Единственный на Урале Музей воды: что интересного для детей?

Музей воды на Урале - одна из немногих организаций, где для школьников 1-11 классов экскурсии (а иногда это могут быть полноценные уроки, лекции, опыты, образовательные игры, семинары) проводят научные сотрудники РосНИИВХ. Причем, совершенно бесплатно! Расскажем, что здесь можно увидеть.

Чаще всего работой именно со школьниками занимается профессор Прохорова Надежда Борисовна, основатель и вдохновитель уральского Музея воды.

По словам Надежды Борисовны, при составлении программы экскурсий она всегда старается, чтобы было не только познавательно, но и интересно. 16-летний опыт работы музея показал, что помимо доступности изложения материала, нужна наглядность (в школе не всегда есть для этого возможности) и практическая польза для реальной жизни. Только так знания могут закрепиться.

При бронировании экскурсии учитель может озвучить пожелания, на какую тему, связанную с водой, музею подготовить занятие, экспозиции и интерактив. Темы могут быть связаны с изучаемой школьной программой по окружающему миру, географии, химии, биологии и др. или чуть-чуть «забегать вперед».

Так, для детей 1-2 классов, внимание которых удержать непросто, при рассказе о воде и ее свойствах используются загадки, сказки Бажова («Синюшкин колодец»), наглядная демонстрация работы мини-мельницы, которая с помощью воды, подаваемой на колесо, мелет настоящую муку. И, конечно, обожаемые детворой различные опыты с водой (изучение физико-химических свойств).

Детям постарше рассказывают и показывают молекулу воды, разговаривают об охране воды и зачем это вообще нужно людям.

Многие предметы и макеты сложно понять без специалиста (не прочитав рядом сопроводительный текст). Однако экспонаты таят много интересных фактов о себе, и история, рассказанная экскурсоводом, звучит очень интересно.

Вот, например, стоит большой прозрачный куб, а внутри него малюсенький прозрачный «кирпичик». Что это? Оказывается, наглядная демонстрация кубического метра воды. А маленький «кирпичик» внутри изображает 1 литр воды.

Так можно вживую понять соотношение объемов кубометра и литра. И тут же поговорить, сколько кубометров воды тратит семья в месяц, где это можно посмотреть, сколько за это берут денег и т.д.

Или лежат обрезки стальных труб, «заросших» внутри то ли грязью, то ли песком – это состояние труб, проработавших в одном из районов Екатеринбурга 25 лет.

Сразу можно сделать вывод о качестве и чистоте воды, подаваемой через такие трубы, и необходимости дополнительной очистки.

Рядом лежат новые современные трубы из ПВХ, использование которых считается более предпочтительным.

Стеллаж с бутылками «минералки» и обычной питьевой воды. Здесь рассказывают о том, что вода бывает природная и искусственно приготовленная. Что значит «живая вода» и какая вода обеспечит здоровую жизнь.

Заспиртованные лягушки разных размеров, оказывается, тоже имеют отношение к воде. На их примере можно увидеть, как от загрязнения воды зависит развитие и возникновение патологий у живых существ, как по их виду можно судить о состоянии водоема. Поэтому так важно контролировать качество воды.

Контролируют качество воды специальные службы Росгидромета и Росприроднадзора. Для выезда на водоемы используется новейшее оборудование, которое перевозят на лодках и катерах. Музейная лодка к приходу детей надувается, а резиновые сапоги-штаны может примерить любой желающий, чем малышня с удовольствием пользуется.

Объемная карта-макет «Водоснабжение Екатеринбурга» показывает, как с помощью пяти насосных станций вода поступает из Челябинской области в верховье реки Чусовой и далее самотеком в Волчихинское водохранилище. Там расположены головные сооружения станции водоподготовки, откуда вода поступает в городскую водопроводную сеть.

В музее можно посмотреть слайд-фильм «Путешествие воды через Екатеринбург». Узнать, откуда вода приходит, где и как ее очищают, как она попадает в квартиры, потом спускается в канализацию и куда сбрасывается. Вы узнаете о методах водоподготовки и очистки сточных вод, о Северной и Южной станциях, позволяющих разбавлять воды рек Исети и Калиновки очищенной водой.

Здесь много приборов, следящих за состоянием водных объектов. В зависимости от темы экскурсии о некоторых из них расскажут, работу каких-то продемонстрируют.

Из фильмов, снятых сотрудниками института, вы узнаете, какие приборы используются для измерения глубины водохранилищ и скорости рек, как работают в полевых условиях современные инженеры и ученые.

Музей находится по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мира, 23.

Экскурсии проводятся по предварительной записи.

Телефон: (343) 287-65-71 (доб. 168).

Посещение для групп школьников, студентов и пенсионеров – бесплатное. Но вам будут благодарны, если вы оставите пожертвование на развитие музея.