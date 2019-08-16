Если вы всерьез задумались, как выбрать школьный рюкзак для мальчика или девочки или какой купить ортопедический ранец для первоклассника, наш обзор вам поможет. Мы сравнили основные характеристики семи моделей школьных ранцев: Grizzly черный кот (Россия), Mag Taller (Китай), DeLune (Италия), Herlitz Smart – Unicorn (Германия), LEGO Maxi NINJAGO (Дания), Belmil Mini Fit (Сербия), Tiger Family Робот (Китай).

Belmil Mini Fit (Сербия) Mag Taller (Китай) Grizzly черный кот (Россия) Herlitz Smart – Unicorn (Германия) Tiger Family Робот (Китай) DeLune (Италия) LEGO Maxi NINJAGO (Дания) Вес 780 г 900 г 660 г 900 г 860 г 900 г 850 г Объем 13 л 15 л 15 л 13 л 14 л 20 л 25 л Анатомическая спинка + + + + + + + Количество отделений 1 (с перегородкой) 2+органайзер 2+органайзер 1 (внутри перегородка) 1 2+органайзер 2+органайзер Вид застежки замок замок молния замок замок молния клапан на липучке Наполнение - - - - - Часы, пенал, мешок для обуви Ланч-бокс, пенал с наполнением, сумка для обуви, бутылка Достоинства Долго служит, малый вес, выглядит стильно Боковые карманы на молнии, долговечность деталей и корпуса Карабин для карточки/ключей, внешние карманы из сетки, модный принт, нагрудный ремешок Пластиковые ножки, боковые карманы на липах, высокая водонепроницаемость Большие внешние карманы на молнии, водонепроницаемость, пластиковые ножки Ремешок на груди, три отсека, множество карабинов, 3D-картинка, антискользящая ручка, пластиковые ножки Нагрудный ремешок, пластиковое дно, множество карманов и отсеков Недостатки Недолговечность мелких деталей «Детское» оформление Недолговечность – как деталей, так и корпуса, по отзывам ранцы редко служат дольше года. Недостаточный объем. В последние годы участились жалобы на снижение качества деталей и материала. Недолговечность деталей, маркость. Высокая стоимость Высокая стоимость Цена От 3500 руб. От 3500 руб. От 3500 руб. От 3500 руб. От 3000 руб. От 5500 руб. От 9500 руб.