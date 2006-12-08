Уникальные школы Екатеринбурга

В Екатеринбурге школы, которые обучают детей по уникальным методикам, можно сосчитать по пальцам.

Гимназия №205 "Театр"

И хотя в школе не готовят профессиональных актеров, режиссеров, сценаристов, она все же оправдывает свое название.

Это гимназия инновационного обучения, где театр лежит в основе организации урока - время от перемены до перемены проходит как событие, а не просто как скучная зубрежка информации. Такая форма подачи школьных предметов намного интереснее, особенно в младших классах, где уроки похожи на сказку, главными героями которой являются буквы и цифры.

Во главе угла стоит формирование образного восприятия материала, развитие индивидуальных творческих способностей, в отличие от традиционного обучения.

Учитель разговаривает с ребенком как с равным, сотрудничает с ним. Как признался преподаватель, только пришедший в гимназию, ему намного легче работать с гимназистами, потому что все, что он говорит, ученик представляет, видит образно и, следовательно, лучше понимает.

Капустники, к которым каждый класс готовит свой номер на заданную тему, стали уже традицией. Особенно тщательно ученики готовятся к Новому году, когда все действие проходит как настоящий спектакль, со своей завязкой, основным действием и концом, когда все препятствия для празднования преодолены и на сцене появляется символ Нового года - елка.

При школе существует и своя театральная мастерская, ее посещают и ребята из других школ. С ними работают три режиссера, проводятся занятия по сценическому движению. Со своими спектаклями мастерская участвует в различных конкурсах и фестивалях: в 2000 году она начала работать в международном проекте «School yard stories», а в 2001 авторский спектакль, придуманный самими детьми, был признан лучшим среди детских работ на фестивале в Берлине; многократно участвовала в районных и городских фестивалях, занимая различные места; ездила два раза на межрегиональный фестиваль в Тюменскую область; а в 2005 году в Ангарске на всероссийском фестивале заняла со своим спектаклем «Когда пойдет снег» первое место.

Театр камерный, расстояние между зрителями минимальное, и поэтому создается впечатление, что ты сам - непосредственный участник спектакля. В этом году гимназия получила президентский грант, который дал возможность установить в зрительном зале большой кондиционер. Зал со всех сторон обит бархатными кулисами, поэтому очень плохо проветривается, тем более когда там находится около 100 человек зрителей. Теперь эта проблема решена - в театре стало комфортней.



Адрес: ул. Победы, 37а.

Телефон: (343) 337-65-13.



Славянская школа

Школа не является ни церковно-православной, ни культово-языческой, как может показаться на первый взгляд. Славянской она называется потому, что в основе ее воспитательной работы с учениками лежат традиции славянской культуры.

Как утверждают сами педагоги, название школы отражает специфику учебно-воспитательной деятельности школы, помимо обязательного выполнения государственного образовательного стандарта.

А именно:

реализацию педагогического потенциала традиций культуры славянских народов (курс «Русское подвижничество»);

укрепление ритуалов (курс «История славянства», школьный праздник Дружбы и Побратимства, праздник Русской Истории, «Дедова неделя», фольклорные праздники);

создание условий для художественного осмысления мира (курс «Прикладное творчество», «Древнерусская живопись», «Обрядовый фольклор»);

особое внимание к преподаванию русского языка, навыков словесного творчества (факультативный курс «Сербский язык», «Риторика», «Основы сценической подготовки»).

Школа сотрудничает с различными учебными заведениями славянских стран - Чехии, Югославии, Украины, Белоруссии, Болгарии. Часто между школами этих стран происходит обмен педагогами и школьниками, образовательные экскурсии и экспедиции учащихся и педагогов.



Адрес: ул. Мира 38а.

Телефон: (343) 374-53-73.

Школа № 201 «Согласие»

В старших классах ученикам предлагают элективные курсы по двум направлениям - гуманитарному и информатико-математическому. Интересны эти курсы необычными дисциплинами.

Гуманитарные классы: информационная культура, деловой английский, Российская цивилизация, стилистика современного русского языка, скоропечатание на английском и русском языке.

Информатико-математические классы: компьютерная графика, технология создания сайтов, технология исследовательских проектов, visual basic и delphi (исследование информационных моделей с использованием систем объективно-ориентированного программирования и электронных таблиц), информационная культура.



Адрес: ул. Готвальда, 19а.

Телефон: (343) 245-97-22.

Гимназия № 108

Кроме традиционных направлений, в гимназии есть правовые классы, деятельность которых курирует местный филиал Российской правовой академии Министерства юстиции РФ. Здесь готовят ребят к поступлению в вузы на юридические специальности.

В гимназии развито школьное самоуправление. Помимо общих собраний учеников и совета гимназии, здесь работает сенат. Члены сената избираются из числа учащихся 10-11 классов и учителей.

Сенаторы от учеников избираются всеобщим тайным голосованием, сенаторы от учителей избираются на педсовете открытым голосованием. Но, пожалуй, самым главным достоинством гимназии можно назвать театральную студию «Лира». Эта кузница актерских кадров существует уже 10 лет.

Кроме обычных уроков по школьной программе, ребята осваивали актерское мастерство, технику речи, учились петь, танцевать и, конечно, играли в школьных спектаклях. Такая подготовка позволяет ребятам легко поступать в театральные вузы как в Екатеринбурге, так и в Москве.