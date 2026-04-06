Городские летние лагеря 2026 в Екатеринбурге и программы
Апрель – то самое время, когда весенние каникулы уже прошли, и надо планировать летний отдых. Хочется, чтобы дети не только отдохнули и оздоровились, но и провели время с пользой, научились чему-то новому. В Екатеринбурге есть все возможности для этого.
1. Новый сезон летнего клуба «Игрополис-3026»
Город, где дети становятся творцами будущего!
Представьте место, где фантазия обретает форму, а технологии служат искусству — добро пожаловать в Игрополис-3026! Это не просто город, а живая лаборатория, где каждый ребёнок — и художник, и инженер, и даже немного волшебник.
От Мастера до Хранителя — у всех есть роль, которая делает город уникальным.
Это не игра в город — это жизнь в мире, который они сами придумали. Хотите добавить магию? Легко.
Каждый ребенок получит Паспорт жителя с реальными полномочиями, карьерным ростом и доходом.
Готовы поселиться в Игрополисе-3026? Ваш визит уже одобрен, ждём вашего гордого жителя!
Миссия: Город, где технологии встречаются с фантазией.
Насыщенная программа для детей – творческие мастер-классы с современными материалами – алмазная и термо-мозайка, глина и эпоксидная смола; образовательные занятия по английскому и робототехнике, программированию и шахматам, активные прогулки, 2 выездных мероприятия в неделю, программа интересная и девчонкам и мальчишкам.
Каждую смену – новая тема. Смена продолжительностью 5 дней не даст ребенку заскучать. Каждый найдет себе тему по интересам! Мы работаем все лето, без перерывов! Присоединиться в нашу команду астронавтов можно с любого дня!
Стоимость смены – 5 дней:
Неполный день с 8:00 до 12:00 или с 14:00 до 18:00 – 8 700 руб.
Полный день с 8:00 до 18:00 – 12 325 руб.
Питание оплачивается отдельно!
1 смена 01.06-05.06 Проспект Изобретателей
2 смена 08.06-12.06 Аллея Анимации
3 смена 15.06-19.06 Арт-Аллея
4 смена 22.06-26.06 Площадь Застывших Чудес
5 смена 29.06-03.07 Театральный переулок
6 смена 06.07-10.07 Площадь Пикселей
7 смена 13.07-17.07 Улица звуковых волн
8 смена 20.07-24.07 Проспект Блестящих Идей
9 смена 27.07-31.07 Проспект Исследователей
10 смена 03.08-07.08 Переулок Термо-Арта
11 смена 10.08-14.08 Парк Фантазий
12 смена 17.08-21.08 Мыльный Бульвар
13 смена 24.08-28.08 Тайный Лес
Телефон для бронирования и консультации: 8 (343) 226-04-42
Наши адреса:
- г. Екатеринбург, Верх-Исетский район, ул. Репина, д. 78
- г. Екатеринбург, Верх-Исетский район (мкр-н Заречный), ул. Опалихинская, д. 16
- г. Екатеринбург, Пионерский мкр-н, ул. Блюхера, д. 16
- г. Екатеринбург, Орджоникидзевский район, ул. Победы, д. 16
- г. Екатеринбург, Октябрьский район, ул. Народной Воли, д. 113
Реклама. Рекламодатель ИП Кардашина Ольга Валерьевна, ОГРНИП 319665800196038
2. Летний городской лагерь Коддит
Лагерь в городе, о котором ребенок будет рассказывать весь год.
Для детей от 12 до 17 лет
15-дневный IT-лагерь, где одну смену ребенок попробует себя в трех современных профессиях:
- разработка игр;
- 3D-моделирование;
- программирование на языке Python.
Создадим три разных проекта, чтобы понять, какое направление ближе ребенку для дальнейшего развития.
4 смены – с 1 июня по 21 августа 2026 года.
Половина дня: с 09:45 до 13:45.
Полный день: с 09:45 до 17:45.
Узнать подробнее на сайте
Для детей от 7 до 12 лет
3 вселенные – выберете ту, которая ближе вашему ребенку:
- Академия Магии и Чудес.
- Детективное агентство: Миссия X.
- Лаборатория будущего.
Узнать подробнее на сайте
Местонахождение лагеря/адрес: г. Екатеринбург, ул. Толмачева, 17
Контактный телефон: +7 992 346-65-45
Реклама. Рекламодатель ИП Кайманов Николай Евгеньевич, ОГРНИП 318665800008347.
3. Лето на максимум от международной школы лидерства Jlider
Представьте место, где лето становится временем настоящих открытий. Где гаджеты из врагов превращаются в помощников, мусор — в материал для шедевров, а стеснительность — в суперсилу.
Наша смена — это не просто досуг, это приключение, в котором каждый ребенок находит себя. Мы объединили лучшие идеи из психологии, игровых форматов и современных трендов, чтобы создать пространство, где дети:
- Отдыхают от школы, но не от полезных занятий.
- Учатся думать, а не запоминать.
- Дружат по-настоящему, а не в соцсетях.
- Пробуют новое без страха ошибиться.
Наша философия: Мы верим, что каждый ребенок — уникальный «девайс» с безграничным потенциалом.
Наша задача — не «загрузить» его знаниями, а помочь настроить его собственный Естественный Интеллект, развить наблюдательность, креативность и умение общаться.
В мире, где всё меняется так быстро, именно эти навыки становятся главным преимуществом.
Для детей 7-9 и 10-12 лет.
1. Программа «Агенты Естественного Интеллекта». Даты: 1-5 июня 2026 г., 6-10 июля 2026 г., 3-7 августа 2026 г.
2. Программа «Эко-креатив: вторая жизнь вещей». Даты: 8-12 июня 2026 г., 20-24 июля 2026 г., 17-21 августа 2026 г.
3. Программа «Алло, мы ищем таланты: Лаборатория суперсил». Даты: 15-19 июня 2026 г., 29 июня-3 июля 2026 г., 27-31 июля 2026 г.
4. Программа «Джунгли зовут: Большое приключение». Даты: 22-26 июня 2026 г., 13-17 июля 2026 г., 10-14 августа 2026 г.
Полный день с 09:00 до 18:00.
Питание: завтрак, обед, полдник.
Одна неделя на любой программе - 18 900 руб. (цена при бронировании до 11 мая 2026 года).
Местонахождение лагеря/адрес: ул. Хохрякова, 48. КД «Тихвин».
тел. +79221348996
Реклама. Рекламодатель ИП Голенкова Вера Анатольевна, ОГРНИП 318665800131231.
4. Летний научный клуб Ньютон
Этим летом приглашаем детей 8-12 лет в научное приключение в NEWTONiq!
Здесь наука оживает: ребята не просто слушают, а сами проводят эксперименты, делают открытия и начинают видеть физику, химию и биологию в обычной жизни.
Каждая смена - 10 дней погружения в мир исследований, новых знаний и ярких впечатлений.
В программе: занятия, выезды, мастерские и живое общение с наукой. Трёхразовое питание помогает сохранять энергию для активных дней.
Это лето точно запомнится!
«Где живёт Физика?»
1-11 июня | 13-24 июля 2026 года
Ребята узнают, как устроен мир вокруг: от движения тел до электричества.
В программе:
• механика и движение;
• воздух, вода и газы;
• свет и линзы;
• электричество и магнетизм.
4 выезда и финальный день.
«Путешествие Микро и Макро»
15-26 июня | 27 июля -7 августа 2026 года
Погружение в микромир и Вселенную.
В программе:
• клетки и микроорганизмы;
• астрономия и география;
• химия и физика в жизни;
• научное мышление.
4 выезда и финал смены.
«Где живёт Химия?»
29 июня -10 июля | 10-21 августа 2026 года
Эксперименты и химическое волшебство.
В программе:
• вещества и их свойства;
• реакции;
• основы химии;
• безопасность.
4 выезда и праздник.
Питание: второй завтрак, обед, полдник.
Стоимость:
• 1 день - 3 000 руб.
• 5 дней - 13 750 руб.
• 10 дней - 25 000 руб.
Скидки: −10% для братьев и сестёр
NEWTON PARK | ул. Бориса Ельцина, 3
Запись: +7 343 227 32 07 или на сайте newtonparki.ru
5. Летний городской научный клуб в Ньютон БИО
А если этим летом ребёнок не просто отдохнёт, а начнёт по-настоящему понимать мир вокруг?
Приглашаем детей 8-12 лет в научный лагерь NEWTON BIO - пространство, где любопытство превращается в знания, а вопросы находят ответы через эксперименты и исследования.
Здесь дети не просто слушают - они изучают природу, наблюдают, делают открытия и пробуют себя в роли учёных.
Каждая смена - это 10 дней погружения в науку, практику и яркие впечатления. В программе: занятия, исследования, выезды и живое взаимодействие с окружающим миром.
«Фантастические твари и где их изучают»
01-11 июня | 29 июня - 10 июля 2026 года
Знакомство с удивительными существами и необычными растениями.
В программе:
• животные с уникальными способностями;
• маскировка и поведение;
• растения-хищники;
• взаимодействие живых организмов.
Практика, эксперименты и выезды.
«Разумно чувствуЯ»
15-26 июня | 13-24 июля 2026 года.
Погружение в работу мышления, эмоций и органов чувств.
В программе:
• мышление и логика;
• принятие решений;
• органы чувств;
• эмоции и поведения.
Интерактивные занятия и практика.
Это не просто лагерь - это опыт, который остаётся с ребёнком надолго!
Питание: второй завтрак, обед, полдник.
Стоимость:
• 1 день -3 000 руб.
• 5 дней -13 750 руб.
• 10 дней - 25 000 руб.
Специально для NEWTON BIO: скидка −10% при оплате смены до 01.05.2026 г. Скидка родным братьям и сестрам -10% - действует до конца сезона.
NEWTON BIO | ул. Малышева, 63
Количество мест ограничено -записывайтесь уже сейчас +7 343 227 32 07 или на сайте newtonparki.ru
Реклама. Рекламодатель ООО «НЬЮТОН ПАРК», ИНН 6678066377.
Информация будет дополняться
Некорректный заголовок. Городские лагеря, не всем это актуально. Лет до 10 такое котируется, подростки уже туда не пойдут, даже если для фото их посадить
Спасибо. Поправили заголовок.