Дети и деньги…

Зачем ребенку деньги? – возмутятся одни. С какого возраста и какую сумму следует давать детям? – спросят другие. А если вообще не давать деньги детям? – поинтересуются третьи. Давайте попробуем разобраться в этих вопросах.

Мнения людей по поводу наличия карманных денег у малышей во многом расходятся.

Два мнения

Многие родители и психологи убеждены, что ребенку необходимы деньги, чтобы он чувствовал себя личностью, которой неунизительно жить в мире самодостаточных взрослых.

«Если ребенок не может сам хотя бы иногда покупать себе то, что ему нравится, он будет испытывать отрицательные эмоции. У него может развиться жадность, зависть к другим детям, комплекс неполноценности», - считают взрослые.

Но есть и противники карманных денег у детей, которые полагают, что, пока ребенок мал возрастом, все необходимое ему должны покупать взрослые. Кроме того, если ему регулярно давать на карманные расходы какие-то, пусть даже самые маленькие суммы, он постепенно станет капризным, избалованным существом, не способным сдерживать свои желания.

Такие родители любят ссылаться на американский опыт. Родители-миллионеры не дают своим отпрыскам ни копейки, а заставляют их идти на заработки курьерами, посыльными, мойщиками машин. Ведь только так можно узнать истинную ценность денег и суровую изнанку жизни.

Диагноз

Проанализировать эти мнения и найти общее решение по вопросу карманных денег мы попросили Яну Валерьевну МОРДОВСКУЮ, практикующего семейного психолога психологического центра:

Однозначно ответить на этот вопрос трудно. С одной стороны, имея возможность общаться с деньгами, дети учатся понимать им цену, планировать расходы. С другой - деньги могут стать поводом для различных неприятных ситуаций. Например, в школе малыши часто страдают от старшеклассников, которые просто отбирают у них деньги…

Но если отталкиваться от индивидуальных особенностей личности ребенка, то давать ему деньги МОЖНО, ЕСЛИ:

· Ребенок четко знает, зачем ему нужны деньги, и может довольно внятно ответить, на что он их потратит.

· Ребенок понимает проблемы родителей и знает, что деньги надо зарабатывать и это немалый труд. В семьях, где родители рассказывают чадам о своей работе, дети уже в первом классе могут проявлять такое понимание.

· Ребенок умеет ходить в магазин и совершать там хотя бы небольшие покупки.

РЕБЕНОК НЕ ДОРОС ДО КАРМАННЫХ ДЕНЕГ, ЕСЛИ:

· Он слабо представляет, где работают родители, что такое зарплата и откуда она берется. Причем такая наивность бывает не только у детей обеспеченных родителей, которые не знают счета деньгам. Такими же инфантильными могут оказаться и дети, чьи родители зарабатывают крайне мало, но изо всех сил стараются, чтобы их ребенок этого не замечал.

· Он не умеет отказываться от мелких желаний ради «высокой цели», то есть копить деньги на какую-то крупную покупку, не держит свои обещания и любит приврать. Здесь карманные деньги сослужат ребенку плохую службу.

Опрос для родителей: Даете ли Вы своему чаду карманные деньги?

Татьяна Цветкова, мама 11-летнего Вани: - Даю. Чтобы ребенок чувствовал себя взрослым и учился правильно распоряжаться деньгами. Тем более, вдруг ему захочется что-нибудь купить, а он побоится нам об этом сказать.

Роман, отец 8-летней Ольги: - Мне в детстве деньги на карманные расходы давали, и я своему ребенку тоже периодически даю. Я считаю, что у ребенка должны быть карманные деньги, но они должны идти не на баловство, и не служить, скажем, средством приобретения друзей, а на покупку каких-нибудь полезных вещей.

Оксана Фарвазева, мама 10-летнего Владика: - Я в основном даю своему сыну деньги только на обеды в школе. Где-то он сэкономит и купит себе сладостей, где-то сэкономить не получится. Все остальное, я считаю, купим ему мы – родители.

Опрос для детей: Сколько карманных денег вам необходимо для полного счастья?

Ваня, 11 лет: - Лично мне карманные деньги «перепадают» раз в два дня по 50 рублей. Мне этого вполне хватает. Иногда я откладываю их, а иногда сразу все трачу на шоколадки и чипсы. Только вы маме не говорите…

Оля, 8 лет: - Даже не знаю… Папа с мамой, когда дают мне деньги, всегда просят, чтобы я их сразу не тратила, а лучше на что-нибудь копила. Я складываю деньги в копилку, чтобы накопить их много и сделать маме с папой подарки.

Влад, 10 лет: - Я бы хотел иметь побольше карманных денег, но мама говорит, что их нет. Я думаю: деньги делают детей старше, и когда они у тебя есть, все думают, что ты богатый, крутой. И можешь покупать себе все, что захочешь!

