Настольные игры по школьной программе. Математика и геометрия!
Совершенствуем математические способности у детей: как развить навык сложения и вычитания, освоить простые математические операции, быстро выучить таблицу умножения. В помощь родителям - увлекательные настольные игры!
Математика
Трафик-Джем
С этой игрой дети научатся свободно ориентироваться в числовом ряду от 1 до 50 и усвоят понятия «интервал» и «разница». Правила просты – три машинки из колоды встают на старт. Задача игроков – продолжить эту «трассу» от меньшего числа к большему. Подключая специальные карты («Скорая помощь», «Эвакуатор»), вы усложните игру и устроите настоящий «час пик».
Фрукто 10
Динамичная игра, помогающая быстро запомнить состав числа, развивающая умение мгновенно складывать и вычитать, тренирующая внимательность и концентрацию. По правилам нужно первым найти фруктовую десятку на двух карточках, громко её объявить и забрать карточки себе, но для детей постарше – найти вариант максимальной фруктовой суммы на двух карточках.
Турбосчёт
Производитель заверяет, что игра – увлекательный способ развить арифметические способности: скоростной устный счёт, сравнение и сложение. Карточки содержат в себе задания с точным количеством животных, на сравнение количества животных с числом, на сравнение количества животных между собой.
Этажики
Ещё одна игра от «Банды Умников» помогает быстро разобраться с числовым рядом и порядковым счётом, помогает освоить простые математические операции и понять, что такое переход через десяток.
Делиссимо
Эта игра знакомит детей с миром дробей и учит с лёгкостью совершать операции с дробными числами: складывать, сокращать и приводить их к общему знаменателю. Все эти операции оттачиваются в кафе «Делиссимо» на примере приготовления аппетитной итальянской пиццы.
Сложение и вычитание
50 оригинальных карточек на сложение и вычитание, которые, в перерывах между насыщенными буднями школьника, помогут отточить сложение и вычитание.
Котосовы
Мистическая игра на счёт, логику, внимание и концентрацию. Для школьников подойдёт вариант быстрого поиска общего признака у тотемных зверей, количество которых соответствует выпавшему числу на оригинальном кубике.
Арифметикум
С этой игрой возможно тренироваться выполнять различные математические операции с числами до 100. Правила простые: необходимо выкладывать карточки, как в обычном домино, выполняя разнообразные операции с числами и находя ответы на примеры.
Минус-плюс
10 кубиков с цифрами и математическими знаками помогут быстро оперировать числами, комбинируя их в уме. Кидаете кубики и придумываете верные примеры. Чей пример будет самым длинным, тот и победил!
Цветариум
Игра помогает понять и запомнить таблицу умножения, превращая детей в садовников. В ходе игры участники высаживают три разнообразные клумбы с целью взрастить необходимое количество цветов на продажу (3 клумбы по 7 жёлтых цветов = 21 цветок; 5 клумб по 3 синих цветка = 15 цветов).
Геометрия
Геометрика
Авторы отмечают, что простая и увлекательная настольная игра не только помогает быстро и весело усвоить базовые геометрические термины и понятия, но и продуктивно использовать их в учёбе.
