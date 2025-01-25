Жизнь студента-2025 или Куда поступать после 11 класса

День студента или Татьянин день ежегодно отмечается в России 25 января.

Мы взяли экспресс-интервью у студентов трех разных ВУЗов Екатеринбурга: ребята рассказали, сложно ли поступить, как проходит учеба и студенческая жизнь, где потом искать работу - об этом в нашем материале.

Уральский государственный медицинский университет

Олеся, УГМУ, Институт клинической медицины, Лечебное дело

- Сложно ли было поступить, какой состав группы?

- Поступить было не сложно, а вот поступать - очень тяжело. Находиться в ожидании итоговых списков зачисленных оказалось очень нервно и волнительно.

Вообще, сам процесс поступления - огромная лотерея. Вначале ты делаешь ставки: выбираешь специальность, смотришь прошлогодний проходной балл и оцениваешь шанс поступить, затем подписываешь документы и оставляешь аттестат, а потом, в самом конце, все вскрывают свои карты, то есть итоговый балл по ЕГЭ и место в списке. Собственно, поэтому и сложно поступить, так как до конца нет точной уверенности в том, что пройдёшь.

В моей группе (да и не только в моей) учатся ребята, как поступившие на бюджет, так и по контракту. Однако, самое большое количество обучающихся именно по целевому договору. Это связано с тем, что ребята во время поступления вначале делают сложный выбор: либо брать целевое и быть уверенным в поступлении, либо пробовать поступить на бюджет. После целевого приёма, а затем бюджета, по срокам начинается поступление на платной основе.

Именно из-за больших рисков не пройти на бюджет, большинство заключает сразу целевой договор. И по этой же причине у всех ребят в группе совершенно разные баллы по ЕГЭ (ибо 3 разных конкурсных списка). Самый низкий балл в мой год поступления на бюджет лечебного дела был около 205 (точно не помню). Также можно поступить и по результатам олимпиад, но в нашей группе поступивших по БВИ не было.

- Как оцениваются знания в ВУЗе? Как проходят зачеты и экзамены?

В УГМУ действует система БРС (балльно-рейтинговая система). На разных кафедрах разная система перевода баллов + разные условия для получения зачёта/сдачи экзамена. Если внимательно читать БРС каждой кафедры, то достаточно просто учиться. Понимаешь, за что будут баллы и к чему стоит готовиться.

Зачёты тоже проходят по-разному. Это зависит от кафедры и преподавателя. Обычно самая распространённая форма зачётов - устный ответ+компьютерный тест на кафедре. Если дисциплина предполагает работу на микроскопах, то устный ответ будет состоять из двух частей: ответ по микропрепаратам и по макропрепаратам+ тест компьютерный.

- Совпали ли ваши ожидания с реальностью обучения?

Честно говоря, ожиданий от учёбы в медицинском у меня особо не было, так как я с детства наблюдала за работой врачей в больнице. Поэтому не стоила иллюзий о том, что это просто и легко.

Я целенаправленно пошла в медицинский, чтобы очень много учиться, узнавать о человеческом организме, работать над собой как человек и как будущий специалист. Мне нравятся трудности и дисциплина, которые возникают во время процесса обучения, так как это закаляет характер и даёт возможность изучать огромный объём информации за короткий промежуток времени.

- Будете ли вы работать по окончании ВУЗа по полученной специальности?

Да, я хочу работать в медицинской сфере.

- Появились у вас новые друзья?

Я бы ответила на этот вопрос "Да", но хотела бы уточнить один момент :)

Те люди, с которыми я сейчас учусь, уже стали для меня не просто друзьями, будущими коллегами, а самой настоящей семьёй. Так как учёба тяжёлая и сложная, мы очень много времени проводим друг с другом на занятиях и во внеучебное время. Поэтому наш коллектив стал очень сплочённым. Вообще, общение между студентами в медицинском университете очень тёплое. Мы общаемся не только в пределах группы, но и всем потоком, а иногда и курсом. Трудности объединяют :)

- Есть ли внеклассная жизнь - стройотряды, спорт и прочие мероприятия?

- Внеучебная деятельность моего университета настолько пестра и разнообразна, что порой кажется, что ребята круглые сутки чем-то да заняты. У нас есть медицинские отряды, несколько спортивных клубов, театральный и танцевальный кружок, хор, ну и конечно же НОМУС - объединение всей научной деятельности в университете.

А мероприятий в каждом месяце очень много. Практически в любом из них можно принять участие, если есть желание и возможность совмещать с учёбой.

- Кто из преподавателей произвел на вас самое неизгладимое впечатление?

- Сложно выделить какого-то одного. Каждый преподаватель производил большое впечатление, так как на кафедрах работают обычно врачи, влюблённые в свою специальность. На каждый дисциплине есть возможность окунуться с головой в предмет и познакомиться с увлечёнными специалистами и студентами.

- Куда можно устроиться на работу после получения данной специальности?

- После окончания университета можно устроиться работать участковым врачом-терапевтом в больницу, в поликлинику, а также в кабинет неотложной медицинской помощи.

Уральский государственный экономический университет

Илья, УрГЭУ, Организация и управление предприятиями в сфере индустрии питания. Технология продукции и организация общественного питания

- Сложно ли было поступить, какой состав группы?

- Поступал абсолютно спонтанно: увидел набор, подал документы. Было 3 вступительных экзамена: математика, химия, метрология. Я учился в техникуме на технолога ОПП, поступал после техникума, поэтому среди экзаменов у нас была метрология.

По результатам экзаменов был в середине списков. Группа (42 человека) сформирована из бюджетников и платников, состоит из разных возрастных групп: есть ребята и до 20 лет, и люди старше 40.

- Как оцениваются знания в ВУЗе? Как проходят зачеты и экзамены?

- Занятия проходят на порядок интереснее и информативнее, чем в колледже и в школе. Преподаватели более ясно и трепетно преподносят материал.

К зачетам большая часть преподавателей относится более лояльно, чем к экзаменам. Экзамены принимают более строго, увидев телефон или переговоры с соседом, попросят покинуть аудиторию.

- Совпали ли ваши ожидания с реальностью обучения?

- Думал, будет труднее, гораздо труднее!

- Будете ли вы работать по окончании ВУЗа по полученной специальности?

- Да я планирую дальше работать по специальности

- Появились у вас новые друзья?

- Да, появилось масса новых знакомств из численности одногруппников и не только.

- Кто из преподавателей произвел на вас самое неизгладимое впечатление?

Мысаков Денис Сергеевич. Потрясающий преподаватель! У него неисчерпаемая энергия и позитив. Всегда готов уделить время каждому из группы!

- Куда можно устроиться на работу после получения данной специальности?

- Данная профессия дает уйму направлений, по которым можно дальше развиваться. Есть даже возможность устроиться в соприкасающиеся профессии, но и одновременно далекие от данной специальности.

Уральский Федеральный Университет. Институт строительства и архитектуры

Дарья, Институт строительства и архитектуры в УрФУ, специальность Архитектура

- Сложно ли было поступить, какой состав группы?

- Я поступала по двум ЕГЭ (русский и профильная математика) и вступительному испытанию (рисунок). Не очень сложно, но именно к вступительным, не имея базы в виде художественной школы, было трудновато подготовиться. Я занималась индивидуально с преподавателем в течение 10-11 класса, сейчас учусь на бюджете.

Группы архитекторов у нас две, в основном все на платном учатся, на бюджете всего 12 из 50 человек, вроде бы все поступали, как я, по ЕГЭ и вступительному. Слышала, что есть люди с минимумом по математике в 42 балла, но эти люди учатся на платной основе.

- Как оцениваются знания в ВУЗе? Как проходят зачеты и экзамены?

- Все оценки ставятся через балльно-рейтинговую систему (БРС) по 100-балльной шкале, для каждого зачетного мероприятия свой коэффициент, оцениваются и текущие работы за семестр (в зависимости от дисциплины, в них учитываются домашние задания, расчетные работы, контрольные, рефераты), и зачетные работы на сессии, они могут быть трёх видов:

Независимый Тестовый контроль (НТК) на специальной платформе, проводится НТК в электронном виде из дома;

Прокторинг, если дисциплина шла в полностью онлайн-формате в виде курса на openedu, тоже сдается из дома на другой специальной платформе;

Очный зачет, который принимает преподаватель, тут уже индивидуальный формат, зависящий от самого преподавателя, что и как будет на экзамене - в этом случае бывают даже автоматы.

Часть дисциплин идет с недифференцированным зачётом (просто зачет/незачет без оценки), по некоторым ставится оценка по итогу: "3" от 40 баллов, "4" от 60 баллов, "5" от 80 баллов.

- Совпали ли ваши ожидания с реальностью обучения?

- По большей части ожидания совпали, я изначально знала, что мне может быть непросто и работы учебные будут отнимать приличное количество времени, удивило разве что большое количество электронных курсов и контрольных мероприятий в электронном виде, в основном всё цифровизировано, из-за чего иногда возникают проблемы, потому что электронные системы могут сбоить.

- Будете ли вы работать по окончании ВУЗа по полученной специальности?

- Думаю да, я хотела быть архитектором, за полтора года обучения желания пока не изменились.

- Появились у вас новые друзья?

- Новый коллектив, новая среда, новые знакомства - в целом у нас довольно доброжелательные отношения в группе, есть несколько людей, с которыми я близко общаюсь и мы друзьями стали, помогаем друг другу по мере возможностей, с остальными просто хорошие отношения.

- Есть ли внеклассная жизнь - стройотряды, спорт и прочие мероприятия?

- В УрФУ у каждого института есть своя спортивная команда, причем, по нескольким видам спорта, я знаю про сборную по гандболу (на первом курсе потому что была на отделении гандбола по физкультуре), баскетболу, теннису, наверное ещё что-то есть, но я просто человек не очень спортивный. На универсиаду команды от институтов собирают каждый год, насколько я знаю. Есть много дополнительных объединений по хобби, чирлидинг, танцы. Сам Союз Студентов организует развлекательные мероприятия, у нас в ИСА киновечера иногда делают. Каждый год у институтов есть Слёт первокурсников тематический. В общем, 100% найти можно себе что-то по душе, если поискать.

- Кто из преподавателей произвел на вас самое неизгладимое впечатление?

Вообще все преподаватели довольно приятные профессионалы, с которыми при желании можно найти общий язык, сложно кого-то одного выделить. Я бы отметила Карманову Марину Михайловну, вела у нас на первом курсе дисциплину, связанную с освоением чертежной программы, очень понятно и доступно всё объясняет, всегда можно её переспросить по несколько раз если что-то непонятно на паре или лично обратиться через мессенджер, если проблемы с домашней работой возникли. Всё объяснит, покажет и расскажет, почему получилось что-то не то, и как это исправить.

- Куда можно устроиться на работу после получения данной специальности?

- ИСА с многими проектными бюро большими сотрудничает в рамках трудоустройства, так что выбор большой, главное, иметь портфолио и подать заявку вовремя, если речь про практику.

После окончания обучения, вероятно вообще особо проблем быть не должно. Мы после первого курса в трёх организациях были, конечно, работать нас не заставляли, просто рассказывали про специфику профессии, но со слов сотрудников, все три компании очень рады видеть выпускников в качестве своих будущих коллег.

- Самая большая сложность, с которой вы столкнулись?

- Не самый приятный аспект финансовый, из-за особенностей специальности приходится покупать большое количество художественных материалов для выполнения работ, технику, которая потянет программы чертежные, печатать комплекты чертежей - расходы на это институт не покрывает, что в целом ожидаемо, так что это просто стоит иметь в виду.

И про саму систему обучения - очень многое строится на том, что даже теоретическую информацию по предмету, а тем более какие-то тонкости в рамках выполнения практических работ, тебе нужно будет искать самому. Очень многое завязано на самообучении, что поначалу после школы (по крайней мере мне) было весьма непривычно.

Уральский Федеральный Университет. Институт радиоэлектроники и информационных технологий

Юрий, УрФУ, ИРИТ-РТФ, Программная инженерия

- Сложно ли поступить?

- Проходной балл для бюджетников в мой год поступления был 254, так что да, довольно сложно. Олимпиадников, льготников в группе почти нет, не считая двух арабов по обмену (их, вроде, уже отчислили). Есть те, кто поступил платно, но их не подавляющее большинство, примерно 30%. Многие переводятся на бюджет.

Ремарка. В дальнейшем я буду говорить только о так называемых 09 направлениях, так как они сильно отличаются от других образовательных программ, предоставляемых Радиофаком. Особенно из-за ИОТ* [1].

- Как оцениваются знания в ВУЗе? Как проходят зачеты и экзамены?

В данный момент я обучаюсь на втором курсе, очных экзаменов/зачетов почти не было. По большинству дополнительных предметов (история, философия, Архитектура ЭВМ…) можно выбрать онлайн курсы, соответственно, и онлайн экзамены. Они делятся на два типа: с прокторингом (сторонний контроль при помощи отслеживания камер, экрана, микрофона) и без.

По курсам, тестирование которых происходит на платформе exam1, то есть организованные цноро* [2] УрФУ, экзамены и зачет проходят так себе, возникает большое количество технических ошибок, результаты могут нулить без причины. Техподдержка отвечает грубо, отправляет на пересдачу.

По курсам с прокторингами от openedu таких проблем нет, хотя наблюдение там более жесткое. Записывается не только вебка, но и экран. Но техподдержка отвечает быстро, в случае технической ошибки сбрасывает попытку без штрафных санкций.

Присутствует много предметов, основным контролем за которым является итоговый проект. В основном это программирование.

Очные экзамены по билетам тоже имеют место, но ближе к третьему курсу.

- Совпали ли ваши ожидания с реальностью обучения?

Как ни странно, не совпали, но в лучшую сторону. Я ожидал классического «душного» образования, где надо зубрить историю для сдачи, преподаватель может завалить, а половина технических предметов устарело на 15 лет, но нет, тут вполне неплохо, в основном, благодаря возможности выбирать предметы и преподавателей.

- Будете ли вы работать по окончании ВУЗа по полученной специальности?

- По специальности программного инженера – не уверен. Но по смежной точно.

- Появились у вас новые друзья?

- Можно сказать, что нет. Но тут, скорее, проблема не в том, что ВУЗ не предоставляет возможности для социализации, а мое желание никуда особо не ходить и ни с кем не общаться.

- Есть ли внеклассная жизнь - стройотряды, спорт и прочие мероприятия?

- Есть, может, даже избыточно. Но есть и полезные, включая встречи с представителями компаний.

- Кто из преподавателей произвел на вас самое неизгладимое впечатление?

- Наверное, математик Миронов Д.С., из-за своей приятной манеры общения.

- Куда можно устроиться на работу после получения данной специальности?

- Много куда. В основном, способные люди уходят уже на третьем курсе к какой-нибудь компании, которая активно рыскает по всему радиофаку в поисках работников.

Но в среднем на любую айти специальность, которой студент интересовался и выбирал профильные модули.

- Что вам особенно нравится в обучении?

- Индивидуальные траектории – будущее образования. Особенно учитывая, что приоритет выбора отдается людям с хорошими оценками. Хорошо учишься – выбираешь хороших преподавателей – ещё лучше учишься. Однозначно рекомендую для людей, которые хотят получить много core знаний в айти.

[1] Индивидуальные траектории обучения.

[2] Центр независимой оценки результатов образования.

В интервью использованы фотографии из официальных групп ВУЗов Вконтакте.