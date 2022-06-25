Ерунда какая-то? Чему на самом деле учат в первом классе

Первый класс – период адаптации и становления школьника. Кажется, что здесь все легко и просто: учебный материал простой, уроки напоминают игры, оценок нет, домашних заданий почти не задают, день короткий. Все направлено на то, чтобы дети просто привыкли к школе и друг к другу. Однако на самом деле это далеко не так.

Первый класс – основа школьного обучения. Все важнейшие учебные навыки формируются именно сейчас. И родителям первоклассников важно понимать, чему именно учат в первом классе.

Учимся учиться

В первом классе вырабатывается самый главный навык – умение учиться. Здесь можно выделить несколько основных навыков.

1. Работать весь урок

При этом важно не просто высиживать 45 минут урока, а все это время активно работать, переключая свое внимание.

Сложность этого процесса в том, что в дошкольных учреждениях, согласно современному стандарту, нет четкого распределения длительности занятий. А сами занятия больше напоминают игровые путешествия, так как категорически не допускается, чтобы дети все время находились за столами. Кроме того, если ребенку не интересно, то его нельзя заставить заниматься, а нужно предложить другие виды деятельности.

Дети, не посещающие детский сад, вообще диктуют условия деятельности своим родным и даже репетиторам, которых стали часто приглашать для подготовки к школе.

Из таких «вольных» игровых условий дети приходят в школу, где не рассматриваются ситуации: «не хочу», «скучно», «надоело», «устал». Все дети одновременно изучают учебный материал согласно программе и выполняют задания, которые дает учитель. Контролирует процесс педагог, который организует всех учеников.

Нужно ли говорить, насколько сложным является этот процесс для многих учеников.

2. Умение организовать свою деятельность

Собрать портфель помогут родители, но достать нужные для урока вещи, заточить сломанный карандаш, разложить все на столе, собрать все обратно в портфель, ничего не забыв, должен сам ребенок. В первом классе педагог подсказывает и напоминает, чтобы это выработалось в стойкую правильную привычку.

К организационным умениям можно отнести и оформление тетрадей. Четыре клеточки справа, две вверх или вниз, точка в конце предложения – кажутся глупостью, но на самом деле это важная составляющая учебного процесса. В школе важно все. Умение правильно оформлять свои работы сыграет важную роль в старших классах и будущей профессиональной деятельности.

3. Умение делать все качественно здесь и сейчас

При выполнении домашних заданий дети активно пользуются правом на ошибку: используют черновики, несколько раз переписывают при наличии ошибок; готовя устные ответы, часто ошибаются и исправляются; неправильно решив что-то, есть возможность все исправить.

В классе только тетрадь и доска и выполняется все здесь. Конечно, можно ошибаться и исправлять, но при этом ошибка фиксируется и замечается окружающими. Оценка за классную работу и нужна для того, чтобы приучить детей делать все хорошо сразу, не надеясь на помощь других и возможность переписать работу.

4. Учебные умения и навыки

В первом классе формируется почерк, который останется с детьми всю жизнь.

Еще одним важным навыком является счетная деятельность. Если на начало первого класса навыки счета не перешли в устные, то наступает самое время для их формирования. На первом году обучения используются счетные палочки, карандаши и любые предметы, которые можно потрогать пощупать, переложить. Этот момент очень важен, так как он дает основу для понимания математики в будущем.

На уроках детей также учат правильным способам действий:

- как правильно учить стихотворение и правила;

- как пересказывать текст;

- последовательность выполнения действий при выполнении разных заданий.

Эти правила часто отражены в памятках в учебниках, чтобы родители понимали требования учителя.

Первый класс учит детей самостоятельности и дает понимание ответственности за собственные действия, даже если пока не ставится оценок.

Учимся рассуждать, обсуждать, делать выводы

Очень важным учебным качеством является связная речь. Все устные предметы построены на осознанном пересказе, а математика опирается на систему формирования умственных действий, в основе которых первичное проговаривание последовательности и только потом автоматические действия.

Детям с хорошо развитой речью гораздо легче учиться в школе. Однако чаще всего наблюдается проблема не столько в развитии речи, сколько в ее использовании. Дети выкрикивают с места однословные ответы, но на просьбу объяснить причину появления такого ответа – ребенок не знает, что сказать.

Учитель часто обращается к детям:

- Почему ты так думаешь;

- Объясни свой ответ;

- Может кто-то думает по-другому?

На некоторые вопросы не может быт правильных или неправильных ответов, а дети пытаются подстроиться под чье-то мнение, ищут удобные варианты. Именно такое поведение и корригирует учитель, вызывая детей на диалог.

Нужно уметь рассуждать, обсуждать разные варианты ответов, делать правильные выводы – подводя к правильным ответам.

Дома родители не имеют возможности и навыка направлять детей на рассуждения. Чаще всего однословный ответ принимается за правильный или выдается другой вариант. При этом дети теряют способность к умозаключениям.

Связная речь развивается постепенно: от ответов полными предложениями до сложных творческих пересказов. Задания в школе варьируются, также как и сложность учебных текстов. Важно, что сложность можно подобрать для детей с разным уровнем речи.

Важным моментом является то, что всегда имеется пример других детей. Появляется образец для подражания и здоровая детская конкуренция. Для одних детей важно понимание, что нет предела совершенства, а для других – результат, к которому нужно стремиться.

Учимся дружить и взаимодействовать

Ведущим видом деятельности младших школьников является учебная, но совсем скоро ее сменит общение со сверстниками. Очень важно с самого первого дня обучения в школе учить детей жить в обществе, уважая друг друга, проявляя заботу, конкурировать.

В домашних условиях сделать это невозможно. Также нельзя заранее предвидеть все возможные проблемы взаимодействия с другими людьми. Дети часто делают ошибки, проявляя агрессию, высокомерность, отчужденность. Подобное поведение очень часто приводит к неприятию ребенка, что тяжело переживается и может привести к психологическим проблемам.

В первом классе дети еще разобщены, и задача педагога создать коллектив, способный самостоятельно себя организовывать. Появляются первые лидеры, формируется уважение на основе нравственных ценностей.

В первом классе детей учат оценивать ответы других, помогать в решении задач, делать что-то вместе, радоваться общим успехам и огорчаться при поражениях.

Класс – это школьная семья, которая создается в первом классе, а существует долгое время. Важно занять позитивное место в этой семье и развиваться вместе с другими.

Первый класс – важный период в жизни каждого человека. Здесь закладываются нравственные основы и учебные навыки. Здесь детям дается старт будущей успешной жизни.