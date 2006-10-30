Побеждаем первые трудности

Начался первый учебный год. Выбрана школа. Выбрана учительница. Окончена первая честверть... Казалось бы, можно расслабиться. Большинство же родителей, наоборот, испытывают огромное нервное напряжение. Почему? Потому что первые шаги ребенка, считают родители, предопределят всю будущую школьную жизнь. И они правы.

О пользе беспокойства

Беспокойство родителей заставляет их быть внимательными. Родители подробно расспрашивают ребенка, как прошел день в школе; стараются время от времени переговорить с учительницей, выполняют все ее предписания ; следят, чтобы ребенок тщательно готовил уроки, собирал портфель, вовремя ложился спать. Это очень хорошо. Ребенку действительно тяжело справиться с новыми обязанностями самому.

Ему нужны заинтересованные слушатели и зрители. Внимание родителей подтверждает, что он занят важным «взрослым» делом. Да и учителя приветствуют такую родительскую опеку, она приносит лишний «балл» ребенку.

И все же, как и во всякой правоте, здесь существует свое «большое но», и даже не одно.

О пользе уверенности

Не меньше, чем забота и внимание, первокласснику нужна уверенность родителей, что все будет хорошо. Не стоят на линейке буквы? Ничего, потренируемся, и все будет хорошо. Сами собой прыгают с парты ластики и учебники, катится под ноги учительницы ручка? Терпение, все будет хорошо. Куда-то запропастился пакет со спортивной формой? Бывает, но справимся и с этим.

Дети, так же как и родители, воспринимают первый класс как начало новой жизни и очень хотят, чтобы все у них получалось безупречно. Каждая шероховатость — трагедия. Ребенок выкарабкивается из нее, держась за прочный канат родительской уверенности. Но кто может внушить ему веру в свои силы, в конечный успех, если мамы и папы сами впадают в панику? А это, к сожалению, частенько происходит с теми родителями, которые придают слишком большое значение первым шагам ребенка в школе. Посмотрите, с каким обреченным видом некоторые ждут своих первоклассников. Как выслушивают сообщение о том, что что-то не сладилось. «Так я и думал», «Все как всегда» — написано на их лицах. А мысли на этих лицах ребенок читает гораздо легче, чем буквы в букваре.

Родители просто обязаны верить, что у ребенка все сложится, «как надо». Берите эту уверенность, где хотите. Читайте те книги и статьи, которые могут дать вам спокойствие. Занимайтесь аутотренингом. Пейте успокоительные сборы… Но вы должны сохранять здравый взгляд на вещи. А он состоит в том, что каждая маленькая неудача — это всего лишь одна маленькая неудача. Впрочем, и каждая победа — только одна маленькая победа. А упорство и труд, как известно, все перетрут.

О пользе пофигизма

Первые недели учебы дети, как правило, очень стараются. Для первоклассника нет ничего ужаснее, чем пойти в школу с невыполненным домашним заданием, услышать, что учительница им недовольна. Но сил у перваков хватает примерно на месяц. У более здоровых и выносливых — на два-три. Потом у тех, кто старался «свыше сил» (а таких очень много), наступает переутомление.

Ребенок все неохотнее садится за уроки. Ему все труднее сосредоточиться. Исчезает вера в свои силы. От него все чаще можно услышать: «Надоела мне эта школа», «Не хочу больше учиться», «Все равно у меня ничего не получится»… Снижаются успехи; растет число ошибок, невыполненных заданий. Вот и готов «порочный круг». Такое развитие событий для взявших слишком резвый старт — закономерно. Так же как сход с дистанции бегуна слишком быстро рванувшегося с места.

Ни в коем случае не поощряйте стремление ребенка всегда выполнять все задания безупречно. Получилось удачно — замечательно! Старался, но не совсем получилось — ничего, получится в другой раз. Ограничьте число переписываний и время выполнения домашних заданий. Это не только сохранит ребенку силы, но и убережет от привычки бесконечно просиживать за рабочим столом, научит концентрировать внимание. Кроме того, это позволит ребенку сохранить веру в то, что он «мог бы лучше, если бы ему позволили».

О плановом отступлении

Чем лучше у ребенка идут дела, чем больше он привыкает к успеху, тем чаще родителям стоит делать «скептическую мину». Ребенок должен быть морально готов к тому, что придется преодолевать усталость, неверие в свои силы, невезение. Когда нас ожидает что-то неизвестное и не до конца понятное, полезно получить предупреждение о том что предстоит. Даже если это неприятности. Дети легче переносят неприятные медицинские процедуры, если знают, что с ними будут делать, как они при этом должны вести себя.

Так же и со школой — первачкам лучше заранее знать, что иногда им не захочется идти в школу, что даже самые сильные ученики не всегда правильно отвечают и не всегда получают пятерки. Они должны быть готовы к тому, что любимая учительница, как и любой другой человек, может быть к ним не совсем справедлива, может недослушать или не понять. И они должны знать, как вести себя в таких ситуациях. И должны быть уверены, что, в конце концов, все будет хорошо.

Поэтому рассказывайте им, какие трудности испытывали в первом классе вы и ваши знакомые и как справлялись с ними.

О поддержании духа

Редкому первокласснику удается прожить первый учебный год без «трагедий». Ничтожные поводы, по которым они возникают, заставили бы смеяться любого, если бы не несчастные зареванные лица, если бы не этот судорожный плач… А причина — забыли купить цветную бумагу на завтра, а вспомнили, когда ребенок ложился спать. Или: первак не помнит, как выполняли задание в классе, а родители не знают, как к нему подступиться по «современной» методике. Как быть?.. Говорить, что «все ерунда», — вроде бы не годится. Соглашаться с тем, что случилась трагедия, — смешно.

Прежде всего ребенку надо посочувствовать. Для него действительно произошла трагедия, и если родители станут смеяться и уверять, что дело «яйца выеденного не стоит», ребенок почувствует, что он оставлен с бедой один на один. Скажите что-нибудь вроде: «Да, ты чувствуешь себя ужасно, представить не можешь, как придешь завтра в школу, но ты не единственный такой несчастный на свете — подобное случается и с другими». Лучше, если вы расскажете какой-нибудь «случай» о себе или о других знакомых или незнакомых детях. Потом обсудите, как будете выходить из положения завтра: утром позвоните кому-нибудь из одноклассников и попросите взять бумагу на вашу долю, вместе подойдете к учительнице перед уроками… Если не торопиться, не отмахиваться от ребенка, этот способ обязательно поможет.

И немножко о гигиене труда

Учеба в первом классе, адаптация к школе требуют от ребенка много сил. Поощряйте его спать днем. Многие, кто перестал это делать в 4–5 лет, в первом классе благодарно принимают такое предложение. Старайтесь, чтобы ребенок больше бывал на свежем воздухе, играл в подвижные игры. Если ваш сын перевозбуждается и плохо засыпает, делайте ему на ночь теплую ванну с успокаивающей травкой. Следите, чтобы ребенок высыпался. Все это поможет ему легче переносить школьные нагрузки.

Впрочем, хватит о трудностях! В конце концов, их не так много. И если мы о них заговорили, то только для того, чтобы родители первоклассников были уверены: мы знаем, с какими проблемами вы столкнетесь, и мы в силах с ними справиться.