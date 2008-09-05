Здоровье первоклашки: первый школьный год без болезней и стрессов

Первый раз в первый класс - и родители каждый день с нетерпением и волнением ожидают своего первоклашку. Спрашивают о пройденном, о новых друзьях-одноклассниках, об играх на переменке... А потом, как бы невзначай - а что вы сегодня ели? А бегали ли вы по коридору? Не холодно ли в классе? Не дует ли из окон? И рука, будто случайно, ложится на лоб первоклашке - мама следит за всем, была бы у нее возможность - наверное, села бы за парту рядом со своим ребенком. А школьные инфекции, которые так пугают родителей? Еда в школьных столовых - сомнительная, не такая, как дома, да и проследит ли кто за тем, чтобы ребенок съел нелюбимую кашу?

Наши советы помогут вам уберечь здоровье вашего ребенка как от реальных, так и от придуманных опасностей школьной жизни.

Правильно учимся...

Самые сложные занятия для первоклассника - это не решение задачек и не подсчет палочек и яблок, а... письмо! Причем непосредственно написание букв, слов и предложений, равно как и переписывание слов и предложений с доски. Ну как запомнишь все эти закорючки и хвостики? А если и запомнил - то почему они упорно не хотят походить на аккуратную «ж» из школьной прописи, а норовят превратиться в многоногое чудовище? Не стоит ахать, увидев первые строчки своего школьника, и ни в коем случае не давайте ему понять, что он плохо сравляется с прописью. Лучше скажите - отличный результат, у меня поначалу выходило хуже, давай поспорим, что уже через две недели ты будешь писать точь-в-точь как Марья Ивановна? Ребенок учится делать то, чего ему пока еще не приходилось делать, и ваше одобрение, как и осознание его собственных успехов, очень важны на этом этапе жизни.

Вторым по сложности предметом для первоклассника, в зависимости от его наклонностей и уровня подготовки, будет либо математика, либо чтение. Если любимую книжку сказок ваш малыш уже в шесть лет читал без всяких проблем, скорее всего, ему понадобится помощь со сложением и вычитанием яблок. Ну, а если к чтению всерьез приступил совсем недавно, то читать он будет с напряжением всех физических сил.

Поэтому важно помнить, что продолжительность непрерывного чтения не должна в 6 лет превышать 8 минут, а в 7-8 лет - 10 минут. Оптимальная продолжительность непрерывного письма - 2 минуты 40 секунд в начале урока, и 1 минута 45 секунд в конце (то же самое и при приготовлении домашних заданий).

Эффективность работы маленького школьника также подвержена суточному режиму, как и ваш рабочий день. Установлено, что первый урок приходится на период врабатывания в учебный процесс, второй урок - пик работоспособности. Высокое напряжение умственных сил у первоклашки не бывает долгим, и уже к третьему уроку работоспособность падает, а на четвертый урок остается минимум внутренних резервов. Школьные предметы должны попадать в эту схему по уровню их сложности, письмо оптимально расположить на втором уроке, первый и четвертый оставить для самых легких, ознакомительных предметов.

Правильно готовим домашнее задание...

После прихода домой первоклассник, если он не остается на полный день в школе, должен съесть горячий обед и отдохнуть после занятий. Домашние задания лучше всего сделать в период с 15-16 часов. Нельзя садиться за них сразу - ребенок не успеет отдохнуть, а работоспособность к этому времени, как вы помните, будет стремиться к нулю. Нельзя переносить их на вечер - письмо требует аккуратности и усидчивости, уставший школьник будет допускать помарки и описки, да и сидеть над заданием намного дольше, чем в дневное время, или же делать его кое-как, торопясь лечь спать.

Каждые 15 минут нужно менять позу, каждые 30 - делать маленький перерыв, «физкультминутку», можно под музыку. Это не только укрепляет здоровье, но и восстанавливает работоспособность, помогает сбросить напряжение и отдаляет усталость.

Нельзя начинать готовиться «кавалерийским наскоком» - с самых сложных предметов. Помните о периоде врабатывания! Начинать нужно с несложных и непродолжительных по времени заданий, быстрое их выполнение заставит первоклашку убедиться в собственных силах и способностях. После этого нужно переходить к более сложным, ну а последним, на спаде общей работоспособности, сделать еще одно легкое задание. Тогда ребенок будет вставать из-за стола не в подавленном из-за большой нагрузки настроении, а с уверенностью в том, что ему легко дается учеба. Сохранить бодрое настроение и не позволить ребенку «опустить руки» («Мама, у меня ничего не получается!») - основная задача родителей на первом году учебы.

...и отдыхаем

Очень часто доводится слышать вопросы о прогулках и времени, проведенном на свежем воздухе. Не менее часто родители сетуют на то, что ребенку некогда гулять, или не с кем, или некогда родителям, или... Можно найти сотню причин и объяснений, но ответ в любом случае будет однозначным - исключить прогулку из режима дня школьника нельзя! Норма прогулки для школьников младших классов - не меньше 3-3,5 часов в день.

Если ребенок ослаблен и жалуется на усталость, ему показан полуторачасовой дневной сон в хорошо проветренной комнате. Если вы отдали ребенка в спортивную секцию или занимаетесь с ним дома или во дворе бегом, гимнастическими упражнениями или подвижными играми, помните, что занятия спортом должны начаться не ранее, чем через 40 минут после приема пищи.

Ужинать нужно за 2 часа до сна - это лучшая профилактика бессонницы, плохого, беспокойного сна у первоклашек. Если вы думаете, что активный ребенок успеет проголодаться за это время, за полчаса до ухода ко сну можно предложить ему стакан молока или какао с маленькой булочкой, или немного фруктов. Перед сном полезно погулять около двадцати-пятнадцати минут, и если такой возможности у вас нет, то хотя бы проследите, чтобы комната, в которой спит ребенок, была хорошо проветрена. Спать первоклассник должен не менее 9 часов - без учета времени на дневной сон.

Правильно одеваемся

Многие первоклассники с 1 сентября надели новую школьную форму. В этом, безусловно, есть свои достоинства - нет признаков классового расслоения, которое может стать причиной конфликтов, да и тратиться на одежду родителям придется намного меньше.

Противники же школьной формы забыли об одном немаловажном недостатке любой формы - ее дизайн и покрой далек от совершенства, рассчитан на некую «общую мерку», потому очень часто школьная форма сковывает движения и создает дополнительные неудобства первоклашке.

А материал, из которого может быть сшита форма, бывает не совсем гигиеничен и натурален. Если формы в школе нет, то лучше одевать ребенка в натуральный материал, например, хлопок, чтобы он не так сильно потел во время игр на переменах. Если форма есть, то под синтетический пиджачок нужно надеть рубашечку из хлопка.

Форменной обуви для детей преимущественно не бывает. Помимо обуви для прогулок и для дороги в школу, родители позаботились и покупкой «сменки» для первоклашек. Лучше всего, если это легкая и удобная обувь, дышащая, из натуральных материалов, с минимумом швов и, желательно, на «липучках». Подошва должна быть достаточно гибкой и ребристой, чтобы не скользила на гладком полу. В такой обуви ноги вашего ребенка не будут потеть и натираться.

Если ботиночки застегиваются на «липучку», то снять и переодеть обувь самостоятельно ребенку будет достаточно просто. Это важно с точки зрения удобства и практичности, к тому же, завязать шнурки быстро и крепко может даже не каждый взрослый, значит, ребенок будет или долго и напряженно их завязывать, вызывая нарекания и насмешки класса, или же завязывать их будет быстро, и уже через десять минут начнет наступать на длинные «хвосты», останавливаться посреди дороги, завязывать... Представили себе? Потому лучше предпочесть удобство красоте обуви «совсем как у папы».

