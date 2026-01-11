Частные школы Екатеринбурга: плюсы и минусы обучения

Портал U-mama.ru подготовил для вас обзор негосударственных образовательных учреждений Екатеринбурга, куда принимают детей для получения начального, общего и среднего образования, то есть обучают ребят с 1 по 11 класс.

В нашем городе более 20 негосударственных школ. Большинство из них имеет государственную аккредитацию.

Выбор школ для обзора был обусловлен исключительно их готовностью предоставить информацию о своей деятельности. Некоторые школы отказались от сотрудничества в связи с тем, что практически не принимают детей «со стороны», ограничиваясь братьями и сестрами имеющихся учеников. Другие школы отказались от участия в обзоре без объяснения причин.

Русская Классическая Школа им. К. Д. Ушинского

Екатеринбург, ул. Норильская, 77Б, +7 (343) 286-49-708

ekbschool.ru

Школа открылась в 2019 году. Она работает с понедельника по пятницу, с 08:00 до 18:00. Уроки проводятся до 15:30, с перерывом на прогулку в лесу 11:20-12:00. После 15:40 - занятия по самоподготовке, дополнительные занятия, прогулка. Организуются внешкольные мероприятия. В июне в школе работает летний лагерь, который можно посещать по желанию.

Образовательное учреждение работает по образовательной системе русской классической школы, что означает опору на российский национальный код, развивает у детей целостное мировоззрение, основанное на традиционных культурных ценностях, ориентацию на глубинную духовность и патриотизм, формирует позитивное творческое мировосприятие. В пятидневную неделю здесь проводят 6 уроков русского языка и 6 уроков математики (арифметики).

В начальной школе преподается чтение, чистописание, история, церковнославянский язык, проводятся уроки английского языка, музыки, физкультуры, народной культуры, труда, пластилинографики, хореографии для девочек, борьбы для мальчиков и ОБЖ.

После основных уроков можно посещать дополнительные занятия: футбол, бокс, ЛФК, гончарную мастерскую, индивидуальные занятия по фортепиано, флейте, гитаре, укулеле. Есть возможность индивидуально заниматься с логопедом и нейропсихологом.

Учащиеся школы ведут календарь праздников. У них есть много любимых праздников, которые ждут дети и взрослые: Покровская ярмарка (октябрь), Рождественские бал и спектакль (январь), Колядки (январь), Масленица, Пасха. В школе существует запрет на гаджеты, практикуется письмо пером в начальной школе.

Для поступления в школу важно, чтобы и родители ребенка разделяли принципы работы русской классической школы, поэтому проводится собеседование и с ребёнком, и с родителями, а также нейродиагностика.

Всего в школе 90 учеников. В классах не более 15 детей. На 2026-2027 учебный год открыт набор в 0-8 классы.

Есть базовая стоимость обучения, которая зависит от класса. В среднем от 21 000 рублей в месяц. Дополнительно оплачиваются трехразовое питание (у школы свой пищеблок), кружки и секции, комплекты учебной литературы и пособия.

Школа «Индра»

Екатеринбург, ул. Новгородцевой, 11а (м-н ЖБИ), тел. 8 (343) 347-68-67, 8912-224-27-36 с 08:00 до 16:00

indra11a.ru

«Нашу школу можно назвать семейной школой, здесь дети с нами с 2-х до 18 лет, очень много детей из одной семьи (братья и сестры), к нам в школу уже приводят своих детей наши выпускники» - рассказали в школе «Индра».

Это обычная общеобразовательная школа с углубленным изучением английского языка. С 9 класса разрабатывается «индивидуальный учебный маршрут». Школе более 30 лет. Она открыта в 1993 году.

Школа открывается в 07:45. Ученики младших классов могут находиться в ней до 18:00. Дети постарше до 16 -17 часов. В классах от 20 (начальная школа) до 12 человек (старшие классы). Для ребят работает продленка, организована самоподготовка домашних заданий.

Для начальной школы доступны занятия ритмикой, хор, бисероплетение, индивидуальный вокал, легоконструирование, гимнастика для мальчиков, ДПИ, большой теннис, игры старого двора, филармонические уроки и проектная деятельность.

Ребята постарше могут принять участие в работе совета старшеклассников, в общешкольном клубе «Моя прекрасная Родина» и заняться подготовкой к ЕГЭ и ОГЭ.

В основе образовательной программы школы – федеральная образовательная программа НОО («Школа России»). Большинство учителей школы имеют большой стаж работы, первую и высшую категорию. Здесь работает 2 кандидата наук. В штате школы есть воспитатели - группа педагогов, которая помогает детям создавать коллектив, формирует личностные качества ребят вне учебных занятий. В школе работает психолого–логопедическая служба, в штате которой 3 педагога-психолога, логопед, дефектолог, специалист по инклюзивному образованию.

Школа принимает детей с учетом «общего уровня классов (а он у нас достаточно высокий)». Здесь учатся как увлеченные наукой ребята, так и юные поэты и художники. Новички проходят собеседование с психологом и тестирование по ряду предметов, включая английский язык в средней и старшей школе.

Сейчас в «Индре» 175 детей. На новый учебный год есть места в 1,2,4,5,7, и 9 классах. Обучение стоит 300 000 рублей в год. Дополнительно оплачивается трехразовое питание из расчета 370 рублей в день.

Школа «Чудо-радуга»

Екатеринбург, ул. Татищева 100а, тел. +7 343 251-53-80, +7 929-223-56-22.

чудо-радуга.рф

Школа была создана в 2013 году. Сейчас здесь обучается 60 детей, а отбор новичков в 1 класс ведется по результатам собеседования с педагогом и психологом.

Образовательное учреждение работает по системе полного дня с 08:00 до 17:30. Занятия продолжаются до 12:40, а потом у ребят есть время для самоподготовки с воспитателем. Есть секции и кружки. Например, карате, шахматы, театральная студия, мульт-студия, кружок ИЗО, каллиграфии и Мастерская феи. Школа организует участие ребят в конкурсах и олимпиадах.

Уроки ведутся по системе Эльконина-Давыдова. В школе заявляют, что не дают знания, а учат их добывать, становиться исследователями и решать проблемы. А воспитывают взаимоуважение и ответственность. Здесь работают как учителя начальной школы, так и учителя-предметники. У всех стаж более 10 лет и курсы повышения квалификации за плечами. В классах по 15-18 детей.

В школе гордятся собственным пищеблоком, который гарантирует качественное питание учащихся. Школьники получают завтрак, второй фруктовый завтрак, обед и ужин.

Стоимость обучения в «Чудо–радуге» составляет 33 000 рублей в месяц. Причем оплачивать нужно все 12 месяцев в году. Дополнительно 600 рублей в день будет стоить питание ребёнка. Кружки и секции также оплачиваются отдельно. Каких-либо других взносов, как говорят в школе, здесь нет.

Rittel school

тел. +7 900 03 11 205

rittelschool.ru

Школа работает с 2021 года. Сейчас у нее 5 филиалов в городе. Школьники с 0 до 11 класса могут учиться на ул.Радищева, 33, ул. Очеретина, 16 и ул. Гагарина, 9. Ребят с 1 по 9 класс ждут в п. Габиевский, кв-л Первый, д.12. На Уралмаше, ул. Кузнецова, 2, открыта начальная школа.

Учебный день в начальной школе обычно длится с 08:00 до 18:30. В школе предлагаются кружки, спецкурсы и дополнительные занятия во второй половине дня, а также продленка в рамках полного дня обучения до вечера. В классах до 15 человек.

Учебная программа школы включает традиционные школьные предметы, усиленное изучение английского языка, а также клубы, спецкурсы и кружки по интересам. Здесь открыты IT-классы с углубленным изучением программирования, естественно-научные классы и классы с творческим направлением, проводятся программы профориентации. Применяются самые разнообразные образовательные методики - сингапурская система обучения, финское феномено-ориентированное обучение, технология самообучения и межпредметных погружений и другие.

Педагоги школы имеют первую и высшую категории, являются экспертами ЕГЭ и ОГЭ. Кроме того, с ребятами работают тьюторы, которые помогают каждому достичь максимального образовательного результата. В образовательном учреждении заявляют, что ежегодно выпускают медалистов и победителей олимпиад, которые поступают в ведущие ВУЗы страны.

Прием на 2026-2027 учебный год открыт с подготовительного до 11 класса. Школа принимает заявки на поступление и ведет запись на экскурсии круглый год. Зачисление в школу производится после прохождения собеседования и тестирования. Возможен экстернат. Все условия просят уточнять по телефону.

Стоимость обучения составляет от 50 000 до 75 000 рублей в месяц и зависит от класса обучения и филиала школы. Школа работает по системе «всё включено», что предполагает отсутствие дополнительных обязательных сборов.

Свято-Симеоновская гимназия

Екатерибург, ул. Тверитина 20, тел. +7 (343) 254-66-46

simgymn.ru

Гимназия создана в 2014 году и располагается в здании местной религиозной организации Православного прихода «Градо-Екатеринбургской Симеоновской церкви-школы». Гимназия работает в режиме одной смены пятидневной учебной недели с 08:15 до 17:00. Уроки до 14:45, далее – продленка. В школе организовано горячее питание для детей.

Утро начинается с молебна. В программу школы включены уроки основ православной веры, которые преподают иереи русской православной церкви.

Стоимость обучения в гимназии – 206 000 рублей в год. Есть вакантные места с 1 по 6 и в 10 классы.

Семейная школа «Орленок»

Екатеринбург, ул. Комсомольская, 37, оф.302, тел. +7 (343) 213-62-12

орленок-екб.рф

Школа «Орленок» была создана в 2019 году как семейный первый класс по инициативе родителей, которых объединило желание дать качественное начальное образование в комфортных условиях и в доброжелательной атмосфере. Родители хотели обеспечить своим детям индивидуальный подход, гармоничное развитие в атмосфере семейного тепла, в лучших традициях советской школы, но в рамках госстандарта.

Пока в школе есть классы только с 1 по 5. В перспективе предусмотрено обучение до 11 касса включительно.

Уроки в школе проводятся с 09:00 в начальной школе и с 08:10 в среднем звене. Учебный процесс организован до 13:20. После уроков можно до 18:00 остаться на продлёнку. В школе есть кружки музыки, творчества, рисования, английского языка.

Обучение ведется по переизданным классическим советским учебникам 50-60 годов ХХ века.

В начальной школе в неделю – 6 часов арифметики, 5 часов русского языка, 5 часов родной речи, 2 часа английского языка. С 1 по 3 класс есть отдельные уроки чистописания. Также в расписании есть такие предметы, как физкультура, музыка, рисование, ручной труд, внеклассное чтение. В 4 классе добавляется естествознание, география, история. По 5 уроков в день, 5 дней в неделю. С 1 по 3 класс дети пишут перьями и чернилами.

В средней школе в расписании 5-6 уроков в день. Предметы: арифметика, наглядная геометрия, русский язык, литература, история, география, ботаника, английский язык, физкультура, музыка, рисование, ручной труд. В среднем в классе 12 человек.

Особое внимание в школе уделяется здоровью детей - профилактике сколиоза, плоскостопия и близорукости. Дети приносят с собой питание. Есть возможность приобретать питание в буфете в этом же здании.

При поступлении в школу проводится собеседование с учителями и директором школы. Для всех поступающих, кроме будущих 1-классников, есть испытательный срок. На новый учебный год прием будет в 1 класс - 14 человек. Есть несколько мест во 2-5 классы в этом учебном году. Приоритет отдадут младшим братьям и сестрам учеников «Орленка», и детям, посещавшим подготовительный класс. Открыто направление онлайн-образования (1-5 классы).

Стоимость обучения в «Орленке» 22 000 рублей в месяц в начальной школе и 25 000 рублей в месяц в 5-6 классах. Принимают оплату материнским капиталом.

Гимназия № 212

Екатеринбург, ул. Короленко, 11, тел. +7 (343) 354-34-14

gym212.ru

Школа открывается в 8 утра, уроки начинаются в 08:30. Первоклассников успевают к этому моменту накормить завтраками. Уроки длятся до 13 часов у первоклассников и до 15:40 у старших классов. Для малышей работает продленка до 17 часов.

В гимназии 350 учеников. Обучение ведется в соответствии с государственным образовательным стандартом. Помимо предметов общеобразовательного цикла, здесь преподаётся риторика, экономика и культура речи. Есть дополнительные занятия по английскому и французскому языку, математике и физике. Французский язык в школе изучается углублённо.

Для поступления в школу необходимо пройти собеседование. На 2025-2026 учебный год в школе было открыто 2 первых класса, куда зачислили 34 ребенка. О планах на следующий учебный год информации на сайте школы пока нет. В 10-11 классах образование профильное, конкурсный отбор. Сейчас открыты социально-экономический и гуманитарный профили. В школе предусмотрено ношение формы.

Для учащихся организовано двух или трёхразовое питание, старшеклассники имеют возможность выбора блюд.

В рамках внеурочной деятельности открыты пресс-центр, школьный театр, студия юных художников, шахматный и танцевальный кружки, секция настольного тенниса, ведется подготовка к сдаче международных языковых экзаменов.

Стоимость обучения в школе варьируется в зависимости от класса от 64 (1 класс) до 35 тысяч рублей в месяц (среднее звено). Для вновь поступивших стоимость обучения выше, чем для тех, кто продолжает учиться в школе.

Школа «Согласие»

Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 171а, ул. Фигурная, 12 а, ул. Юмашева, 3, ул. Щорса, 53

тел. +7 (343) 346-83-73

soglasie.school

Одна из старейших в Екатеринбурге, основана в 1992 году.

Школа работает как начальная, то есть ведет прием детей только в 1-4 классы. Обучение ведётся по государственным образовательным стандартам, к которым добавлены уроки шахмат и психологический курс социальной направленности.

Учебный день начинается c 9:00 и заканчивается в 18:00. Во второй половине дня дети занимаются в кружках, участвуют в спортивных соревнованиях, выезжают на экскурсии. Школа организует для детей две прогулки в день, а для родителей обещана ежедневная обратная связь с учителями по поводу учебы детей.

В качестве дополнительных занятий предлагается изостудия, театр английских миниатюр, легоконструирование и робототехника, танцевальная студия, рукоделие, футбол, самбо и индивидуальные занятия с логопедом, психологом. В классах не более 16 учеников

Стоимость обучения от 37 тыс. рублей в месяц (на Фигурной) до 40 тыс.руб. в месяц в остальных филиалах. Стоимость питания 750 рублей в день.

Школа «Творчество»

Екатеринбург, ул. Пионеров, 3А, тел. +7 (343) 341-55-77, +7 (343) 286-53-29

happyschool.uralschool.ru

Школа «Творчество» заявляет о том, что целью их деятельности является формирование у детей творческого подхода ко всем сферам деятельности – науке, технике и художественной деятельности.

Учебному заведению более 30 лет. Младшая школа и среднее звено учатся на пятидневке, старшая школа занимается шесть дней. Двери школы открыты с 9 до 18 часов.

В «Творчестве» около 150 воспитанников. В школе имеется собственный пищеблок, где для ребят готовят повара.

Кроме того, лицензию на образовательную детальность имеют следующие частные школы города:

Гимназия «Во им Святых Царственных Страстотерпцев». ул. Бисертская 10а, тел. +7(343)2173728, +7(343)2173758 gimnazia-elizavet.ru

Гимназия имени святейшего патриарха Алексия Второго. ул. Лучевая, строение 35, тел. 8-912-684-58-72 gispa.uralschool.ru

Школа № 203 «Родники», ул. Заводская, 32, корпус 3, тел. +7 (343) 246-37-34 203.uralschool.ru

РЖД лицей № 3, ул. Техническая, д. 99, тел. +7 (343) 322-46-41 rzdlyceum.uralschool.ru

Школа «Гелиос», ул. Стачек, 27А, тел. +7(343) 349-40-51, +7(343) 349-40-52 gelios66.ru

Школа «Созвездие ХХI век», ул. Машинная 44/1, тел. +7 (912)269-94-56

Школа Теза, ул. Радищева, 33, тел. +7 (343) 344-87-71 school.myteza.ru

О том, кто и зачем выбирает частные школы Юмаме рассказала бывший начальником Департамента образования Администрации города Екатеринбурга Екатерина Сибирцева:

– Одной из важнейших проблем работающей семьи является организация не только основного, но и дополнительного образования ребенка. Например, первоклассник в первой четверти заканчивает учебу в государственной школе примерно в 11.30. Если в школе нет продленки или школа не работает по модели «полного дня», то кто-то должен ребенка забрать, покормить обедом, сделать уроки (для первого класса домашних заданий нет, но далее это становится очень актуальной задачей). А еще посетить спортивную секцию, музыкальную или художественную школу, почитать книжку, погулять… И не будем забывать о сложностях логистики в большом городе. В ситуации, когда оба родителя работают, подобная задача становится просто невыполнимой. Домашние задания также часто становятся стрессом для всей семьи.

Частная школа, работающая в режиме полного дня, эти проблемы решает. И это главный аргумент для большинства родителей при выборе между частным и государственным образованием, особенно в начальной школе.

Понятно, что чем старше становится ребенок, тем легче решать организационные задачи. Но появляются другие проблемы - снижается мотивация к обучению, возникают сложности с усвоением материала по отдельным предметам. Увеличивается объем домашних заданий. Вообще, домашние задания задаются не столько для закрепления материала (особенно в младшей школе), сколько для того, чтобы ребенок получил навыки самостоятельной работы. И в этом смысле выполнение домашних заданий с репетитором приносит, порой, больше вреда, чем пользы.

Кроме того, классы в частной школе по численности меньше, чем в государственной, индивидуальный подход к ребенку в таких условиях обеспечить легче.

Но есть и проблемы. И в первую очередь это качество образования.

В государственной школе преподавание ведется в рамках Федеральных государственных образовательных стандартов, разработанных для всех уровней обучения. Это большой и довольно сложный документ, который не каждый родитель прочитает. Но в нём есть все требования к условиям и результатам по каждому предмету.

Каждый учитель знает стандарт по своему предмету и работает в соответствии с утвержденной школой рабочей программой. Естественно, что этой программой предусмотрены различные формы контроля знаний, включающие как внутришкольные, так и внешние процедуры. Так, например, все ученики государственных школ принимают участие во всероссийских проверочных работах (ВПР), результаты которых - объективный показатель знаний ребенка и качества работы учителя.

В случае, если частная образовательная организация, особенно работающая с учащимися по семейной форме обучения, не предусматривает участие во внешних процедурах оценки, таких как ВПР и предметные Олимпиады, как родитель может быть уверен в качестве тех знаний, которые получает ребенок? Это сложный вопрос, и на него нет однозначного ответа, поскольку и в государственной, и в частной школе проблемы с качеством образования могут иметь место. Но задать вопрос о процедурах оценивания ребенка уместно в любой школе.

Важный вопрос – это небольшие классы и ограниченное количество учеников в классе. Конечно, есть дети, которым в принципе трудно учиться в больших коллективах, и они испытывают дискомфорт в конкурентной и довольно жесткой среде массовой школы. Но я бы не преувеличивала страхи отсутствия социализации у выпускников частных школ.

Более того, именно при реализации персонализированного подхода к обучению возможна системная работа по выстраиванию коммуникаций, по отработке навыков взаимодействия, правил поведения, основанных на уважении к личности. Это не значит, что подобная работа не проводится в массовой школе, но там не всегда на это хватает ресурсов.

Что касается контингента учащихся, то и здесь не всё так просто. Понятно, что обучение в течение полного дня, с питанием и дополнительными занятиями, в условиях небольшого коллектива и в сопровождении тьюторов и психологов стоит дорого, и не каждая семья может это себе позволить. Тем не менее, образование - это важнейшая инвестиция, поэтому сегодня все больше семей делает осознанный выбор в пользу конкретной модели обучения.

Это может быть частная школа с понятной концепцией и полной занятостью, а может быть государственная система образования, как общего, так и дополнительного. Иногда по затратам это оказывается вполне сопоставимо (если учесть расходы на транспорт, сопровождение, кружки и секции и тд).

В любом случае, сейчас в общественном сознании формируется новая модель восприятия частного образования - это не услуга для избранных, а элемент построения индивидуальной образовательной траектории ребенка, и шире - развития его личности. Тем более, что в Екатеринбурге выбор частных образовательных институций довольно большой.

Таким образом, выбор частной школы обусловлен множеством факторов, включая финансовые возможности, цели воспитания и потребности ребёнка. Важно понимать, что каждое учебное заведение уникально, и каждая семья принимает решение исходя из собственных обстоятельств и приоритетов.

В России частные школы работают по двум основным моделям. Первая подразумевает получение лицензии на общее образование и лицензии на дополнительное образование. Фактически, это тот же набор документов, как и в любой государственной школе.

Такая школа по закону несет ответственность за качество предоставляемых услуг и их соответствие государственным стандартам. Такие школы принимают участие во внешних оценочных процедурах - ГИА, ВПР, предметные олимпиады и конкурсы. Также такая школа может выдавать ребенку свой аттестат. Права педагогов в такой школе защищены - у них засчитывается педагогический стаж, происходит обязательное по закону повышение квалификации, присваиваются аттестационные категории и отраслевые награды и звания.

Соответствие лицензионным условиям на общее образование требует от учредителя выполнения целого ряда условий - наличия отдельно стоящего здания с прилегающей территорией, соответствия всем требованиям Роспотребнадзора по организации процесса обучения, наличия отдельного пищеблока, спортивного и актового зала, выполнения условий по обеспечению безопасности объекта и так далее.

Фактически, это те же требования, которые предъявляются к государственной школе. И еще раз подчеркну важный момент - ответственность за образование ребенка несет школа и обучение происходит по Федеральным государственным образовательным стандартам, которые обеспечивают единство образовательного пространства страны. При переходе из такой школы в любые государственные расхождения в содержании образования по предметам не будет.

Соответствие такому набору требований, особенно в части условий образовательного процесса, требует от учредителя очень больших финансовых вложений. Поэтому обучение в таких частных школах стоит дорого.

Вторая модель работы частных школ подразумевает наличие у организации лицензии только на дополнительное образование. При этом родители заранее самостоятельно переводят своих детей на семейную форму обучения, которая предусмотрена федеральным законом «Об образовании». При выборе такой формы обучения ответственность за качество образования полностью ложится на плечи родителей. Подчеркну, что при этом родитель имеет право организовать образовательный процесс своего ребенка в любых формах - самостоятельно, с индивидуальными занятиями с педагогами в домашних условиях или с помощью онлайн курсов, например. Понятно, что не все родители имеют возможность посвятить всё свое время образованию ребенка, да и вопросы социализации тоже нужно учитывать.

Именно поэтому многие частные образовательные институции предлагают родителям помощь в этом вопросе. Договор на услугу в этом случае также заключается, но предметом договора является дополнительное образование, а не общее, поскольку ответственность за общее образование ребенка на семейной форме обучения несет родитель.

Поскольку к организации дополнительного образования требования не такие строгие, то подобные школы могут размещаться в офисных зданиях, на первых этажах жилых комплексов, в частных домах. Единых требований к организации питания и режиму занятий в таком случае тоже нет, поэтому каждая организация решает эти вопросы самостоятельно. Тем не менее, чаще всего обучение организуется по классическому принципу, сочетая классно-урочную форму работы и дополнительные занятия.

Вариативность форм работы в таких школах выше, чем у школ, работающих в рамках лицензии на общее образование.

Для кого-то это является неоспоримым плюсом, а для кого-то - существенным минусом, поскольку преемственность образовательных программ при смене школы обеспечить в таких условиях не всегда возможно.

Участие таких школ во внешних оценочных процедурах (ВПР, олимпиады) не является обязательным. Государственная итоговая аттестация учащихся таких школ проходит на базе других образовательных организаций, чаще всего государственных или муниципальных, в которые выпускники зачисляются на период итоговой аттестации. Аттестат выпускник получает той школы, в которой сдавал экзамены.

Затраты на организацию такой образовательной институции со стороны учредителя значительно меньше, чем в первом варианте. Поэтому и обучение в таких школах стоит дешевле. Главное отличие - в ответственности за обучение ребенка, которую в случае выбора семейной формы обучения берет на себя родитель.

Что касается качества образования, то сказать, где учат лучше или хуже, нельзя однозначно.

Получить налоговый вычет и произвести оплату услуг материнским капиталом можно в любой школе, имеющей лицензию хотя бы на дополнительное образование.

Если ваш ребёнок обучается в частной школе, поделитесь, пожалуйста, своим опытом?