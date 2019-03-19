Внимание, родители! 1 апреля стартует кампания по приему заявлений в детские лагеря на летние смены 2019.

Если вашему сокровищу летом будет больше 6 лет 6 месяцев, но меньше 18, вы можете претендовать на путевку в городской или выездной лагерь за 20% стоимости (или даже меньше). А в санаторий ребенка можно отправить и вовсе бесплатно - при наличии медицинских рекомендаций. Рассказываем, как записаться в лагерь без лишней суеты.

Кто может подать заявление

Заявление подают родители, опекуны и попечители детей, которые постоянно или временно проживают в Екатеринбурге (имеют местную регистрацию). Гражданство не важно. Нужно, чтобы ребенку во время лагерной смены было больше 6 лет и 6 месяцев, но меньше 18 лет.

Где будут принимать заявления

Заявление можно подать:

Единый портал госуслуг - подача заявлений онлайн с 00:00 часов 1 апреля (ниже мы дадим пошаговую инструкцию, как это сделать);

отделения МКУ «Центр муниципальных услуг»;

ГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»;

приемные комиссии - подача заявлений лично.

Когда нужно подать заявление

в загородные лагеря – с 1 апреля по 10 апреля (на все смены);

в санатории – с 25 апреля по 12 мая (на все периоды);

в городские лагеря: с 1 апреля по 20 апреля (на все смены).

Сколько будет стоить детский отдых

Субсидия покрывает 80% средней стоимости путевки в загородный или городской лагерь, то есть родители вносят всего 20%. В прошлом году родители платили за загородный лагерь, в среднем, 6 300 рублей, за городской - 780 рублей.

Средняя стоимость путевки в загородный детский лагерь составит 21 000 рублей. В городской лагерь с двухразовым питанием – 3 297 рублей.

Льготникам путевки обойдутся еще дешевле, к ним относятся:

дети из многодетных семей;

дети безработных родителей;

дети, которые получают пенсию по случаю потери кормильца;

дети из малообеспеченных семей;

дети из специальных учреждений закрытого типа (кадеты, суворовцы);

дети, вернувшиеся из воспитательных колоний.

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, отдыхают в лагере бесплатно.

Сколько лагерей и смен можно указать в заявлении

Ознакомьтесь заранее с перечнем лагерей, которые примут детей в этом году. На официальном сайте Администрации города есть список загородных и городских лагерей. При подаче заявления можно выбрать три лагеря или три смены в одном лагере, можно также указать самые желательные смены или лагеря. Ваши пожелания постараются учесть при распределении путевок.

Что делать для получения путевки

1. Подайте заявление на сайте Госуслуг, в отделении МФЦ или в приемных комиссиях своих районов. Пакет сопроводительных документов на этом этапе не нужен, его вы принесете позже.

2. Дождитесь размещения Реестра - списка счастливчиков, которым досталась путевка: он появится после окончания приема заявлений - в нескольких местах:

на сайте Департамента образования города в разделе “Летняя оздоровительная кампания 2019”;

на сайтах районных администраций;

на сайтах школ.

Здесь же будет объявлен график приема родителей с документами в районных комиссиях.

3. Придите с подтверждающими документами в районную комиссию.

4. Работник комиссии проверит ваши документы и выдаст квитанцию на оплату путевки в лагерь. Если вы претендуете на путевку в санаторий, то оплачивать ничего не нужно.

5. Оплатите квитанцию.

6. Получите путевку в приемной комиссии Департамента образования своего района (внимание: выдачу путевок прекращают за сутки до заезда в лагерь, поспешите) или возьмите выписку из Реестра в любом отделении МФЦ. На основании Выписки вам выдадут путевку уже в лагере, при прохождении медкомиссии.

Какие документы нужно предоставить для получения путевки

Заявление.

Свидетельство о рождении ребенка.

Паспорт родителя.

Справка с места учебы или с места регистрации.

Если есть льгота - принесите документ, который ее подтверждает (удостоверение многодетной семьи, справка с работы для бюджетников и пр.)

Для получения путевки в санаторий - медицинская справка по форме 070/у-04 из поликлиники с показаниями для санаторного лечения.

Сделайте копии документов (кроме заявления).

Как записать ребенка в лагерь через Госуслуги

В ночь на 1 апреля родители традиционно будут штурмовать сайт Госуслуг, так что он может немного подвисать. Учтите: записать ребенка в лагерь через сайт могут только зарегистрированные пользователи с персонифицированным подтвержденным аккаунтом. Так что лучше позаботиться о регистрации и подтверждении аккаунта заранее. Для этого:

зайдите на сайт www.gosuslugi.ru и нажмите ссылку “Регистрация”;

укажите свои данные в форме;

нажмите “Зарегистрироваться”;

на указанный e-mail придет письмо со ссылкой или на номер телефона вы получите СМС с кодом подтверждения - подтвердите регистрацию;

затем придется подтвердить аккаунт особо, это можно сделать тремя способами, все они будут показаны на той же странице;

после регистрации и подтверждения аккаунта проверьте, можно ли подать заявление на другие электронные услуги; если такая возможность есть, то и заявление на лагерь написать удастся.

1 апреля или в другое удобное для вас время войдите на портал Госуслуг под своим логином и паролем.

- выбрать последовательно раздел «Каталог услуг» «Семья и дети», «Путевки в детские лагеря, оздоровительные учреждения и компенсации за них», «Предоставление путевок детям в организации отдыха в дневных и загородных лагерях», затем «Получить услугу»;

- выбрать «Тип заявления», «Оздоровительное учреждение», «Смену», «Тип оплаты», «Данные заявителя» и «Данные Ребенка» заполняются автоматически из Личного кабинета, указать «Категорию» и подтвердить необходимость получения услуги, нажав кнопку «Подать заявление».

Теперь заполните форму заявления: она удобная и простая, главное - правильно выбирать строки в меню-”выпадашке” и правильно заносить данные:

выбираем тип заявления: в санаторий, загородный или городской лагерь;

выбираем тип путевки: полностью или частично платная, здесь же выбираем желаемый лагерь и смену - можно будет выбрать три варианта;

данные заявителя - то есть, ваши - заполнятся автоматически, ведь вы уже зарегистрированы на сайте;

данные по ребенку придется ввести вручную: ФИО, дата рождения, пол, реквизиты свидетельства о рождении (или паспорта ребенка) и СНИЛС, если есть;

следующим этапом указываем в меню-”выпадашке” данные по льготе (если есть) и тут же записываем второго ребенка - брата или сестру - если мы хотим отправить их в один лагерь;

нажимаем кнопку “Подать заявление”; если оно не уйдет с первого раза, подождите 5-7 минут и отправьте повторно;

затем проверьте в Личном кабинете уведомления: вам должно прийти сообщение, что заявление “Принято ведомством” под таким-то номером такого-то числа;

вот теперь можно успокоиться и ждать результатов, которые Департамент образования опубликует после зачисления!

Остается пожелать родителям удачной осады сайта Госуслуг в день шуток и смеха, а детям - теплой и веселой лагерной смены! :)

Фото: http://globallookpress.com