Константин Шевченко: «Школы стремятся к открытости». О поступлении в 1 класс в 2021 году

Всё о поступлении в школу в 2021 году в Екатеринбурге. Как записать ребёнка в 1 класс через госуслуги, хватит ли мест первоклассникам и другие важные вопросы - в интервью с начальником Департамента образования города Екатеринбурга Константином Валерьевичем Шевченко.

22 марта 2021 года команда родителей сайта U-mama встретилась с начальником Департамента образования города Екатеринбурга Константином Валерьевичем Шевченко и его заместителем Еленой Викторовной Кречетовой. Встреча была посвящена прежде всего самой больной теме - записи детей в 1 классы в 2021 году. Но конечно, не обошлось без обсуждения более широких и стратегических тем.

Ответы департамента (ДО) на основные вопросы дискуссии, которые были подняты родителями (Р).

О текущих проблемах

Р: Хватит ли мест первоклассникам-2021 в школах города Екатеринбурга?

ДО: Мест хватит. В первые классы в 2021 году будут записаны около 22 тысяч первоклассников, в школах города сформировано 22500 мест.

Р: Родители опасаются, что в связи с новой системой приема в отдельных школах все места займут только льготники, прежде всего те дети, у которых братья и сестры уже учатся в данном учебном заведении. Возможно ли такое?

ДО: По нашим оценкам, ни в одной школе города такая ситуация невозможна. Во всех школах останутся места для свободного набора детей.

Р: Так как лицей 110 становится ресурсным центром и прекращает набирать первоклассников, это ставит родителей прикрепленного микрорайона перед проблемой – куда отдать ребенка? Почему было принято решение о переводе этой школы в статус ресурсного центра и куда отдать детей?

ДО: К переходу в новый статус лицея 110 мы шли планомерно. Эта школа имеет определенный уровень подготовки выпускников, поэтому она как ресурсный центр сосредоточится на профильной специализации детей средней и старшей школы. В профильные классы школа будет набирать детей по результатам вступительных испытаний.

Так как лицей 110 имеет объединенный микрорайон со школами 76, 94 и гимназией 13, то для приема всех желающих – сначала по территориальному прикреплению, затем на свободные места – в каждой из этих школ будут открыты дополнительные первые классы. Кроме того, нас при приеме подстрахует гимназия 8, которая также откроет дополнительный общеобразовательный первый класс для набора детей по территориальному прикреплению.

Мы понимаем, что наиболее разочарованными останутся те родители, у которых старший ребенок уже учится в 110 лицее и которые рассчитывали на запись туда же младшего ребенка по льготе братьев и сестер. Мы надеемся, что все первоклассники микрорайона найдут наилучшую для себя школу.

Р: А в чем смысл нашумевшего объединения 12 лицея со школами 6 и 29? Означает ли это первый шаг к московскому пути развития, к созданию больших объединенных школ?

ДО: Для нашего города объединение трех школ микрорайона в одну, под управление одного директора – первый случай. С помощью объединения стоит задача усиления и улучшения качества школьного образования в микрорайоне в целом. Нужно позволить лицею 12 решать задачи образования высокого класса, не ограничиваясь его площадями. Для этой объединенной школы подбирается специальный проект, который позволит привлечь дополнительное финансирование. Возможно, этот проект будет носить техническую направленность.

Пока процесс объединения только начат, но уже сейчас ясно, что педагоги 12 лицея будут работать на территориях всех трех школ (и в начальном звене, и в средней и старшей школе).

Говорить о том, что путь объединения предрешен для всех школ Екатеринбурга, пока преждевременно, пока подобных планов нет.

Р: Почему для некоторых мест в городе установлена возможность выбора школы из нескольких в объединенном микрорайоне, а какие-то дома прикреплены к единственной школе? Разве это правильно, ведь это лишает родителей возможности выбора?

ДО: Школы в микрорайоне объединяются по географическому признаку, по признаку территориальной близости. Те места, где прикреплена одна школа – это места, где географически находится одна школа.

Вновь построенные школы возьмут столько детей в первые классы, проживающих на прикрепленной территории, сколько будет необходимо.

Р: Вернемся к проблеме поступления в первые классы. Напомните, пожалуйста, какими способами в 2021 году можно подать документы для зачисления ребенка.

ДО: Прежде всего для приема в 1 класс подается заявление. Его можно подать несколькими способами:

1) через сайт госуслуг;

2) через выход на сайт госуслуг по ссылке с сайта школы;

3) при личной явке в МФЦ/ЦМУ;

4) при личной явке в приемную комиссию конкретной школы;

5) через оператора почтовой связи, отправив письмо с уведомлением.

При подаче заявления через сайт госуслуг после получения уведомления о том, что заявление на прием ребенка в 1 класс зарегистрировано в системе, необходимо представить документы для зачисления (минимально – копия свидетельства о рождении ребенка и документ, подтверждающий место проживания ребенка на прикрепленной к школе территории).

Документы представляются в течение 2 рабочих дней, начиная со следующего за уведомлением о приеме заявления дня. Допустим, вы подали заявление на зачисление 1 апреля 2021 года и тогда же получили уведомление о регистрации заявления в системе. Документы для подтверждения этого заявления вы можете подать до 5 апреля включительно – срок начинает считаться со 2 апреля, а 3 и 4 апреля нерабочие дни.

Впервые в 2021 году документы к заявлению можно подать не лично, а с помощью загрузки их сканов на сайте госуслуг.

Р: Нужна ли для издания приказа о зачислении в школу медицинская карта ребенка?

ДО: Медицинская карта нужна только в случае, если по показаниям ребенок идет в школу раньше возраста 6 лет 6 месяцев или позже 8 лет. Эти случаи зачисления в школу рассматривает комиссия Департамента образования, в том числе на основании медицинских рекомендаций.

Р: Несколько лет назад проблемы с подачей заявлений были связаны с тем, что параллельно работало две системы по приему заявлений. Как будет в этом году?

ДО: Система одна. При любой форме подачи заявления (через госуслуги, через МФЦ/ЦМУ, через приемную комиссию школы) ваше заявление попадает в единственную учетную систему.

Р: Почему братья и сестры детей, обучающихся в школе, имеют льготу при зачислении в 1 класс, да еще не зависящую от проживания в микрорайоне школы, тогда как другие категории детей (дети из многодетных семей, двойняшки, дети одиноких родителей, дети с ОВЗ) подобной льготы лишены?

ДО: К сожалению, льготы и приоритеты есть только у тех категорий детей, которые перечислены в федеральном законодательстве. Постепенно изменить это можно только путем обоснования перед Государственной Думой необходимости введения конкретной льготы: обращениями к депутатам, к партиям, к общественности. Льгота по приоритету братьев и сестер была введена в законодательство именно так.

Р: Допустим, родители не планируют отдавать ребенка в муниципальную школу в 1 класс и изначально выбирают для него систему семейного образования. Нужно ли им попадать в очередь в 1 класс?

ДО: Нет, если родитель выбрал для ребенка семейное образование, то ему вообще нет необходимости зачислять ребенка в школу. Родителю необходимо лично прийти в Департамент образования (пр.Ленина, 24) и написать уведомление о выборе семейной формы обучения, также указать, где ребенок планирует проходить аттестацию.

О стратегических перспективах

Р: Как Департамент образования в целом отнесся к выходу нового приказа 458, устанавливающего правила зачисления детей в школу?

ДО: После выхода приказа наши специалисты встречались и с руководством региона, и с представителями Министерства просвещения. На этих встречах были высказаны наши опасения по поводу возможных проблем с зачислением детей по новой схеме. Будем надеяться, что мы со своей стороны постарались в рамках нового приказа сделать все, чтобы прием в школу прошел по возможности спокойно.

Р: 110 лицей превращается в ресурсный центр. Есть ли планы и другие школы в городе перевести в этот статус?

ДО: Да, есть стремление организовать ресурсные центры в каждом районе города. Нужно, чтобы не только первоклассники получили возможность учиться в школе, но и чтобы более старшие дети получали качественное многопрофильное образование. Пока в городе к ресурсным центрам относятся гимназии 2, 9, 99, 202 и лицей 110.

Р: Идея с объединением школ по «московскому» принципу включает в себя и образовательный комплекс «детский сад – школа», то есть дети, ходящие в садик при школе, автоматически в нее зачисляются. Почему у нас в городе не так?

ДО: Есть особенности законодательства, которые позволяют так сделать в Москве и не позволяют так сделать у нас в городе. Это связано с необходимостью отчислить детей из садика после его окончания и снова пройти процедуру приема в школу. Пока у нас комплекс «детский сад – школа» реализован только в школе 25 на Широкой речке и в МАОУ СОШ № 184.

Р: А в целом идея объединения школ, на Ваш взгляд, является перспективной?

ДО: Если школа становится образовательным комплексом, то это происходит для того, чтобы у ребенка была возможность выбора внутри школы из нескольких направлений развития. Чтобы ребенок гуманитарного склада мог развиваться в этом направлении, а ребенок технического склада – в своем. Для этого школа – любая школа, не только комплекс – должна выйти за свои пределы и стать более открытой. Ее задача – не просто чтобы дети сидели в классе, необходимо привлекать разнообразные формы взаимодействия, приводить в школу вузы, музеи, заводы, филармонию, открывать на своей территории различные формы дополнительного образования. В конце концов, это является одной из задач Национального проекта «Образование».

Например, в Солнечном строится Губернаторский лицей, школа новой концепции с территориальным правилом набора. Он изначально строится как школа с полноценным подключением к образовательному процессу возможностей дополнительного образования. Там же, в Солнечном, на базе новой школы 215 уже сейчас действует IT-Куб, который позволяет детям, не выезжая из микрорайона, получать высококачественное информационно-техническое образование.

Р: Невозможно не задать вопрос о том, какие новые школы будут строиться в Екатеринбурге в ближайшее время? Всех волнует судьба 40 и 41 школ, 69 школы, школ в новых микрорайонах города.

ДО: Будущее новых школ Екатеринбурга, безусловно, связано с финансированием их строительства. Финансирование в нынешних реалиях основывается на механизмах государственно-частного партнерства, и департамент со своей стороны стремится сделать все, чтобы эти механизмы были запущены как можно быстрее. В частности, по 40 и 41 школам проекты есть, активная проработка финансирования ведется прямо сейчас. 69 школа на ремонт в ближайшее время не закроется. Планы по школам в новых микрорайонах есть, вернемся к этому вопросу тогда, когда они получат более конкретные очертания.

Родители Екатеринбурга, как люди прагматичные, активные и целеустремленные, стараются всеми силами добиться лучшего для своих детей. Департамент образования по мере своих возможностей и в соответствии с действующим законодательством стремится организовать систему так, чтобы она стала максимально понятной и прозрачной для всех. Давайте вместе сотрудничать в том, что кажется обоюдно важным.

Социальные сети Департамента образования г.Екатеринбурга:

https://www.instagram.com/edu.ekb/

https://vk.com/eduekbekadm

https://www.instagram.com/edu.ekb/

https://vk.com/eduekbekadm

https://www.facebook.com/depobrekb

Как отслеживать очереди в школу 1. При подаче заявления в школу подтверждение принятого заявления присваивает заявлению номер очереди. 2. На сайте департамента образования города Екатеринбурга https://екатеринбург.рф/жителям/образование установлена кнопка «Проверка очереди в 1 класс» (по аналогии с кнопкой «Проверка очереди в детский сад»). 3. По этой кнопке вы сможете отследить текущее состояние очереди по конкретному заявлению. Отображается номер вашего заявления и номер вашей очереди в 1 класс в конкретной школе. 4. Если вы подавали заявление и документы через сайт госуслуг, то вам еженедельно в личный кабинет будет приходить уведомление о процессе приема в 1 класс, которое содержит следующую информацию: № вашего заявления; № очереди в 1 класс; количество мест в вашей школе; количество свободных мест в школах объединенного микрорайона. 5. Это важно! Так как родители, дети которых имеют льготу по записи ребенка, могут записывать ребенка в любое время до 30 июня, а также любой родитель в любой момент может забрать заявление, очередь формируется и может сдвигаться.