Бесплатные кружки и секции Екатеринбурга. Как записаться?

Вся информация о бесплатных дополнительных общеобразовательных программах (кружки и секции) в Екатеринбурге размещена в информационной системе «Навигатор» (далее – ИС «Навигатор»).

ИС «Навигатор» – это информационный интернет-портал р66.навигатор.дети, в котором содержится исчерпывающая информация о кружках, секциях, организациях дополнительного образования, а также сведения о дополнительных образовательных программах, которые реализуются образовательными организациями разного вида и типа, расположенными на территории Свердловской области.

Есть 3 способа записать ребёнка в возрасте от 5 до 18 лет в кружок или секцию:

Через сайт Госуслуг.

С помощью ИС «Навигатор».

Непосредственно в образовательных организациях и учреждениях дополнительного образования.

Инструкция по записи ребёнка в кружки и секции через Госуслуги

Для подачи заявления заявителю необходимо выполнить следующие действия:

1. Установить в личном кабинете текущее местоположение «Свердловская область/Екатеринбург».

2. Выбрать в разделе «Категории услуг» последовательно пункты меню «Образование. Дети», «Запись на программу дополнительного образования» или «Запись в организации спортивной подготовки».

3. Заполнить форму заявления и подтвердить необходимость получения услуги, выбрав пункт меню «Записаться в группу».

Отправленное заявление поступает в учреждение через ИС «Навигатор». При поступлении заявления в ИС «Навигатор» в личный кабинет заявителя на Госуслугах автоматически направляется уведомление следующего содержания: «Ваше заявление успешно сформировано».

После обработки и регистрации заявления в личный кабинет заявителя на Госуслугах автоматически направляется уведомление о регистрации заявления с указанием даты и времени его регистрации в ИС «Навигатор».

! Минусы записи через Госуслуги в том, что до списка кружков и секций очень длинный путь и получить информацию оперативно не получится.

Инструкция по записи ребёнка в кружки и секции через ИС «Навигатор»

Для подачи заявления заявителю необходимо выполнить следующие действия:

1. Зарегистрироваться на сайте р66.навигатор.дети или войти на сайт через Госуслуги.

2. Установить в разделе «Муниципалитет» - Муниципальное образование «город Екатеринбург».

3. В разделе «Организатор» выбрать интересующую образовательную организацию или организатора услуг.

4. В разделе «Направленность» выбрать интересующую направленность программы дополнительного образования: социально-гуманитарная, естественно-научная, художественная, физкультурно-спортивная, туристско-краеведческая, техническая.

5. В разделе «Условия оплаты» выбрать «Бесплатно». Нажать «Поиск».

По выбранным параметрам выпадут программы дополнительного образования, реализуемые в городе Екатеринбурге бесплатно.

В интересующей программе нажать кнопку «Подробнее», раскроется информация о программе.

Далее необходимо:

• нажать кнопку «Записаться»;

• выбрать нужную группу обучения (обратить внимание на возраст и расписание);

• заполнить форму заявления и подтвердить необходимость получения услуги, выбрав пункт меню «Записаться в группу».

Отправленное заявление поступает в организацию дополнительного образования или индивидуальному предпринимателю через ИС «Навигатор», после чего в личный кабинет заявителя на электронную почту автоматически направляется уведомление следующего содержания: «Ваше заявление успешно сформировано».

После обработки и регистрации заявления в личный кабинет заявителя на электронную почту автоматически направляется уведомление о регистрации заявления с указанием даты и времени его регистрации в ИС «Навигатор».

Заявитель после получения уведомления по электронной почте в течение 3-х рабочих дней должен подтвердить свое заявление и заключить договор на образовательную услугу, лично обратившись в организацию дополнительного образования, предоставив документы в соответствии с Административным регламентом на оказание муниципальной услуги «Запись на дополнительную общеобразовательную программу».

Система может выдать сообщение «запись недоступна», это означает, что запись закрыта, так как на программу набрано предельно возможное количество заявлений на обучение на указанный период обучения.

Также необходимо проверить наличие информации о ребенке в личном кабинете родителя (законного представителя) ИС «Навигатор». В случае отсутствия данных о ребенке в личном кабинете родителя, для внесения данных можно обратиться в службу технической поддержки ИС «Навигатор»: телефон +7 (343) 286-97-98, электронная почта rmc.help@irc66.ru или непосредственно в образовательные организации или учреждения дополнительного образования.

Внимание! Как правило, запись и зачисление в кружки проходит с 20 августа по 10 сентября. Но при наличии свободных мест запись продлевается.

!!! В январе 2026 года стартует выдача социальных сертификатов.

Что это?

В каждом муниципалитете выделяется определённая денежная сумма на бесплатное посещение платных программ. Это не гарантированный каждому ребёнку от 5 до 18 лет сертификат, как это было раньше. Нужно успеть получить его, пока все деньги ещё «не разобрали». Обычно социальный сертификат рассчитан на программы длительностью 144 часа. В «Навигаторе» у программ, на которые действует социальный сертификат, стоит специальная отметка.

Напоминаем, что в детских садах нет бесплатных программ дополнительного образования, потому что в штатах садов нет ставки «педагог дополнительного образования», поэтому все программы в дошкольных детских учреждениях платные.