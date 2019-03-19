Как записать ребенка в летний лагерь: инструкция
Внимание, родители! 1 апреля стартует кампания по приему заявлений в детские лагеря на летние смены 2019.
Если вашему сокровищу летом будет больше 6 лет 6 месяцев, но меньше 18, вы можете претендовать на путевку в городской или выездной лагерь за 20% стоимости (или даже меньше). А в санаторий ребенка можно отправить и вовсе бесплатно - при наличии медицинских рекомендаций. Рассказываем, как записаться в лагерь без лишней суеты.
Кто может подать заявление
Заявление подают родители, опекуны и попечители детей, которые постоянно или временно проживают в Екатеринбурге (имеют местную регистрацию). Гражданство не важно. Нужно, чтобы ребенку во время лагерной смены было больше 6 лет и 6 месяцев, но меньше 18 лет.
Где будут принимать заявления
Заявление можно подать:
Единый портал госуслуг - подача заявлений онлайн с 00:00 часов 1 апреля (ниже мы дадим пошаговую инструкцию, как это сделать);
отделения МКУ «Центр муниципальных услуг»;
ГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»;
приемные комиссии - подача заявлений лично.
|
Детский лагерь. Как подготовить ребенка?
Чем старше ребенок, тем больше у него шансов часть жаркого сезона провести в загородных лагерях – неподалеку от дома, или у моря, или в чужеземных краях. Как подготовить детку к этому опыту, чтобы поездка удалась на славу?
Когда нужно подать заявление
- в загородные лагеря – с 1 апреля по 10 апреля (на все смены);
- в санатории – с 25 апреля по 12 мая (на все периоды);
- в городские лагеря: с 1 апреля по 20 апреля (на все смены).
Сколько будет стоить детский отдых
Субсидия покрывает 80% средней стоимости путевки в загородный или городской лагерь, то есть родители вносят всего 20%. В прошлом году родители платили за загородный лагерь, в среднем, 6 300 рублей, за городской - 780 рублей.
Средняя стоимость путевки в загородный детский лагерь составит 21 000 рублей. В городской лагерь с двухразовым питанием – 3 297 рублей.
Льготникам путевки обойдутся еще дешевле, к ним относятся:
дети из многодетных семей;
дети безработных родителей;
дети, которые получают пенсию по случаю потери кормильца;
дети из малообеспеченных семей;
дети из специальных учреждений закрытого типа (кадеты, суворовцы);
дети, вернувшиеся из воспитательных колоний.
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, отдыхают в лагере бесплатно.
Сколько лагерей и смен можно указать в заявлении
Ознакомьтесь заранее с перечнем лагерей, которые примут детей в этом году. На официальном сайте Администрации города есть список загородных и городских лагерей. При подаче заявления можно выбрать три лагеря или три смены в одном лагере, можно также указать самые желательные смены или лагеря. Ваши пожелания постараются учесть при распределении путевок.
Что делать для получения путевки
1. Подайте заявление на сайте Госуслуг, в отделении МФЦ или в приемных комиссиях своих районов. Пакет сопроводительных документов на этом этапе не нужен, его вы принесете позже.
2. Дождитесь размещения Реестра - списка счастливчиков, которым досталась путевка: он появится после окончания приема заявлений - в нескольких местах:
на сайте Департамента образования города в разделе “Летняя оздоровительная кампания 2019”;
на сайтах районных администраций;
на сайтах школ.
Здесь же будет объявлен график приема родителей с документами в районных комиссиях.
3. Придите с подтверждающими документами в районную комиссию.
4. Работник комиссии проверит ваши документы и выдаст квитанцию на оплату путевки в лагерь. Если вы претендуете на путевку в санаторий, то оплачивать ничего не нужно.
5. Оплатите квитанцию.
6. Получите путевку в приемной комиссии Департамента образования своего района (внимание: выдачу путевок прекращают за сутки до заезда в лагерь, поспешите) или возьмите выписку из Реестра в любом отделении МФЦ. На основании Выписки вам выдадут путевку уже в лагере, при прохождении медкомиссии.
Какие документы нужно предоставить для получения путевки
Заявление.
Свидетельство о рождении ребенка.
Паспорт родителя.
Справка с места учебы или с места регистрации.
Если есть льгота - принесите документ, который ее подтверждает (удостоверение многодетной семьи, справка с работы для бюджетников и пр.)
Для получения путевки в санаторий - медицинская справка по форме 070/у-04 из поликлиники с показаниями для санаторного лечения.
Сделайте копии документов (кроме заявления).
|
Почему не стоит бояться отправлять ребенка в летний лагерь
Многие родители боятся отправлять своих детей в летние лагеря. Ведь там же малыши будут совсем одни, кто проследит за тем, чтобы они покушали? А вдруг что-то случится? Эта статья поможет вам принять верное решение.
Как записать ребенка в лагерь через Госуслуги
В ночь на 1 апреля родители традиционно будут штурмовать сайт Госуслуг, так что он может немного подвисать. Учтите: записать ребенка в лагерь через сайт могут только зарегистрированные пользователи с персонифицированным подтвержденным аккаунтом. Так что лучше позаботиться о регистрации и подтверждении аккаунта заранее. Для этого:
зайдите на сайт www.gosuslugi.ru и нажмите ссылку “Регистрация”;
укажите свои данные в форме;
нажмите “Зарегистрироваться”;
на указанный e-mail придет письмо со ссылкой или на номер телефона вы получите СМС с кодом подтверждения - подтвердите регистрацию;
затем придется подтвердить аккаунт особо, это можно сделать тремя способами, все они будут показаны на той же странице;
после регистрации и подтверждения аккаунта проверьте, можно ли подать заявление на другие электронные услуги; если такая возможность есть, то и заявление на лагерь написать удастся.
1 апреля или в другое удобное для вас время войдите на портал Госуслуг под своим логином и паролем.
- выбрать последовательно раздел «Каталог услуг» «Семья и дети», «Путевки в детские лагеря, оздоровительные учреждения и компенсации за них», «Предоставление путевок детям в организации отдыха в дневных и загородных лагерях», затем «Получить услугу»;
- выбрать «Тип заявления», «Оздоровительное учреждение», «Смену», «Тип оплаты», «Данные заявителя» и «Данные Ребенка» заполняются автоматически из Личного кабинета, указать «Категорию» и подтвердить необходимость получения услуги, нажав кнопку «Подать заявление».
Теперь заполните форму заявления: она удобная и простая, главное - правильно выбирать строки в меню-”выпадашке” и правильно заносить данные:
выбираем тип заявления: в санаторий, загородный или городской лагерь;
выбираем тип путевки: полностью или частично платная, здесь же выбираем желаемый лагерь и смену - можно будет выбрать три варианта;
данные заявителя - то есть, ваши - заполнятся автоматически, ведь вы уже зарегистрированы на сайте;
данные по ребенку придется ввести вручную: ФИО, дата рождения, пол, реквизиты свидетельства о рождении (или паспорта ребенка) и СНИЛС, если есть;
следующим этапом указываем в меню-”выпадашке” данные по льготе (если есть) и тут же записываем второго ребенка - брата или сестру - если мы хотим отправить их в один лагерь;
нажимаем кнопку “Подать заявление”; если оно не уйдет с первого раза, подождите 5-7 минут и отправьте повторно;
затем проверьте в Личном кабинете уведомления: вам должно прийти сообщение, что заявление “Принято ведомством” под таким-то номером такого-то числа;
вот теперь можно успокоиться и ждать результатов, которые Департамент образования опубликует после зачисления!
Остается пожелать родителям удачной осады сайта Госуслуг в день шуток и смеха, а детям - теплой и веселой лагерной смены! :)