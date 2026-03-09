Проводим весенние каникулы с пользой. Программы для детей в Екатеринбурге

Весенние каникулы у школьников в 2026 году начнутся 28 марта и закончатся 5 апреля. Если ваш школьник остается дома, предлагаем несколько идей, чем занять ребенка, чтобы разнообразить его отдых, переключить с гаджетов на полезные развлечения. И обязательно возьмите пару дней отдыха на работе, чтобы провести их вместе с детьми!

Весенние каникулы на Планете Игрик

Планета Игрик приглашает вас и ваших детей окунуться в настоящую вселенную веселья и приключений!

Наш развлекательный центр — это место для активных и веселых выходных, которые надолго останутся в памяти.

Весна — время приключений! В период с 30 марта по 5 апреля мы подготовили для вас калейдоскоп увлекательных тематических мероприятий, чтобы каждый день был неповторимым:

30 марта в 16:00 вас ждет Игровая программа «Школа маленьких блогеров»

Лайк наконец-то решил организовать свою школу блогеров, но не до конца понимает, а каким вообще должен быть блогер. Организованным? Креативным? Для нашего героя это настоящая загадка, поэтому вместе с ребятами они будут собирать качества блогера в одну большую картину, чтобы узнать, каким должен быть блогер.

31 марта в 16:00 вас ждет Игровая программа «Секреты зоопарка»

Внимание! Обезьянке Чике нужна помощь: в зоопарк доставили бананы, но они бесследно пропали. Чика собирает самых веселых, активных и любопытных друзей, чтобы разгадать тайну зоопарка и отыскать бананы.

1 апреля в 18:00 вас ждет Игровая программа «Корпорация смеха»

«День смеха» на Планете ИГРиК— это веселый праздник юмора и озорных сюрпризов! Приглашаем вас окунуться в волшебное море улыбок и радости. Здесь ждут незабываемые сюрпризы, яркие развлечения и самые смешные конкурсы на свете!

2 апреля в 16:00 вас ждет Игровая программа «Богатырская спартакиада»

Мы собираем дружину на великие игрища! В программе: испытания на силушку, скачки на верных конях и состязания на самую несокрушимую команду! Вместе с могучими богатырями ребята проверят свою силушку, ловкость и смекалку. Докажем, что в наше время не перевелись герои! Ждем всех, от мало до велика!

3 апреля в 16:00 вас ждет Игровая программа «Путешествие по волшебному лесу»

Приглашаем всех отправиться в приключение по волшебному лесу вместе с феей Эмили. Вместе ребятам предстоит разгадать тайны мифических зверей и пройти обряд посвящения в клуб фей. Ждем каждого, кто верит в волшебство и мечтает о маленьком чуде.

4 апреля в 16:00 вас ждет Игровая программа «В поисках сокровищ»

Джек и Джейн пережили кораблекрушение сразу после головокружительного приключения — захватывающего плавания за несметными сокровищами! Удача отвернулась от отважных искателей приключений, и драгоценности оказались навсегда погребены в морских глубинах... Но сдаваться герои не намерены!

Теперь нашим героям предстоит отправиться навстречу новым испытаниям вместе с ребятами. Вместе они отправятся на поиски утраченного богатства, полного тайн и опасностей, которое ждет своей разгадки именно здесь — на таинственном острове

5 апреля в 16:00 вас ждет Игровая программа «Тайны других планет»

Лали приземлилась на планету ИГРиК, чтобы собрать необычные предметы, которые помогут починить её космический корабль и спасти другие планеты от опасных радиоактивных артефактов.

Приглашаем вас в захватывающее космическое приключение, где ребята смогут стать настоящими космическими исследователями и отправиться вместе с Космической девочкой Лали на поиски важных артефактов.

Присоединяйтесь к нам, чтобы погрузиться в удивительный мир космоса, дружбы и приключений!

Приходите в Планету Игрик — место, где каждый ребенок почувствует себя героем, а взрослые отдохнут и зарядятся позитивом! Здесь вас ждут яркие эмоции, дружелюбная атмосфера и незабываемые приключения.

Не пропустите шанс сделать весенние каникулы по-настоящему особенными!

Все подробности тут

Весенние техноканикулы в Лиге Роботов

Вас ждет настоящее приключение во время программы «Переполох на чердаке»!

Ребята отправятся на загородную базу к Роботу-исследователю, где обнаружат старый чердак, полный забытых легендарных игрушек.

Каждый день - это погружение в историю культового персонажа, сборка уникального робота и создание собственного мультфильма в Scratch!

Программа приключений:

День 1. Простоквашино. Оживляем Галчонка Хватайку!

День 2. Трансформеры. Собираем и программируем своего робота-трансформера.

День 3. Погоня на чердаке. Looney Tunes вдохновляют на сборку динамичных роботов!

День 4. Ну, погоди! Конструируем умного Зайца-робота.

День 5. Супергерой чердака.

Завершаем миссию с Человеком-пауком и собираем паутиномёт.

С 30 марта по 3 апреля 2026 года, с 09:00 до 13:00

Для детей от 6 до 12 лет.

9 филиалов в Екатеринбурге – ул. Сони Морозовой, 190 | пл. Субботников, 1 | пр. Академика Сахарова, 37Б |ул.Степана Разина, 71 | ул.Сулимова, 28а | ул. 40-летия Комсомола, 22а | ул. Старых Большевиков, 22 | бульвар Культуры, 3 | ул. Свердлова, 35

Подробная информация на сайте

Весенние каникулы в Парках науки NEWTONiq ПАРК и NEWTONiq БИО!

Приглашаем школьные группы и индивидуальных гостей провести каникулы в Парках науки NEWTONiq.

Это место, где наука становится настоящим приключением: интерактивные экспонаты, зрелищные эксперименты и экскурсии, в которых каждый может принять участие.

Экскурсии проходят в начале каждого часа, обязательна предварительная запись.

А ещё в каникулы мы проведём редкие лабораторные работы, которые проходят не так часто и будут доступны только на площадке: Бориса Ельцина, 3.

Расписание лабораторий:

30 марта в 17:00 | Нахимичим (6+)

Путешествие по периодической таблице Менделеева: зрелищные химические эксперименты, змея из песка, опыты с сухим льдом и даже водородный взрыв.

1 апреля в 17:00 | Огонь и лёд (7+)

Знакомство с жидким азотом с температурой −196 °C. Проверим, на что способен всепоглощающий холод и где правда, а где фантастика.

3 апреля в 17:00 | NEW! Дело белых крупиц (6+)

Химический детектив. Пять белых порошков и реактивы-детекторы. Участники проводят настоящее расследование и выясняют, кто есть кто.

4 апреля в 14:00 | Лаборатория шпионского оборудования (7+)

Разработка шпионских гаджетов, секретные послания, испытания устройств и зрелищные эксперименты.

Ещё мы приглашаем в наш весенний городской лагерь на программы «ЭКО - десант» и «Научный детектив».

Весенний городской лагерь - это уникальная возможность для детей от 8 до 12 лет погрузиться в увлекательный мир науки и открытий. Можно выбрать одну из двух программ – «ЭКО - десант» и «Научный детектив».

На программе «ЭКО - десант» ребята станут хранителями Земли, миссия которых – не допустить на планете экологического кризиса и сохранить ее зеленой, чистой и процветающей. Для этого необходимо выяснить причины возникновения экологических проблем, понять, что должен делать каждый человек на Земле, чтобы не допустить ухудшения экологической ситуации и рассказать о своих открытиях как можно большему количеству людей. Команде Хранителей предстоит настоящая миссия по спасению планеты.

NEWTON BIO, ул. Малышева, 63

С 30 марта по 3 апреля 2026 года

Для детей 8-12 лет

Подробнее

Во время программы «Научный детектив» юные детективы расследуют крупную кражу в поезде №026Э. За 5 дней следования экспресса школьники раскроют серию непохожих друг на друга преступлений и вычислят главных злодеев, убедятся в огромной практической пользе естественных наук, изучат минералы и ядовитые растения, проделают физические эксперименты и качественные химические реакции.

В научном весеннем клубе юного детектива ждут не только эксперименты, но и викторины, игры (любимая мафия тоже будет), общение и обсуждение результатов расследования.

NEWTON PARK, Ельцин центр, ул. Бориса Ельцина, 3

С 30 марта по 3 апреля 2026 года

Для детей 8-12 лет

Подробнее

Весенняя школа профориентации от Алгоритмики

Каникулы - лучшее время для открытий и первого шага в профессию будущего! Тема каникул: «Лаборатория IT Навыков».

Приглашаем ребят 8–14 лет на уникальную пятидневную программу- погружение в мир современных технологий.

За 5 дней дети:

Лучше узнают об IT-специальностях и создадут профессиограммы.

Сгенерируют сценарий и снимут собственный видеоролик.

Запрограммируют виртуального робота для решения логистических задач.

Спроектируют свою 3D-модель.

Создадут игру в Scratch.

Дети познакомятся с профессиями:

Специалист по ИИ | Аналитик данных | Логист | Графический дизайнер | Геймдизайнер.

С 30 марта по 3 апреля 2026 года, с 09:00 до 13:00.

7 филиалов в Екатеринбурге – ул.Сони Морозовой, 190 | площадь Субботников, 1 | ул.Академика Бардина, д.41 | пр.Академика Сахарова, 37Б | ул.Свердлова, 35 | ул.Степана Разина, 71 | ул. Кировградская, 11

Подробная информация на сайте

