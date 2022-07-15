Чему не научились первоклассники периода пандемии, и как это исправить

Совсем недавно мы обсуждали, как важен период первого класса для ребенка. Первый класс – основа школьного обучения. Все важнейшие учебные навыки формируются именно в это время.

Но что происходит сегодня с ребятами, попавшими в свой самый первый класс в период пандемии? Это касается и всей начальной школы - тех, кто в 2022 переходит во второй класс, и тех, кто переходит в третий.

Периоды дистанционного обучения захватили 2020-2021 и 2021-2022 учебные годы (досталось и 2019-2020 учебному году). Трудно сказать, кому было труднее: тем, кто был первооткрывателем дистанционного обучения в самый ответственный период или тем, кто шел в школу с осознанием этого явления.

Что удалось сформировать, что упущено, и как это исправить? Эта информация будет полезна родителям будущих второклассников и третьеклассников. Кое-что наверстать за лето мы успеем!

Проблемы чтения, письма и счета

Чему учат в первом классе? Любой ребенок скажет: читать, писать и считать. Самые главные учебные навыки формируются именно в первом классе. Только процесс формирования не так прост, как кажется.

Чтение

Первоклассников учат читать правильно, выразительно, осознанно. За техникой чтения следят очень тщательно, проверяя:

- насколько хорошо сформирован способ чтения по слогам;

- понимает ли ребенок прочитанный текст;

- знает ли ребенок значение всех прочитанных слов;

- делает ли паузы в конце предложения или при запятых.

На уроках учитель очень внимательно следит за чтением каждого ребенка, своевременно корригируя навыки. При этом все остальные дети должны следить за чтением. А вот дома родители чаще всего ограничиваются скоростью.

В дистанционном режиме педагог также не мог в полной мере оценить технику чтения каждого ребенка и тем более проконтролировать, насколько остальные дети погружены в процесс чтения и следят за ним.

Итак, навык правильного осознанного выразительного чтения недостаточно сформирован, а впереди - литературное чтение и естественно-научные тексты, нуждающиеся в осознанном чтении и пересказе.

Что делать?

Читать. Читать интересные детские книги с хорошим шрифтом и белыми страницами.

1. Поочередно: «часть ты, часть я (взрослый), но при этом мы сидим рядом, и ты следишь глазками». После чтения ребенка задайте уточняющие вопросы: почему он так сказал, какое слово непонятно, куда все отправились. Объем чтения постепенно увеличивается от 1-2 двух абзацев до целой страницы. Выбирайте для совместного чтения интересные истории.

2. Соревнование: кто быстрее. Пробуйте читать на скорость – пусть в соревнованиях участвуют все: бабушка, дедушка, папа, брат. Не поддавайтесь. Ребенок должен догонять взрослых, а не перегонять их.

3. Викторина: кто больше запомнил. Возьмите текст научно-популярного типа (не более страницы), прочтите один раз, подготовьте вопросы. В викторине могут участвовать все члены семьи.

4. Читайте книги на ночь. Чтение для первоклассника – это труд. Поэтому не перегружайте его. Пусть он получает удовольствие от книг, даже если читаете ему вы.

Письмо

Самый сложный процесс – письмо в первом классе.

Во-первых, мелкая моторика оказывается не готовой к школьным прописям.

Во-вторых, вместе с первыми буквами у детей формируется письменная речь.

В-третьих, появляется очень важная нервная связка: глаз–рука и ухо–рука. Все, что дети видят или слышат обрабатывается головным мозгом и переводится в движения руки в виде команд: вверх, вниз, поставить точку и тд.

Учитель на уроке следит за правильной постановкой кисти, так как это приводит к минимальному напряжению и максимальной результативности. Опытный взгляд педагога быстро замечает момент усталости и предлагает правильный моторный отдых. Иногда педагог берет руку ребенка в свою и вместе прописывает буквы или детали, это позволяет установить правильный наклон руки и темп работы.

Дистанционное обучение лишает педагога возможности контролировать процесс письма каждого ребенка. Увы, но формирование почерка идет на самотек. Также трудно отследить правильность ориентировки детей в тетради, так как камера показывает лицо ребенка. В результате, кроме графических навыков, страдает ориентировка в пространстве.

Навык письма нужно доводить до совершенства, так как со второго класса начинается орфография, подразумевающая концентрацию внимания на грамотности написания, а не на правильности линий. Второклассники часто нуждаются в коррекции почерка. Лето – самое время для этого процесса.

Что делать?

1. Тренируйте мелкую моторику ребенка: лепка, рисование, плетение и другие виды изобразительной и декоративно-прикладной деятельности.

2. Следите за осанкой. Прямая спина важна при любом виде деятельности.

3. Каждый день давайте задания на каллиграфию (из прописи). Одной строчки будет достаточно, но написать ее нужно красиво. Это важно. Для будущих третьеклассников полезно прописывание букв, но не более двух строчек.

4. Меняйте задания: прописи замените контрольным списыванием или письмом под диктовку (1-4 предложения). Полезно для каллиграфического письма использовать словарные слова.

5. Рисуйте пиктограммы. С помощью схем зарисовывайте содержание прочитанных произведений.

6. Не забывайте про пальчиковую гимнастику.

Счет

Вернее сказать, не счет, а количественные представления. Счетная деятельность – первый шаг к арифметике, следующий шаг - вычисления. При этом важно, чтобы умственные действия формировались естественным путем – постепенно, после действий с предметами. Дети должны устать от манипуляций с предметами.

Во втором классе изучают таблицу умножения, знание которой должно дойти до автоматизма. Будущим третьеклассникам полезно давать задания на умножение и деление, а также задачи в несколько действий.

При дистанционном обучении высок соблазн использовать пальцы или калькулятор, так как учитель не видит. Кстати, перехитрить учителя – очень навязчивая мысль у школьников. А на дистанционном обучении это здорово получается.

Что делать?

1. На столе у ребенка всегда должны быть счетные палочки. При необходимости ребенок может проверить на них ответ. Хитрость в том, что палочки доставать лень, а в уме считать получается быстрее. Так быстрее, но естественным путем формируются умственные действия.

2. Используйте дидактические игры для закрепления счетной деятельности: компьютерные, настольные, словесные. Помогают игры-бродилки, лото, домино и др.

3. Решайте с детьми задачи, учите их логически мыслить и не бояться разных вариантов решений.

Чтение, письмо и счет – это навыки самостоятельной деятельности. В период пандемии у многих первоклассников эти навыки не стали самостоятельными, так как этими процессами руководили родители.

Умение учиться

Обычный школьный режим подразумевает периоды учебы и каникул. Пандемия внесла коррективы и включила периоды дистанционного обучения. Что это? Вроде не каникулы, так как дети учатся, но и полноценной учебой не назовешь.

Во-первых, дети выпали из режима, просыпаясь непосредственно перед уроками и не выполняя необходимый перечень действий: умыться, позавтракать. Кстати, приступая к урокам непосредственно после сна, не стоит надеяться на активную мысленную деятельность.

Во-вторых, уроки перестали быть чем-то значительным, к чему нужно готовиться: собрать портфель, приготовить одежду, одеться и причесаться.

В-третьих, исчез дух конкуренции, когда происходит понимание того, что кто-то делает лучше, быстрее, качественнее.

В-четвертых, у детей нет возможности полноценно сотрудничать друг с другом: подсказывать, помогать, поддерживать.

В-пятых, дети перестали отвечать за свои действия, выполняя всю классную работу на черновике, а потом переписывая вместе с родителями.

В-шестых, пропал навык понимания инструкции с первого раза. Так как каждый вопрос педагогу приходится повторять несколько раз. При этом правила или алгоритмы действий не только проговаривались на уроке, но и повторялись в виде презентаций или памяток. Кстати, домашние задания также не только диктовались, но и пересылались с подробной инструкцией.

Учителю трудно отследить самостоятельность выполнения задания, кроме того, он перестает быть руководителем учебного процесса, так как активно включаются родители.

С одной стороны, вмешательство родителей оправдано, а с другой стороны появляются необоснованные претензии: «Дома с мамой делал все прекрасно, а в школе пишет плохо, значит, педагог не следит».

Конечно, ребенок должен выполнять работу качественно сам без помощи взрослых. Процесс формирования привычки все делать хорошо и сразу во время дистанционного обучения пришел к нулю.

Что делать?

1. Учите детей понимать любую инструкцию с первого раза. Сказав что-то ребенку, попросите его повторить последовательность действий и ваши слова.

2. При выполнении заданий в тетради давайте детям один шанс сделать все качественно.

3. Учите детей следить за порядком на столе, в шкафу и полках. Все карандаши должны быть заточены, а стирательные резинки – чистыми. Порядок в голове начинается с порядка на столе.

4. Учите детей следить за своим вещами: во время отправлять в стирку, готовить одежду на завтра заранее.

Как приучить начинающего школьника к самостоятельности? Мы собрали 8 советов, которые помогут родителям первоклассников и других младших школьников воспитать в своих детях больше самостоятельности и организованности. Читать далее

И еще: пандемия ударила по здоровью ребенка и по его физическому развитию. Постарайтесь летом обеспечить детям условия для максимальной подвижности.

Далеко не все школьные проблемы можно скорректировать в домашних условиях. Некоторые моменты упущены, а другие требуют вмешательства детского коллектива и учителя. Но все-таки мы можем сделать все возможное, чтобы обеспечить школьную мотивацию и готовность к обучению во втором классе. А помогут нам терпение, мудрость и вера в успех.