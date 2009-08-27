Возвращение из лета или как помочь ребёнку вновь привыкнуть к школе

Родители озабочены выбором школьной одежды для своих детей – как же быстро летит время, опять ребёнок вырос из старых рубашек и брюк. И в этой суете, мы как-то не особенно задумываемся, а как же наш ребёнок будет адаптироваться к школе с наступлением нового учебного года?

Однако, и детям и родителям нелегко пережить сентябрь. И причин тому немало. Летом мы стараемся отправить своих детей подальше от города – в лагеря, к бабушкам-дедушкам и за лето поколения, жившие ранее под одной крышей, отвыкают друг от друга. Подростки за время летних каникул сильно вырастают и меняются, родители часто не готовы к их новому статусу, иным запросам. Многим родителям самим надо перестраиваться с летнего отпускного графика на осенний деловой ритм жизни. Начинаются новые проекты на работе, родители разрываются между проверкой домашних заданий и служебными обязанностями, нервничают, срываются...

Как быть, если всё лето ребёнок всласть высыпался, а с началом учебного года ему придётся вставать в семь утра? Стресс неизбежен? Я хорошо помню, как эту проблему решали мои родители. За неделю до первого сентября они старались ввести меня в рабочий график: я постепенно привыкала просыпаться раньше обычного.

Но меня будили не просто так, а обязательно находился какой-то важный повод, ради которого я должна была пораньше выбраться из постели – поездка на дачу к друзьям, ранний поход в кино, либо просто интересный мультик по телевизору. Конечно, и моим родителям тоже приходилось менять свой график утреннего пробуждения. Если вы не готовы совершить этот родительский подвиг, не волнуйтесь: утренний подъем будет не самым большим стрессом для ребенка. Дети перестраиваются намного быстрее взрослых. Поэтому нет ничего страшного в том, если вы разрешите ребенку последние летние дни поспать вволю.

Недавно моя подруга поделилась со мной способом справиться ещё с одной «летней проблемой»: дочь был в лагере, набралась там слов, от которых уши вянут. Что делать?

Подруга постаралась объяснить дочке, что есть слова для детей и для взрослых. Ну, вот не пьют же малыши пиво и не курят сигареты. Так и со словами: вначале подрасти, а потом сама решишь, надо ими пользоваться или нет. Объяснение по поводу новых слов должно соответствовать возрасту ребенка. Если он совсем маленький, нужно просто сказать, что некоторые слова плохие и приличные люди в обществе их не употребляют. Если ребенок подросток, он уже сможет понять, что в каждой культурной среде есть свои особенности употребления непечатной лексики. Проявите понимание: крепкие выражения, конечно, важны как средство самоутверждения ребенка среди сверстников, но в семье они недопустимы. Попробуйте не запрещать, а договориться по этой проблеме. В любом случае, при каждом употреблении ребёнком бранных слов надо твердо, но без раздражения говорить ему, что это вам не нравится и не соответствует домашней атмосфере.

Когда наш сын готовится в августе к школе, мы с мужем окружаем приближение первого сентября налетом романтизма: спрашиваем Витю, какие новые предметы у него появятся в этом году, встречи с каким одноклассниками он особенно ждет, параллельно у нас в памяти всплывают и наши школьные годы – без ностальгии тут не обходится. Как мама, я понимаю, что самое главное - создать дома атмосферу всеобщей заботы и заинтересованности. У меня нет иллюзии, что за ребенка отвечают только учителя. По своему опыту знаю, что, если не интересоваться каждый день школьными успехами, ребенок очень быстро потеряет интерес к учебе.

* Осень - отличное время для всевозможных начинаний в детской жизни. Записываться в кружки, брать репетиторов по иностранным языкам, покупать новый спортивный костюм для тренировок и прочее лучше всего именно сейчас. Но для начала, конечно, надо посоветоваться с сыном или дочкой насчет их желаний.

* Родители часто недовольны своими детьми, потому что сами не могут внятно сформулировать, чего хотят от своих отпрысков, и приходят в раздражение по любому поводу. Однажды на родительском собрании мы провели с родителями очень простой тренинг – обычному листу ватмана доверили свои заветные мечты: "Хочу, чтобы ребенок хорошо учился, был эрудированным, добрым, радостным, красивым, здоровым, целеустремленным". Напишите, что для вас важнее всего. Теперь подумайте о каждом пункте и решите, что в ваших силах. Наверное, здоровья ребенку прибавят занятия спортом - запишите его в бассейн или в кружок каратэ. У него больше шансов вырасти добрым, если ему будет о ком заботиться,- купите ему аквариум с рыбками, котенка или хомячка. Правда, гораздо лучше, если и домашнее животное, и спортивную секцию выберет он сам.

* Если вам не на словах, а на деле важен кругозор ребенка, примите за правило минимум раз в неделю в течение часа обсуждать с ним интересную передачу, книгу, фильм, спектакль. Именно обсуждать - разговаривать. Это совсем не просто: обычно взрослые общаются с ребенком в жанре поучения и упреков. А попробуйте поразмышлять вместе. Ему это тоже будет непросто, так как обычная школьная программа, к сожалению, направлена на развитие памяти, внимания, шаблонного, а не творческого мышления.

* Невредно обсуждать с детьми и житейские ситуации, которые возникают во дворе и в школе,- возможно, это поможет ему сформировать представления о добре и зле, о том, что нравственно, а что - нет. Самый действенный воспитательный процесс - когда родители и дети что-либо делают вместе: папа с удовольствием играет в футбол с сыном, а мама посвящает дочь в тайны кулинарии. Вообще, совместные дела, в которых родители и дети выступают не как противники, а как союзники, гораздо сильнее способствуют взаимопониманию, чем десятки назидательных бесед. И поверьте, на это не нужно тратить уйму времени и сил, это просто наша жизнь, которую гораздо приятнее и полезнее проживать во взаимодействии.

С наступлением осени домашних и профессиональных дел у нас станет больше, жизнь усложнится, от всех этих перемен мы неизбежно переживем стресс. Но весь парадокс в том, что на физиологическом уровне стресс и от радостного события, и от неприятности переживается приблизительно одинаково. Нервничать мы будем все равно, но можно попробовать относиться к вынужденным переменам не как к неприятности, а как к празднику.

Настройте себя и своих близких на позитивное отношение к новому, осеннему графику. Вместо того чтобы терзаться: "Караул, мой ребенок идет в первый класс! Как же нам придется помучиться!" - говорите себе приблизительно следующее: "Ну, вот и подрос наш малыш – уже первоклассник! У него появятся новые друзья, он станет более самостоятельным и общаться с ним станет гораздо интереснее".