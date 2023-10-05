Почему учителя уходят из школы

Накануне Дня учителя мы поговорили с представителями этой, на наш взгляд, одной из самых важных профессий.

- Легко ли сейчас быть учителем?

- Я в профессии почти 30 лет, но то, что сейчас происходит, очень сильно огорчает.

Из последних нововведений – это система АИС «Образование» или электронный дневник, который пришёл на смену «Сетевому городу». Абсолютно недоработанная система с ужасным интерфейсом, где время на загрузку одной отметки составляет около 10! минут. Стонут все – учителя, которые не могут оперативно вести электронный дневник, родители, которые за сентябрь не увидели ни одной оценки.

(Как говорит другой наш собеседник, бывший директор школы, некоторые учителя вернулись к бумажным журналам).

Систему, конечно, доработают. Но можно было сделать переход безболезненным и не вводить «сырой продукт».

Кстати, система АИС «Образование» очень активно обсуждается в наших форумах

- А что относительно учебных и расходных материалов?

- Сейчас вводится новый федеральный образовательный стандарт 3 поколения. Это новые рабочие программы, новые учебники, новые рабочие тетради. И всё бы было замечательно, но новые программы не совпадают с со старыми учебниками, которые есть в наличии. В первую очередь новыми учебниками обеспечивают 1,9 и 11 классы, остальным – как получится. И если не получилось, то педагог вынужден сам выкручиваться, чтобы совместить несовмещаемое – новую образовательную программу со старым учебником. Закупать что-либо за счет средств родителей теперь уже уголовная ответственность. Поэтому мы лишний раз боимся даже заикнуться и попросить у родителей хотя бы пачку бумаги для принтера.

– Может быть уровень зарплаты помогает смириться с проблемами?

– Учителя никогда не были обеспеченными гражданами. Педагог высшей категории с нагрузкой 18 часов в неделю и с прочими выплатами (за классное руководство, проверку тетрадей и т.д.) в нашей школе получает около 30 тысяч рублей. Мы с учителями подсчитали, что 1 урок (час) стоит около 250 рублей. (Для примера, репетиторы за 40-45 минут просят от 500 до 1000 рублей, в зависимости от предмета).

Кроме этого, сейчас мы получаем, как мы их называем, «путинские» 5000 рублей (из них вычитают ещё подоходный налог).

Но очень мало учителей с такой нагрузкой. Для того, чтобы зарплата была более-менее, берут по 36, 40, а кто-то и 52 часа. Это те, кто «живут на работе».

Несколько моих бывших коллег переехали работать в Москву. Там у учителей совершенно другие зарплаты, они свыше 100 тыс. рублей.

– Недавно во всех СМИ обсуждали проблему 22 школы, где одновременно уволились почти 20 учителей. Как обстоят дела с кадрами в вашей школе? Или других, если вы общаетесь с коллегами из других школ Екатеринбурга.

– C кадрами просто катастрофа. Особенно заметно это в этом году. Я работаю много лет в одной школе, мне есть с чем сравнивать. Такого оттока кадров не было никогда и нулевого притока тоже. Уходят молодые, уходят опытные.

Приходят те, кто прошёл курсы переподготовки, люди без классического педагогического образования. Берут всех, лишь бы закрыть вакансии. А в той же Москве, чтобы работать в школе, надо сдать экзамены и доказать, что ты профессионал.

Кроме того, учителей постоянно чем-то пытаются нагрузить, и если раньше все безропотно выполняли распоряжения директора, то сейчас уже прямо говорят «нет, не буду», «нет, не хочу», «нет, не заставите».

Директоров тоже бесконечно озадачивают, то театр должен быть в школе, хотя нет ни педагога, ни помещения, то шахматный кружок, то бассейн. В итоге получаем «потёмкинские деревни» - комиссия проверила наличие театра, комиссия уехала – театральный сезон завершён.

Хотя решить проблему с кадрами достаточно просто – обеспечить комфортные условия труда и достойную заработную плату.

- А куда уходят учителя?

– В частные образовательные центры, в репетиторство. Очень любят брать учителей в менеджмент, в продажи, администраторами в медицинские центры. Это раньше учителя меняли школу, а сейчас они просто уходят из профессии.

- Что сделать, чтобы повысить престиж учителя?

– Помимо поддержки на государственном уровне, в том числе и правовой, уважение к учителю должно воспитываться в семье. Обидно, когда родители обсуждают фотографии учителя в купальнике, а не поднимают проблему отсутствия кадров.

(Тут я позволю себе небольшую вставку, чтобы рассказать историю об уважении. Отработав в СУНЦ УрФУ почти 15 лет, я до сих пор поддерживаю отношениями с коллегами, одна из которых рассказала, что впервые, начиная с 1991 года работы, столкнулась с хамским отношением к себе. В ответ на её просьбу (показать решение задачи в тетради во время урока) два ученика вслух, при ней, заговорили о ней в третьем лица, как будто её не было в классе. Педагог расплакалась. И это в одной из самых элитных школ города, куда идёт конкурсный отбор, и дети приходят именно учиться.)

Дорогие учителя, несмотря на все проблемы, не уходите из профессии. Ведь в ней есть и светлая сторона – наши ученики. И их отношение и желание узнавать новое во многом компенсирует минусы современной системы образования.

Поздравляем Вас с праздником от всей души, ведь в редакции Ю-мамы целых три педагога.

Фотографии посвящаю моим родителям-учителям и выпускникам школы № 31 г. Каменска-Уральского (1986 год выпуска).