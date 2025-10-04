Физрук мечты

В преддверии дня учителя портал U-mama.ru поговорил о работе педагога с начинающим учителем. Никите Александровичу Кобрину всего 21 год и с 1 сентября 2025 года он преподает физкультуру в школе №30.

– Почему вы выбрали профессию учителя? Сыграли ли в этом роль семейные традиции?

– Нет, педагогических традиций в нашей семье нет. Есть только спортивные. Родители занимались спортом. Мама занималась баскетболом, папа – спортивным туризмом и воркаутом, дед – гиревым спортом. А что касается профессий, то семья у меня рабочая, далекая от преподавания.

Когда я заканчивал 9-й класс школы, думал какую профессию выбрать. Учителя для меня всегда были образцом уважаемых в обществе людей, их статус непререкаем. Поэтому выбрал педагогику.

Мне нравится, что преподавание позволяет получить быстрый результат от своей работы. Сегодня ты рассказал на уроке как правильно выполнить упражнение и уже завтра ребенок делает его грамотно, и даже сдает норматив. Я вижу прогресс и получаю удовольствие от работы.

Фактически моя преподавательская деятельность началась в армии, куда я попал после окончания педагогического колледжа. Там я тренировал взрослых. Но работать мне интереснее с детьми.

– С какими ожиданиями вы пришли в школу? И оправдались ли они?

– Мои ожидания полностью совпали с тем, к чему я стремился. Мне хотелось работать в современной школе с хорошим оборудованием и здесь я это нашел.

В колледже мы проходили практику. Я успел поработать в двух школах Екатеринбурга и в школе Новоуральска. Здесь, пожалуй, комфортнее всего. Школа отремонтирована, хорошо оснащен спортивный зал и ребята в школе замечательные. Это главное для меня.

– А что касается самого образовательного процесса?

– Да, мне очень интересно работать с детьми. Сейчас я веду физкультуру в первом классе и у детей постарше. Первоклассники на первом уроке были поражены размерами спортивного зала, эхом, которое они услышали в нем. Мы начали изучать упражнения, с которыми не все сталкивались в садике. Это время открытий. Здорово же!

Интересно работать и с ребятами постарше. Бывает, они приходят на урок с негативом, без спортивной формы и со словами: «сегодня живот болит». Ок, посиди на скамейке. Но я тут же даю им какое-то нудное задание, а остальные учатся чему-то новому, соревнуются, улыбаются и смеются. Те, кто отлынивал, на следующий урок уже приходят в другом настроении. Спортивная форма сразу у них появляется.

Я не требую от детей того, что не могу сам. Если мы прыгаем в длину, сначала прыгаю сам, а потом предлагаю посоревноваться со мной. Это мотивирует детей.

– Как быть с неспортивными детьми? Теми, кто не хочет заниматься физкультурой или имеет лишний вес, например?

– Вы удивитесь, но в детстве я тоже был неспортивным ребенком и имел лишний вес. Начал заниматься спортом, и он ушел. Неспортивных детей не бывает. Просто в силу физических особенностей одним упражнения даются легче, а другие выйдут с урока в мокрой футболке. К каждому ребёнку просто нужен подход. Одних я заинтересую йогой, других баскетболом.

Совет от Никиты Александровича: самыми лучшими видами спорта для развития ребенка являются гимнастика, плавание и легкая атлетика. Они гармонично развивают физически и нетравмоопасны.

– Школа не только про образование, но и про воспитание. Вы воспитываете детей?

– Физкультура, на мой взгляд, наряду с уроками музыки и ИЗО, воспитывают детей в эстетическом плане. Нас еще в колледже научили, что учитель физкультуры должен всегда быть в идеальной форме. Как в физической, так и в спортивной. Включая чисто выбритое лицо, стрижку и подстриженные ногти. Этим мы пропагандируем спорт и здоровый образ жизни, и формируем общую культуру человека.

– Как у вас складываются отношения со старшими школьниками, для которых вы фактически ровесник?

– Я стараюсь сохранять педагогическую дистанцию. Я для них ни «Никита», тем более ни «Никитос», а «Никита Александрович». Одного раза представиться достаточно. А вот младшеклассник попытался назвать меня «мальчиком» (смеется).

– Легко ли нашли общий язык с коллегами? Поддерживают они молодого педагога?

– Да, у меня есть куратор – опытный педагог, которая много лет преподает физкультуру и «Основы безопасности и защиты Родины». Она помогает найти общий язык с детьми в сложных ситуациях и отвечает на любые вопросы.

В нашей школе достаточно много молодых педагогов и новичку здесь комфортно. Школа сотрудничает с педагогическими вузами и колледжами, поэтому здесь проходят практику студенты. Так что я чувствую себя здесь комфортно. У нас директор мужчина, тоже молодой человек. Возможно, это тоже было решающим фактором при выборе школы.

– Как вас воспринимают родители? Их не смущает ваш возраст и небольшой опыт работы?

– Я – классный руководитель. На первом же собрании родители попросили меня быть построже с детьми. Мы быстро нашли общий язык, и родители не воспринимают меня как друга, тем более младшего. Только как учителя.

Я уже провел свое первое внеклассное мероприятие. Съездили с ребятами в Оленьй ручьи на экскурсию.

Лучшим подарком на День учителя Никита Александрович считает букет цветов, сладости и чай.

– Не секрет, что педагоги всегда в центре внимания общества и это внимание иногда предвзятое. Вы готовы к конфликтным ситуациям? Знаете, как себя вести в них?

– Я понимаю, что несу полную ответственность за детей на уроке и готов к ней. Моя цель – не допустить негативного развития событий. Например, перед каждым уроком физкультуры мы тщательно проговариваем все вопросы техники безопасности. Я не допускаю «галдежа» на уроке. Это вопрос не дисциплины, а безопасности. Дети всегда должны меня слышать.

На уроке я слежу за каждым ребенком. Кто чем в данный момент занимается, правильно ли выполняет задание, нет ли риска травмы. С моим предметом где-то даже сложнее, чем с другими.

А обычные школьные конфликты я решаю просто, я же учитель физкультуры. Не хочешь выполнять требования – приседай или отжимайся. Это физкультура и требование учителя. Ты обязан их выполнять. В следующий раз ребенок не будет конфликтовать со мной или одноклассниками.

– А старшеклассницы вас не пытались провоцировать кокетством?

– Я сразу себя поставил и держу учительскую дистанцию со школьниками любого возраста. Провоцировать меня бесполезно. Я на провокации не поддаюсь.

– Вы только начали работать в школе, но, если бы вам сейчас предстояло ответить на вопрос проработаете ли вы всю жизнь здесь, каким был бы ответ?

– Я уверен, что буду работать в школе всю жизнь. В других сферах я себя просто не вижу.