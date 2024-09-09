О школьной дружбе или 10 способов завести друзей

Удивительно, но в современной школе дети почти перестали дружить с одноклассниками и дружный класс сегодня почти редкость... Но ведь с кем-то дружить ребёнку не просто хочется, но и необходимо! Как же ребёнку научиться дружить?

Почему важно иметь друзей в классе

Школьный класс – это особый мир со своей иерархией и порядком. Здесь дают первую социальную оценку, появляются первые симпатии, учатся нравственным основам.

Современный образовательный процесс построен, с одной стороны, на взаимодействии друг с другом (работа в парах, школьные проекты), а с другой стороны на конкурентоспособности: кто лучше ответит, быстрее выполнит, оригинальнее придумает.

Это естественно, - скажете вы, - в будущем детям как раз понадобятся эти два качества: конкуретноспособность и коммуникабельность. Однако дружба – это нечто другое. Это доверие, желание делиться секретами, переживание успехов и неудач, радость от встречи. Здорово, что можно с кем-то поделиться чем-то вкусным, спросить совета, да и просто прогуляться на перемене.

В современном мире настоящая школьная дружба встречается редко, и на это есть причины.

Во-первых, внеурочное общение детей непосредственно в школе сокращается: общие соревнования, репетиции, конкурсы, где детей объединяли совместные переживания друг за друга и общая деятельность существуют не в каждой школе.

Во-вторых, расписание большинства детей очень насыщенное, после уроков нужно быстро бежать на дополнительные занятия.

В-третьих, от многих детей требуют быть лучшим во всем, и каждый одноклассник становится потенциальным конкурентом.

В-четвертых, дети часто учатся в 2-3 смены, и после основных уроков вынуждены быстро освобождать класс, так что возможности спокойно пообщаться в классе у них просто нет.

В-пятых, дети часто меняют школу по разным причинам, и у них нет возможности завести настоящих друзей, а в новом коллективе уже сформированы свои группы.

Остаются перемены, время до уроков и совсем чуть-чуть после них.

И все-таки друзья у ребенка должны быть.

Особенности детской дружбы

Дружба складывается постепенно. Не стоит ждать от маленького ребенка высоких чувств, также стоит учитывать, что в подростковом возрасте приоритеты могут меняться.

Младший возраст – ситуативная дружба. Детям начальной школы нужно подсказывать правила дружбы. Родители ненавязчиво объясняют, что некоторые действия могут огорчить друга, а другие будут приятными. Мы учим детей ставить себя на место другого человека, уважать чужие чувства. Причем важно, чтобы родители поддерживали и поощряли желание ребенка дружить.

В период всего младшего школьного возраста дружба носит ситуативный характер: дети сидят за одной партой, вместе идут домой, выполняют общее задание. Смена условий может привести к смене друзей. Количество друзей зависит от характера ребенка: у кого-то их много (целая компания), у кого-то один. Но если ваш ребенок одинок – это должно вас насторожить.

В средней школе для подростков важно общение. А оно строится в большей степени на интересах. При переходе в среднюю школу друзья могут меняться. Подростки любят образовывать компании. И здесь появляется своя иерархия и свои ценности. Нужно быть очень внимательным к друзьям ребенка, так как тинэйджеров манит все новое и неизвестное, а это может быть опасным.

Как завести школьных друзей

Наши советы помогут:

- детям младших классов: тем, кто только учится дружить;

- новеньким: тем, кто перешел в новую школу;

- подростку, который понял, что одинок и нуждается в друге.

1. Приветливость.

Дружба, действительно, начинается с улыбки. Не стоит бояться взглядов других детей, нужно быть готовым к тому, что тебя будут рассматривать, поэтому нужно быть готовым встретить с улыбкой каждый взгляд. Потренируйтесь с ребенком, как он будет представляться, что о себе расскажет, если его спросят. Придумайте пару заготовок в ответ на частые вопросы. Вашего ребенка не должны застать врасплох. А если уж так поучилось, то с улыбкой на лице нужно уйти от ответа:

- что-то я даже растерялся...;

- я подумаю и отвечу позже;

- если я сразу все расскажу, то потом будет неинтересно.

2. Безупречный внешний вид.

«Встречают по одежке» - это не просто пословица, а правило жизни. Прежде чем отвести ребенка в новую школу, присмотритесь, как там одеваются дети, какие вещи предпочитают. Ребенок не должен стать белой вороной – ни в классической одежде, ни в старых джинсах, ни в очень дорогих вещах. Проще, если в школе есть форма, но и это не дает облегчения: остаются кроссовки, сумка (рюкзак), прическа. Важно все. Доверяйте своему ребенку выбор.

3. Оригинальность

Ваш ребенок не должен сильно отличаться от сверстников, но и не нужно быть серой мышкой. Придумайте какую-то оригинальность, что обязательно заинтересует сверстников:

- оригинальные канцтовары, блокноты, рюкзак, которые подчеркнут детские интересы: игры, герои комиксов или фильмов;

- оригинальность в одежде: важный значок, особенный галстук, яркие кроссовки;

- талисман в виде маленькой фигурки.

Пусть это будут вещи, которые могут вызвать вопросы. Значит, впереди беседа.

4. Вкусняшки

В школьном рюкзаке находятся конфеты, яблоки, печенье, которое испекла мама, шоколадка, которыми можно поделиться как бы между прочим. Простое желание поделиться, как правило, действует очень благоприятно. Открытые добрые люди нравятся всем.

5. После уроков

Ничто так не объединяет, как общие интересы. Пусть ребенок поинтересуется, что есть интересного в школе, запишется в кружок или секцию, обязательно поучаствует в школьной акции. Деятельность, которая не оценивается, раскрывает детей намного лучше, чем уроки.

6. Показ своих талантов и увлечений

Показать свои интересы можно также случайно. В портфеле могут оказаться маркеры и скетчбук, пуанты, струны для гитары, потому что сразу после занятия нужно спешить на занятие или тренировку. Таким образом, появится новый интерес к ребенку.

7. Проявление интереса к другим, комплименты

Учите детей интересоваться другими, замечать что-то интересное, задавать вопросы, делать комплименты:

- Гарри Поттер! Ты тоже любишь фильмы о нем? А книги ты читал? Мой любимый факультет — Слизерин, а твой?

- Прикольный цвет. Я тоже люблю оранжевый.

- Интересный значок. Он что-то означает?

Человеку всегда приятно, если им интересуются. Учите ребенка начинать разговор и замечать мелочи. А тренироваться можно на соседях или чужих людях в транспорте или магазине!

8. Обращение за помощью

Дети очень любят помогать и подсказывать – быть экспертами в какой-то области. Пусть ребенок обращается к одноклассникам по каким-то вопросам:

- Ты же здесь все знаешь, покажешь, где столовая?

- Расскажи, что самое интересное в вашей школе?

Главное, искренне поблагодарить за помощь или интересную беседу.

9. Тайна личной информации

Помните, что сокровенные чувства и желания – только ваши. Не стоит доверять их сразу новым друзьям, обнародование этой информации может больно ударить. Поэтому учите ребенка избегать личных разговоров, закрывать переписку, говорить о себе только то, что можно и нужно знать окружающим. Доверие нужно заслужить. Не стоит доверять всем и каждому.

10. Уважение ко всем

Неизвестно, кто именно станет другом. Поэтому учите ребенка не обсуждать других людей. Первое впечатление часто бывает ошибочным, и каждый одноклассник - добрый и хороший человек. А дальше все расставит по местам жизнь. Нелестное замечание в чей-то адрес может испортить отношение со всем классом. Поэтому учите детей говорить о других только хорошее.

Школьная дружба – замечательное явление. Пусть у ваших детей сложится такая дружба, которая сохранится на всю жизнь.