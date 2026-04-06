Городские летние лагеря 2026 в Екатеринбурге и программы

Апрель – то самое время, когда весенние каникулы уже прошли, и надо планировать летний отдых. Хочется, чтобы дети не только отдохнули и оздоровились, но и провели время с пользой, научились чему-то новому. В Екатеринбурге есть все возможности для этого.

1. Новый сезон летнего клуба «Игрополис-3026»

Город, где дети становятся творцами будущего!

Представьте место, где фантазия обретает форму, а технологии служат искусству — добро пожаловать в Игрополис-3026! Это не просто город, а живая лаборатория, где каждый ребёнок — и художник, и инженер, и даже немного волшебник.





От Мастера до Хранителя — у всех есть роль, которая делает город уникальным.

Это не игра в город — это жизнь в мире, который они сами придумали. Хотите добавить магию? Легко.

Каждый ребенок получит Паспорт жителя с реальными полномочиями, карьерным ростом и доходом.

Готовы поселиться в Игрополисе-3026? Ваш визит уже одобрен, ждём вашего гордого жителя!

Миссия: Город, где технологии встречаются с фантазией.

Насыщенная программа для детей – творческие мастер-классы с современными материалами – алмазная и термо-мозайка, глина и эпоксидная смола; образовательные занятия по английскому и робототехнике, программированию и шахматам, активные прогулки, 2 выездных мероприятия в неделю, программа интересная и девчонкам и мальчишкам.



Каждую смену – новая тема. Смена продолжительностью 5 дней не даст ребенку заскучать. Каждый найдет себе тему по интересам! Мы работаем все лето, без перерывов! Присоединиться в нашу команду астронавтов можно с любого дня!

Стоимость смены – 5 дней:

Неполный день с 8:00 до 12:00 или с 14:00 до 18:00 – 8 700 руб.

Полный день с 8:00 до 18:00 – 12 325 руб.

Питание оплачивается отдельно!

1 смена 01.06-05.06 Проспект Изобретателей

2 смена 08.06-12.06 Аллея Анимации

3 смена 15.06-19.06 Арт-Аллея

4 смена 22.06-26.06 Площадь Застывших Чудес





5 смена 29.06-03.07 Театральный переулок

6 смена 06.07-10.07 Площадь Пикселей

7 смена 13.07-17.07 Улица звуковых волн

8 смена 20.07-24.07 Проспект Блестящих Идей

9 смена 27.07-31.07 Проспект Исследователей



10 смена 03.08-07.08 Переулок Термо-Арта

11 смена 10.08-14.08 Парк Фантазий

12 смена 17.08-21.08 Мыльный Бульвар

13 смена 24.08-28.08 Тайный Лес



Подробное описание смен

Телефон для бронирования и консультации: 8 (343) 226-04-42

Наши адреса:

г. Екатеринбург, Верх-Исетский район, ул. Репина, д. 78

г. Екатеринбург, Верх-Исетский район (мкр-н Заречный), ул. Опалихинская, д. 16

г. Екатеринбург, Пионерский мкр-н, ул. Блюхера, д. 16

г. Екатеринбург, Орджоникидзевский район, ул. Победы, д. 16

г. Екатеринбург, Октябрьский район, ул. Народной Воли, д. 113

2. Летний городской лагерь Коддит

Лагерь в городе, о котором ребенок будет рассказывать весь год.

Для детей от 12 до 17 лет

15-дневный IT-лагерь, где одну смену ребенок попробует себя в трех современных профессиях:

разработка игр;

3D-моделирование;

программирование на языке Python.

Создадим три разных проекта, чтобы понять, какое направление ближе ребенку для дальнейшего развития.

4 смены – с 1 июня по 21 августа 2026 года.

Половина дня: с 09:45 до 13:45.

Полный день: с 09:45 до 17:45.

Для детей от 7 до 12 лет

3 вселенные – выберете ту, которая ближе вашему ребенку:

Академия Магии и Чудес.

Детективное агентство: Миссия X.

Лаборатория будущего.

Местонахождение лагеря/адрес: г. Екатеринбург, ул. Толмачева, 17

Контактный телефон: +7 992 346-65-45

3. Лето на максимум от международной школы лидерства Jlider

Представьте место, где лето становится временем настоящих открытий. Где гаджеты из врагов превращаются в помощников, мусор — в материал для шедевров, а стеснительность — в суперсилу.

Наша смена — это не просто досуг, это приключение, в котором каждый ребенок находит себя. Мы объединили лучшие идеи из психологии, игровых форматов и современных трендов, чтобы создать пространство, где дети:

Отдыхают от школы, но не от полезных занятий.

Учатся думать, а не запоминать.

Дружат по-настоящему, а не в соцсетях.

Пробуют новое без страха ошибиться.

Наша философия: Мы верим, что каждый ребенок — уникальный «девайс» с безграничным потенциалом.

Наша задача — не «загрузить» его знаниями, а помочь настроить его собственный Естественный Интеллект, развить наблюдательность, креативность и умение общаться.

В мире, где всё меняется так быстро, именно эти навыки становятся главным преимуществом.

Для детей 7-9 и 10-12 лет.

1. Программа «Агенты Естественного Интеллекта». Даты: 1-5 июня 2026 г., 6-10 июля 2026 г., 3-7 августа 2026 г.

2. Программа «Эко-креатив: вторая жизнь вещей». Даты: 8-12 июня 2026 г., 20-24 июля 2026 г., 17-21 августа 2026 г.

3. Программа «Алло, мы ищем таланты: Лаборатория суперсил». Даты: 15-19 июня 2026 г., 29 июня-3 июля 2026 г., 27-31 июля 2026 г.

4. Программа «Джунгли зовут: Большое приключение». Даты: 22-26 июня 2026 г., 13-17 июля 2026 г., 10-14 августа 2026 г.

Полный день с 09:00 до 18:00.

Питание: завтрак, обед, полдник.

Одна неделя на любой программе - 18 900 руб. (цена при бронировании до 11 мая 2026 года).

Местонахождение лагеря/адрес: ул. Хохрякова, 48. КД «Тихвин».

тел. +79221348996

4. Летний научный клуб Ньютон

Этим летом приглашаем детей 8-12 лет в научное приключение в NEWTONiq!

Здесь наука оживает: ребята не просто слушают, а сами проводят эксперименты, делают открытия и начинают видеть физику, химию и биологию в обычной жизни.

Каждая смена - 10 дней погружения в мир исследований, новых знаний и ярких впечатлений.

В программе: занятия, выезды, мастерские и живое общение с наукой. Трёхразовое питание помогает сохранять энергию для активных дней.

Это лето точно запомнится!

«Где живёт Физика?»

1-11 июня | 13-24 июля 2026 года

Ребята узнают, как устроен мир вокруг: от движения тел до электричества.

В программе:

• механика и движение;

• воздух, вода и газы;

• свет и линзы;

• электричество и магнетизм.

4 выезда и финальный день.

«Путешествие Микро и Макро»

15-26 июня | 27 июля -7 августа 2026 года

Погружение в микромир и Вселенную.

В программе:

• клетки и микроорганизмы;

• астрономия и география;

• химия и физика в жизни;

• научное мышление.

4 выезда и финал смены.

«Где живёт Химия?»

29 июня -10 июля | 10-21 августа 2026 года

Эксперименты и химическое волшебство.

В программе:

• вещества и их свойства;

• реакции;

• основы химии;

• безопасность.

4 выезда и праздник.

Питание: второй завтрак, обед, полдник.

Стоимость:

• 1 день - 3 000 руб.

• 5 дней - 13 750 руб.

• 10 дней - 25 000 руб.

Скидки: −10% для братьев и сестёр

NEWTON PARK | ул. Бориса Ельцина, 3

Запись: +7 343 227 32 07 или на сайте newtonparki.ru

5. Летний городской научный клуб в Ньютон БИО

А если этим летом ребёнок не просто отдохнёт, а начнёт по-настоящему понимать мир вокруг?

Приглашаем детей 8-12 лет в научный лагерь NEWTON BIO - пространство, где любопытство превращается в знания, а вопросы находят ответы через эксперименты и исследования.

Здесь дети не просто слушают - они изучают природу, наблюдают, делают открытия и пробуют себя в роли учёных.

Каждая смена - это 10 дней погружения в науку, практику и яркие впечатления. В программе: занятия, исследования, выезды и живое взаимодействие с окружающим миром.

«Фантастические твари и где их изучают»

01-11 июня | 29 июня - 10 июля 2026 года

Знакомство с удивительными существами и необычными растениями.

В программе:

• животные с уникальными способностями;

• маскировка и поведение;

• растения-хищники;

• взаимодействие живых организмов.

Практика, эксперименты и выезды.

«Разумно чувствуЯ»

15-26 июня | 13-24 июля 2026 года.

Погружение в работу мышления, эмоций и органов чувств.

В программе:

• мышление и логика;

• принятие решений;

• органы чувств;

• эмоции и поведения.

Интерактивные занятия и практика.

Это не просто лагерь - это опыт, который остаётся с ребёнком надолго!

Питание: второй завтрак, обед, полдник.

Стоимость:

• 1 день -3 000 руб.

• 5 дней -13 750 руб.

• 10 дней - 25 000 руб.

Специально для NEWTON BIO: скидка −10% при оплате смены до 01.05.2026 г. Скидка родным братьям и сестрам -10% - действует до конца сезона.

NEWTON BIO | ул. Малышева, 63

Количество мест ограничено -записывайтесь уже сейчас +7 343 227 32 07 или на сайте newtonparki.ru

Информация будет дополняться