Как делать уроки с детьми и не оказать «медвежью услугу»

Ребенок приходит в мир беспомощным и постепенно приобретает самостоятельность. Вот только родителям дети кажутся беспомощными всю жизнь. Мы готовы за детей делать все, даже то, что ребенок не только может, но и должен делать сам. Речь пойдет о домашних заданиях: помогать ребенку с уроками или нет и как именно организовать помощь с уроками? В статье мы перечислим все «за» и «против» и постараемся найти золотую середину.

Что такое Зона ближайшего развития и помощи взрослых

Вы помогаете детям делать домашние задания? Ответ очевиден: да! И в том, что взрослые помогают детям, нет ничего плохого. Вот только помогать можно по-разному.

Сначала давайте разберемся с самим понятием «помощь». Помощь – это содействие. Другими словами, действие совместно, сообща. В этом случае подразумевается активность двух и более людей. Приставка «со» подразумевает «вместе», но не «вместо». Это важное правило нужно четко помнить, если мы оказываем кому-то помощь.

Помощь ребенку связана с очень важным психолого-педагогическим явлением – зоной ближайшего развития. Понятие это довольно простое. Представьте себе два круга: один большой и внутри него другой поменьше. Так вот внутри маленького круга находится то, что уже ребенок умеет делать сам (без помощи взрослых): одевается, кушает, следит за своими вещами и принадлежностями, пользуется Интернетом и многое другое. Это зона актуального развития: «Я знаю, умею и действую».

За пределами второго круга огромное пространство – это зона потенциального развития: знания и умения, которые ребенок пока не может освоить и сделать, даже при помощи взрослых: сшить себе костюм, освоить тригонометрию и много всего, что будет доступно со временем при желании.

Между этими зонами находится область знаний, умений и навыков, которые ребенок может освоить при помощи взрослых. Эта зона и называется зоной ближайшего развития. Естественно, что все освоенное переходит в актуальную зону, а значит, появляется новый «набор» возможностей в зоне ближайшего развития.

Этот процесс происходит постоянно, но только при условии, что мы помогаем ребенку освоить новые знания и умения. Ребенок проявляет активность, а мы направляем ее в нужное русло. Все, что делается вместо ребенка, так и остается в зоне ближайшего развития, не переходит в актуальную, а, значит, развития не происходит.

Этот экскурс в психологию объясняет суть механизма развития ребенка. От взрослых зависит то, насколько будут смещаться границы зоны актуального развития.

Ошибки родителей при выполнении домашних заданий

Очевидно, что помощь родителей при выполнении домашних заданий возможна только при условии активности самого ребенка. Помоги мне, - говорит ребенок, и мы тут же откликаемся на его просьбу, совершая кучу ошибок.

• Ошибка 1. Делаем работу за ребенка. Это самое распространенное явление. Мама спешит домой, чтобы: нарисовать рисунок, сделать проект, напечатать доклад и т.д. Иногда ребенок даже не знает, какое именно задание он выполнил, на какую тему сделал реферат, почему нарисовал именно этот плакат. Он просто забирает утром со стола готовые поделки и гордо несет в школу. При этом вы лишили ребенка возможности выбирать, проявлять творчество, ошибаться, фантазировать и думать. При этом новые умения и навыки так и остались в зоне ближайшего развития, развития ребенка не произошло.

• Ошибка 2. Работаем под диктовку. «Жди меня», «ничего не пиши начисто», «делай на черновике», - эти указания настолько прочно вошли в нашу действительность, что их правильность считается бесспорной. Родители приходят: проверяют, исправляют, решают за ребенка и диктуют, что писать. При этом родители комментируют не только решение, но и количество отступаемых клеточек, наклон букв и цифр. Ребенок не вдумывается в решение и правильность написания. Перед ним стоит задача: четко выполнить указание родителей. Не оправдывайте себя тем, что вы просто проверили, проконтролировали. Ребенок делает все под вашу диктовку, не проявляя активности и самостоятельности, соглашаясь с вашим мнением. Естественно, что ребенок так и не усвоил решение задачи и правило орфографии. Он не перевел эти знания в актуальный уровень.

Этот вариант выполнения домашних заданий имеет еще два психологических последствия:

1. Ребенок делает все под вашу диктовку, не сомневаясь в правильности ваших действий. Вы сами приучаете его «плясать под чужую дудку». Пусть в будущем подобное поведение вашего ребенка вас не удивляет.

2. Ребенок не отвечает за свои поступки. Диктовали ребенку вы, а, значит, и оценка ваша. У него не будет радости от пятерки или огорчения от плохой оценки, - он не виноват. Вы воспитываете в своем ребенке безответственность.

• Ошибка 3. Эмоции родителей. Домашнее задание – это будни школьника. Он должен относиться к ним спокойно. Однако для многих родителей выполнение домашних заданий становится испытанием нервной системы. Каких только слов мы здесь не слышим, а сила эмоций иногда просто зашкаливает. Странно, но за считанные секунды наши любимые дети превращаются в бестолковых существ, не способных понять элементарные вещи. При этом родители полностью теряют над собой контроль: гримасы, вздохи, позы измученного человека.

Хочется напомнить родителям, что сила голоса не влияет на усвоение материала - это во-первых. А во-вторых, дети не понимают не потому, что глупые, а потому что вы плохо объясняете.

• Ошибка 4. Неправильное время. Каждый человек подчиняется определенным биоритмам. Время активности сменяется пассивностью, возможности человека в течение дня не одинаковы. Родители часто запрещают детям делать уроки без них, а сами задерживаются на работе. В результате выполнение домашних заданий приходится на период, когда мыслительная активность ребенка очень слаба. Ребенок устал и не может сосредоточиться. Качество такой деятельности очень низкое.

Министерство образования и СанПиН едины в определении нормы времени выполнения домашних заданий.

Класс Время выполнения домашних заданий 1 Заданий нет 2-3 1,5 часа 4-5 2 часа 6-8 2,5 часа 9-11 3,5 часа

Эта норма с расчетом на каждый день. Попробуйте засечь время фактического выполнения домашних заданий вашими детьми, исключив из него периоды рассматривания потолка и бездумного взгляда в книгу. Вы поймете, что на самом деле ребенок тратит не так много времени. Большая часть тратится на раскачивание, скандал, рассматривание картинок, уговоры и т.д.

Советы родителям

Если вы в чем-то узнали себя, то самое время начать перестраиваться. Признать свои ошибки никогда не поздно. Каждый родитель желает добра своему ребенку.

1. Соблюдаем распорядок дня. Выполнение домашних заданий занимает определенное время. Его нужно планировать так, чтобы ребенок отдохнул после школы и осталось время перед сном. Это время не нужно подстраивать под график родителей. Со временем организм ребенка привыкнет к распорядку и мозг научится активизироваться именно в это время.

2. Учите ребенка содержать в порядке рабочий стол. Порядок в мыслях начинается с порядка на столе.

3. Учите распределять порядок выполнения по степени сложности. Лучше начинать с самых легких заданий. Это разогреет мыслительную активность и не возникнет мысли бросить простые задания, если возникнут трудности со сложными. Кроме того, выполненное задание вызовет чувство удовлетворенности.

4. Не сидите рядом с детьми при выполнении заданий. Учите ребенка самостоятельности. Он должен выполнить все сам, без вашего надзора.

5. Проверяйте правильно. Родители, при необходимости, проверяют выполненные задания, обращают внимание на правильное выполнение и потом указывают на ошибки, предлагая ребенку самому все исправить. Хвалите за найденные и исправленные ошибки. Не перепроверяйте переписанное на чистовик, за это ребенок несет ответственность сам. При наличии плохих оценок, сравните чистовик с черновиком и сделайте общие выводы о внимательности ребенка.

6. Не позволяйте школьнику долго сидеть за уроками. Учите работать быстро и качественно. При необходимости делайте перерывы.

7. Оказывайте помощь правильно. Помните, что помогать нужно при наличии активности. Не понял? Что именно? Расскажи мне правило (условие задачи), давай рассуждать вместе. Используйте визуализацию, учите ребенка рассуждать вслух.

8. Контролируйте свои эмоции. Не превращайте выполнение домашних заданий в скандал.

9. Не делайте работу за ребенка. Даже в самых сложных заданиях привлекайте ребенка: пусть режет яблоки для пирога или размешивает тесто; вырезает раскроенный карман, вставляет нитку в иголку, выбирает тему реферата и ищет в Интернете материал, приклеивает разложенные элементы и т.д. Всегда нужно найти дело.

10. Не переутомляйте своего ребенка. В погоне за хорошими оценками родители склонны прессинговать собственных детей. Иногда стоит снизить требования к ребенку, если вы видите усталость и плохое самочувствие. Если же ситуация повторяется – пересмотрите режим дня.

Выполнение домашних заданий – процесс сложный, имеющий психологические последствия. Вы даже не задумываетесь, сколько важных социальных навыков заложено в нем. При этом важно, чтобы знания и умения усваивались и прочно оставались в зоне актуального развития. А это в ваших руках.

Помните, что помощь – это со-действие.

