные платья и хрустальные туфельки. Её большие глаза в сочетании с розовыми бантами умиляли до слёз соседских бабушек и случайных прохожих. А как переполнялась гордостью твоё сердце, когда в начальной школе учительница то и дело ставила её в пример: прямая спинка, отглаженная блузка… Теперь, заходя под вечер в её комнату, увешанную от пола до потолка чем то мистически-чёрным, глядя на неё то и дело спрашиваешь себя: ну почему всё именно так? Что ей не хватало? Где ты могла промахнуться, ведь ты сама всю жизнь учишь других? Сперва казалось, ничего страшного: первый пирсинг, ассиметричная стрижка, выкрашенные прядки волос – и вот на твоих глазах твой единственный ребёнок, твоё продолжение на земле превращается в сказочное существо из какой-то нелепой страшной саги. В отчаянии ты снова и снова пытаешься начать свой родительский монолог, чтобы в очередной раз услышать: «Мам, отстань… Я – ЭМО»…

Современное общество, в большинстве своём, смотрит на существование неофициальных молодёжных субкультур с позиции суровой общественности. "С нынешним молодым поколением уже ничего нельзя сделать - оно пропало. Надо спасти тех, кому сейчас два года, и тех, кто еще не родился", - заявил недавно депутат Госдумы, кинорежиссер Станислав Говорухин. Самое интересное, что большинство из таких правдолюбцев сами в своё время были не прочь шокировать родителей и учителей вызывающими изменениями во внешности или необъяснимыми в силу своей глупости поступками. Сейчас же они с самых высоких трибун кричат о подростковой морали и нравственности, забывая что все эти готы, панки, эмо и аниме – наши дети, а точнее – продукт нашей эпохи, нашей противоречивой действительности. Мы, в свою очередь, наблюдая на улицах нашего города всё больше черноволосых мальчиков (или девочек?) со скошенной на бок чёлкой, попробуем разобраться: чем же эти субкультуры, пришедшие с Запада, так покорили сердца наших детей?

Молодёжные субкультуры появились в России после падения «железного занавеса». Распространялись они довольно быстро, сначала в Москве и Питере, затем волна неформальных молодёжных движений докатилась до Урала. На сегодняшний день молодёжные субкультуры являются одним из существенных факторов социализации уральских школьников. Данные социологических исследований, проводимых в Екатеринбурге, подтверждают, что значительная часть учащихся средних и старших классов идентифицирует себя с той или иной субкультурой или испытывает на себе ее ощутимое влияние.

Следует отметить, что формирование подростковых субкультур в нашей стране имеет свои специфические причины, отличные от стран Запада. Прежде всего, это – социальная и экономическая неустойчивость общества. В России подростков волнуют не те потребности, которые стимулируют различные молодёжные движения на Западе, а проблемы преодоления жизненных трудностей, в особенности – быстрое достижение престижного социального положения.

Молодёжная субкультура требует сознательного отказа от системы традиционных ценностей. Её основной девиз – счастье человека в свободе от внешних условностей. Принадлежность к той или иной неофициальной молодёжной субкультуре компенсирует подростку негативное отношение к себе, низкий уровень самоуважения, непринятие образа собственного тела. Эта компенсация происходит благодаря крайнему преувеличению своей непохожести, исключительности.

Новые молодёжные движения сразу вызвали неподдельный интерес у самых разных слоёв общества, включая учёных, политиков и журналистов. Но если первые занялись изучением данного подросткового контингента (в фондах Российской Государственной библиотеки я нашла более сорока диссертаций, посвященных этой проблематике), то политики с помощью прессы начали активную борьбу за «выравнивание» слоёв населения. Свежий пример – недавний вопиющий репортаж журналистов питерского «5-го канала» о множественных преступлениях, якобы совершённых готами в городе на Неве. Мэрия Санкт-Петербурга грозилась принять самые жёсткие меры, пока на пресс-конференции начальник отдела профилактики безнадзорности и наркозависимости несовершеннолетних Владимир Гущин открыто не заявил что «представители петербургских субкультур к данным преступлениям не имеют никакого отношения».

Молодёжные субкультуры на Урале также не остались незамеченными. Помимо критики, они подверглись тщательному изучению. В Екатеринбурге в период с 2005 по 2008 годы было выпущено три мини-энциклопедии, повествующие о современном молодёжном мире Урала: «Юношеские субкультуры Урала», «Вселенная субкультур», «Мир субкультур». Для подготовки этих сборников были проведены обширные исследования, собраны статистические данные по всем молодёжным субкультурам Урала и других регионов России. По итогам социологических опросов наибольшей популярностью у подростков и молодёжи на Урале пользуются две субкультуры – готы и эмо.

Готы — представители молодёжной субкультуры, зародившейся в конце 70-х годов 20-го века на волне пост-панка. Готическая субкультура достаточно разнообразна, однако для её представителей в той или иной степени характерны общие черты: специфический мрачный имидж, интерес к готической музыке, литературе, фильмам ужасов и мистике. Существует особая готическая мода - преобладание чёрного цвета в одежде, использование металлических украшений с символикой готической субкультуры, и характерный макияж, который используют и девушки, и юноши.

Готический макияж не является повседневным атрибутом, и как правило, наносится перед посещением концертов и готических клубов. Макияж обычно состоит из двух элементов: белой пудры для лица и тёмной подводки вокруг глаз. Прически в готической моде достаточно разнообразны. В современной субкультуре подростки носят длинные волосы, или даже ирокезы. Для готов характерно красить волосы в чёрный цвет.

Хотя готическая субкультура образовалась в первую очередь, как музыкальная, на ее развитие оказали влияние также литература и кинематограф. Следует подчеркнуть, что такого понятия, как «готический фильм» в кинематографе не существует. Такие любимые готами фильмы как «Дракула», «Франкенштейн», «Ворон» и телесериал «Семейка Адамс», в большинстве своем, относятся к жанру ужасов.

Готическая субкультура постоянно попадает под огонь критики со стороны консервативной общественности. Готику уже обвиняли в пропаганде суицида, депрессии, сатанизма, вандализма и прочем вредном влиянии. По мнению психологов, готика может привлекать подростков с комплексами, психологическими проблемами, изначально склонных к депрессии. При этом, согласно последним исследованиям, готик-субкультура дает таким людям со склонностью к депрессии понимающее общество, облегчает их социализацию и таким образом, может даже предотвращать суицид. Обвинения в связи готики и сатанизма звучат в основном со стороны около-религиозных консервативных организаций. Однако исследования показывают, что прямой связи между этими явлениями нет. Эта распространенная ошибка вызвана чаще всего атрибутикой готов, которую некоторые принимают за сатанинскую. Пресса часто приписывает ритуальные убийства, совершаемые дьяволопоклонниками, готам, за чем чаще всего следуют опровержения (о чём уже говорилось выше). По мнению большинства социологов, сама по себе готическая субкультура неагрессивна, хотя отдельные ее представители могут составлять исключение.

Эмо – это сленговое определение субкультуры, которое произошло от прилагательного «эмоциональный». Возникло оно в Америке, в 80-х годах 20 века как одно из направлений тяжёлого рока. Изначально эмо – это музыка, стиль эмо появился гораздо позже. Настоящий эмо – это человек, не стесняющийся показывать свои как отрицательные, так и положительные эмоции на людях. Эмо носят чёлки на бок, чтобы часть лица была видна – эта часть символизирует их открытость миру, другая часть лица, закрытая волосами – показывает, что у них есть часть души, которая составляет их внутренний мир, не доступная посторонним.

Первые эмо, как ни странно, были вегетарианцами, принципиально не пили алкоголь и не курили сигарет, не говоря уже о наркотиках. Современные эмо также считаются одними из самых безобидных представителей подростковых субкультур. Участники эмо-групп сами пишут песни и музыку, сочиняют стихи и любят фотографировать – это ещё один способ для них выплеснуть свои эмоции, чувства и переживания (кстати, хочу выразить огромную благодарность Карине и Анастасии за предоставленные фотоматериалы). Часто эмо делают себе пирсинг, пытаясь этим показать, что они не боятся ни боли, ни смерти.

Некоторые психологи утверждают, что быть эмо даже полезно. Люди, не копящие в себе эмоции, а выплёскивающие их, плачущие, когда им плохо и смеющиеся, когда им хорошо, дольше живут. Это научно доказанный факт. Сами эмо на вопрос «быть или не быть эмо?» на своём официальном сайте рассуждают следующим образом: «Многие люди любят открытость и поэтому поддержат вас, и будут получать истинное удовольствие от общения с вами. Многие устали от лжи в отношениях, от многочисленных масок окружающих, так что общение с вами может стать для них хорошим подарком, возможностью открыться и довериться, может быть, первый раз в жизни кому-то довериться. С другой стороны, вы должны быть смелым человеком, не боящимся мнения общества, ведь далеко не все представители общества воспримут вас, такими, какие вы есть на самом деле со всеми вашими эмоциями и переживаниями...».

Общаясь в силу своей профессии и наличии отпрыска подросткового возраста с эмо и готами, позволю себе высказать своё субъективное мнение: дети эти конечно немного странные, но вполне безобидные, доверчивые и открытые, бесконечно преданные своему увлечению и своим друзьям. Кто знает, может именно из них, отторгаемых нашим обществом, вырастут знаменитые поэты (помните, у Александра Сергеевича – «грусть-тоска меня снедает…»?) или великие кинорежиссёры, такие как Бёртон со своей «Сонной Лощиной» и «Руками Ножницами». Они нашли в себе смелость противопоставить себя обществу – так может, будут способны создать себе и нам достойное будущее?

P.S. В поисках материала для статьи я с удивлением обнаружила, что сама являюсь представителем некоей Интернет-субкультуры, ласково именуемой «пАдонками», поскольку в блогах и на форумах частенько употребляю слова «исчо», «ваще», «каменты» и т.п. Данные выражения являются ничем иным, как обычными трансформированными (т.е. написанными с ошибками) словами, а их употребление в Интернете автоматически заносит пользователя в стройные ряды вышеупомянутой субкультуры. Мне как кандидату наук было интересно узнать, что (цитата): «пользуются данным жаргоном в основном люди с ограниченным интеллектом, поскольку эта клишированность вызывает ассоциацию с бессмертной Эллочкой-Людоедкой из романа Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев». Вот уж поистине «Не суди, да не судим будешь…».