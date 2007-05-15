Домашний ребенок идет учиться

http://www.nanya.ru

Начало обучения в школе - один из наиболее сложных и ответственных моментов в жизни малыша. Гармонично вписаться в детский коллектив в 6-7 лет гораздо сложнее, чем в 3-4 года. В детском саду все внимание родителей, воспитателей и самих детей сконцентрировано именно на взаимоотношениях с коллективом. А в школьные годы внимание переключается на учебу. Поэтому помимо традиционных проблем, которые знакомы родителям практически всех первоклашек, у домашних детей возникает ряд специфических трудностей

Трудность первая: коммуникативная

Основная проблема домашних детей - отсутствие опыта общения с себе подобными. У ребенка, который не посещал детски сад, как правило, практически отсутствует коммуникативная готовность к школе. «Вписаться» в детское общество, действовать совместно с другими, уступать, подчиняться, то есть качества, обеспечивающие безболезненную адаптацию ребенка к новому коллективу. Менталитет домашнего чада сильно отличается от менталитета малыша, который хотя бы год посещал детский сад.

Домашний ребенок, как правило, занимает эгоцентрическую позицию. Он уверен, что другие дети должны его слушаться и починяться. Он считает себя единственным и неповторимым, осью, вокруг которой вращается вселенная. И очень удивляется, когда коллектив не признает за ним безоговорочное право на лидерство. В результате его самооценка резко меняется и, как правило, далеко не в лучшую сторону.

Задача родителей в этой ситуации - объяснить ребенку элементарные нормы и правила, которым необходимо следовать при взаимодействии с окружающими. Не поощряйте проявление детского эгоизма. Малыш должен понимать, что он не единственный на свете и что у окружающих людей могут быть собственные желания и потребности. Почаще играйте с сыном или дочкой в ролевые игры. Так, в игровой форме можно рассмотреть самые разные модели общения и объяснить их ребенку. Научившись таким образом согласовывать свои действия с кем-то еще, малыш переносит эту модель поведения на отношения со сверстниками. Учите ребенка не только брать, но и давать.

Трудность вторая: мотивационная

У детей, которые посещали детский сад, правильно сформирован мотив - они идут в школу учиться. Они уже наигрались в саду и хотят знаний. Домашние дети, лишенные тесного общения с ровесниками, зачастую идут в школу общаться. В первом классе они отдают много времени и эмоций на выстраивание взаимоотношений с одноклассниками. Для них важно мнение других детей, важно найти свое место в коллективе, важно найти новых друзей. При этом учеба отодвигается на второй план. Ребенок, который не прошел определенные стадии взаимодействия с социумом, воспринимает школу как увлекательную новую игру. Именно так четырех-пятилетний кроха относится к детскому саду. И в результате, столкнувшись с первыми трудностями обучения, первоклассник психологически не готов их преодолевать. Ведь игру в случае исчезновения интереса всегда можно прервать и найти себе занятие по душе. С учебой все не так.

Задача родителей - сориентировать ребенка именно на процесс обучения. Важно, чтобы школа привлекала маленького ученика своей главной деятельностью - учебой. Рассказывайте ребенку, какие предметы он будет изучать в школе, как проходит урок, как надо отвечать, как интересно узнавать каждый день много нового.

Трудность третья: страх перед учителем

Многие домашние дети, в отличие от малышей, посещавших дошкольные учреждения, испытывают панический страх перед учителем. Они часто «отключаются» на уроке и «уходят в себя». Такой ребенок тихо сидит, но как будто отсутствует, не слышит вопросы, не выполняет задания учителя. Это не связано с тем, что ему неинтересно или он увлечен чем-то другим. Как правило, уход в себя, в свой внутренний мир вызван страхом перед реальностью. В данном случае перед учителем. Модель взаимоотношений учитель - ученик сильно отличается от модели ребенок - родители. Дети, которые прошли через детский сад и научились выстраивать общение со взрослыми по модели воспитатель - ребенок, легко переходят на школьный вариант взаимоотношений. Они не боятся учителя и адекватно воспринимают строгость, критику.

Задача родителей - объяснить ребенку действия учителя: почему он ругает кого-то, почему сердится, критикует. Рассказать малышу, что это никак не связано с ним лично - критикуют не его, как личность, а, к примеру, неправильно выполненное задание. И еще одно. Ребенок должен уважать учителя, а не бояться его. Родители должны объяснить маленькому ученику простое правило - учитель всегда прав. Все возникающие вопросы взрослым стоит решать только один на один с педагогом и ни в коем случае не критиковать его в присутствии ребенка. Кстати, для того чтобы вчерашний дошкольник мог безболезненно включиться в процесс обучения, ему необходим опыт общения с посторонними взрослыми. Малыш не должен «падать в обморок» от одного только взгляда случайного прохожего или замечания соседа по подъезду.

Трудность четвертая: жизнь по расписанию

Самым большим стрессом начала обучения в школе является соблюдение строгого режима дня. Дети, посещавшие детский сад, привыкли жить по расписанию. Домашние крошки, даже в том случае, если родители старались соблюдать определенный режим дня, имели гораздо большую степень свободы. В результате резкий переход такого ребенка на достаточно жесткий школьный режим становится сильным стрессом. Детский организм сопротивляется новому распорядку, малыш становится медлительным.

Ваш случай? Не торопите дочку или сына, чем больше вы будете ускорять процесс, тем медленнее все будет происходить. Медлительность - это естественная защитная реакция организма. Заводите будильник чуть раньше, заранее предупреждайте ребенка, когда он должен закончить свои дела (через 20 минут мы выходим). Ни в коем случае не ругайте чадо за опоздание (мы должны были выйти 10 минут назад). От постоянной спешки ребенок быстрее переутомляется и хуже усваивает новую информацию. Чтобы переход на школьный режим прошел менее травматично - за несколько месяцев до 1 сентября начните переводить малыша на новый, похожий, распорядок дня. Научите ребенка самостоятельно следить за временем (через 30 минут будут мультики - позови меня). Это пойдет ему на пользу.

Трудность пятая: завышенные ожидания

Большинство родителей, которые не отдавали ребенка в детский сад и занимались с ним дома, уверены, что их чадо значительно умнее одноклассников. Они ждут от него мгновенного и головокружительного успеха. А к неизбежным в начале обучения трудностям относятся негативно. Среднестатистические успехи ребенка они воспринимают, как неудачи. Они недооценивают достижения малыша. Он чувствует, что мама и папа расстроены (даже если они это скрывают). В результате у маленького ученика пропадает желание достигнуть успеха, снижается уверенность в себе и формируется низкая самооценка. Ребенок хуже усваивает новый материал, появляются плохие отметки, которые опять вызывают недовольство родителей, и разорвать этот замкнутый круг становится все сложнее.

Часто родственники, пытаясь преодолеть школьные трудности, добиться лучших (с их точки зрения) результатов, увеличивают нагрузки ребенку. Устраивают ежедневные дополнительные занятия, заставляют по несколько раз переписывать упражнения, подолгу сидят с ребенком над домашним заданием. Это приводит к еще большой пробуксовке процесса обучения. Прежде чем выносить ребенку «приговор», поговорите с учителем - может это только вам кажется, что малыш ничего не успевает. Постарайтесь адекватно оценивать возможности чада и не завышать планку.

Трудность шестая: сравнение с одноклассниками

Все познается в сравнении. Попадая в общество ровесников, ребенок начинает сравнивать себя с одноклассниками. Через эту фазу проходят все дети. Если посещал детский сад, то к первому классу он уже прошел через этот этап и не пытается во всем равняться на окружающих. Домашний ребенок, наоборот, слишком зависим от мнения одноклассников. Ему важно быть таким, как все, а не выделяться на общем фоне. В результате малыш, вместо того чтобы развивать и демонстрировать свои знания, старается слиться с классом, стать незаметным и не выделяться на общем фоне. Дополнительные умения ребенок воспринимает не как собственное достоинство, а как недостаток и старается их никому не демонстрировать. Чтобы не усугублять ситуацию, ни в коем случае не сравнивайте результаты достижений сына или дочери с нормами (требованиями школьной программы) и достижениями других учеников. Сравнивать ребенка можно только с ним самим и хвалить только за улучшение его собственных результатов (вчера ты сделал две ошибки, а сегодня только одну).

Задача родителей - объяснить чаду, что все дети разные, с разными способностями и талантами (Коля быстро считает, Маша красиво рисует, а ты хорошо читаешь).

Разница в адаптации

Адаптация к школе у домашних и у «садовских» детей, естественно, протекает по-разному. Малыши, посещавшие детский сад, как правило, в период адаптации могут быть очень шумными, крикливыми, они носятся по коридорам, отвлекаются на уроках, часто спорят с учителями. У таких детей может резко улучшиться аппетит, они постоянно хотят есть. Домашние дети, наоборот, очень скованы, робки, стараются держаться незаметно, при малейшей неудаче, замечаниях плачут. У них может нарушиться сон, пропасть аппетит, они становятся капризны и начинают проявлять интерес к игрушкам и книгам для совсем крошек. Домашние дети чаще и подолгу болеют, причем эти болезни носят психосоматический характер. Такие малыши находятся в группе риска с точки зрения возникновения школьного невроза. Обычно период адаптации к школе составляет от 1 до 2 месяцев. Если спустя это время ситуация не нормализовалась, чтобы не запускать проблему, проконсультируйтесь у психолога и невропатолога.

Любовь Карачарова, школьный психолог