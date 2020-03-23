Как научить ребенка пересказывать тексты

Разберем в этой статье, что же такое пересказ, как научить детей пересказывать тексты и составлять план и какие существуют виды пересказа.

Школьная система обучения построена таким образом, что большинство знаний дети получают посредством пересказа. И здесь выясняется, что наши дети не умеют пересказывать. Они заучивают большие тексты и сбиваются при малейших вопросах или просто не могут вспомнить основную мысль и последовательность событий. Не стоит ругать детей, их нужно научить пересказывать текст.

Что такое пересказ

Пересказом считается изложение текста своими словами. Это живая речь в строгом соответствии с оригиналом, наполненная эмоциональной выразительностью.

К пересказу предъявляется ряд требований:

• отсутствие зубрежки и заучивания отельных фраз;

• соблюдение логики изложения, установление причинно-следственных связей;

• использование авторских образных выражений;

• полнота;

• эмоциональная выразительность.

Последнее требование имеет отношение не только к художественным текстам. Любой пересказ должен быть интересным. Как часто нам приходится слушать монотонный скучный рассказ: исторический, географический и т.д. Любую информацию можно и нужно передавать так, чтобы ее хотелось слушать. Главное, правильно подобрать средства выразительности в соответствии с содержанием.

Учим детей пересказывать

Чтобы пересказать текст, его нужно понять. Понимание текста начинается с его полного восприятия.

Но до чтения нужно разобраться с непонятными словами в тексте. Именно в этом заключается предварительная работа. Нужно выписать новые и сложные слова и разобрать их с детьми.

Запомните: текст для пересказа всегда читается дважды.

Первичное чтение

Первый раз мы читаем текст полностью, чтобы понять общий смысл. Любой текст посвящен одной теме или событию, поэтому важно прочесть его от начала до конца. Позаботьтесь, чтобы ничто не отвлекало ребенка от чтения. Дошкольникам и первоклассникам текст читают взрослые. Как только техника первичного чтения станет достаточно высокой, пусть ребенок читает сам. Младшие школьники читают текст вслух, а затем можно разрешать ребенку читать про себя.

После прочтения задайте ребенку несколько вопросов, чтобы понять целостность восприятия прочитанного:

- О чем текст (рассказ, сказка)?

- Что нового (интересного) ты узнал?

- Что произошло (описывается)?

- Кто главный герой?

- Что тебе больше всего запомнилось?

Разбиваем текст на смысловые части – составляем план. В научных текстах есть параграфы, и детям не составит труда их выделить. Называем части и определяем их содержание, читая выборочно начало и конец, кратко формулируя основные идеи.

Переходим к работе над образами, вспоминаем, как автор описывает те или иные события, зачитываем характеристики из текста. Рассматриваем иллюстрации, если они есть. Просим ребенка высказать свое мнение о прочитанном.

Далее нужно сделать небольшую передышку.

Повторное чтение

Перед повторным чтением нужно сделать установку на пересказ: сейчас прочти (прочтем) еще раз, а ты постарайся запомнить и пересказать.

Художественные тексты читаем целиком, а научные можно разбить на смысловые части (параграфы) и пересказывать по частям.

Собственно пересказ

Важно не подглядывать, а пересказывать полностью самостоятельно. Не перебивайте ребенка. Выслушивайте его, учите его строить монолог. Если ребенок не знает, как начать, то задайте ему наводящий вопрос, но не учите первое предложение. После пересказа предложите заглянуть в текст, чтобы понять, что он забыл или пропустил, помогите ему.

Таким образом, пересказывается весь текст.

Виды пересказа

Школьники должны овладеть различными видами пересказа.

Вид пересказа Особенности Проблемы освоения Как помочь детям Подробный Пересказ учебного или художественного материала близко к тексту. Незнание, с чего начать. Отсутствие эмоциональной окраски. Неиспользование лексики текста, образных выражений. Потеря деталей или отдельных событий. Не заучивайте отдельные фразы. При анализе текста спросите, с чего начинается текст? Как еще можно было начать? Обращайте внимание на средства выражения в тексте, просите их повторить. Используйте метод схематизации. Выборочный Пересказ части текста, с целью ответа на вопрос. Неумение выбрать нужный отрывок, пересказ всего текста. Составляйте план текста, делите текст на смысловые части. Сжатый Краткий пересказ сути и основных событий. Неумение передать коротко содержание текста, уход в подробный пересказ. Учите выделять главные мысли. Составляйте план текста. Творческий Изменение текста и включение в него новых героев, диалогов, своей концовки, собственных выводов. Неспособность придумать нового героя или концовку, сделать свои выводы. Рассмотрите различные варианты действий, предложите подобрать героев из других произведений. Учите высказывать свою точку зрения с помощью наводящих вопросов: - Что бы ты изменил? - Хотел бы ты жить там и почему? - Чтобы ты сделал, если бы оказался в этом месте?

Маленькие хитрости

Читайте текст с интересом, учите ребенка мысленно рисовать картинки.

С младшими дошкольниками можно рассматривать иллюстрации сразу при чтении, а с более старшими детьми иллюстрации рассматривают после прочтения.

Используйте схематизации или метод бутерброда после первого прочтения. Разрешите ребенку использовать свои зарисовки при пересказе.

Станьте благодарным слушателем. Подчеркивайте как интересно то, что рассказывает ребенок.

Пересказу нужно учить, начиная с дошкольного возраста. Этот навык не появляется за один день или месяц. Здесь требуется кропотливая постоянная работа. Однако этот труд будет вознагражден самостоятельным качественным выполнением домашних заданий вашими детьми в будущем. Согласитесь, что очень заманчивая перспектива.

