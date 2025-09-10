Колледж и техникум или 10 класс?

Как мы уже выяснили в разговоре с директором Департамента образования Екатеринбурга Инной Гумбатовой, примерно половина выпускников девятых классов школ продолжает образование в колледжах и техникумах. Общение автора статьи с этими ребятами позволяет утверждать, что их выбор в целом осознанный и мотивированный.

Конкурс в колледжи в этом году достигал 25 человек на место. Почему их популярность так выросла за последние годы, разбираемся с заместителем министра образования Свердловской области Никитой Сафиным.

– Вступительная кампания завершилась. Как можно ее охарактеризовать в этом году?

– Первый этап приемной кампании – подача заявлений – завершился 15 августа. Приказы о зачислении в колледжах уже изданы. В этом году абитуриентами было подано более 117 тысяч заявлений для поступления в колледжи на 27 тысяч бюджетных мест. Средний конкурс по области: 3-4 человека на место.

В Свердловский областной медицинский колледж в этом году подано почти 12 тысяч заявлений, что на треть больше, чем в прошлом году. Самым популярным направлением подготовки остаётся «Сестринское дело» — желающие стать медсёстрами и медбратьями подали в приёмную комиссию 4573 заявления. Самый высокий проходной балл на бюджет зафиксирован у специальности «Лечебное дело» на базе 11 классов — 4,9. Впервые был проведён набор по новой специальности «Фельдшер стоматологический» — на 75 бюджетных мест претендовало 265 человек. В Уральском политехническом колледже самый высокий проходной балл в этом году был на специальностях «Мехатроника и робототехника» и «Аддитивные технологии». На большинство специальностей конкурс превышал 15 человек на место. На самую популярную специальность – «Информационные системы и программирование» – было подано 566 заявлений в группу из 25 человек (23 человека на место).

Абитуриенты колледжей действительно выбирают учебные заведения осознанно, как место получения первой профессии и начала своего профессионального пути.

Высокий спрос обусловлен усилением реальной совместной работы предприятий и колледжей. У большинства колледжей есть якорные партнеры – большие предприятия, которые готовы уже со 2-3 курса предоставлять студентам рабочие места.

Кадровая потребность и заинтересованность в специалистах, особенно молодых, у промышленности как никогда высокая. И ребята и их родители понимают, что профессиональная карьера начнется у студентов колледжа раньше выпускников вузов.

Второй этап вступительной кампании продлится до середины октября. Сейчас продолжается прием на бюджетные и внебюджетные места. Это отличная возможность для тех выпускников, кто получает аттестат в сентябре или передумал оставаться в общеобразовательной школе.

В Свердловской области остается еще порядка 900 мест в колледжах, которые займут ребята, сдающие основной государственный экзамен в сентябре, во «вторую волну» и получат аттестаты этого года. В Екатеринбурге свободные для зачисления места остались лишь в техникуме «Строитель».

– Какие специальности самые популярные у абитуриентов колледжей?

– Уже несколько лет самыми популярными специальностями являются «Туризм и гостеприимство», «Информационные системы и программирование», «Реклама», «Правоохранительная деятельность», «Юриспруденция», «Информационное моделирование в строительстве», «Экономика», «Бухучет» и «Медицина». Это не является особенностью нашего региона, ситуация в целом по стране в части программ, вызывающих интерес абитуриентов, схожая.

Все больше растет интерес ребят к техническому профилю и, следовательно, растет конкурс на специальности «Машиностроение», «Металлургия» и «Строительство». Связано это, конечно, с высокими зарплатами в промышленности и реальных отраслях экономики и высокой потребностью в кадрах на предприятиях этой сферы. Высокооплачиваемую работу таким специалистам найти очень просто.

– Появились ли новые специальности в колледжах в последнее время?

– Система среднего-профессионального образования очень гибкая. Она очень быстро реагирует на изменения среды и запрос работодателя.

В этом году появились новые направления в сфере беспилотных авиационных систем, аддитивных технологий* и графического дизайна.

Содержание подготовки в системе среднего профессионального образования постоянно актуализируется на федеральном уровне в части перечней профессий и специальностей, и вслед за ними пересматриваются образовательные программы.

Помимо этого, в традиционных специальностях может происходить полный пересмотр содержания. Это связано с изменениями технологий производства и необходимостью новых уровней подготовки.

* Аддитивные технологии — это методы производства, при которых трехмерные объекты создаются послойным добавлением материала, в отличие от традиционных методов, где материал снимается. Фактически речь идет о производстве с помощью промышленных 3D принтеров.

– Какие новшества в системе СПО происходят прямо сейчас или будут происходить в ближайшем будущем?

– Свердловская область вошла в федеральную программу «Профессионалитет», благодаря которой в этом году в колледжах региона открывается 13-й образовательный кластер – атомный в Новоуральске. А в перспективе их будет 20. Еще 7 откроется в следующем году.

Кластер – это базовый колледж, у которого 5-6 сетевых партнеров. Это означает, что во всех этих колледжах базовые образовательные программы пересмотрены с учетом пожеланий работодателя. Где-то заменены дисциплины, где-то пересмотрено количество часов и даже заменён порядок преподавания дисциплин. То есть образовательная деятельность полностью адаптирована к современному производству, оборудованию и технологиям, которые есть на наших предприятиях. Таким образом, осуществлена полная пересборка образовательных программ. Эти учебные заведения проходят полную модернизацию. Ежегодно модернизация охватывает примерно 10 тысяч студентов.

В ближайшем будущем мы займемся внедрением сетевых программ в партнерстве образовательных учреждений, развитием учебно-производственных комплексов, производящих продукцию и услуги на базе колледжей и техникумов.

Продолжится работа по обеспечению подготовки специалистов с несколькими востребованными рабочими квалификациями в рамках освоения одной программы среднего профессионального образования, чтобы выпускник мог быть востребованным на рынке труда с учетом имеющихся кадровых потребностей.

Будут внесены изменения и в воспитательный процесс. Мы хотим проанализировать весь спектр воспитательных мероприятий в колледжах Свердловской области, оценив их традиционность и региональную составляющую. А затем создать единую систему подобных событий – единые фестивали и конкурсы, марафоны.

Чтобы мы понимали, например, что во всех колледжах Свердловской области сегодня проходит День национальных культур, а завтра спартакиада. Завершатся такие мероприятия объединяющими региональными событиями. Чтобы каждый ребенок в любом колледже области мог реализовать себя не только в профессиональном плане на чемпионатах «Молодые профессионалы» и «Абилимпикс», но и в творчестве, спорте или медиа. Вот такие посылы будут заложены в перезагрузку воспитательной работы со студенчеством.

– Расскажите о планах на следующий год. Будет ли увеличено количество мест в колледжах? На какие специальности будет сделан упор?

– Пока конкретные планы я озвучить не могу, но работа по формированию контрольных цифр приема уже начата. Колледжи подали свои заявки на следующий учебный год. Министерство экономики и Департамент по труду и занятости населения Свердловской области сейчас формирует прогноз кадровой потребности региона.

Все это часть подготовительной работы для формирования планов приема абитуриентов в колледжи на конкретные специальности. Итоговые решения по приему студентов на следующий учебный год появятся к декабрю 2025 года.

Могу точно озвучить, что количество мест в колледжах вырастет, так как и выпускников 9-х классов будет больше.

В приоритете профессии и специальности технического профиля с учетом кадровых потребностей ведущих отраслей экономики Свердловской области.