Архитектор строит дом за компьютерным столом,

Здание в готовом виде он на мониторе видит.

...Архитектор сделал дело, дальше стройка закипела –

Будет дом не виртуальный, а удобный и реальный.

Сегодня мы познакомимся с профессией «архитектор», данная профессия является востребованной на рынке труда.

Когда появилась профессия архитектор:

Ещё в древние века люди стремились разумно строить город – место проживания большого количества людей. Существует легенда о том, что Александр Македонский задумал построить город Фарос. Он призвал для этого зодчих и приказал им начертить план города, ориентируясь на план местности. У зодчих не было мела, тогда они начертили план города ячменной мукой.

Древнегреческие мастера знали многое из того, что необходимо и сегодня, например, что направление улиц должно учитывать рельеф местности и направление господствующих ветров.

В настоящее время архитектурное искусство продолжает совершенствоваться, развиваться и радовать нас своей красотой.

Чем занимается архитектор:

· разработкой макетов различных городов и поселков;

· проектирование различных объектов городов (заводы, дома, школы, детские сады и т.д.);

· решение вопросов количественного исчисления городских объектов (магазинов, клубов и т.д.);

· реконструкция старых городов и памятников архитектуры;

· разработка природного ландшафта (создание ландшафтных панорам);

· проектирование благоприятных жилищно-бытовых условий;

· оказание информационной помощи предприятиям и организациям;

· рассмотрение планов строительства, реконструкции и перепланировки зданий с учетом нормативных требований.

Какими способностями и качествами надо обладать, чтобы стать архитектором:

Способности:

- развитое пространственное мышление;

- творческие способности;

- математические и аналитические способности;

- художественные способности;

- хороший глазомер;

- способность к конструированию и проектированию.

Личные качества:

- оригинальность, находчивость;

- наблюдательность (способность подмечать даже незначительные мелочи);

- ответственность;

- реалистичность;

- чувство гармонии и вкуса.

Где можно получить данную профессию:

В Екатеринбурге - Уральская Государственная Архитектурно-Художественная Академия.

адрес: 620076, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 23.

Приемная комиссия: ул. Толмачева, 24, телефон (343) 371-11-45.

Факультет архитектуры:

· градостроительство

· храмовое зодчество

· архитектура жилых и общественных зданий

· ландшафтная архитектура

· реставрация памятников архитектуры

Факультет дизайна:

· дизайн среды интерьеры

· промышленный дизайн (товары и транспорт)

· графический дизайн (реклама, полиграфия, web)

· дизайн костюма.

Где работают архитекторы:

· научно-исследовательские институты и учреждения;

· проектные институты;

· архитектурные мастерские;

· конструкторские бюро при министерствах и ведомствах;

· архитектурные подразделения на промышленных предприятиях;

· образовательные учреждения (колледжи, техникумы, вузы);

· архитектурные памятники.

О профессиях серьезно и не очень - кто может работать архитектором?

А теперь обратимся к гороскопу: Добросовестный Телец.

Знак Земли. Телец любит стабильность и безопасность. Он никогда не даст легко втянуть себя в авантюру. Прежде, чем подписать какой-либо контракт, обязательно убедится в надежности гарантий. Люди этого знака всегда должны быть уверены, что предприятие, в котором они собираются принять участие, способно приносить доход. Вы серьезный, добросовестный, вдумчивый работник, хороший советчик, заслуживающий полного доверия. Предусмотрительность и реальные взгляды на жизнь позволят вам занять любой ответственный пост. Но желание руководить приходит с годами. Поначалу положение подчиненного может вас вполне устраивать. Честолюбие с годами растет, и по мере накопления опыта и знаний вы ощутите желание подняться по карьерной лестнице.

Телец чрезвычайно практичен. Вот почему вы лучше других разбираетесь во всем, что касается "материальной" стороны вопроса. Банкир, эксперт, коммерсант, агент по недвижимости - это те профессии, в которых можно завоевать неплохие позиции. Однако не забывайте, что знаку покровительствует Венера. Благодаря ней, вы можете достичь больших успехов в области моды (дизайнер по одежде), музыки и других видах искусства.

А если откроем книгу: «имя и профессия», то увидим, кто может стать архитектором:

Борис – серьезный и внимательный в работе. Замечает мелочи, которые другие не видят. Прекрасный психолог, любит наблюдать за людьми, наблюдательность и бдительность помогают ему в жизни. В отношениях с коллегами Борис уравновешен, строг и непримирим к халатности. Он способен быстро ориентироваться в экстремальных условиях и принимать неожиданные решения. напорист и целеустремлен, может начать со специальности слесаря-лекальщика и дойти до министра. Может быть конструктором, архитектором, инженером-электронщиком, педагогом и т.д.

На заметку оптанту:

Выбор профессии - непростое дело, здесь есть свои правила и ошибки.

Ошибки в выборе профессии:

1. Отношение к выбору профессии, как неизменному.

В любой сфере деятельности происходит смена занятий, должностей по мере роста квалификации человека. При этом наибольших успехов достигает тот, кто хорошо прошел начальные ступени.

2. Бытующие мнения о престижности профессии.

В отношении профессии предрассудки проявляются в том, что некоторые важные для общества профессии, занятия считаются недостойными, неприличными (например: мусорщик).

3. Выбор профессии под прямым или косвенным влиянием товарищей (за компанию, чтобы не отстать).

Профессию мы выбираем по своему "вкусу" и "размеру" так же, как одежду и обувь.

4. Перенос отношения к человеку - представителю той или иной профессии - на саму профессию.

При выборе профессии надо учитывать, прежде всего, особенности данного вида деятельности, а не выбирать профессию только потому, что тебе нравится или не нравится человек, который занимается данным видом деятельности.

5. Увлечение только внешней или какой-нибудь частной стороной профессии.

За легкостью, с которой актер создает на сцене образ, стоит напряженный, будничный труд.

6. Отождествление школьного учебного предмета с профессией или плохое различение этих понятий.

Есть такой предмет, как иностранный язык, а профессий, где требуется способность к языку много - переводчик, экскурсовод, телефонист международной связи и др. поэтому при выборе профессии надо учитывать, какие реальные занятия и профессии за этим предметом стоят.

7. Устарелые представления о характере труда в сфере материального производства.

Во все профессии, и, прежде всего в рабочие, внедряется сложная и интересная техника, повышается культура труда.

8. Неумение разобраться, отсутствие привычки разбираться в своих личных качествах (склонностях, способностях).

Разобраться в себе тебе помогут профконсультанты, родители, учителя, товарищи.

9. Незнание или недооценка своих физических особенностей, недостатков, существенных при выборе профессии.

Существуют профессии, которые могут быть тебе противопоказаны, т.к. они могут ухудшить твоё состояние здоровья.

10. Незнание основных действий, операций и их порядка при решении, обдумывании задачи при выборе профессии.

Когда ты решаешь задачу по математике, то выполняешь определенные действия в определенной последовательности. Было бы разумно поступить также и при выборе профессии.

