Бесплатная учеба в иностранном ВУЗе

Многим это покажется сказкой, но выпускник российской школы в самом деле может получать образование в Европе, Америке или Австралии бесплатно или, по крайней мере, бюджетно. Расскажем, какие варианты учебы есть и какие страны популярны у русских абитуриентов.

Что значит «бесплатно»

Бесплатное образование за границей чаще всего означает, что иностранный студент не платит только за учебу в университете. Но ему (или его родителям) придется раскошелиться на оплату жилья, питание, учебники и прочие нужные вещи.

Правда в некоторых ВУЗах талантливый или работоспособный студент может получить стипендию, которая покроет обучение и часть сопутствующих расходов. Такие стипендии дают, в основном, на аспирантских программах, реже — на магистерских и еще реже — на бакалавриате.

Еще один денежный момент: часто перед получением студенческой визы нужно собрать на счете студента сумму, которой хватило бы на весь период учебы. Скажем, если молодой человек собирается в Сорбонну и оформляет годовую визу, ему рекомендуется месячный прожиточный минимум 615 евро. Умножаем эту сумму на 12 месяцев, получаем около 7 400 евро или 560 000 рублей. И это еще щадящий вариант — всего на год. После получения визы сумму можно вывести со счета и распоряжаться ею по усмотрению семьи, но на момент оформления она должна быть на счете.

Тем не менее даже такое условно бесплатное обучение позволяет сэкономить десятки тысяч евро (которых у семьи нет). Так что при грамотном подходе и трезвых расчетах можно отправить ребенка набираться ума за границей.

Несколько способов уехать в иностранный ВУЗ

Перечислим ключевые способы, которые помогут бесплатно получить образование за границей. Все они связаны с финансовой поддержкой со стороны ВУЗа, государства, частной компании или благотворителя. Подробности о сроках и условиях подачи заявок уточняйте на сайте интересующего университета или программы. Или обратитесь к услугам российских агентств, которые проконсультируют семью о вариантах учебы, помогут составить заявку, перевести аттестат и подать документы.

Бесплатное образование для иностранцев — позволяет россиянам поступать в ВУЗ на тех же правах, что и «аборигенам» — гражданам страны. А значит перед поступлением придется подтвердить отличное знание языка, на котором ведется преподавание, и сдать вступительные экзамены наравне со всеми, выдержав конкурс.

На таких условиях работают государственные ВУЗы Германии, Австрии, Франции, Норвегии, Швеции, Чехии, Греции, Италии. В некоторые университеты проще поступить, проучившись 2–3 курса на родине. Выбирая этот вариант учебы, тщательно рассчитайте расходы на проживание в конкретном городе. Также некоторые ВУЗы требуют вносить небольшой административный взнос, уточняйте этот момент заранее.

Стипендии и гранты от ВУЗа или государства — покрывают расходы на учебу частично или полностью. Чтобы претендовать на стипендию, у абитуриента, кроме мощного аттестата/зачетки и знания иностранного языка, должны быть заметные успехи и доказательства заслуг перед обществом: научные, творческие и спортивные достижения, победа в школьной или студенческой олимпиаде на международном уровне или уровне страны, волонтерская деятельность. Хорошее мотивационное письмо тоже необходимо.

Скажем, стипендии предлагают: европейская программа Erasmus Mundus, британские ВУЗы University of Westminster и University of the Arts London, голландский Hague University, американский University of the People, шведский Sweden Institute, работает канадский грант Vanier Canada Graduate Scholarship и полностью финансируемые стипендии от Оксфорда — Claredon Scholarship at University of Oxford. Только начните «копать» в этом направлении — и вы увидите массу возможностей.

Грант не всегда выдается на полный курс обучения в ВУЗе — часто с его помощью можно поучиться в летних или языковых школах, реализовать исследовательский проект, повысить квалификацию, пройти определенный курс за 1–2 семестра. Но это тоже бесценный опыт.

Аспирантура (программа PhD) — возможность для выпускников российских ВУЗов. Прелесть в том, что аспирант получает полное довольствие — стипендия обычно покрывает все расходы на проживание, еще и на путешествия остается. Учебу оплачивает университет или государство. Программы PhD рассчитаны на 3–5 лет: в это время аспирант выполняет собственное исследование и трудится ассистентом профессора. Работа интенсивная, дает потрясающий опыт, докторскую степень при благополучном завершении программы и отличные возможности для трудоустройства.

Претенденту придется выдержать высокий конкурс: искать предложения и настойчиво писать профессорам, доказывать свой исследовательский потенциал, предъявлять научные публикации, которые он успел сделать за время учебы в родном ВУЗе, и рекомендации от известных профессоров. Конечно, потребуется сильное мотивационное письмо и отличное знание иностранного языка.

Российская программа «Глобальное образование» — возможность учиться в магистратуре или аспирантуре/докторантуре за границей с покрытием не только обучения, но и проживания и сопутствующих расходов. Российское государство финансирует образование студента в другой стране — в университетах и на программах из рекомендованного перечня. После завершения курса молодой специалист обязан вернуться в Россию и три года отработать на предприятии по выбору администрации «Глобального образования».

Для участия в программе студент должен сам поступить в магистратуру или аспирантуру за границей, зарегистрироваться на официальном сайте программы и выдержать конкурс на грант. Если по окончании обучения студент отказывается трудоустроиться в российскую компанию на три года, он должен вернуть потраченные на него деньги.

Участники программы пишут, что сбор бумаг и выполнение всех формальностей в иностранном ВУЗе и российской программе, стыковка оргмоментов по срокам — самая сложная часть процесса. Пока программа нашла немного последователей, но Минобр не опускает руки.

Программы по обмену студентами. Если студент учится в России, но мечтает поучиться за границей, для этого есть программы обмена. Между крупными российскими и иностранными ВУЗами есть много специальных соглашений по бесплатному обмену — узнавайте об этом в альма матер. Правда с обменом везет далеко не всем студентам, даже старательным и талантливым, и тогда можно обратиться к международным программам.

Американская программа Global UGRAD помогает университетам США, Европы и Центральной Азии обмениваться студентами дневной формы обучения. Для участия в программе студент должен выдержать конкурс. Как правило, студент едет в Штаты на один семестр, зато получает полное довольствие, и семье не приходится платить за проживание.

Программа Au-Pair организует обмен не только с американскими, но и европейскими ВУЗами. Студенты учатся за границей от 4 месяцев до года, часто живут в семье иностранцев и помогают «приемной» семье по хозяйству.

И вот еще несколько популярных программ по обмену: российско-американская Fulbright, DAAD (Германская служба академических обменов) и OAD (Австрийская служба академических обменов), IREX — совет по международным обменам.

Если ваш сын или дочка мечтают учиться за границей — начните искать возможности. Воспользуйтесь нашими подсказками, посетите конференцию об образовании за рубежом (они регулярно проводятся в крупных городах), изучите рекомендации на сайтах агентств, которые помогают абитуриентам выбрать ВУЗ, оформить заявку и собрать документы. И может оказаться, что мечта об учебе в Риме, Париже или Праге гораздо реальнее, чем кажется.

